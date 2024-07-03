Лето «Динамо»: трансферная апатия перечеркнет чемпионские амбиции?

Марцел Личка в первый год работы главным тренером «бело-голубых» сумел привести их к бронзовым наградам РПЛ, до последнего ведя борьбу за чемпионский титул. Теперь от чешского специалиста ждут покорения новых вершин, для чего кровь из носу необходимо усиление состава. Однако пока «Динамо» очень скромно ведет себя во время летнего трансферного окна.

Снова в строю

Финиш прошлого сезона РПЛ запомнился «Динамо» эмоциональными качелями, когда за тур до окончания москвичи пребывали в статусе главных претендентов на чемпионство, но последний матч против «Краснодара» вернул их с небес на землю. 25 мая «бело-голубые» уступили южанам на выезде со счетом 0:1, пропустив тех и «Зенит» вперед себя. Наградой за проведенный розыгрыш российского первенства для «Динамо» стало не вожделенное золото, а лишь бронзовые медали РПЛ.

Главный наставник столичного клуба Марцел Личка взял на финальную пресс-конференцию минувшего чемпионата России тренерский, административный и медицинский штаб в полном составе. 46-летний чешский специалист поблагодарил всех за фантастическую работу и за проведенный футбольный год, после этого занавес.

26 мая игроки, тренерский штаб и персонал «Динамо», отдавшие множество сил и эмоций прошедшему сезону, отправились отдыхать. Каникулы москвичей закончились 18 июня, когда первая группа футболистов собралась в Москве для прохождения традиционного медицинского осмотра. «Бело-голубые» посетили врачей, сдали необходимые анализы, прошли УЗИ и стресс-тест на велотренажере. Далее футбольные исполнители бронзовых призеров РПЛ отправились на учебно-тренировочную базу «Новогорск-Динамо», где состоялось функциональное тестирование.

«Динамо» вернулось из отпуска

Спустя неделю, 25 июня, медицинское обследование прошла вторая группа игроков столичного клуба, к которой присоединились некоторые сборники. Так, в стан «Динамо» вернулся лучший игрок прошлого сезона РПЛ Константин Тюкавин, который вызывался в сборную России на поединок против Беларуси и отметился дебютным голом за национальную команду.

Также в Москву прибыл левый вингер Муми Нгамалё, защищавший цвета сборной Камеруна в отборочных матчах чемпионата мира 2026 против Кабо-Верде (отличился двумя ассистами) и Анголы (остался в запасе). В том числе ко второй группе футболистов примкнули правый защитник Эли Даса, привлекавшийся к товарищеским играм сборной Израиля с командами Венгрии и Беларуси, и центральный хавбек Лука Гагнидзе, вызывавшийся в молодежную сборную Грузии на встречу со сверстниками из Казахстана. Еще одним игроком, присоединившимся позже к «бело-голубым», стал Бителло, который не находился в стане национальной команды, но все равно получил дополнительные отпускные дни.

Марцел Личка «Динамо»

Пока Марцел Личка не может рассчитывать на латиноамериканский квартет «Динамо», участвующий в проходящем в эти дни Кубке Америки-2024. Сборные Уругвая и Колумбии, в которых играют Николас Маричаль и Хорхе Карраскаль соответсвенно, успешно преодолели групповой этап турнира и отправились в раунд плей-офф. А вот Луису Чавесу со сборной Мексики и Фабиану Бальбуэна со сборной Парагвая повезло куда меньше, их команды сложили оружие в борьбе за главный трофей Копы.

Контрольный зачет

Первая товарищеская встреча летнего межсезонья против грозненского «Ахмата», прошедшая 30 июня на УТБ «Новогорск-Динамо», закончилась для москвичей фиаско.

В заявке «бело-голубых» отсутствовала целая когорта основных исполнителей, а из второй команды были вызваны 4 игрока: Иван Лепский, Леон Зайдензаль, Денис Боков и Виктор Окишор. «Ахмат» решил выставить на товарищеский поединок своих ведущих футболистов, что сделало разницу в итоговом результате.

Большую часть первого тайма «Динамо» удавалось играть практически на равных, но на 42-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов распечатал ворота Игоря Лещука. Сразу же хавбек Лечи Садулаев мог удвоить преимущество своей команды, однако промахнулся с выгодной позиции. На перерыв клубы ушли с минимальным перевесом «Ахмата» (1:0).

