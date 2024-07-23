ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Зенит» и «Динамо» стартовали с победы в сезоне

    Итоги 1-го тура чемпионата России по футболу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Оренбург Ростов Спартак Факел Химки ЦСКА Акрон Динамо-Махачкала Рубин
    Вся лентаСамое главное
    Лени ЙороПрыжок через Ла-Манш. Как Франция стала любимым трансферным рынком АПЛ Килиан МбаппеНовая эпоха: в каком состоянии «ПСЖ» подходит к сезону Александр СоболевНа перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву
  • 21:54
    • Рублев переиграл Карабельи и вышел в четвертьфинал турнира в Умаге
  • 20:33
    • Соболев отстранен от тренировок «Спартака»
  • 19:38
    • Карацев разбил Харриса в первом круге турнира в Атланте
  • 17:54
    • Okko Спорт эксклюзивно покажет матчи французской Лиги 1 и Лиги 2
    Все новости спорта
    «Зенит» — «Краснодар». Суперкубок России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит» — «Краснодар». Суперкубок России
    Чемпион России «Зенит» и «Динамо» набирают первые три очка, ЦСКА расходится миром с командой «Ростов». «Спартак» с проигрыша начинает сезон 2024/2025.

    О турнирной таблице

    Лидер чемпионата, крепкий середнячок или аутсайдер. О турнирных раскладах говорить пока рано, турнирная таблица только формируется. Ясная картина прояснится ближе к 4-му туру РПЛ.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    А пока старт чемпионата и итоги 1-го тура: в трёх матчах из восьми была зафиксирована ничья, в трёх встречах победу праздновали хозяева, а в двух поединках успеха добились два клуба.

    О старте чемпиона

    «Зенит» начал новый сезон с гостевого поединка против «Крыльев Советов». Матч против самарцев футболисты из Санкт-Петербурга выиграли с крупным счётом (4:0).

    «Зенит» — «Краснодар». Суперкубок России
    globallookpress.com

    В составе невского клуба дублем отметился Максим Глушенков, ещё по голу забили Матео Кассьерра и Педро. Таким образом «лазурные» набрали первые три очка в сезоне.

    О самом результативном матче

    Самым ярким по количеству забитых голов получился поединок между командами «Пари НН» и «Рубином», на двоих соперники забили 6 мячей.

    В составе казанской команды точными ударами отличились Даку, Вада, Кабутов и Зотов. За нижегородцев забили Зе Турбо и Царукян. «Рубин» одержал победу со счётом 4:2 и вместе с «Зенитом» вошёл в число лидеров российской Премьер-лиги.

  • Удаление не помешало. «Динамо» уверенно выиграло на старте РПЛ
  • Обзор спортивных СМИ на уверенную победу «Динамо» над «Факелом» в первом туре чемпионата России
  • 21/07/2024

    • Серебряный призёр минувшего сезона «Краснодар» разошёлся миром с «Ахматом» (1:1), а бронзовый призёр лиги «Динамо» обыграло на своём поле «Факел» (3:1). ЦСКА сыграл вничью в матче против «Ростова» (0:0).

    О провале «Спартака»

    «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Оренбургу» (0:2). В составе хозяев голами отметились Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк.

  • Ужасный ляп Максименко. «Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу» в первом матче Станковича
  • Обзор спортивных СМИ на сенсационную победу «Оренбурга» над «Спартаком» в первом туре чемпионата России
  • 21/07/2024

    • Оба мяча «красно-белые» пропустили во второй половине матча, а именно на 62-й и 67-й минутах встречи.

    О старте новичков

    В матче-открытия чемпионата России сыграли «Локомотив» и «Акрон». Эта встреча завершилась победой «железнодорожников» (3:2).

    «Локомотив» — «Акрон». Сезон 2024/2025
    globallookpress.com

    «Акрон» — новичок РПЛ, в первом туре в составе тольяттинцев мячи забили форвард Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев. В составе «Локомотива» отличились Сергей Пиняева, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев.

    Ещё один дебютант российского чемпионата — «Динамо» Махачкала сыграло вничью с «Химками» (1:1).

    О 2-м туре чемпионата России

    С 26 по 28 июля пройдут матчи 2-го тура чемпионата России. Можно выделть сразу два поединка. Чемпион России «Зенит» постарается переиграть в гостях одного из своих конкурентов — команду «Рубин».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Динамо» попытается набрать три очка в домашней встрече против «Локомотива».
    Дебютанты российской Премьер-лиги «Акрон» отправится в гости к «Факелу», а «Динамо» Махачкала на выезде встретится с «Краснодаром».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Франция (U23) — США (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Батуми — Дечич
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Струга — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.34
  • Экспресс дня 24 июля
  • Завтра в 21:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Рексхэм
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аргентина (U23) — Марокко (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры