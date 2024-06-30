Международные каникулы. Летний кубок РПЛ объединяет континенты плюс братские баталии в столице

Предсезонная подготовка выступает тем самым фундаментом, опираясь на который команды будут вливаться в официальную часть сезона. На просторах России этим летом будут проводится сразу два товарищеских международных первенства, где свои силы попробуют питерский «Зенит», «Сочи», московские ЦСКА и «Динамо».

Летний кубок РПЛ-2024

Для Санкт-Петербурга становится хорошей традицией принимать международные футбольные турниры в рамках летней подготовки клубов к новому сезону.

В прошлом году гостями Северной столицы были турецкий «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи», которые вместе с «Зенитом» боролись за главный трофей предсезонного первенства.

Победителем летнего турнира стал клуб из Белграда, одержавший виктории во всех поединках.

Где и как пройдет Летний кубок РПЛ

Нынешний розыгрыш первенства пройдет со 2 по 12 июля в Санкт-Петербурге, главными стадионами турнира станут «Газпром Арена» и «Петровский».

Помимо «Зенита» в Летнем кубке примут участие чемпион Сербии «Црвена Звезда», серебряный призер аргентинской Примеры 2023 «Тальерес» и «Сочи», распрощавшийся с элитным дивизионом российского футбола.

Формат турнира предусматривает круговую систему, когда четыре клуба сыграют между собой по одному поединку.

Главным критерием, который сформирует окончательную турнирную таблицу Летнего кубка, станет количество набранных баллов футбольными коллективами.

Регламент Летнего кубка РПЛ Матч будет состоять из двух таймов по 45 минут каждый, за победу в основное время клуб получает 3 балла.

Если команды разойдутся миром, то дополнительное время назначено не будет — сразу серия пенальти.

Виктория по одиннадцатиметровым принесет в копилку клуба 2 очка, проигравший получит 1 пункт.

В случае равенства баллов на распределение мест в турнирной таблице будут влиять разница забитых/пропущенных и количество мячей, забитых во всех матчах.

При равенстве вышеназванных критериев учитываться будут результаты личных встреч.

Клубы-участники

«Зенит». Питерцы становятся завсегдатаями коммерческих турниров и имеют на своем счету золотые медали Кубка «Матч Премьер» 2022 и «Кубка равноправия» 2024, также «сине-бело-голубые» завоевали серебро Кубка «Матч Премьер» 2023. Подопечные Сергея Семака продолжили доминировать на внутренней арене в прошлом сезоне, пополнив трофейную комнату шестым подряд чемпионством России, Кубком России и Суперкубком страны.

Однако легкой прогулкой минувший розыгрыш РПЛ для «Зенита» не стал, большую часть сезона клуб с берегов Невы находился не на вершине турнирной таблицы, уступая первое место то «Краснодару», то московскому «Динамо». Дружина Сергея Семака заставила понервничать родных болельщиков, демонстрируя качели в своих выступлениях.

На заключительном этапе чемпионата России шансы питерцев на золотые медали выглядели крайне призрачно, но судьба оказалась благосклонна к «сине-бело-голубым». В последнем туре Российской Премьер-лиги «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1), а в параллельной встрече «Краснодар» оказался сильнее «Динамо» со счетом 1:0. Такие результаты позволили питерцам отпраздновать одиннадцатый титул чемпионов России за свою историю.

Возникшие трудности в прошлом розыгрыше РПЛ заставили руководство «сине-бело-голубых» задуматься об усилении состава клуба. «Зенит» активно ведет себя в летнее трансферное окно, сменив свои взгляды с бразильского футбольного рынка на отечественный. Команду уже пополнили вратарь Евгений Латышонок, полузащитник Максим Глушенков, защитник Юрий Горшков и Сергей Волков. Весь квартет новичков готовится с командой к новому сезону, воочию их первое появление в сине-бело-голубой футболке можно будет увидеть как раз таки на Летнем кубке РПЛ.

«Црвена Звезда». Сербский клуб приезжает в Санкт-Петербург в статусе чемпионов аналогичного турнира прошлого года. Тогда «красно-белые» не оставили шансов своим оппонентам, одержав победы во всех матчах, и расположились на первом месте в итоговом зачете первенства.