Вторую половину игры подопечные Марцела Лички начали в практически полностью видоизмененном составе, молодых игроков стало еще больше. Грозненцы решили не откладывать дело в долгий ящик, Садулаев на 49-й минуте протащил мяч к воротам «бело-голубых», который оказался в сетке после рикошета от 19-летнего полузащитника москвичей Максима Балахонова.

Окончательную точку во встрече поставил Бернард Бериша, направивший игровую сферу точно в цель одним касанием после прострела Лукаса Ловата. Андрей Кудравец, заменивший в воротах «Динамо» Игоря Лещука, команду выручить не сумел. Столичный клуб имел несколько хороших шансов, чтобы забить гол престижа, однако не реализовал их. Как итог, разгромная победа «Ахмата» со счетом 3:0, первый блин для «бело-голубых» вышел комом.

Контрольные матчи «Динамо» на сборах «Динамо»

Дальнейшим испытанием для «Динамо» станут матчи Братского Кубка-2024, который пройдет в Москве в период с 3 по 7 июля. «Бело-голубые» проведут две встречи на родной «ВТБ Арене» против сербских «Партизана» и ОФК Белград.

Полное расписание Братского Кубка 3 июля, 19:30. «Динамо» — «Партизан»

4 июля, 19:30. ЦСКА — ОФК Белград

6 июля, 15:30. «Динамо» — ОФК Белград

7 июля, 19:30. ЦСКА — «Партизан»

Заканчивать предсезонную подготовку дружина Марцела Лички будет контрольным матчем против московского «Спартака». Старейшее дерби страны состоится 12 июля на стадионе «ВТБ Арена», начало встречи запланировано на 17:30. Жаркое противостояние двух столичных клубов обещает подарить зрителям массу впечатлений, билеты уже находятся в свободной продаже, карта болельщика для посещения поединка не требуется.

Трансферная кампания вызывает вопросы

Пока что «Динамо» очень пассивно ведет себя на летнем трансферном рынке. Единственным пополнением москвичей, на данный момент, является голкипер сборной России Андрей Лунев. 32-летний страж ворот перешел в стан «бело-голубых» на правах свободного агента, стороны заключили трудовое соглашение на срок до конца сезона 2025/2026 с возможностью пролонгации еще на год.

Прошлый сезон Лунев провел в чемпионате Азербайджана, где защищал цвета «Карабаха». За «скакунов» Андрей сыграл 34 встречи во всех турнирах, пропустив при этом 43 гола и 10 раз оставил ворота на замке. Своими выступлениями голкипер внес весомый вклад в завоеванные «Карабахом» чемпионство и Кубок страны.

Лунев перешел в «Динамо»

Отметим, что не так давно Лунев вызывался в сборную России на товарищеский поединок против команды Беларуси, но на футбольном газоне стадиона «Динамо» так и не появился. После перехода к «бело-голубым» Андрей дал первое интервью, в котором признался, что счастлив оказаться в легендарном клубе и его подкупил смелый и комбинационный футбол, который Марцел Личка прививает столичной команде.

Российский голкипер взял себе первый номер в «Динамо», что говорит о его намерениях стать основным в составе бронзовых призеров Российской Премьер-лиги. Думаем, что чешский тренер также сделает ставку на опыт Лунева, доверив ему место в старте.

Вот только трансфера одного Андрея для завоевания долгожданного чемпионства навряд ли хватит, а особой активности на рынке от «бело-голубых» не видно. Марцел Личка высказывался, что хотел бы появления новых исполнителей в каждой линии клуба и уверен, что руководство солидарно с ним в этом вопросе.

Посмотрим, воплотятся ли трансферные желания наставника «Динамо» в реальность, ведь без достойных кадровых вливаний будет весьма трудно не то, что составить конкуренцию усиливающемуся «Зениту», но даже побороться за призовую тройку.

Тренерское пополнение

Даже в тренерском штабе «Динамо» происходит больше изменений, нежели в игровом составе столичного клуба. 26 июня стало известно, что тренер по физической подготовке Армиче Вега Рамос присоединился к «бело-голубым».

Испанский специалист хорошо знаком с Марцелом Личкой, с которым вместе работал в брестском «Динамо». До этого 42-летний наставник входил в тренерский штаб другого российского клуба — «Оренбурга», где трудился последние три сезона.

