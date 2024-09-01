ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бундеслига. «Байер» проиграл впервые с мая 2023

    Итоги 2-го тура чемпионата Германии по футболу

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Айнтрахт Франкфурт Аугсбург Бавария Байер Боруссия Д Боруссия М Бохум Вердер Вольфсбург РБ Лейпциг Майнц Санкт-Паули Унион Берлин Фрайбург Хайденхайм Хольштайн Хоффенхайм 1899 Штутгарт
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаУпущенная победа. «Динамо» не выиграло в Оренбурге Федерико КьезаСмена прописки. Мбаппе, Ольмо, Кьеза и еще 17 громких летних трансферов Евгений КузнецовСКА и все остальные? Превью нового сезона КХЛ
  • 22:00
    • «Ростов» разбил «Факел»
  • 21:46
    • «Краснодар» на выезде разгромил «Локомотив»
  • 20:27
    • «Бавария» обыграла «Фрайбург» в матче Бундеслиги, Кейн отметился голом
  • 19:56
    • «Ливерпуль» на чужом поле разгромил «Манчестер Юнайтед», у Диаса — дубль
  • 19:38
    • Гол Гаджиева обеспечил махачкалинскому «Динамо» победу над «Крыльями Советов»
  • 17:41
    • «Ньюкасл» на своем поле обыграл «Тоттенхэм»
  • 17:29
    • «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
    Все новости спорта
    «Байер» — «Лейпциг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Байер» — «Лейпциг»
    В чемпионате Германии три команды набрали одинаковое количество очков. По две победы на старте одержали «Хайденхайм», «Бавария», и «Лейпциг». Действующий чемпион «Байер» потерпел первое поражение в сезоне.

    Топ-3

    «Хайденхайм» — лидер немецкого чемпионата по дополнительным показателям. Команда в двух матчах Бундеслиги забила 6 голов и не пропустила.

    В первом туре «Хайденхайм» нанёс поражение команде «Санкт-Паули» (2:0). Во второй игре лидер чемпионата Германии оказался сильнее «Аугсбурга» (4:0).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Экс-чемпион Германии «Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Немецкая машина» уверенно разобралась с «Фрайбургом» (2:0) и переиграла «Вольфсбург» (3:2).

    В матче против «Фрайбурга» голы забили Томас Мюллер и Гарри Кейн, который реализовал пенальти.

    «Бавария» — «Фрайбург»
    globallookpress.com

    На третьем месте в турнирной таблице располжился «Лейпциг». В стартовых турах команда добилась побед над «Байером» (3:2) и «Бохумом» (1:0).

    По 4 очка набрали «Боруссия» Дортмунд и «Унион». Данный тандем занимает 4-е и 5-е места соответственно.

    Первое поражение чемпиона

    Действующий чемпион Германии «Байер» проиграл впервые с мая 2023 года. В последнем туре прошлого сезона «фармацевты» уступили на выезде «Бохуму» (0:3).

  • Бундеслига. Чемпион «Байер» стартовал с победы
  • Итоги 1-го тура чемпионата Германии по футболу
  • 27/08/2024

    • До отчетного тура Бундеслиги сезона 2024/2025 команда из Леверкузена не проигрывала 35 матчей подряд: «Байер» на своём поле уступил «Лейпцигу» (2:3).

    Тур № 3

    С 13 по 15 сентября в немецкой Бундеслиге пройдут матчи 3-го тура.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Чемпион «Байер» отправится в гости к «Хоффенхайму», «Бавария» сразится с дебютантом чемпионата Германии — командой «Хольштайн Киль»: игры запланирована на субботу, 14 сентября.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Лидер немецкого первенства «Хайденхайм» на выезде сыграет против дортмундской «Боруссии»: игра состоится в пятницу, 13 сентября.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Завтра в 21:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Ротор — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Накашима — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эльче — Кордова
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жувентуде — Интернасьонал
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Гватемала — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры