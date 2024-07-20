И удаление не помешало. «Динамо» уверенно выиграло на старте РПЛ

В матче 1-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» разобралось с «Факелом» со счетом 3:1. В составе хозяев забили Иван Лепский, Муми Нгамале и Ярослав Гладышев. За воронежцев отметился Евгений Марков.

Реванш «Динамо»

Автор «Чемпионата» Георгий Илющенко акцентировал внимание на том, что «Динамо» добыло первую победу над «Факелом» с 2001 года. Воронежцев можно назвать неудобным соперником для москвичей.

«Динамо не побеждало "Факел" аж с 2001 года: два поражения в ФНЛ и три ничьих в четырёх матчах РПЛ. Убедительный реванш удался.

Проблемы со здоровьем оставили вне игры Фернандеса, Чавеса и Макарова. Отдыхает после финала Кубка Америки Карраскаль. Бальбуэна после того же турнира укатил ещё и на Олимпиаду. А вот отсутствие в старте Скопинцева удивило. Дмитрий частенько сидел на лавке и во второй половине прошлого сезона, проигрывая конкуренцию Паршивлюку. Теперь Сергей в тренерском штабе, а слева вышел уже номинально правый защитник Даса. Справа оказался профильный 20-летний Бессмертный.

"Факел", в отличие от "Динамо", серьёзно изменился: ушли Суслов, Магаль, Мендель, Максимов и Акбашев, пришли Браими и Мертенс из болгарского "Ботева", Гиоргобиани из "Алании" и Ильин из "Ахмата". В основе, правда, появился только последний.

Радость футболистов «Динамо» ФК «Динамо»

А забил Лепский. В первой же атаке — на третьей минуте. Если вы его не знали, пора знакомиться. Это 19-летний динамовский центральный защитник, который ранее в официальных матчах за взрослую команду выходил дважды против "Пари НН" в 2023-м — в Кубке и чемпионате. Плюс недавно вскрыл "Партизан" в Братском кубке. Теперь вот отклеился от соперников и мастерски кивнул головой под подачу Бителло».

Игорь Черевченко главный тренер «Факела» Сейчас был жёсткий разговор в раздевалке. Самое страшное, когда футболисты выходят на поле с безразличным лицом, думая, что всё умеют. Игра показала — 3:0 к первому тайму. Тяжело выходить из такой ситуации. Одного негатива в игре не бывает, есть и положительные моменты. Ребята завтра отдохнут, потом сядем и сделаем выводы. Главное, чтобы ребята поняли выводы.

Резвый старт «Динамо»

Автор «Советского спорта» Александр Шульгин рассказал о том, как «Динамо» к 29-й минуте выигрывало 3:0.

«Старт сезона-2024/2025 для бронзовых призёров выдался весьма лёгким. Зная календарь, его таким и можно было ожидать. Хозяевам удалось сохранить Константина Тюкавина и чемпионские амбиции, гостям удалось сохранить лишь прописку в РПЛ. С первых минут игра развивалась именно с учётом перечисленных факторов.

К 29-й минуте на табло горел счёт 3:0 в пользу подопечных Марцела Лички. Уже на третьей минуте хороший удар головой удался 19-летнему дарованию Ивану Лепскому после навеса Бителло. Через 18 минут отличился Муми Нгамалё, ассистировавший сам себе: камерунец просто оказался первым на подборе. Наконец, Ярослав Гладышев перебросил голкипера воронежцев Александра Беленова после очередного навеса всё того же Бителло.

Так результат этой встречи был предрешён. Невозможно было поверить в такие события, которые помогли бы "Факелу" отыграться. Хотя хозяева дали гостям шанс. На 38-й минуте глупый фол совершил Даниил Фомин, зачем-то откровенно наступивший шипами на ногу Ираклию Квеквескири. Обычно такие вещи судьи и так разглядывают с первого раза, а тут ещё и ВАР. На что был расчёт Фомина — непонятно.

«Динамо» ФК «Динамо»

Но то, что "Динамо" осталось вдесятером, лишь успокоило игру. Бело-голубые просто перестали забивать, на "Факел" же такое развитие событий не повлияло от слова совсем».

Рекорд Лепского

Автор Sports.ru Илья Панаев отметил феноменальное начало матча от «Динамо», а также рекордный гол Ивана Лепского, который ранее успел поиграть в Медиалиге.

«Динамо влетело в новый сезон Мир РПЛ еще стремительнее "Зенита": устроили "Факелу" 3:0 всего за полчаса. Правда, дальше пошло напряженнее из-за удаления Даниила Фомина — в итоге 3:1.

Первый мяч закинули уже на третьей минуте: Бителло навесил со штрафного, а 19-летний защитник Иван Лепский подправил в сетку. Динамовцы вышли без основной пары центральных защитников: Николас Маричаль еще не вернулся с Кубка Америки, а Фабиан Бальбуэна с Копы сразу уехал на Олимпиаду.