Армиче Вега Рамос «Динамо»

Также Рамос имеет опыт работы в Омане, там он занимал должность тренера по физподготовке местного «Аль-Насра».

Помимо испанца, тренерский штаб москвичей пополнил Сергей Паршивлюк, решивший повесить бутсы на гвоздь по окончании прошлого сезона чемпионата России. Однако полностью футбол не отпускает экс-защитника «Динамо», и он решил попробовать себя на новом поприще.

Паршивлюк теперь тренер

Напомним, что за «бело-голубых» Сергей выступал с 2019 года, проведя в общей сложности 110 поединков. Также в своей игровой карьере Паршивлюк защищал цвета московского «Спартака», махачкалинского «Анжи» и «Ростова».

Расставание с воспитанниками

На данный момент «Динамо» попрощалось с двумя игроками, прошедшими академию московского клуба. Первым «на выход» отправился Федор Смолов, являющийся одним из самых молодых дебютантов в истории «бело-голубых» (17 лет и 2 месяца). Центрфорвард провел в стане столичной команды последние два с половиной сезона, сыграв в общей сложности 80 поединков и отметившись 25 голами.

Минувший розыгрыш российского первенства 34-летний нападающий провел из рук вон плохо, утратив доверие Марцела Лички и выпав из основной обоймы клуба. Восемь результативных действий в РПЛ (четыре забитых мяча и четыре голевые передачи) — совсем не тот показатель, которого ждали в «Динамо» от Смолова.

Руководства клуба решило не активировать опцию продления контракта, который заканчивался в июне, и отпустило игрока свободным агентом. Федор долго не находился без работы, «Краснодар» подписал трудовое соглашение с нападающим до лета 2025 года.

Прощание со Смоловым

Вторым воспитанником «бело-синих», чей контракт с клубом подошел к концу, является Антон Шунин. Голкипер в системе «Динамо» провел тридцать лет, за основную команду он дебютировал в далеком 2007 году и выступал за нее на протяжении семнадцати сезонов. В последнем розыгрыше чемпионата России 37-летний страж ворот утратил место в основе клуба, появившись в футболке москвичей всего пятнадцать раз.

Шунин носил капитанскую повязку на протяжении 5 сезонов и провел в этом статусе 180 встреч, занимая с этим показателем вторую строчку (лишь Виктор Царев больше раз капитанствовал за «бело-голубых»). Антон является образцом преданности родному клубу, по которому поклонники «Динамо» будут очень скучать. Ушла целая эпоха.

Ушла эпоха

Пока вратарь не принял окончательного решения относительно игровой карьеры, вешать перчатки на гвоздь он не планирует и хочет дальше получать наслаждение от футбола. Среди возможных претендентов на Шунина фигурирует «Пари НН», желающий усилить свой последний рубеж обороны.

Потенциальное усиление

«Динамо» необходимо набирать обороты на летнем трансферном рынке, конечно, темпы питерского «Зенита» навряд ли достижимы, но без усиления замахнуться на медали точно не получится, может случиться даже обратное — полный провал, который будет стоить тренерского кресла Марцелу Личке.

Как говорили ранее, чешский наставник хочет видеть новые лица в каждой линии команды, и если на вратарскую позицию пришел Андрей Лунев, то дальше пропасть. Среди вероятных новичков «бело-голубых» называют имя Александра Солдатенкова.

Александр Солдатенков globallookpress.com

Центральный защитник «Крыльев Советов» оставил хорошее впечатление о себе по итогам прошлого сезона РПЛ, проведя 26 матчей от звонка до звонка и отметившись одной голевой передачей. Контракт 27-летнего игрока с самарцами действует до 30 июня 2026, трансферная стоимость Александра согласно данным портала Тransfermarkt оценивается в 4 млн евро.

Для усиления линии полузащиты «Динамо» рассматривает вариант с приглашением игрока «Зенита» Алексея Сутормина. Столичный клуб уже дважды пытался заполучить хавбека в свой стан, но питерцы отвечали категоричным отказом.

Алексей Сутормин globallookpress.com

Вот только Сергей Семак, навряд ли, видит в Алексее основного исполнителя, к тому же вторую половину минувшего сезона 30-летний россиянин провел в аренде в «Сочи». За «барсов» он отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Контракт полузащитника с «Зенитом» истекает 30 июня 2025 года, что может поспособствовать нынешнему его переходу в «Динамо». Клуб с берегов Невы наверняка хочет получить хоть какие-то деньги за Сутормина, а не отпускать того свободным агентом. По сведениям портала Тransfermarkt стоимость Алексея составляет 1,2 млн евро.

