Круговорот судьбы. Федор Смолов вернулся в «Краснодар»

Федор Смолов снова прошел по известному маршруту, перейдя бесплатно из московского «Динамо» в «Краснодар». Что стало причиной такого переезда и какие перспективы ждут форварда, поговорим ниже.

Прощание с Москвой

Последним местом работы Федора Смолова было столичное «Динамо», цвета которого он защищал на протяжение двух с половиной лет подряд. Вопросы к выступлениям центрального нападающего начали возникать еще в сезоне 2022/2023, когда командой руководил Славиша Йоканович.

Экс-главный тренер «бело-голубых» доверял Федору и делал ставку на него, как главного завершителя атак команды, однако голевые достижения форварда оставляли желать лучшего. Смолов в розыгрыше РПЛ 2022/2023 отметился десятью забитыми мячами, большая часть которых (6) пришлась на реализованные пенальти и лишь 4 автографа в воротах оппонентов он оставил с игры. К примеру, молодой Константин Тюкавин имел на своем счету 8 голов, обойдясь без мячей с одиннадцатиметровых и получая куда меньше игрового времени.

Весной 2023 Славиша Йоканович был отправлен в отставку с поста главного тренера «бело-голубых», ему на смену пришел Марцел Личка. Чешский специалист решил следовать курсу своего предшественника и предпочел видеть Смолова в основном составе «Динамо».

Однако не заметить прогресс Тюкавина 46-летний наставник не мог, поэтому пришлось искать варианты, как уместить двух форвардов на поле. Личка придумал для Федора новую роль в тактических построениях москвичей, где он занял место оттянутого нападающего и располагался ниже Константина.

Перемены пошли ему на пользу, Смолов действительно выделялся на старте сезона 2023/2024, отличившись к девятому туру чемпионата России четырьмя забитыми мячами и одним ассистом. Вот только затем 34-летнего форварда настигла голевая засуха, которую изредка разбавляли результативные передачи на партнеров по команде. Нападающий потерял резкость и чутье хищника, что сразу сказалось на его бомбардирских качествах.

Федор Смолов globallookpress.com

Решающим для Смолова стал экватор российского первенства, когда он получил растяжение мышц бедра и окончательно выбыл из стартового состава «бело-голубых». Тюкавин затмил более опытного коллегу, заняв место первой скрипки «Динамо», и отправил того греть лавку запасных.

Во второй половине сезона РПЛ Федор довольствовался выходами на замену, порой проводя на поле одну-две минуты. К финишу российского первенства Смолов подошел с удручающим результатом, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами. В Кубке России показатели были не лучше: 2 гола и 1 голевая передача в девяти матчах.

Календарь и таблица РПЛ

Естественно, что «Динамо» не стало продлевать трудовое соглашение со своим воспитанником после такого провала. Опция автоматической пролонгации контракта также не сработала, ведь Федор не выполнил ключевые условия по количеству игрового времени и голевых свершений. Стороны пожали друг другу руки, поблагодарили за совместную работу и расстались.

Второй раз в ту же реку

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Смолова фигурировал неназванный клуб из Саудовской Аравии, но дальше слухов дело не дошло. Федор предпочел остаться на родине, приняв предложение «Краснодара», который быстро подсуетился, забрав бесхозного форварда.

18 июня «быки» и Смолов подписали трудовое соглашение, срок которого истечет 30 июня 2025 года. Нападающий перешел к южанам в статусе свободного агента.

Отметим, что именно в «Краснодаре» Федор провел лучшие годы своей футбольной карьеры, когда его трансферная стоимость достигала 16 млн евро согласно данным портала Тransfermarkt. Форвард защищал цвета клуба в период с 2015 по 2018 годы, вписав имя в историю футбольного коллектива. Смолов 101 раз выходил на поле в черно-зеленой форме и отличился 64 забитыми голами, что делает его лучшим снайпером «быков».

Владимир Хашиг и Федор Смолов «Краснодар»

Во времена выступлений за южан он был главной звездой строящейся команды, дважды занял первую строчку в бомбардирском зачете РПЛ и однажды стал MVP сезона. Возможно, президент «Краснодара» проникся ностальгией к тем золотым годам и поэтому решил вернуть былого любимца «черно-зеленой» публики.

Смолов после перехода сразу присоединился к тренировочному процессу команды, которая уже вышла из летнего отпуска. 23 июня Федор вновь надел футболку «быков», появившись на поле в контрольном поединке против «Кубани». Игрок вышел на 72-й минуте встречи, которая завершилась минимальной победой «Краснодара» со счетом 1:0.

Лед растаял

Интересно, что главным инициатором возвращения Смолова в «Краснодар» стал нынешний главный тренер клуба Мурад Мусаев. Федор и 40-летний специалист уже пересекались в стане южан в 2018 году, и тогда их отношения были довольно таки натянутыми.

Для Мусаева «быки» стали первым серьезным тренерским опытом и естественно, что он хотел держать все и всех под своим контролем. Особенно это касалось ролей игроков на футбольном поле.

