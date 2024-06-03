ЦСКА начал перезагрузку. Армейцы уволили Владимира Федотова

В понедельник, 3 июня, Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА. Также тренерский штаб армейцев покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу. Федотов работал с ЦСКА с лета 2022 года. Под его руководством команда завоевала Кубок России и стала серебряным призером чемпионата страны в сезоне‑2022/23. В минувшем сезоне «красно‑синие» заняли шестое место в РПЛ.

Коней сменили на переправе

Обозреватель «Советского Спорта» Вениамин Остров, который за два часа до отставки Федотова опубликовал заметку о том, что главный тренер ЦСКА точно сохранит свой пост, удивляется тому, как молниеносно меняется ситуация в армейском клубе.

«Официальный рекорд замены шин в Формуле-1 равен 1.82 секунды. Ковали Центрального Московского ипподрома могли поменять четыре подковы минут за 20-25. Автор этих строк расположился где-то между болидом "Ред Булла" и орловским рысаком по кличке Жетон. Так быстро переобуваться мне ещё не приходилось!

Владимир Федотов уволен из ЦСКА. На фоне разговоров, что он продолжит там работу, новость — действительно новость! Она, конечно, вызывает меньшее удивление, чем первая, но обратите внимание с какой скоростью в сети стали появляться комментарии. Наверное, это надо взять за правило: если никто ещё не высказался, значит с инсайдом что-то не то. Увольнение Федотова — это первая отставка в нашей стране, оформленная в жанре детектива.

Вряд ли хоть один болельщик ЦСКА остался доволен результатами нынешнего сезона. Но от старших коллег пришла однажды замечательная мысль: за команду болеют пока у неё есть шансы. И пока они есть, сезон не заканчивается. В этом плане армейцы держались довольно долго. Их заруба с "Зенитом" стала украшением этой весны. По сумме они даже выиграли это трёх матчевое противостояние, только "Зенит" забрал всё, а ЦСКА — ничего, минус вратарь. Наверное, это очень важный фактор.

И всё же именно благодаря Федотову красно-синие цвета в этом сезоне оставались гораздо дольше актуальными, чем красно-белые или красно-зелёные. Владимир Валентинович научил свою команду вымучивать результат. Этого не хватало в начале сезона, а в конце с ними страдал даже "Зенит". Проблема в том, что, как оказалось, никто не хотел мучиться. Все хотели играть в красивый футбол.

Владимир Федотов globallookpress.com

Опять-таки, тренер на поле не выходит. Исключение — Леонид Слуцкий в одной из игр КВН. При случае, найдите в сети эту сценку. Когда-то давным-давно это считалось очень смешно. Даже Якубович потирал от удовольствия усы. Так что Федотов, в некотором роде, оказался заложником глубины состава. Все проблемы ЦСКА последних лет сводятся к тому, что у них нет нового Вагнера Лава. Федотову его тоже не дали, а, значит, какой мог быть с него спрос».

Сегодня руководством клуба было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером. Клуб благодарен Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи вам в дальнейшей тренерской карьере Заявление ЦСКА об увольнении Федотова

Гинер и Бабаев против Федотова

Авторы «Чемпионата» Никита Паглазов и Андрей Панков делятся инсайдами о причинах увольнения главного тренера армейцев.

«Мощная новость в российском футболе: ЦСКА уволил главного тренера Владимира Федотова. По итогам сезона-2023/2024 армейцы заняли шестое место и остались без Кубка России — видимо, для отставки этого оказалось достаточно.

В середине мая "Чемпионат" сообщал, что армейцы не планируют увольнять тренера. Тогда председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин не рассматривал этот вариант. Однако против Федотова выступили другие люди: "Федотова хотели уволить Гинер и Бабаев, их отношения с тренером осложнились", — рассказал "Чемпионату" один из источников, знакомых с ситуацией.

Роман Бабаев, Вагнер Лав и Евгений Гинер globallookpress.com

По словам наших собеседников, вопросы во взаимоотношениях с руководством возникали и из-за селекции (например, тренер заблокировал покупки нескольких игроков), и из-за взглядов на будущий футбол ЦСКА в целом. Что касается проблем с раздевалкой команды, то проблемы хоть и были, но носили они скорее локальный характер — серьёзно повлиять на будущее Федотова в команде они не могли.

"Руководство терпело Федотова, пока был результат. Как уволить тренера, который принёс серебро и Кубок? Когда же результат пропал, то Гинер и Бабаев выступили за уход тренера", — рассказал собеседник издания. После вылета из Кубка и шестого места в РПЛ позиции тренера пошатнулись — и продавить его отставку в совете директоров было уже не так сложно. И в понедельник боссы клуба просто объявили Федотову о своём решении».

