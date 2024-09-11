«Мы закрываем книгу успешной эпохи». «Реал Сосьедад» ждет сезон-испытание

ESPN рассказывает, почему этот сезон будет максимально сложным для «Реал Сосьедада».

Ни один футболист «Реал Сосьедада» не участвовал в победных для сборной Испании чемпионатах Европы 1964, 2008 и 2012 годов и чемпионате мира 2010 года. Зато там были игроки таких клубов, как «Сарагоса», «Мальорка», «Малага», миланский «Интер», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Атлетик» и «Хетафе».

Так совпало, что на тех турнирах в составе сборной Испании не было ни одного представителя от клуба из самого красивого города, в котором начинали карьеру такие игроки, как Хаби Алонсо, Микель Артета, Ариц Адурис и Андони Ираола.

Но этим летом «Реал Сосьедад» наконец-то наверстал упущенное. В составе сборной Испании, которая стала победителем Евро-2024, было сразу пять игроков сан-себастьянского клуба. Почти все они сыграли важнейшую роль в этом успехе: Робин Ле Норман отлично играл в обороне, Мартин Субименди заменил в финале получившего травму Родри, Микель Мерино забил решающий мяч в матче с Германией, а в Микель Оярсабаль стал автором победного гола в финале.

С тех пор, как главным тренером стал Луис де ла Фуэнте, по количеству игрового времени в национальной команде футболисты «Реал Сосьедада» уступают только «Барселоне» — 3310 минут против 3248. Если что, мадридский «Реал» по этому показателю только четвертый, а «Атлетико» — шестой.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

Вот еще один интересный факт: в прошлом сезоне главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике только один раз вышел из себя по ходу матча, выражая недовольство игрой команды. Это произошло в перерыве домашнего матча Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада». Луис Энрике был просто в ярости из-за того, что баски своим прессингом просто сковали игру «ПСЖ» и фактически доминировали на поле лучшего клуба Франции.

Летело абсолютно всё — и бутылки с водой, и маркеры для доски, и нецензурная брань. Но надо признать, что на команду это подействовало правильным образом. Игрокам парижского клуба быстро объяснили, что «Реал Сосьедад» играет в лучший футбол среди всех клубов испанской Ла Лиги. Так считает Луис Энрике.

Во время насыщенного летнего трансферного окна Субименди — когда-то мальчик, подающий мячи на стадионе «Реал Сосьедада», а теперь их ключевой игрок в полузащите и преданный болельщик клуба, — отказался от перехода в «Ливерпуль», который был готов увеличить его зарплату в три раза. Кроме того, там у Мартина было бы куда больше шансов выигрывать трофеи. Однако Субименди четко заявил представителям английского клуба, что хочет играть только за «Реал Сосьедад». Это решение удивило почти всю Европу.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне «Реал Сосьедад» все-таки не смог выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов, клуб из Сан-Себастьяна получит за свое выступление в турнире как минимум 70 миллионов евро.

Мартин Субименди globallookpress.com

Однако дела обстоят не так здорово, как, возможно, многие думают. На самом деле это начало мрачного времени для клуба — всё гораздо хуже, чем должно быть.

Летом «Атлетико» переманил к себе Ле Нормана, а Мерино перешел в «Арсенал». Они были ключевыми игроками в команде Иманоля Альгуасиля. Да, остались Субименди, Такэ Кубо и Оярсабаль, но без этих двоих будет очень тяжело, в том числе в предстоящем в эти выходные матче с мадридским «Реалом».

Вот что по этому поводу думает бывший защитник «Реал Сосьедада» и сборной Испании Начо Монреаль: «Команда осталась без двух важнейших игроков. Это скажется не только в футбольном, но и в психологическом плане. Думаю, далеко не все были готовы к уходу Робина и Микеля, для кого-то это могло стать шоком».

«Реал Сосьедад» был близок к подписанию бывшего центрального защитника дортмундской «Боруссии» и «Баварии» Матса Хуммельса, но немец в итоге решил продолжить карьеру в «Роме».

При этом ситуацию усугубляют травмы. В недавнем матче между сборными Испании и Сербии получил повреждение Оярсабаль. Теперь ему придется пропустить несколько месяцев. Малийский защитник Амари Траоре пропустит большую часть сезона из-за серьезной травмы колена. В ближайшее время из-за проблем с плюсневой костью не сможет играть Браис Мендес. То же самое касается 21-летнего российского атакующего полузащитника Арсена Захаряна.

Арсен Захарян globallookpress.com

Если добавить контекст, станет понятно, что это далеко не единственные проблемы — ситуация намного хуже.

