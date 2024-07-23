РПЛ. «Зенит» и «Динамо» стартовали с победы в сезоне

Чемпион России «Зенит» и «Динамо» набирают первые три очка, ЦСКА расходится миром с командой «Ростов». «Спартак» с проигрыша начинает сезон 2024/2025.

О турнирной таблице

Лидер чемпионата, крепкий середнячок или аутсайдер. О турнирных раскладах говорить пока рано, турнирная таблица только формируется. Ясная картина прояснится ближе к 4-му туру РПЛ.

А пока старт чемпионата и итоги 1-го тура: в трёх матчах из восьми была зафиксирована ничья, в трёх встречах победу праздновали хозяева, а в двух поединках успеха добились два клуба.

О старте чемпиона

«Зенит» начал новый сезон с гостевого поединка против «Крыльев Советов». Матч против самарцев футболисты из Санкт-Петербурга выиграли с крупным счётом (4:0).

«Зенит» — «Краснодар». Суперкубок России globallookpress.com

В составе невского клуба дублем отметился Максим Глушенков, ещё по голу забили Матео Кассьерра и Педро. Таким образом «лазурные» набрали первые три очка в сезоне.

О самом результативном матче

Самым ярким по количеству забитых голов получился поединок между командами «Пари НН» и «Рубином», на двоих соперники забили 6 мячей.

В составе казанской команды точными ударами отличились Даку, Вада, Кабутов и Зотов. За нижегородцев забили Зе Турбо и Царукян. «Рубин» одержал победу со счётом 4:2 и вместе с «Зенитом» вошёл в число лидеров российской Премьер-лиги.

Серебряный призёр минувшего сезона «Краснодар» разошёлся миром с «Ахматом» (1:1), а бронзовый призёр лиги «Динамо» обыграло на своём поле «Факел» (3:1). ЦСКА сыграл вничью в матче против «Ростова» (0:0).

О провале «Спартака»

«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Оренбургу» (0:2). В составе хозяев голами отметились Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк.

Оба мяча «красно-белые» пропустили во второй половине матча, а именно на 62-й и 67-й минутах встречи.

О старте новичков

В матче-открытия чемпионата России сыграли «Локомотив» и «Акрон». Эта встреча завершилась победой «железнодорожников» (3:2).

«Локомотив» — «Акрон». Сезон 2024/2025 globallookpress.com

«Акрон» — новичок РПЛ, в первом туре в составе тольяттинцев мячи забили форвард Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев. В составе «Локомотива» отличились Сергей Пиняева, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев.

Ещё один дебютант российского чемпионата — «Динамо» Махачкала сыграло вничью с «Химками» (1:1).

О 2-м туре чемпионата России

С 26 по 28 июля пройдут матчи 2-го тура чемпионата России. Можно выделть сразу два поединка. Чемпион России «Зенит» постарается переиграть в гостях одного из своих конкурентов — команду «Рубин».

Календарь и таблица Лиги Европы

«Динамо» попытается набрать три очка в домашней встрече против «Локомотива».

Дебютанты российской Премьер-лиги «Акрон» отправится в гости к «Факелу», а «Динамо» Махачкала на выезде встретится с «Краснодаром».