Роман Бабаев Генеральный директор ЦСКА Мы очень благодарны Владимиру Валентиновичу и тренерскому штабу за их работу, выигранный трофей и медали прошлого сезона. Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за 2 года. Однако после серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определённая перезагрузка, новые эмоции и новые идеи. Мы искренне желаем Владимиру Валентиновичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Имя же нового главного тренера мы определим и объявим в ближайшее время.

ЦСКА некем заменить Федотова

Автор Sport24 Григорий Каленов считает увольнение главного тренера армейского клуба ошибкой — на рынке нет свободных специалистов схожего калибра, чтобы заменить его.

«В ЦСКА будет новый тренер — Владимир Федотов уволен за год до окончания действовавшего контракта. Отставка получилась неоднозначной, как и весь прошедший сезон в случае с этой командой — с одной стороны, ЦСКА потерял ряд ключевых футболистов (Медину, Карраскаля, Зайнутдинова) и все-таки добрался до полуфинала Кубка России, попутно забив больше всех в РПЛ. С другой, — занял всего лишь шестое место в чемпионате, а еще стал мемом с чудовищными концовками и дармовой раздачей очков.

Сам факт увольнения тренера удивляет не так сильно. Проблемы в раздевалке у Федотова были и по итогам первого, успешного сезона в ЦСКА. Даже выигранный Кубок и "серебро" не помогли ему наладить отношения с отдельными легионерами. Нежелание Федотова признавать свои ошибки и быть гибким (как в игровом, так и в личностном плане) после неудачного отрезка бросалось в глаза еще очевиднее, чем прежде.

Руководство решилось на перезагрузку — в сложившейся ситуации принять это не так сложно. Остается лишь открытым вопрос, за счет кого ЦСКА планирует это делать.

Владимир Федотов globallookpress.com

В прошедшем сезоне у Федотова были серьезные проблемы с ЦСКА. Однако при этом он остается одним из лучших тренеров РПЛ за последние несколько лет: Владимир Валентинович мощно прокачал "Оренбург", а потом вообще выиграл "серебро" с "Сочи": кстати, где они сейчас?

Год назад ЦСКА с Федотовым выиграл Кубок России впервые за 10 лет и впервые за 5 стал вторым в лиге. В этом получилось не так однозначно, но для этого хватало и объективных причин — кадровые потери мы уже упомянули выше. Решение о расставании с ним как минимум спорное — особенно если рассматривать кандидатов, которых инсайдеры предлагают ему на замену».

Владимир Габулов экс-вратарь сборной России Увольнение Федотова напрашивалось. Абсолютно правильное, взвешенное решение приняли руководители ЦСКА. Нет результата, нет внятности в рисунке игры, нет запаса прочности, нет перспектив и нет потенциала. Я с самого сначала относился скептически к этому назначению. Да, получилось в первом сезоне выиграть Кубок России и занять второе место в РПЛ. Но для ЦСКА есть только первое место и победа в Кубке России. Прошедший сезон показал абсолютное несоответствие тренерского штаба во главе Федотовым по уровню ментальности, результата, амбициозности для ЦСКА. Но это не значит, что Федотов слабый тренер. Просто ЦСКА — слишком большой клуб для Федотова. Он грамотный специалист, но не хватает масштаба, чтобы работать в ЦСКА.

Точка невозврата

Эксперт Bobsoccer Максим Квятковский называет момент, который по его мнению окончательно определил судьбу Владимира Федотова в ЦСКА.

«Еще недавно подобное развитие событий сложно было представить. Первый сезон при Владимире Федотове армейцы провели просто здорово, завоевали серебро РПЛ и взяли Кубок России. Увы, второй сезон того же тренерского штаба вышел провальным.

Минимальное количество очков в чемпионате за последние 22 года, худшее итоговое место среди московских клубов (впервые с 2001 года), регулярные упущенные победы, недоверие талантливой армейской молодежи, в концовке сезона — ощущение, что команда перестала быть управляемой… Много факторов, о которых мы с вами не раз здесь говорили, повлияли на решение клубного руководства. Пожалуй, точкой невозврата стала ситуация, которая произошла в ответном финальном матче Кубка России.

Многие недоумевали, почему на серию пенальти с "Зенитом" не выпустили Игоря Акинфеева. По данным Bobsoccer, капитан был готов выйти на поле, Федотов знал об этом, но по непонятным причинам не произвел замену. Как знать, возможно, вчера мы бы радовались победе ЦСКА в Кубке России, как это было год назад…

Владимир Федотов globallookpress.com

В любом случае, Федотову надо сказать большое спасибо за предыдущий сезон. Армейцы завоевали долгожданный титул, и вообще в первый год его работы было немало приятных моментов. Увы, с нынешними трудностями штаб справиться не сумел. Удивляло, что Федотов не брал на себя ответственность даже после неудач в матчах с аутсайдерами.