Лепский — самый молодой центральный защитник "Динамо" в XXI веке с голом в РПЛ, причем уже во втором матче за основу. У него любопытная история: в 2018-м он играл в первом матче за историю 2Drots против "Амкала" (4:2).

На 21-й минуте динамовцы добавили еще один мяч: Константин Тюкавин круто развернулся в штрафной, засадил в ближнюю штангу, а Муми Нгамале классно ударил после отскока. Похоже, камерунец сохранил качество из концовки прошлого сезона: у него было три гола и два ассиста в четырех последних матчах весной, а тут сразу победный.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

На 28-й воронежцы совсем приуныли: Диего Лаксальт накрыл Ираклия Квеквескири, Бителло сумел направить мяч к углу вратарской, а Ярослав Гладышев опередил опытного Александра Беленова и прокинул под дальнюю штангу. В прошлом сезоне Гладышев чаще выходил со скамейки, в этом сразу появился с первых минут и забил.

Прогнозы и ставки на РПЛ

"Факел" впервые после возвращения в РПЛ в сезоне-2022/23 пропустил три гола в первом тайме. В прошлый раз такое случалось еще в ноябре 2001-го, и тоже против "Динамо" (сгорели 2:6).

Ближе к концу матча "Факел" отыграл один мяч, забил Евгений Марков, но на большее не хватило. "Динамо" удачно вошло в новый сезон».

Константин Тюкавин нападающий «Динамо» Старт сезона оценю хорошо, начали сезон с победы. Считаю, что уверенно победили сегодня. В первом тайме вообще не дали шансов ничего создать «Факелу». Во втором тайме старались играть пониже. Всегда неприятно играть в минус одного, но так сложилась судьба. Главное, что победили.

Без валидольной концовки

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев дал понять, что «Динамо» уверенно довело игру до победного конца, несмотря на удаление Даниила Фомина.

«Все было слишком идеально для "Динамо", а эта команда приучила болельщиков — без интриги она не может. Чтобы ее оживить, требовалось нечто экстраординарное. Например, удаление на ровном месте. Его заработал на 39-й минуте Фомин, наступив в центре поля на ногу Квеквескири. Больше тайма для воронежцев, чтобы в большинстве постараться спасти безнадежный матч.

Календарь и таблица РПЛ

Как сказал в перерыве форвард "Факела" Ильин: надо побыстрее сделать 3:1, и соперника затрясет. Гостям удалось забить, но им бы, конечно, хотелось это сделать раньше, чем на 74-й минуте, когда Марков с близкого расстояния расстрелял Лунева — 3:1.

Валидольной концовки все же не случилось — москвичей не затрясло. "Динамо", блестяще начавшее матч, довело его до уверенной победы, прервав неудачную серию с воронежцами. Бело-голубых не остановили ни кадровые проблемы, ни удаление на 39-й минуте. Личка, недавно отметивший 47-летие, может быть доволен.

Правда, в следующем туре против "Локомотива" ему придется обойтись еще и без дисквалифицированного Фомина. Но, возможно, успеет набрать форму Чавес и добавится кто-то из лазарета».

Даниил Фомин полузащитник «Динамо» Надеялся не так начать чемпионат, но получилось, как получилось. Главное — победа. Идём дальше.

Главные факты матча

Автор «Спорт день за днем» Геннадий Ториков определил три главных фактов завершившегося матча.

«1. Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин довел безголевую серию в РПЛ до трех матчей: два в прошлом сезоне и один в нынешнем.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

2. "Факел" впервые после возвращения в РПЛ в сезоне-2022/23 пропустил три гола в первом тайме. В последний раз воронежцы столько пропускали до перерыва в ноябре 2001 года, когда уступили в Москве "Динамо" со счетом 2:6 и вылетели из элитного дивизиона.

3. Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин получил свою первую красную в РПЛ в карьере — в 139-м матче».

Марцел Личка главный тренер «Динамо» Настроение отличное. До удаления Фомы команда старалась комбинировать, забила со стандарта, который вчера тренировали. Я видел только подкат Фомина, а потом увидел красную карточку. Не могу говорить о моменте, все‑таки есть VAR. Если красная карточка была, то претензий к судьям нет. Во втором тайме терпели, было тяжело. Показали командную работу, поддерживали друг друга.

Лучший игрок матча — Бителло

Автор «Футбол на Куличках» Глеб Калинин снова выбрал лучшего футболиста матча и им стал динамовец Бителло.

Бителло ФК «Динамо»

«У "Динамо" можно выделить многих, а лучшим назовём Бителло. Бразилец с большим отрывом стал лучшим по ключевым передачам (шесть). Бителло в первом тайме подал немало стандартов, и уже на 3-й минуте его навес со штрафного обернулся голом Лепского. Важнейший третий гол "бело-голубые" провели также при активном участии бразильца, который вывел Гладышева на рандеву с Беленовым».