Для «Зенита» клуб из Белграда является крайне неудобным соперником в последнее время. Минувшим летом питерцы уступили «Црвене Звезде» со счетом 1:2, после чего команды весной этого года проводили товарищеский поединок в Сербии, где хозяева вновь оказались сильнее дружины Сергея Семака, победив с минимальным результатом 1:0.

«Црвена Звезда» x.com/crvenazvezdafk

«Сине-бело-голубые», несомненно, жаждут взять реванш у своих сербских коллег и второй раз за три года стать обладателями главного трофея предсезонного турнира. У «Црвены Звезды» с «Зенитом» есть общие черты — оба клуба являются гегемонами в своих национальных первенствах. «Красно-белые» выиграли Суперлигу Сербии в прошлом сезоне, что стало их седьмым чемпионством подряд. Рекорды питерского клуба пока выглядят немногим скромнее, на их счету всего шесть комплектов золотых медалей РПЛ кряду.

Руководить «Црвеной Звездой» на Летнем кубке будет Владан Милоевич, который зимой оформил второй заход на пост главного тренера команды. Под наставничеством 54-летнего специалиста клуб из Белграда набрал крейсерский ход в родном чемпионате, не потерпев ни одного поражения за восемнадцать матчей. К финишу сербской Суперлиги «красно-белые» пришли с огромным гандикапом над ближайшим преследователем в лице «Партизана», опередив его на восемнадцать баллов. Так что к Летнему кубку «Црвена Звезда» подходит в прекрасных кондициях и готова повторить свой прошлогодний успех.

Все футбольные трансферы

«Тальерес». Самый экзотический участник турнира прибудет в Санкт-Петербург из Южной Америки. Организаторы Летнего кубка РПЛ открывают новую веху в истории противостояний с аргентинскими клубами, приглашая лидера Лиги Професиональ «Тальерес».

Сразу на память приходит турне московского «Спартака» в Аргентину зимой 1987 года, когда «красно-белые» дважды сыграли вничью с «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом». После этого футбольные контакты с аргентинскими клубами сошли на нет, так что визит «Тальереса» в Россию выглядит знаменательным событием.

«Матадоры» базируются в Кордове, который является вторым по численности городом Аргентины после столицы Буэнос-Айреса. Самым знаменитым уроженцем Кордовы и по совместительству воспитанником «Тальереса» является Марио Кемпес. Чемпион мира 1978 года пребывал в академии «матадоров», но так и не вышел в черно-белой футболке за основу команды. Этот момент никак не повлиял на культ игрока в родном клубе, поэтому домашний стадион «Тальереса» назван в его честь «Марио Альберто Кемпес».

Трофейный зал «матадоров» не насчитывает множество наград, за свою 110-летнюю историю футбольный коллектив ни разу не выигрывал чемпионат Аргентины. Лишь дважды «Тальерес» становился чемпионом во втором дивизионе аргентинского первенства (1997/1998 и 2016). Но при этом «матадоры» могут похвастаться международным трофеем, когда в сезоне 1998/1999 одержали победу в Кубке КОМНЕБОЛ (второй по рангу турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес).

«Тальерес» — «Колон» x.com/CATalleresdecba

На грядущий Летний кубок РПЛ «Тальерес» приезжает в статусе лидера второй фазы Лиги Професиональ и вице-чемпиона латиноамериканской страны 2023. Текущее нахождение на вершине чемпионата Аргентины полностью заслуга Вальтера Рибонетто, сменившего на тренерском мостике Хавьера Гандольфи, который приводил «матадоров» к серебряным наградам.

Под руководством 49-летнего специалиста «Тальерес» великолепно начал вторую фазу аргентинского первенства, раздобыв четыре победы и одну ничью в пяти встречах. «Черно-белые» имеют столько же набранных очков, как и «Уракан» с «Унионом», опережая их благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных мячей.

Участие «матадоров» в Летнем кубке РПЛ стало возможным благодаря перерыву в Лиге Професиональ, который образовался из-за Кубка Америки-2024. Однако начавшаяся Копа внесла некие коррективы в состав «Тальереса», к примеру, главная звезда команды Рамон Соса точно не приедет в Санкт-Петербург. Левый вингер вызван в национальную команду Парагвая, чтобы помочь команде на главном латиноамериканском турнире среди сборных.

