Лето «Зенита»: смена трансферного курса и мечты о новых рекордах

Питерский «Зенит», завоевавший все трофеи в прошлом российском футбольном сезоне, не собирается останавливаться на достигнутом. Взгляды дружины Сергея Семака, продлившего контракт с клубом еще на пять лет, устремлены на седьмой подряд чемпионский титул.

Возвращение в рабочий ритм

«Зенит» закончил минувший сезон на мажорной ноте, под его занавес примерив на себя роль мастера камбэков. Сперва 25 мая клуб из Северной столицы вырвал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1, которая принесла питерцам рекордный шестой чемпионский титул РПЛ кряду.

Затем, 2 июня, «сине-бело-голубые» переломили ход поединка против «Балтики» (2:1) в финале Кубка России и дополнили свою коллекцию еще одним трофеем. Таким образом подопечные Сергея Семака собрали требл из национальных наград: чемпионство РПЛ, Кубок России и Суперкубок страны.

4 июня футболисты, тренерский штаб и персонал «Зенита», находясь в приподнятом настроении после «золотого» сезона, ушли в летний отпуск.

Медосмотр «Зенита»

Отдых санкт-петербургского клуба был непродолжительным и уже 24 июня основная обойма команды начала подготовку к новому футбольному году. Игроки на протяжении трех дней проходили традиционный медосмотр, а 26 июня провели тренировочное занятие на родной базе в Удельном парке.

На первый сбор «сине-бело-голубые» собрались не в полном составе, отсутствуют футбольные исполнители, которые защищали цвета своих национальных сборных. Они присоединятся к команде в ближайшее время.

Центральный нападающий Иван Сергеев получил приглашение в сборную России, встречавшуюся с командой Беларуси. 29-летний форвард появился на поле стадиона «Динамо» на 62-й минуте и результативными действиями не отметился.

Сборы «Зенита» стартовали

Левый вингер Педро был вызван в молодежную сборную Бразилии, которая ведет активную подготовку к южноамериканскому чемпионату U-20. Оба игрока прибудут в расположение «Зенита» 29 июня.

Защитник Нуралы Алип сыграл за сборную Казахстана два товарищеских поединка против Армении и Азербайджана, он вернется в Санкт-Петербург 1 июля.

Также первую тренировку команды пропустил бразильский центрбэк Нино, по словам Сергея Семака у 27-го номера «сине-бело-голубых» возникли некоторые накладки с отменой рейса, он влился в предсезонную подготовку 27 июня.

Летний кубок РПЛ

Главным испытанием на летних сборах для «Зенита» станет Летний кубок РПЛ, где помимо питерцев примут участие чемпион Сербии «Црвена Звезда», обладатель серебряных наград аргентинской Примеры 2023 «Тальерес» и покинувший Российскую Премьер-лигу «Сочи».

Матчи данного турнира пройдут на «Газпром Арене» и стадионе «Петровский».

Полное расписание Летнего кубка РПЛ 2 июля, 16:00. «Зенит» — «Сочи»

5 июля, 13:00. «Црвена Звезда» — «Сочи»

5 июля,19:30. «Зенит» — «Тальерес»

8 июля, 13:00. «Сочи» — «Тальерес»

8 июля,19:30. «Зенит» — «Црвена Звезда»

12 июля, 18:00. «Црвена Звезда» — «Тальерес»

Баталии «Зенита» с остальными участниками Летнего кубка примет «Газпром Арена», все желающие могут приобрести билеты без предъявления карты болельщика.

Свежая кровь

«Сине-бело-голубые» хотят сохранить свою гегемонию в российском футболе и очень активно ведут себя на летнем трансферном рынке. Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказывался, что «Зениту» необходимо обновление состава. Руководство питерского клуба полностью солидарно с его словами и работает над усилением команды, приглашая новых футбольных исполнителей.

Интересен нынешний трансферный вектор «сине-бело-голубых», которые пока сосредоточены на перспективных игроках с российским паспортом. Денег на переходы «Зенит» не жалеет и уже расстался с суммой порядка 17 млн долларов, что превышает общие траты всех остальных вместе взятых коллективов РПЛ.

Первым летним приобретением чемпионов России стал голкипер «Балтики» Евгений Латышонок. «Зенит» мог воспользоваться опцией выкупа вратаря за 10 млн рублей, которая стала бы активна 1 июля из-за вылета калининградцев из элитного дивизиона российского футбола.

