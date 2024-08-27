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    Бундеслига. Чемпион «Байер» стартовал с победы

    Итоги 1-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Боруссия» М — «Байер»
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    «Боруссия» М — «Байер»
    Стартовал новый сезон в немецкой Бундеслиги. Топ-клубы «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд с побед начали чемпионат. Дебютанты «Хольштайн Киль» и «Санкт-Паули» потепрепели фиаско в первой игре первенства. Чем ещё запомнился 1-й тур чемпионата Германии, разбираемся вместе.

    Игра чемпиона

    Действующий победитель Бундеслиги «Байер» стартовал с победы в новом сезоне. В первом туре чемпионата Германии «фармацевты» на выезде одержали победу над «Боруссией» М (3:2).

    Для «Байера» всё начиналось успешно, к 38-й минуте чемпион уже вёл с разницей в два мяча, голы забили Грнит Джака и Флориан Виртц. «Боруссия» восстановила равновесие на табло лишь во втором тайме, отличились Нико Эльведи и Тим Кляйндинст.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Леверкузенский клуб смог вырвать победу на 90+11-й минуте, три очка «Байеру» принёс точный удар в исполнении Флориана Виртца.

    О старте вице-чемпиона

    Вторая команда немецкой Бундеслиги — «Штутгарт» начала новый сезон с проигрыша, «швабы» потерпели фиаско в матче с «Фрайбургом» (1:3).

    К слову, «Бавария», которая финишировала в минувшем сезоне на непривычном для себе третьем месте, начал новый чемпионат с победы.

    «Бавария»
    globallookpress.com

    «Немецкая машина» в гостевом поединке против «Вольфсбурга» выиграла со счётом 3:2. В составе победителей голами отметились Джамал Мусиала, Якуб Каминьский (автогол) и Серж Гнабри.

    Таким образом флагман немецкого футбола набрал первые три очка в сезоне.

    (Не) мирный тур

    1-й тур чемпионата Германии нельзя назвать мирным, так как в 9-ти парах — 7 команд одержали победы. «Боруссия» Дортмунд, к примеру добилась успеха в поединке с «Айнтрахтом» (2:0). Ну а «Лейпциг» с минимальным перевесом переиграл «Бохум» (1:0).

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    • Новички Бундеслиги потерпели фиаско в стартовом туре немецкого первенства. «Хольштайн Киль» в гостях проиграл «Хоффенхайму» (2:3), а «Санкт-Паули» не смог набрать очки в поединке против «Хайденхайма» (0:2).

    В первом туре было зафиксировано две ничьи: «Аугсбург» и «Вердер» назабивали друг другу 4 гола (2:2). «Майнц» и «Унион» поделили очки между собой (1:1).

    Новый тур

    С 30 августа по 1 сентября в немецкой Бундеслиге пройдут матчи 2-го тура.

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    Чемпион «Байер» примет «Лейпиг», вице-чемпион «Штутгарт» в родных стенах сыграет против «Майнца», а «Бавария» дома проведёт матч против «Фрайбурга».

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Дебютанты чемпионата Германии попытаются набрать первые очки в сезоне: «Хольштайн Киль» дома сыграет против «Вольфсбурга», а «Санкт-Паули» — в гостевой игре с «Унионом».

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