Федор после ухода Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодара» получил большую свободу на газоне, опускаясь в глубину и снизив свои голевые показатели с игры. Мурад же хотел видеть Смолова на острие, чтобы тот открывался за спину либо вразрез между защитниками оппонентов, играл на опережение и не сваливался к угловому флажку.

Достучаться до нападающего так и не получилось, он все равно продолжал уходить из створа ворот. Федор хотел быть свободным художником на поле и оказываться везде. Первая совместная работа Смолова с Мусаевым не продлилась долго, так как уже в августе 2018 года форвард отправился в московский «Локомотив».

Посмотрим, как сложатся отношения форварда с Мурадом во время их второго захода в «Краснодар». Ведь теперь камнем преткновения, помимо игрового амплуа на поле, может стать количество времени, которое главный тренер «быков» сможет предоставить Федору.

Символический камбэк

Возвращение Смолова в «Краснодар» рождает немало интриг, до сих пор возникают сомнения на счет того, для чего этот дуэт объединился вновь. Федор уже давно не показывает ярких выступлений, последним запоминающимся сезоном в его исполнении стал 2017/2018, когда он играл как раз таки за «черно-зеленых».

Кажется, что «быки» забирают к себе в состав «сбитого летчика», которого уже мало интересуют футбольные дела. К примеру, за пару туров до финиша прошлого сезона РПЛ, когда его «Динамо» боролось за чемпионский титул, Смолов завел YouTube канал, где начал выпуск авторского подкаста.

Мало кто понял такой жест Федора, который, как казалось, должен был сосредоточиться на важнейшем отрезке чемпионата России и подавать пример для партнеров по команде. Возможно, это были самые главные матчи для «Динамо» и нападающего, который никогда не становился чемпионом страны.

Владимир Хашиг и Федор Смолов «Краснодар»

Смолов мог взять на себя лидерские функции если не на поле, то хотя бы в раздевалке клуба, но этого не произошло. А его улыбка после проигранного матча с «Краснодаром» (0:1) и, как следствие, упущенного чемпионства выглядит издевкой. Сложно назвать такое поведение Федора профессиональным по отношению к «Динамо» и всему футбольному делу.

Несмотря на все это, в «Краснодаре» рассчитывают, что Смолов сможет принести клубу определенную пользу. Руководство клуба видит в нем символ, который однажды смог зажечь и остался в сердцах поклонников команды. Конечно, место в основе 34-летнему форварду никто не обещает. За «быков» выступает Джон Кордоба, который по всем характеристикам превосходит своего коллегу по цеху.

Но вокруг персоны колумбийца ходит немало слухов о том, что он может покинуть команду уже в летнее трансферное окно. За 31-летним нападающим ведут охоту питерский «Зенит» и московский «Спартак». «Краснодар» конечно хочет сохранить своего лучшего бомбардира прошлого сезона и заключил с ним договор, по которому Джон останется в клубе до зимы. Вот только предложения от конкурентов по чемпионату могут быть очень выгодными и не оставят руководству «черно-зеленых» особого выбора.

К тому же, Кордоба сейчас находится в расположении национальной сборной Колумбии, которая выступает на Кубке Америки-2024. Так что начало сезона РПЛ он пропустит, для Смолова это отличный шанс сходу влиться в стартовый состав «Краснодара» и доказать всем свою профпригодность, оставляя автографы в воротах соперников.

Помешать такому грандиозному возвращению Федора в основную обойму «быков» может 19-летний Александр Кокшаров. Не исключено, что Мурад Мусаев сделает ставку на молодого форварда, который постепенно получает свои минуты во взрослой команде «Краснодара». У Смолова уже есть горький опыт, когда он проиграл конкуренцию в «Динамо» 21-летнему Константину Тюкавину. Еще один такой удар может стать фатальным для дальнейшей карьеры нападающего.

Однако у Федора, помимо опыта, есть еще один козырь в рукаве — его разноплановость. В минувшем сезоне он большую часть матчей играл на позиции оттянутого форварда, поэтому Мусаев в своих тактических порядках может прибегнуть к такому применению Смолова. Особенно острым может стать вопрос задействования игрока в этом амплуа, если Эдуард Сперцян все-таки покинет родные пенаты. Тогда роль «десятки», возможно, будет отведена именно Федору и это еще одна возможность для него зацепиться за игровое время в команде.

Федор Смолов «Краснодар»

В общем, варианты для Смолова в «Краснодаре» имеются, все зависит от его желания и отношения к делу. Скорее всего, именно южане станут последним клубом в его игровой карьере, на это отчасти намекает всего годовой срок контракта. Дальше Федор может приступить к работе в структуре «быков», он сам заявлял, что интересуется сферой спортивного менеджмента.

Будем наблюдать, каким выдастся нынешнее пришествие Смолова в «Краснодар», хлопнет ли форвард громко дверью или он приехал, чтобы отбывать номер, довольствуясь статусом запасного и оговоренной заработной платой.