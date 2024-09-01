Бундеслига. «Байер» проиграл впервые с мая 2023

Топ-3
«Хайденхайм» — лидер немецкого чемпионата по дополнительным показателям. Команда в двух матчах Бундеслиги забила 6 голов и не пропустила.
В первом туре «Хайденхайм» нанёс поражение команде «Санкт-Паули» (2:0). Во второй игре лидер чемпионата Германии оказался сильнее «Аугсбурга» (4:0).
Календарь и таблица Бундеслиги
Экс-чемпион Германии «Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Немецкая машина» уверенно разобралась с «Фрайбургом» (2:0) и переиграла «Вольфсбург» (3:2).
В матче против «Фрайбурга» голы забили Томас Мюллер и Гарри Кейн, который реализовал пенальти.
На третьем месте в турнирной таблице располжился «Лейпциг». В стартовых турах команда добилась побед над «Байером» (3:2) и «Бохумом» (1:0).
По 4 очка набрали «Боруссия» Дортмунд и «Унион». Данный тандем занимает 4-е и 5-е места соответственно.
Первое поражение чемпиона
Действующий чемпион Германии «Байер» проиграл впервые с мая 2023 года. В последнем туре прошлого сезона «фармацевты» уступили на выезде «Бохуму» (0:3).
До отчетного тура Бундеслиги сезона 2024/2025 команда из Леверкузена не проигрывала 35 матчей подряд: «Байер» на своём поле уступил «Лейпцигу» (2:3).
Тур № 3
С 13 по 15 сентября в немецкой Бундеслиге пройдут матчи 3-го тура.
Чемпион «Байер» отправится в гости к «Хоффенхайму», «Бавария» сразится с дебютантом чемпионата Германии — командой «Хольштайн Киль»: игры запланирована на субботу, 14 сентября.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Лидер немецкого первенства «Хайденхайм» на выезде сыграет против дортмундской «Боруссии»: игра состоится в пятницу, 13 сентября.