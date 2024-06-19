Лето «Краснодара»: цели намечены, но кому их достигать?

«Краснодар» стал вице-чемпионом прошлого розыгрыша РПЛ, отстав от первого места всего на один балл. Теперь южан во главе с Мурадом Мусаевым ждет кропотливая работа, чтобы осуществить очередную попытку сдвинуть гегемона «Зенит» с трона российского первенства и завоевать долгожданный трофей.

Некогда расслабляться

Минувший сезон Российской Премьер-лиги «Краснодар» закончил 25 мая матчем против московского «Динамо», который мог стать «золотым» для обеих футбольных коллективов. «Быки» при поддержке родной публики одержали минимальную победу со счетом 1:0 над подопечными Марцела Лички, единственный гол на свой счет записал лучший бомбардир команды Джон Кордоба. Такой результат сыграл на руку питерскому «Зениту», который стал чемпионом, а «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали.

На следующий день, 26 мая, «черно-зеленые» отправились в заслуженный отпуск, однако отдых для футболистов и тренерского штаба получился непродолжительным. Уже 15 июня команда вышла с каникул, игроки прошли углубленное медицинское обследование и приступили к тренировкам.

В первом сборе принимают участие не все футбольные исполнители «Краснодара». Футболисты, получившие вызов в национальные сборные, прибудут в расположение «быков» немногим позже.

«Краснодар» вышел из отпуска

Опорный полузащитник Александр Черников был приглашен в сборную России на поединок против Беларуси, вот только на газон стадиона «Динамо» так и не вышел. Центрбек Георгий Арутюнян и атакующий хавбек Эдуард Сперцян появились в составе сборной Армении в товарищеских встречах со Словенией и Казахстаном. Хавбек Кевин Ленини провел от звонка до звонка два матча за сборную Кабо-Верде в отборе к чемпионату мира 2026 против Камеруна и Ливии.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Левый фулбек Лукас Оласа играл за сборную Уругвая в товарищеской встрече с командой Мексики. В сборной Колумбии, встречавшейся с США и Боливией, выступали центрфорвард Джон Кордоба и опорный полузащитник Кевин Кастаньо, Защитник сборной Парагвая Жуниор Алонсо провел матч против Чили на скамейке запасных, а в поединке с Панамой отыграл все 90 минут.

Вся вышеназванная латиноамериканская четверка «Краснодара» примет участие в Кубке Америки-2024, который стартует уже 20 июня. Поэтому сроки их возвращения в клуб зависят от успехов сборных на турнире.

Контрольные матчи «Краснодара» «Краснодар»

«Краснодар» будет готовиться к предстоящему сезону на родной базе «Четук». Южан ожидают три контрольных поединка: 23 июня с «Кубанью», 29 июня с новичком РПЛ «Динамо» из Махачкалы и 6 июля с «Ростовом».

Все игры «быки» проведут в родном городе на стадионе Академии ФК «Краснодар». Первый матч летних сборов против «Кубани» начнется в 19:00, билеты уже находятся в свободной продаже.

Потери и усиления «Краснодара»

Самым громким летним трансфером как «быков», так и всего российского футбола, стал переход основного вратаря Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен». Парижане заплатили за 25-летнего россиянина 20 млн евро, что сделало его самым дорогим голкипером в истории «красно-синих».

Для «Краснодара» полученная сумма от трансфера Матвея также стала рекордной. Особой гордости южанам добавляет тот фактор, что Сафонов является воспитанником академии «черно-зеленых». Вратарь сборной России заключил контракт с ПСЖ до лета 2029 года.

Сразу назревает вопрос, кто теперь будет основным голкипером «быков». По нашему мнению, номером один после ухода Сафонова станет Станислав Агкацев, который засиделся за спиной более опытного коллеги по цеху. 19 июня вратарь продлил контракт с «Быками» до 2029 года.

Со сменщиком 22-летнего стража ворот «Краснодар» определился весьма быстро, пригласив в свой стан Юрия Дюпина.

Представление Дюпина

Вратарь, защищавший в прошлом сезоне цвета казанского «Рубина», перебрался к серебряным призерам РПЛ в статусе свободного агента. Контракт Юрия с «черно-зелеными» заключен на срок до 30 июня 2025 года. Руководство «Краснодара» делает ставку на колоссальный опыт 36-летнего голкипера, который сможет в необходимый момент закрыть последний рубеж команды.