Владимир Валентинович — качественный тренер, наверняка еще проявит себя в других клубах. Его история в ЦСКА окончена. Еще раз спасибо, будем помнить все хорошее».

Александр Тарханов Российский тренер Позапрошлый год был удачным у Федотова. ЦСКА выиграл Кубок России и занял второе место. В этом сезоне ЦСКА играл неудачно. Нужно разобраться в причинах такой игры. Возможно, что руководство ЦСКА поторопилось и надо было дать поработать ещё один сезон. У нас любят спешить, но что-то руководству не нравилось.

Пять тренеров за три года

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер видит в поспешном увольнении Владимира Федотова очередной симптом превращения московского ЦСКА в середняка РПЛ.

«Владимира Федотова уволили из ЦСКА за год до конца контракта. Думаю, что это большая ошибка. Хотя, конечно, время и результаты покажут. Причем эта ошибка противоречит базовым принципам отношения этого клуба к тренерам в XXI веке. Возможно, этих принципов уже нет, а я живу временами, когда Газзаев, Слуцкий и Гончаренко в совокупности проработали 18 с лишним лет.

Федотов в сезоне-2022/23 выдал лучший год ЦСКА со времен чемпионского Слуцкого в 2016-м. До него команда не выигрывала Кубок десять лет (после знаменитого финала с "Анжи" Гуса Хиддинка в 2013-м), а в медалях в последний раз была в 2018 году, когда Гончаренко только сменил Слуцкого и еще работала инерция чемпионской команды.

В первый же сезон при Федотове — и кубок, и серебро. Потом — сезон с недоукомплектованностью, миллионом травм и проседанием в таблице — и тут же тренера на выход. Хотя ЦСКА в нем просто был таким, как до Федотова, и ничего беспрецедентного для последних лет не произошло. А для выхода в суперфинал Кубка России после двух ничьих с "Зенитом" не хватило выигранной серии пенальти.

Учитывая, что из-за более жестких санкционных мер к ЦСКА, чем к другим топ-клубам РПЛ, трансферные возможности красно-синих достаточно сильно ограничены, мне кажется, мы наблюдаем постепенное превращение ПФК в середняка, и такое отношение к тренерам ускоряет этот процесс.

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Раньше красно-синие брали семейственностью, терпением по отношению к тренерам, даже когда у них многое не получалось, и тем самым они отличались от большинства других. Теперь же мы видим, что с 2021 года ЦСКА тренировали Виктор Гончаренко, Ивица Олич, Алексей Березуцкий, Владимир Федотов, а сейчас будет кто-то еще. Пять тренеров за три года.

А места, начиная с 2019 года, такие: 4, 4, 6, 5, 2, 6-е. И кубок за это время — один. При Федотове. В дополнительных комментариях эти цифры, думаю, не нуждаются».

Юрий Семин Бывший главный тренер «Локомотива» Скажу коротко: неожиданно. У Федотова было хорошее направление. Не совсем удачный этот сезон, но были объективные обстоятельства. Это решение клуба, а мы всех нюансов не знаем.

Федотов отлично поработал в ЦСКА

Тактический автор Sports.ru Илья Васильев положительно оценивает работу тренера в армейском клубе и размышляет о его возможном сменщике.

«Увольнение Федотова — шок. Он проделал топ-работу в ЦСКА: прекрасный серебряный сезон-2022/23 (чуть больше везения осенью — и реально конкурировал бы с "Зенитом" + выиграл Кубок) и долгое время держал хрупкий состав в этом [сезоне].

Да, были огромные проблемы в концовках: ЦСКА постоянно валился на финише, из-за чего упустил возможность бороться за топ-3. Но команда Федотова остановилась в шаге от Суперфинала Кубка России.

В итоге сезон крайне неровный, но на дистанции Федотов — один из лучших тренеров РПЛ последних лет (сильная работа в "Оренбурге", превратил "Сочи" в топ-клуб, выиграл серебро и Кубок с ЦСКА), хоть и провалился в чемпионате весной.

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Возможное назначение Николича интригует. Что это значит для состава ЦСКА? Две быстрые мысли:

1. ЦСКА выстраивал селекцию под 3-4-3 Федотова: покупал латералей, центральных защитников в тройку, искал универсальных игроков. Если Николич проявит гибкость — ок. Если планирует менять игру — многим придется меняться и адаптироваться под новые требования.

2. Возможно, так будет проще иностранцам. Федотов любил исполнительных россиян, но так и не сработался с более звездными иностранцами, которым для эффективности требуется больше свободы».