Рамон Соса x.com/CATalleresdecba

Но питерской публике не стоит огорчаться, ведь помимо Сосы у «матадоров» есть еще на кого обратить внимание. Так, на данный момент, главной ударной силой аргентинского клуба выступают нападающий Бруно Бартичотто и хавбек Маркос Портильо. Этот дуэт заиграл новыми красками при Вальтере Рибонетто и именно их результативные действия внесли огромный вклад в пребывание «Тальереса» на первой строчке (пара организовала 8 из 11 забитых мячей за последние пять встреч Лиги Професиональ).

«Матадоры» являются «темной лошадкой» грядущего предсезонного турнира, что добавляет ему еще большего интереса. Уверены, что клубам Российской Премьер-лиги следует присмотреться к игрокам аргентинской команды и, возможно, в скором будущем пригласить кого-то из них в свою обойму.

Всё о футболе России

«Сочи». Можно заметить, что в отличие от прошлогоднего розыгрыша, среди участников кубка фигурируют сразу два клуба из России. По номинальному хозяину турнира «Зениту» вопросов не возникает, а вот появление «Сочи» является, скорее всего, вынужденной мерой.

Сперва ходила информация, что четвертой командой-участницей должен быть турецкий «Бешикташ», приезд которого в Санкт-Петербург добавил бы летнему первенству еще большей статусности. Однако в итоговый квартет «черные орлы» по каким-то причинам не вошли, хотя контакты между «Зенитом» и стамбульским клубом в последнее время возросли. Связаны они с готовящимся трансфером полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в стан «сине-бело-голубых». Возможно, приезд в Россию не вписался в предсезонную подготовку подопечных Джованни ван Бронкхорста.

Что касается «Сочи», то команда из рук вон плохо провела минувший розыгрыш Российской Премьер-лиги. Клуб с черноморского побережья одержал всего 5 побед, при этом 16 раз познал горечь поражения в чемпионате России 2023/2024. Зимой «барсы» сменили главного тренера, пригласив испанца Роберта Морено.

Под руководством 46-летнего специалиста результаты команды заметно улучшились, «Сочи» стало регулярно пополнять турнирный зачет набранными баллами и казалось, что южане еще имеют шанс на сохранение прописки в элите, однако чуда не случилась. Итоговым результатом стало последнее место в РПЛ и вылет в Первый дивизион России по футболу.

Роберт Морено globallookpress.com

Вот только на судьбе Роберта Морено в «Сочи» такой исход никак не сказался, руководство клуба осталось довольно его работой и продлило с ним контракт до конца сезона 2026/2027. Именно испанского специалиста видят в статусе главного спасителя южан, который должен вернуть их в элиту российского футбола. Будем с интересом наблюдать, как видоизменятся «барсы» и какими они предстанут уже на Летнем кубке РПЛ-2024.

Где смотреть

Прямые трансляции Летнего кубка РПЛ будут доступны зрителям на «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также официальном сайте спортивного телеканала.

Желающие увидеть матчи предсезонного турнира прямиком с трибун стадиона должны заблаговременно позаботиться о билетах, карта болельщика не потребуется. На матч открытия между питерским «Зенитом» и «Сочи» вход будет свободным.

Расписание Летнего кубка РПЛ 2 июля, 16:00. «Зенит» — «Сочи»

5 июля, 13:00. «Црвена Звезда» — «Сочи»

5 июля, 19:30. «Зенит» — «Тальерес»

8 июля, 13:00. «Сочи» — «Тальерес»

8 июля, 19:30. «Зенит» — «Црвена Звезда»

12 июля, 18:00. «Црвена Звезда» — «Тальерес»

Братский Кубок 2024

Этим летом Братский Кубок расширяет свои границы, если в прошлом году за трофей боролись лишь московские «Динамо» и ЦСКА, то теперь столицу России посетят еще два клуба из Сербии.

К слову минувший розыгрыш турнира состоял всего из двух поединков, а свое имя первенство получило в честь названия футбольного противостояния между «бело-голубыми» и армейцами — «братского дерби».

Однако тогда «Динамо» совсем не по-дружески разобралось с ЦСКА, оформив разгром в первом матче со счетом 5:0, а ответную встречу завершив викторией с результатом 6:3. Итоговые 11:3 принесли «бело-голубым» первый в истории Братский Кубок.