Однако на данный момент самой громкой трансферной сделкой «на вход» у «быков» выступает явно не Дюпин. 18 июня стало известно, что Федор Смолов на правах свободного агента пополнил ряды «черно-зеленых». Клуб заключил с ним трудовое соглашение до 30 июня 2025 года.

Смолов вернулся в «Краснодар»

Напомним, что нападающий уже выступал за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 годы, сыграв за команду 101 матч и забив в них 64 мяча. С этим показателем Федор является лучшим бомбардиром в истории «черно-зеленых». Минувший сезон 34-летний форвард выступал за московское «Динамо», где потерял место в основном составе и отметился всего восемью результативными действиями в розыгрыше РПЛ (4 гола и 4 ассиста).

Смолов во второй раз в своей карьере проделывает одинаковый маршрут, ведь в 2015 году он стал игроком «Краснодара», перейдя из стана «бело-голубых». Скорее всего, «быки» берут Федора для углубления обоймы и большую часть времени он проведет на лавке запасных, навряд ли россиянин способен вытеснить из основного состава главного голеодора Джона Кордобу.

Владимир Хашиг и Федор Смолов globallookpress.com

Возможно, «Краснодар» станет последним клубом в игровой карьере нападающего, который уже подумывает над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь. На такую мысль наталкивает и одногодичный срок контракта Федора с южанами.

Кто находится на карандаше вице-чемпионов РПЛ?

Останавливаться на приглашении Смолова и Дюпина в качестве свободных агентов «Краснодар» не собирается. Клуб продолжает активную работу на летнем трансферном рынке, находясь в поиске игроков, которые усилят состав.

Среди вероятных пополнений «черно-зеленых» называется имя Бенхамина Гарре. Лидер «Крыльев Советов» продемонстрировал яркое выступление в минувшем сезоне РПЛ, отметившись в 20 матчах девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Бенхамин Гарре globallookpress.com

Сообщается, что переговоры «быков» с 23-летним аргентинцем находятся в продвинутой стадии, но пока краснодарский клуб не отправлял официального предложения в Самару. Портал Тransfermarkt оценивает Гарре в 8 млн евро.

Еще в качестве потенциального усиления состава «Краснодар» рассматривает кандидатуру Мирлинда Даку. Нападающий «Рубина» попал в сферу интересов южан после запоминающегося перформанса в прошлом розыгрыше чемпионата России, когда он забил 10 голов и сделал 4 ассиста.

Есть информация, что представители «черно-зеленых» уже контактировали с агентом 26-летнего форварда. Согласно данным портала Тransfermarkt стоимость Даку составляет 3 млн евро.

Мирлинд Даку globallookpress.com

Весной ходили слухи, что «Краснодар» заинтересован в услугах нападающего «Флуминенсе» Джона Кеннеди. Говорилось, что руководство «быков» хотело заполучить талантливого бразильца за 10,8 млн евро. Но «трехцветные Рио» не приняли предложение российского клуба и запросили за своего воспитанника 20 млн евро.

В стартовавшем в апреле розыгрыше бразильской Серии А Кеннеди пока не отметился результативными действиями. Контракт 22-летнего форварда действует до 31 декабря 2026 года.

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов также находится на радарах краснодарского клуба. Поступала информация, что 19-летний россиянин пребывает в шаге от трансфера в стан «быков». Агент хавбека Василий Голяна заявил, что игрока хотят заполучить многие футбольные коллективы и какой-либо конкретики об интересе «Краснодара» к своему клиенту сказать не может.

Данила Козлов globallookpress.com

Данила подписал контракт с «Балтикой» в январе 2024 года, с этого периода он сыграл 10 поединков в РПЛ, где отличился 2 голами и 4 ассистами. Стоимость игрока по сведениям портала Тransfermarkt составляет 1,8 млн евро.

Помимо укрепления атакующей и центральной линии, «Краснодар» нацелен на усиление оборонительных порядков.

Среди потенциальных кандидатов на переезд к «черно-зеленым» называют защитника «Ростова» Максима Осипенко. За 30-летнего центрбека «быки» готовы заплатить 4 млн евро. В прошлом сезоне российского первенства Максим отыграл 24 матча, отметившись 6 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Максим Осипенко globallookpress.com

Еще одним возможным претендентом, который в скором времени может перебраться в «Краснодар», называют Ванью Дркушича. Словенский защитник провел прошлый сезон, защищая цвета вылетевшего «Сочи».