Однако клуб из Северной столицы не стал дожидаться обозначенной даты и уже 14 июня оформил переход 26-летнего стража ворот. Трансфер голкипера обошелся «сине-бело-голубым» в 30 млн рублей, голкипер подписал трудовое соглашение с «Зенитом» по схеме «4+1». Теперь у Сергея Семака появилась новая приятная головная боль, кому отдать роль первого номера: Евгению Латышонку, Михаилу Кержакову либо Денису Адамову.

Представление нового голкипера «Зенита»

Главной трансферной сделкой внутри Российской Премьер-лиги на данный момент является переход Максима Глушенкова. После феноменального перформанса в прошлом сезоне чемпионата России многие видели в нем главного кандидата на переезд за рубеж, но полузащитник решил остаться на родине. Лучший ассистент минувшего розыгрыша российского первенства сменил красно-зеленые цвета «Локомотива» на сине-бело-голубую футболку.

За переход 24-летнего плеймейкера «Зенит» заплатил «железнодорожникам» 600 млн рублей, зарабатывать в новом клубе игрок будет порядка 131 млн рублей в год. Контракт Глушенкова с питерцами заключен по схеме «4+1». Посмотрим, не прогадал ли Максим, решив остаться в комфорте, а не попробовать свои силы в топовом европейском чемпионате.

Максим Глушенков в «Зените»

24 июня клуб из Санкт-Петербурга оформил трансферный дуплет, объявив о подписании сразу двух игроков из команд РПЛ. Сперва «сине-бело-голубые» представили публике защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, который подписал контракт на три года с возможностью продления еще на сезон.

Сумма трансфера 25-летнего игрока не разглашается, портал Тransfermarkt оценивает его в 3 млн евро. В интервью Юрий признался, что раздумывал над предложением питерцев всего десять секунд.

Представление Горшкова

Затем «Зенит» официально объявил о переходе защитника «Краснодара» Сергея Волкова. Таким образом прекратилась небольшая трансферная сага, ведь «быки» не хотели отпускать своего воспитанника в стан конкурентов. Однако у «сине-бело-голубых» все-таки нашлись веские аргументы, главным из которых стала сумма трансфера в размере 5 млн евро + 2 млн евро бонусами.

Трудовое соглашение с 21-летним россиянином заключено по схеме «4+1». Волков уже успел дать несколько громких комментариев после своего перехода, которые не совсем понятны болельщикам его прошлой команды «Краснодара». Так, Сергей признался, что рад чемпионству «Зенита» в сезоне 2023/2024 и считает «сине-бело-голубых» лучшим клубом России.

Трансфер Волкова все же состоялся

Пока покупки питерцев в летнее трансферное окно направлены на ослабление соперников по Российской Премьер-лиге и решение главной проблемы — лимита на легионеров.

Останавливаться на совершенных переходах одиннадцатикратный чемпион России не планирует. Когда у председателя правления «Зенита» Александра Медведева спросили, завершена ли трансферная кампания клуба, он ответил «Трансферное окно открыто еще долго. Зачем в июне заканчивать?».

Кому было указано на дверь?

Если в переходах «на вход» питерский клуб разрывает трансферный рынок, то отпускать своих игроков «Зенит» не горит особым желанием. На данный момент «сине-бело-голубые» расстались с двумя воспитанниками «Газпром»-Академии.

Вратарь Александр Васютин покинул стан чемпионов России, за которых провел всего 12 матчей и стал обладателем семи трофеев. Большую часть карьеры 29-летний голкипер разъезжал по арендам, поиграв за финский «Лахти», норвежский «Сарпсборг 08» и шведский «Юргорден». Теперь Васютин на правах свободного агента присоединился к новичку РПЛ «Акрону», где может побороться за роль первого номера команды.

Данил Круговой

Также «Зенит» попрощался с защитником Данилом Круговым, который еще в январе 2024 года подписал предварительный контракт с московским ЦСКА. За такой поступок руководство «сине-бело-голубых» отправило 26-летнего игрока во вторую команду, где он провел первую часть года. Круговой взял себе третий номер «армейцев» и уже провел первые тренировки в новом клубе.