13 мая генеральные директора столичных клубов сообщили, что предсезонный турнир получит свое продолжение. Презентация Братского Кубка-2024 состоялась в Доме Динамо, где помимо руководства и игроков московских футбольных коллективов приняли участие финансовый директор ОФК Белград, старший советник посольства Сербии в России, а также фанаты «красно-синих» и «бело-голубых».

Где и как пройдет турнир

Международное первенство состоится в период с 3 по 7 июля в Москве, игры кубка пройдут на двух стадионах: «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене». В борьбу за главный трофей предсезонного турнира вступят московские ЦСКА и «Динамо», сербские «Партизан» и ОФК Белград.

Как и Летний кубок РПЛ, данное первенство также будет проводиться по одноматчевой системе, особенностью турнира является то, что команды из одной страны не будут встречаться друг с другом.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

По итогам матчей будет вестись подсчет баллов Россия (Москва) — Сербия (Белград). Главный трофей международного турнира уйдет в руки одной из братских стран — российским клубам либо сербским футбольным коллективам.

Регламент Братского кубка Игры турнира имеют привычный формат: два тайма по 45 минут.

Победа в основное время принесет команде 3 набранных очка. При ничейном результате команды сразу приступят к исполнению пенальти, за триумф в которых клуб получит 2 балла, а поражение в серии одиннадцатиметровых пополнит турнирный зачет футбольного коллектива 1 очком.

В случае равенства баллов на места в турнирной таблице повлияют разница забитых/пропущенных, количество викторий и число мячей, забитых во всех встречах.

Если все указанные показатели окажутся идентичными, то во внимание возьмут результаты личных встреч.

Каждому клубу разрешено задействовать в своем составе до 4 «селебрити-футболистов» (ветеранов или звездных фанатов).

Клубы-участники

«Динамо». Прошлый сезон Российской Премьер-лиги едва не стал историческим для «бело-голубых», которые за два тура до финиша взлетели на первую строчку турнирной таблицы и считались главными претендентами на золото. Вот только мечтам о первом за 48 лет чемпионстве не суждено было сбыться.

Москвичи безвольно провели матч последнего тура против «Краснодара» (поражение 0:1) и упустили заветный трофей из своих рук. Как итог, «Зенит» воспользовался осечкой оппонентов и забрал чемпионский титул, а «Динамо» пришлось довольствоваться лишь бронзовыми медалями РПЛ.

Однако прогресс «бело-голубых» под руководством Марцела Лички виден невооруженным глазом, не зря 46-летний специалист был признан лучшим тренером сезона 2023/2024. Чешский наставник умеет работать с молодежью, которая благодаря доверию показывает великолепные результаты (наглядным примером является 21-летний форвард Константин Тюкавин, на счету которого 15 голов и 9 ассистов в прошлом розыгрыше РПЛ).

Константин Тюкавин globallookpress.com

Руководство «Динамо» осталось довольно Личкой, контракт с тренером, действовавший до конца сезона 2023/2024, был автоматически продлен еще на год. Теперь от Марцела ждут новых свершений и надеются, что именно он сможет привести команду к долгожданному чемпионству.

Прогнозы и ставки на футбол

ЦСКА. Армейцы откровенно провалили минувший розыгрыш чемпионата России, закончив его лишь на шестой строчке. Руководство клуба осталось недовольно таким результатом и отправило главного тренера Владимира Федотова в отставку.

57-летнему специалисту не помогли даже минувшие достижения в стане ЦСКА, которых он приводил к серебру РПЛ 2022/2023 и победе в Кубке России 2023. Нынешнюю неудачу ему не простили и расторгли контракт за год до его окончания.

На смену Федотову «красно-синие» пригласили хорошо знакомого российской публике Марко Николича. 44-летний наставник уже работал в России, возглавляя московский «Локомотив» в сезоне 2020/2021. ЦСКА долго охотился за сербским тренером, контактируя с ним еще в 2021 и 2022 годах, наконец с третьей попытки им удалось заполучить специалиста.

Изменения армейцев при Николиче являются одной из главных интриг грядущего сезона, Марко очень гибок в тактических вариациях, используя схемы 4-2-3-1 и 4-4-2 в период работы в «Локомотиве» и перейдя к 4-3-3, тренируя эмиратский «Шабаб Аль-Ахли». Посмотрим, как будет выглядеть ЦСКА под руководством сербского наставника уже во время предсезонной подготовки, а именно на матчах Братского Кубка.