Кажется, всё идет к тому, что «Реал Сосьедад» проиграет четвертый подряд домашний матч. Накануне предстоящей встречи с «Мадридом» эти опасения сложно назвать беспочвенными. Ничего подобного, к слову, не было почти 20 лет. В новом сезоне команда Альгуасиля уже успела проиграть на своем поле «Райо Вальекано» и «Алавесу».

В четвертом туре «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Хетафе» — абсолютно ужасный матч завершился со счетом 0:0. За 105 минут игрового времени (с учетом компенсированного) баски не нанесли ни одного удара в створ. Ни одного.

В прошлом сезоне лучшими бомбардирами «Сосьедада» были Мерино, Браис и Оярсабаль. Дальше идет Кубо, который вернется в расположение клуба после матчей за сборную Японии, в лучшем случае, к четвергу. Здесь тоже есть своя история.

Кубо — пока что автор единственного победного гола «Реал Сосьедада» в этом сезоне. Результативный удар японца принес команде победу над «Эспаньолом» (1:0). Многие тогда обратили внимание на его реакцию: Такэ сердито отмахнулся от партнеров, которые хотели его поздравить, подбежал к тренеру и указал на свое имя на футболке.

Такэфуса Кубо globallookpress.com

Альгуасиль, сам по себе вспыльчивый человек, попытался погасить пламя после матча: «Кубо сказал, что был зол из-за того, что ему пришлось выходить на замену? Он был так же зол, как и все остальные, кто остался на скамейке запасных! Его жесты были направлены не в мою сторону, вы можете спросить его об этом. Он уже извинился, потому что знает, что голы так не празднуют. У Такэ образцовое поведение».

Хорошо, пусть будет так. Понимайте это как хотите, но всё указывает на то, что Кубо действительно был зол и в то же время испытывал разочарование.

Главный тренер «Реал Сосьедада» добавил еще кое-что по этому поводу: «Много разговоров о президенте, обо мне...О том, что я чем-то недоволен. Не надо никого вводить в заблуждение: между президентом, спортивным директором и мной очень хорошие отношения. Да, порой требовательные, но действительно хорошие. Мы все хотим только лучшего для "Реал Сосьедада". У каждого из нас есть свои критерии, своя сфера ответственности».

В общем, Альгуасиль хотел бы сказать следующее: «Я не получил игроков, которых хотел, президент видит некоторые вещи по-своему, и мне придется извлечь из этого максимум пользы». Чистый прагматизм, но, опять-таки, есть определенный контекст.

Иманоль Альгуасиль globallookpress.com

«Реал Сосьедад» — расчетливый и консервативный. При этом важно отметить, что они регулярно получают солидную прибыль благодаря продаже своих лучших игроков.

Достаточно вспомнить переход Александра Исака в «Ньюкасл» или Антуана Гризманна в «Атлетико». За Мерино и Ле Нормана клуб из Страны басков получил в общей сложности около 70 миллионов евро.

В семи из последних 10 сезонов «Реал Сосьедад» получал больше, чем тратил. В плане соблюдения финансовых правил Ла Лиги к ним вообще не может быть претензий. Но иногда лекарство, даже если оно полезно, имеет горький привкус.

Например, трансфер Умара Садика оказался полным провалом. За пару сезонов этот нападающий провел 31 матч и забил лишь четыре мяча.

«Одна из главных проблем последних нескольких сезонов — низкая результативность. Время идет, а проблема остается», — считает Монреаль.

В конце августа «Реал Сосьедад» приобрел талантливого Орри Оскарссона. Однако этому парню всего лишь 20 лет, и пока ни у кого нет понимания, готов ли он сходу стать важной частью команды.

Происходящее надо оценивать через призму решений и заявлений президента «Реал Сосьедада» Йокина Апперибая.

Вот что он сказал во время представления Серхио Гомеса и Луки Сучича: «Мы закрываем книгу успешной эпохи. Настало время написать новую книгу. Я мог бы подписать несколько 28-летних футболистов, вместо того, чтобы искать молодых и талантливых, но я не думаю, что мы должны бояться ухудшения результатов в течение ближайшего года или около того. Я хотел бы однажды выиграть Ла Лигу с этими молодыми игроками».

Вы больше нигде не услышите, чтобы президенты или владельцы клубов говорили болельщикам: «Все в порядке, не волнуйтесь, мы знаем, что делаем...Но будьте готовы к тому, что результаты станут хуже». В этом плане честностью Апперибая можно только восхищаться.

Ну а болельщикам мадридского «Реала» перед матчем с «Реал Сосьедадом» пора запасаться попкорном и прохладительными напитками. Похоже, Килиан Мбаппе и Винисиус устроят шоу.

«Реал Сосьедад» придерживается четкой, разумной и неизменно успешной стратегии, но в краткосрочной перспективе это будет больно. И, возможно, очень больно.