Мохамед Конате globallookpress.com

Что же касается наращивания атакующей мощи, то «бело-голубые» проявляют интерес к экс-форварду «Ахмата» Мохамеду Конате. Контракт 26-летнего нападающего с грозненским клубом истек 1 июля, поэтому у «Динамо» есть хороший шанс получить его в статусе свободного агента.

В прошлом розыгрыше чемпионата России игрок сборной Буркина-Фасо отыграл 29 матчей, отличившись одиннадцатью голами и одним ассистом.

Возможные кадровые потери

На текущем этапе нельзя назвать точно, кто покинет «Динамо» в нынешнее межсезонье. Весной активно обсуждали вероятный переезд за рубеж Николя Нгамалё. За левым вингером «бело-голубых» охоту вели клубы из Турции и Саудовской Аравии, однако пока их планам не будет суждено сбыться. Руководство московской команды объявило, что у 29-летнего камерунца активировалась опция продления контракта на сезон 2024/2025 и проведет он его в футболке бронзовых призеров РПЛ.

Другим желанным кандидатом, за которым выстроилась целая когорта клубов, является лучший игрок прошлого чемпионата России Константин Тюкавин. 22-летний нападающий поразил всех в минувшем первенстве, застолбив за собой место в основе «Динамо» и отметившись 15 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Сразу начала появляться информация, что россиянин попал на радары ведущих европейских футбольных коллективов, среди потенциальных покупателей назывались испанский «Атлетико» и португальская «Бенфика». Но дальше слухов дело пока не дошло, навряд ли Тюкавин покинет Москву этим летом, он еще достаточно молод и набраться немного опыта в родном «Динамо» явно не будет лишним. Отметим, что портал Тransfermarkt оценивает его в 16 млн евро, однако «бело-голубые» явно захотят получить куда большую сумму за свою звезду.

Вячеслав Грулев globallookpress.com

Другой форвард «Динамо» Вячеслав Грулев попал в шорт-лист соперников по РПЛ «Локомотива», который ищет варианты в центр нападения. 25-летний россиянин крайне слабо выглядел в составе «бело-голубых» в прошлом сезоне Российской Премьер-лиги, сыграв 18 матчей и забив всего один гол. Стоимость Грулева по данным портала Тransfermarkt составляет 1,5 млн евро.

В новый сезон — с новыми силами

Открывать новый сезон «Динамо» будет домашним поединком против «Факела», затем «ВТБ Арена» увидит московское дерби с «Локомотивом».

Далее «бело-голубые» отправятся в гости к новичку РПЛ «Акрону», а настоящим испытанием для подопечных Марцела Лички станет выездной матч с питерским «Зенитом».

Первые 5 туров РПЛ 2024/2025 1-й тур, 20 июля, 20:00. «Динамо» — «Факел»

2-й тур, 27 июля, 17:30. «Динамо» — «Локомотив»

3-й тур, 3 августа, 15:00. «Акрон» — «Динамо»

4-й тур, 10 августа, 17:30. «Зенит» — «Динамо»

5-й тур, 17 августа, 17:00. «Динамо» — «Крылья Советов»

Вернется в родные стены «Динамо» в пятом туре, когда будет принимать одну из главных неожиданностей прошлого розыгрыша чемпионата России — самарские «Крылья Советов».

Календарь и таблица РПЛ

Жребий Кубка России сезона 2024/2025 отправил «Динамо» в квартет А, где им предстоит сражаться за выход в плей-офф турнира с московским «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Динамо» из Махачкалы.

Расписание группового этапа Кубка России 1-й тур, 31 июля, 18:30. «Спартак» — «Динамо»

2-й тур, 14 августа, 19:30. «Динамо» — «Динамо» (Махачкала)

3-й тур, 28 августа, 19:30. «Динамо» — «Крылья Советов»

4-й тур, 17 — 19 сентября. «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»

5-й тур, 1 — 3 октября. «Динамо» — «Спартак»

6-й тур, 22 — 24 октября. «Крылья Советов» — «Динамо»

Сейчас известен точный календарь первых трех туров, которые пройдут летом, после имеется понимание лишь по ориентировочным датам проведения матчей.