Календарь и таблица РПЛ

«Партизан». Белградский клуб последний раз пересекался с российскими клубами летом 2021 года, когда в квалификации Лиги конференций УЕФА прошел «Сочи» лишь в серии послематчевых пенальти. Теперь «черно-белые» приезжают в столицу России, чтобы побороться за главный трофей Братского Кубка.

В прошлом сезоне «Партизан» стал вице-чемпионом сербской Суперлиги, что вроде неплохой результат для клуба, однако пропасть между главным конкурентом «Црвеной Звездой» была громадной («красно-белые» опередили оппонентов на восемнадцать баллов). «Черно-белые» в последний раз выигрывали золотые медали национального первенства в розыгрыше 2016/2017, после этого наступило время тотальной доминации оппонента по Вечному дерби.

«Партизан» x.com/FKPartizanBG

Сместить «Црвену Звезду» с сербского трона выступает невыполнимой задачей, поэтому тренеры «Партизана» сменяются как перчатки. На предсезонном турнире белградским клубом будет руководить Александар Станоевич, для которого нынешний заход в команду является третьим. К слову, именно под его началом «Партизан» выбил «Сочи» на квалификационном этапе Лиги Конференций УЕФА, так что российской публике 50-летний наставник отчасти знаком.

Главными звездами нынешней команды являются центральный нападающий Матеус Салданья и атакующий полузащитник Гаяс Захид. На счету 24-летнего бразильского форварда в минувшем сезоне 18 забитых мячей и 5 ассистов, а его трансферная стоимость согласно портала Тransfermarkt составляет 8 млн евро. Захид отвечает за креатив в «Партизане», всегда неся угрозу воротам соперников. Хавбек отметился семью голами и десятью результативными передачами в прошлом футбольном году.

Бибрас Натхо x.com/FKPartizanBG

Также не стоит списывать со счетов экс-игрока казанского «Рубина» и московского ЦСКА Бибраса Натхо, который уже на протяжении пяти лет защищает цвета клуба из Белграда. 36-летний полузащитник находится в великолепной форме, проведя 42 матча в минувшем сезоне, отличившись при этом 12 забитыми мячами и 8 голевыми пасами.

Именно это трио может принести больше всего головной боли оборонительным порядкам московских клубов. Стоит выделить теплые отношения фанатов «Партизана» и ЦСКА, которые поддерживаются на протяжении долгих лет. Так что великолепная атмосфера на трибунах во время личной встречи армейцев с «черно-белыми» гарантирована.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

ОФК Белград. Еще один представитель сербской столицы, который посетит Москву этим летом. ОФК Белград играл в прошлом сезоне в Первой лиге Сербии (второй по рангу футбольный дивизион), где занял первое место.

Под руководством Симо Крунича «романтики» одержали 22 победы в 37 играх, набрав в конечном итоге 73 балла. Этот результат позволил футбольному коллективу напрямую подняться на следующую ступень, а именно в Суперлигу Сербии. 57-летний тренер прививает ОФК Белграду атакующую манеру игры, клуб стал лидером Первой лиги по числу забитых мячей — 63 (у ближайших преследователей «Единства Уб» и «Графичара» по 51 голу).

ОФК Белград x.com/OFKBeograd

Лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне стал нападающий Деян Джорджевич, который оставил 17 автографов в воротах оппонентов. На втором месте в списке снайперов «романтиков» находится центральный полузащитник Саша Маркович, отметившийся десятью забитыми мячами. Помимо голевых свершений, 33-летний хавбек четыре раза ассистировал своим партнерам по команде.

ОФК Белград имеет очень скромный бюджет, поэтому на трансферном рынке делает основную ставку на свободных агентов либо приглашение игроков в аренду. Такой подход приносит немалые дивиденды, к примеру, арендованный у «Црвены Звезды» 21-летний полузащитник Никола Кнежевич стал лучшим ассистентом команды, отличившись семью голевыми передачами.

Где смотреть

Матчи Братского Кубка-2024 в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также официальный сайт спортивного телеканала. Билеты на предсезонный турнир находятся в свободной продаже.