Возможные новички

По сообщениям мировых СМИ, «Зенит» готовит еще одну трансферную бомбу. Питерский клуб заинтересован в услугах португальского полузащитника Жедсона Фернандеша и готов заплатить «Бешикташу» за него 18 млн евро. 25-летний хавбек подпишет контракт с «сине-бело-голубыми» до 2028 года, зарплата игрока составит порядка 3 млн евро в год.

Напомним, что Фернандеш является воспитанником лиссабонской «Бенфики», также успел поиграть за «Тоттенхэм», «Галатасарай» и «Ризеспор». Последние два года защищал цвета турецкого «Бешикаташа», за который в минувшем сезоне провел 45 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

«Зенит» серьезно настроен на усиление своей центральной оси и, помимо приобретения Максима Глушенкова из «Локомотива» и возможного перехода Жедсона Фернандеша, рассматривает еще ряд кандидатур. Среди них находится полузащитник испанской «Альмерии» Лукас Робертоне, команда которого по итогам прошлого сезона вылетела из Ла Лиги.

27-летний аргентинец провел в минувшем розыгрыше чемпионата Испании 33 поединка, в которых отметился пятью результативными передачами. Портал Тransfermarkt оценивает хавбека в 7 млн евро.

Также среди потенциальных претендентов на переход в «Зенит» пребывает полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Питерцы еще два года назад проявляли интерес к игроку сборной России, о чем сообщал его агент. Возможно сейчас «сине-бело-голубые» будут действовать куда более решительно.

Данил Глебов

Глебов отыграл почти все матчи чемпионата России 2023/2024 от звонка до звонка (лишь в перенесенной встрече 21-го тура против «Урала» он был заменен на 77-й минуте). При этом 24-летний хавбек имеет на своем счету два забитых гола и два ассиста. Согласно данным портала Тransfermarkt стоимость Данила составляет 8 млн евро.

Помимо укрепления центра поля, «Зенит» не забывает о наращивании атакующего потенциала. Одним из имен, который может потенциально пополнить линию нападения «сине-бело-голубых», называется форвард «Палмейрас» Рони Барбоза. Питерский клуб рассматривает покупку 29-летнего бразильца в это летнее трансферное окно.

Нарезка действий Рони

Отметим, что действующее соглашение нападающего с «зелено-белыми» истекает 31 декабря 2026 года. В текущем сезоне бразильской Серии А Рони двенадцать раз надевал футболку «Палмейрас», забив два гола и сделав один ассист. Стоимость форварда по сведениям портала Тransfermarkt составляет 9 млн евро.

Еще одним россиянином, который может оказаться в сине-бело-голубой футболке, является нападающий «Спартака» Александр Соболев. Контракт 27-летнего игрока с «народной командой» предусматривает опцию выкупа за 30 млн евро.

Александр Соболев

Такую заоблачную сумму за форварда, который крайне слабо провел прошлый сезон РПЛ (5 голов и 6 результативных передач), «Зенит» платить навряд ли захочет и будет стараться умерить финансовые аппетиты «Спартака». Контракт Соболева с «красно-белыми» истекает 30 июня 2026 года.

Кандидаты на выход

«Зенит» уже набрал такое количество игроков, что можно собрать сразу несколько составов и становится понятно, что некоторые футбольные исполнители могут вообще остаться без игрового времени в новом сезоне. Поэтому руководству клуба из Северной столицы необходимо задуматься над чисткой обоймы.

Направленность «сине-бело-голубых» на футболистов с российским гражданством может означать, что они наконец готовы отпустить своих легионеров. Первым среди претендентов на переезд из Санкт-Петербурга выглядит Клаудиньо, нахождение которого в «Зените» с приходом Глушенкова и возможным трансфером Жедсона Фернандеша вызывает вопросы.

Клаудиньо

За бразильцем уже долгое время охотятся на родине, наиболее пристальное внимание к одиннадцатому номеру питерцев проявляет «Палмейрас». «Зенит» готов расстаться с атакующим полузащитником за 17 млн евро.

Недавно появилась информация об интересе «Фенербахче» к лучшему бомбардиру прошлого сезона РПЛ Матео Кассьерре. 27-летний форвард «сине-бело-голубых» находится в лонг-листе турецкого клуба. Отметим, что портал Тransfermarkt оценивает колумбийца в 11 млн евро.

