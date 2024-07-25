В свободном плавании. Футболисты РПЛ, ставшие безработными этим летом

Нынешнее лето подвело черту в отношениях многих футбольных исполнителей с их клубами. Выделим семерку значимых игроков Российской Премьер-лиги, получивших статус свободных агентов.

Артем Дзюба

нападающий, 35 лет

Последним местом работы Дзюбы был московский «Локомотив», который приютил форварда после неудачного турне в турецкую Суперлигу. Начал Артем в новом клубе за здравие, однако со временем его выступления пошли на спад.

Минувший сезон вовсе обернулся для 35-летнего нападающего фиаско, итогом которого стало прекращение трудовых отношений с «железнодорожниками». Стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество, а Дзюба оставил интригующее заявление в соцсетях: «Впереди новая глава».

Отечественные СМИ сразу начали отправлять игрока в Медиалигу: говорилось, что он дозаявлен клубом «Родина Медиа». Представитель форварда Леонид Гольдман быстро пресек возникшие слухи, заявив, что его клиент не контактировал с московским футбольным коллективом и не собирается выступать ни за одну из команд МФЛ.

Эти слова только упрочили мнение, что Дзюба не только не планирует завершать карьеру, но и отказывается понижать планку до любительских турниров. Летом лучший бомбардир в истории чемпионатов России делился в соцсетях кадрами активной подготовки к новому сезону, что доказывает его боевой настрой.

Артем Дзюба globallookpress.com

Конечно, ждать приглашения от топ-клубов РПЛ Артему вряд ли стоит, но спрос среди более скромных представителей высшего дивизиона на нападающего имеется. Интерес к Дзюбе проявляют новички чемпионата России — «Динамо» (Махачкала) и «Химки».

Генеральный директор дагестанской команды Шамиль Газизов сообщал, что у них есть желание заполучить опытного форварда в свои ряды, однако возможность подписать с ним контракт практически равна нулю. Все дело в финансовых аппетитах игрока, который не готов к существенному снижению заработной платы.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Подмосковный коллектив не исключает факт переговоров с Дзюбой, однако до конца не раскрывает все карты. Напомним, что «Химки» уже усилились двумя ветеранами российского футбола в нынешнее трансферное окно: нападающим Антоном Заболотным и полузащитником Денисом Глушаковым.

Георгий Джикия

защитник, 30 лет

Одной из главных неожиданностей конца прошлого сезона РПЛ стало прощание «Спартака» с многолетним капитаном клуба. Джикия отдал «народной команде» семь лет карьеры, превратившись в лидера москвичей, но в последний год сильно сдал в игровом аспекте.

Инициатором прекращения трудовых отношений выступили «красно-белые», по словам Георгия, если бы предложение о продлении контракта поступило, то он бы остался. Понять руководство «Спартака» в их решении можно, ведь помимо слабой формы игрока, Джикия и его агент отметились резонансными комментариями, ставя свои амбиции выше командных.

Теперь Вадим Шпинев, представляющий интересы россиянина, находится в активном поиске нового клуба для клиента. Завершать карьеру Георгий, конечно же, не планирует, 30 лет — отличный возраст для центрального защитника, есть все шансы вернуть кондиции и продемонстрировать качественные выступления.

Георгий Джикия globallookpress.com

Существует вероятность, что следующее место работы Джикии будет не в России, а за рубежом. Заинтересованность в нем имеется у турецкого «Трабзонспора», однако пока официального предложения от «бордово-синих» не поступало.

Зато махачкалинское «Динамо» не теряет времени зря — генеральный директор Шамиль Газизов заявил, что ждет Георгия в рядах дагестанского клуба. При личной встрече он предложил защитнику перейти к ним, теперь окончательное решение остается за Джикией.

Антон Миранчук

полузащитник, 28 лет

«Локомотив» и Миранчук долгое время вели переговоры о продлении контракта, но к консенсусу так и не пришли. 1 июля «железнодорожники» официально объявили об уходе полузащитника в связи с истечением срока действия трудового соглашения.

Камнем преткновения стала заработная плата Антона, который хотел получать 2 млн евро. Москвичи делали все возможное, чтобы сохранить воспитанника в своих рядах, увеличив первое предложение в размере 1,2 млн евро до 1,6 млн евро. Тем не менее Миранчук отклонил улучшенные условия «Локомотива», решив попробовать свои силы в новой команде.

Антон Миранчук globallookpress.com

Агент 28-летнего хавбека Вадим Шпинев, представляющий также интересы Георгия Джикии, высказался категорично о вариантах продолжения карьеры Антона: Россию они не рассматривают и будущее игрока связано с другим чемпионатом.

Если ранее Миранчука активно сватали во французскую Лигу 1, где потенциальным претендентом выступал «Нант», то теперь в качестве вероятного места работы полузащитника называют чемпионат Греции.