В Российской Премьер-лиге 24-летний центрбек 23 раза появился на поле, забив при этом два гола. Официальных запросов по трансферу Дркушича «быки» пока не делали, портал Тransfermarkt оценивает игрока в 2,8 млн евро.

С кем южане могут расстаться?

Помимо возможных трансферов «на вход», «Краснодар» также активно рассматривает предложения от других клубов по приобретению игроков «черно-зеленых». За некоторыми футбольными исполнителями южан выстроилась очередь из желающих видеть их в своей обойме.

На первых ролях находится воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян, переход которого активно тиражируется уже второе летнее трансферное окно. Если в прошлый раз «быкам» удалось сохранить своего лидера, то теперь такая возможность видится крайне маловероятной.

Среди потенциальных претендентов на «десятку» южан фигурируют дортмундская «Боруссия», нидерландский «Аякс», испанская «Жирона» и еще целая когорта европейский клубов. Посмотрим, кто окажется более настойчивым в желании приобрести Сперцяна и чье предложение окажется более выгодным для «Краснодара». Трансферная стоимость Эдуарда согласно данным портала Тransfermarkt составляет 20 млн евро.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

Не менее пристальное внимание получил возможный переход защитника южан Сергея Волкова в питерский «Зенит». Сообщалось, что клубы уже практически достигли соглашения, по которому «Краснодар» получит за 21-летнего игрока 5 млн евро.

Однако 16 июня стало известно, что «черно-зеленые» прервали переговоры с клубом из Северной столицы. Причиной тому стали тайные контакты «Зенита» с одним из лидеров «быков» Джоном Кордобой. Представитель колумбийского форварда начал переговоры с «сине-бело-голубыми» без ведома краснодарского клуба. Руководство южан сразу исключило возможный трансфер Кордобы в стан оппонентов и прекратило диалог по переезду Волкова в Санкт-Петербург. Теперь дальнейшая футбольная судьба Сергея находится под вопросом.

Жуниор Алонсо globallookpress.com

Практически со стопроцентной вероятностью клуб покинет другой защитник — Жуниор Алонсо. Парагваец сделал громкое заявление по завершении минувшего сезона РПЛ, что не вернется в «Краснодар» и уже попрощался с президентом и работниками команды. Наиболее вероятным местом для продолжения своей карьеры он назвал Бразилию. Отметим, что 31-летний игрок оценивается порталом Тransfermarkt в 8 млн евро.

Еще одним воспитанником «Краснодара», за которым пристально следят европейские клубы, является Георгий Арутюнян. 19-летний защитник попал в лонг-лист испанского «Реал Сосьедада», где уже выступает выходец из Российской Премьер-лиги Арсен Захарян. Трансферная стоимость Арутюняна согласно сведениям портала Тransfermarkt котируется 1 млн евро.

Михайло Баньяц globallookpress.com

Михайло Баньяц с большой долей вероятности покинет «Краснодар». Игрок хочет получать больше игрового времени на поле, а главный тренер Мурад Мусаев не гарантирует ему роль основного исполнителя. Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ хавбек всего 18 раз появился в футболке «быков» и отметился лишь одной голевой передачей. Сообщается, что у 24-летнего серба есть предложения из Европы и его агенты активно изучают их. За Баньяца клуб планирует выручить сумму порядка 1,5 млн евро.

Новый поход за трофеем

Пока Российский футбольный союз не представил подробный календарь РПЛ, однако есть некоторые детали относительно проведения Кубка России сезона 2024/2025.

10 июня прошла жеребьевка группового этапа турнира, где «Краснодар» узнал своих соперников.

«Краснодар» попал в группу С «Краснодар»

«Черно-зеленые» попали в квартет С Пути РПЛ, где будут вести борьбу за попадание в плей-офф с ЦСКА, «Ахматом» и «Пари НН». Первые матчи групповой стадии Кубка России пройдут 31 июля.

Также стало известно, что 13 июля состоится поединок Суперкубка России, в котором сразятся «Краснодар» и питерский «Зенит».

Всё о футболе России

Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Это отличный шанс для «быков» завоевать первый трофей в своей истории и войти в новый сезон с воодушевляющим настроем.