Также «Зенит» может покинуть еще один центральный нападающий, Иван Сергеев попал на радары московского «Локомотива». Сообщается, что «железнодорожники» решительно настроены на подписание 29-летнего игрока. Навряд ли питерцы будут удерживать форварда всеми силами, ведь прошлый сезон он провел на посредственном уровне (6 голов и 3 результативные передачи в РПЛ). Стоимость Ивана согласно портала Тransfermarkt составляет 5 млн евро.

Иван Сергеев

На нападающих «Зенита» есть немалый спрос на трансферном рынке, так, помимо вышеназванных Кассьерры и Сергеева, ряды клуба вероятно покинет Зелимхан Бакаев. Как мы уже говорили выше, «сине-бело-голубые» хотят заполучить Александра Соболева из «Спартака», а Бакаев может стать частью сделки и отправиться в обратном направлении. 27-летний игрок является воспитанником «народной команды» и именно из стана «красно-белых» в 2022 году перешел в «Зенит».

Попасть под возможную распродажу могут и представители центральной линии чемпионов России. Московское «Динамо» хочет видеть в своем составе полузащитника Алексея Сутормина. Ранее питерцы уже отклоняли не одно предложение столичных клубов, в том числе «бело-голубых».

Посмотрим, удастся ли сейчас «Динамо» согласовать трансфер с «Зенитом», удовлетворив все их запросы. Портал Тransfermarkt оценивает Сутормина в 1,2 млн евро.

Александр Ерохин

Контракт хавбека Александра Ерохина с «сине-бело-голубыми» истекает 30 июня 2024 года. Пока стороны не могут прийти к единому мнению, чтобы продлить соглашение. 34-летний атакующий полузащитник прошел медобследование и дальше продолжает тренироваться вместе с командой, однако его будущее пока туманно.

Среди возможных претендентов на Ерохина фигурирует «Краснодар», за который он выступал в период с 2011 по 2013 год.

Официальный старт

Начинает новый сезон «Зенит» матчем за Суперкубок России, где поспорит за главный трофей с вице-чемпионом РПЛ «Краснодаром». Поединок состоится 13 июля на «Волгоград Арене», старт запланировал на 20:30 по московскому времени.

Отметим, что питерский клуб становился обладателем четырех последних Суперкубков страны, а всего в его коллекции восемь таких трофеев. В прошлом году подопечные Сергея Семака одолели московский ЦСКА лишь в серии послематчевых пенальти (5:4).

11 июня состоялась жеребьевка Кубка России сезона 2024/2025, где «Зенит» попал в квартет D. Соперниками «сине-бело-голубых» за выход в плей-офф турнира стали «Рубин», «Факел» и «Акрон».

Расписание группового этапа Кубка России 1-й тур, 30 июля — 1 августа. «Зенит» — «Факел»

2-й тур, 13 — 15 августа. «Рубин» — «Зенит»

3-й тур, 27 — 29 августа. «Акрон» — «Зенит»

4-й тур, 17 — 19 сентября. «Зенит» — «Рубин»

5-й тур, 1 — 3 октября. «Зенит» — «Акрон»

6-й тур, 22 — 24 октября. «Факел» — «Зенит»

21 июня Российская Премьер-лига опубликовала расписание на сезон 2024/2025. «Зенит» стартует в новом розыгрыше чемпионата России выездным матчем против «Крыльев Советов».

Первые 5 туров РПЛ 2024/2025 1-й тур, 19 — 22 июля. «Крылья Советов» — «Зенит»

2-й тур, 26 — 29 июля. «Рубин» — «Зенит»

3-й тур, 2 — 5 августа. «Зенит» — «Ростов»

4-й тур, 9 — 12 августа. «Зенит» — «Динамо»

5-й тур, 16 — 19 августа. «Химки» — «Зенит»

После дружина Сергея Семака отправится в гости к казанскому «Рубину». Выездное турне «сине-бело-голубых» закончится в третьем туре, когда они примут дома «Ростов».

Календарь и таблица РПЛ

После на «Газпром Арену» приедет бронзовый призер минувшего сезона РПЛ московское «Динамо». В пятом туре «Зенит» покинет родные пенаты и отправится на выезд к новичку чемпионата «Химкам».