Местный «Панатинаикос» ищет варианты для усиления состава и рассматривает кандидатуру Антона наряду с Икером Муниаином и Лукасом Окампосом.

Посмотрим, смогут ли «зеленые» удовлетворить финансовые аппетиты россиянина, которые будут важной составляющей в будущих переговорах между сторонами.

Антон Шунин

вратарь, 37 лет

Футбольная история, которую писали московское «Динамо» и Антон Шунин на протяжении тридцати лет, подошла к концу. В нашем чемпионате было и так не много игроков, выступавших образцами преданности родному клубу, теперь стало еще на одного меньше.

Шунин оставался с «бело-голубыми» и в моменты радости, и в кризисные ситуации. Единственным трофеем голкипера с москвичами стала победа в ФНЛ, когда он в статусе капитана вернул команду в элитный дивизион российского футбола.

Теперь Антон и «Динамо» решили идти каждый своей дорогой: бронзовые призеры прошлого чемпионата России нацелились на смену поколений, а 37-летний страж ворот хочет провести еще пару сезонов на профессиональном уровне.

Антон Шунин globallookpress.com

Воспитаннику «бело-голубых» предлагали остаться в структуре клуба, его хотели видеть в академии, где он мог бы развивать вратарское дело. Вот только Шунин ответил отказом, заниматься лишь этим на данном этапе Антон не готов.

По словам экс-голкипера сборной России, он сейчас продолжает ежедневно тренироваться и поддерживает свою форму.

Календарь и таблица РПЛ

Среди потенциальных вариантов продолжения карьеры фигурирует махачкалинское «Динамо», которое, как кажется, готово забрать всех свободных агентов этим летом.

Кирилл Набабкин

защитник, 37 лет

Кирилл Набабкин, верой и правдой отслуживший ЦСКА четырнадцать лет, находится сейчас в статусе свободного агента. Стороны пришли к соглашению не продлевать контракт, срок которого закончился 1 июля.

Финальным аккордом в футболке «армейцев» для 37-летнего защитника стал матч 30-го тура РПЛ 2023/2024 против «Урала». «Красно-синие» красиво попрощались со своей легендой, которая приняла участие в завоевании девяти клубных трофеев.

Кирилл Набабкин globallookpress.com

Защитник никак не прокомментировал дальнейшее игровое будущее, также в СМИ не появлялась информация об интересе к нему со стороны футбольных коллективов.

Поэтому не станет сюрпризом, если Кирилл в скором времени объявит о завершении карьеры футболиста и перейдет на управленческую должность в тот же ЦСКА.

Андрей Семенов

защитник, 35 лет

Десятилетний юбилей нахождения Андрея Семенова в «Ахмате» оказался грустным праздником. Грозненцы не продлили контракт с центральным защитником, который своими выступлениями вписал имя в историю клуба.

35-летний игрок провел 289 игр за «Ахмат», благодаря чему занимает вторую строчку по наибольшему количеству сыгранных поединков (впереди него лишь Ризван Уциев). Вешать бутсы на гвоздь Андрей не планирует, одержимость футболом все еще кипит в его крови.

Андрей Семенов globallookpress.com

Вариантом продолжения карьеры называется «Пари НН», который рассматривает подписание защитника на правах свободного агента.

Сообщается, что стороны уже приступили к переговорному процессу, поэтому не исключено появление Семенова в рамках РПЛ уже в сине-голубых цветах нижегородцев.

Маринато Гильерме

вратарь, 38 лет

«Локомотив» не стесняется расставаться с игроками в нынешнее летнее трансферное окно, под раздачу попал даже старожил «железнодорожников» Гильерме. В последние годы голкипер выпал из основы москвичей, проводя большую часть матчей на скамейке запасных.

Этот фактор стал основной причиной ухода 38-летнего стража ворот из стана «красно-зеленых». Гильерме хотел играть, однако «Локомотив» больше не рассчитывал на него, как первого номера команды.

Маринато Гильерме globallookpress.com

Конечно, расставание с легендой клуба не прошло гладко, Маринато сообщил, что о непродлении контракта ему сказали всего за неделю до конца сезона 2023/2024. Это стало неожиданностью для него, после чего голкипер затаил обиду на руководство «железнодорожников».

На вопрос, собирается ли он завершать карьеру, Гильерме ответил отрицательно. Экс-вратарь сборной России считает, что физические кондиции позволят поиграть еще пару лет.

Теперь Маринато находится в поиске вариантов, среди которых есть возможность вернуться в Бразилию, где он делал первые футбольные шаги. Однако сам страж ворот не горит желанием уезжать на родину и хочет остаться в России.

Не исключено, что в скором времени мы увидим Гильерме в одном из новичков РПЛ, которым точно пригодился бы колоссальный опыт голкипера.