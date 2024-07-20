Щелкает дубли, как семечки. «Зенит» с Глушенковым стал еще сильнее

В матче 1-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на чужом поле обыграл «Крыльев Советов» со счетом 4:0. В этой встрече нападающий «сине-бело-голубых» Максим Глушенков отметился дублем, а по голу записали на свой счет Матео Кассьерра и Педро. Две голевые передачи сделали полузащитник «Зенита» Вендел.

Защита чемпионского титула

Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Милорадович традиционно рассказал о предыстории встречи 1-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

«Зенит начинает защиту чемпионского титула матчем в Самаре против "Крыльев Советов". Для петербуржцев это уже второй официальный матч в сезоне. Ранее в Суперкубке России они разгромили обладателя второго места "Краснодар" со счетом 4:0. Перед этим "Зенит" в товарищеских матчах проиграл "Црвене Звезде" (1:2) и обыграл "Тальерес" (1:0) и "Сочи" (5:2). "Крылья" в последних контрольных играх разгромили "Сокол" (6:0) и сыграли вничью с "Рубином" (2:2).

В прошлом сезоне в чемпионате "Зенит" и "Крылья" последний матч завершили вничью со счетом 1:1. А перед этим петербуржцы обыграли самарцев в Кубке России (1:0 два раза) и в чемпионате (3:1). "Крылья Советов" обыгрывали этого противника в последний раз в Кубке России в сентябре 2022 года (2:0). А в чемпионате это случалось в предыдущий раз только в 2015 году. Что касается потерь, то "Зениту" не помогут Марио Фернандес и Родригао.

«Крылья Советов» — «Зенит» t.me/fckssamara_official

Если же говорить об изменениях в составах перед стартом сезона, то "Зенит" пополнился экс-игроком "Крыльев" и "Локомотива" Максимом Глушенковым, а также Юрием Горшковым, который напрямую из Самары туда перебрался, еще Сергеем Волковым и Евгением Латышонком. У "Крыльев" в составе появился Сергей Песьяков, а ушел помимо Горшкова Никита Салтыков».

Мощный старт «Зенита»

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов поделился мнением о мощном старте «Зенита» в матче против «Крыльев Советов». Журналист проанализировал стартовые составы и рассказал о бодром начале матча.

«Зенит действительно мощно начал новый сезон. После победы в Суперкубке России над "Краснодаром" команда Сергея Семака крупно выиграла у "Крыльев Советов" в Самаре — в 1-м туре РПЛ. Глушенков опять оформил дубль.

«Крылья Советов» — «Зенит» t.me/fckssamara_official

Стартовый состав "Зенита" минимально отличался от того, что был в Суперкубке России. Вернулся в основу Нино, а Клаудиньо неожиданно не попал в заявку чемпиона на фоне слухов о трансфере в бразильский "Фламенго". По словам Семака, у полузащитника мышечное повреждение, он не тренировался в общей группе перед матчем в Самаре.

Из-за отсутствия Клаудиньо тренер "Зенита" немного поменял расстановку игроков. Глушенков занял позицию "десятки", расположившись под единственным нападающим Кассьеррой. На правом краю появился Артур (по ходу игры он менялся флангами с Мостовым). Поначалу "Зенит" забрал себе мяч, а "Крылья Советов" защищались средним блоком. Темп игры был невысок, очевидно, из-за жары в Самаре.

Команда Семака собиралась проводить много времени в позиционных атаках, а забила уже на 6-й минуте на контрвыпаде. Этот гол во многом сделал Барриос. Опорник "Зенита" в сумасшедшем подкате вырвал мяч сразу у двоих игроков "Крыльев Советов"! Вендел тут же разрезал оборону хозяева проникающим пасом на Глушенкова, а центрбек самарцев Гапонов создал глубину, поэтому новичок "Зенита" избежал офсайда. Глушенкову не хватило скорости, чтобы убежать один на один, но он ловко ушёл от Солдатенкова и отправил мяч в сетку при помощи рикошета».

Александр Медведев Председатель правления «Зенита» Всегда хорошо хорошо начинать. Дело даже не в счёте 4:0, а в том, как футболисты взаимодействовали друг с другом. Были ориентированы на атаки, при этом очень уверенно играли и в средней линии, и в обороне. Надо отметить, что наш вратарь Латышонок сделал точно три спасения. Заслуженная победа против очень хорошей команды. «Крылья» не сели, не строили «автобусы» двухэтажные, играли в футбол, создавали моменты. Такая игра позволила «Зениту» одержать такую победу.

Очень легко для «Зенита»

Редактор отдела футбола «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев рассказал о ходе матча «Крылья Советов» — «Зенит», в котором «сине-бело-голубые» забили 4 безответных гола. Журналист также отметил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Для "Зенита" в этом матче все сложилось очень легко. Глушенков забил бывшим уже на шестой минуте. "Крылья" большими силами пошли вперед и тут же получили в свои ворота. Барриос перекусил эту атаку в центре, Вендел моментально бросил в прорыв Глушенкова, который спокойно разобрался с обороной хозяев. Праздновать не стал — извинился перед трибунами, подняв руки.

Второй гол — уже через 10 минут: Артур выверенно подал справа, и Кассьерра спокойно головой скинул мяч в угол. Перед перерывом Глушенкову пришлось еще раз извиняться: на этот раз он забил головой, а ассистировал ему вновь Вендел. Буквально за полтора матча у "Зенита" образовалась суперсвязка.

3:0 в пользу "Зенита" после первого тайма — это было очень похоже на Суперкубок. С той разницей, что "Крылья" смотрелись лучше "Краснодара". Самарцы забирали инициативу, напрягали Латышонка, но забить не получалось. В соцсетях "Крыльев" в одной фразе передали содержание первого тайма: У нас огромное количество моментов, а забивает Зенит. И это правда: по xG хозяева в первом тайме вообще превзошли соперника, по этой метрике Зенит даже на один гол не наиграл. Но забил три — убийственная реализация.

Во втором тайме Зенит сыграл строго, и впереди у Крыльев вообще перестало что-то получаться. Из интересных моментов — выход Горшкова, причем не на фланг обороны, а в центр поля. Глушенков номинально ушел на фланг атаки, но по факту действовал свободно — практически как в Локо в прошлом сезоне. Правда, на хет-трик он так и не наиграл. Крылья по инерции пытались забить свой заслуженный гол, но Латышонок все же оформил первый матч на ноль за новую команду. А Зенит в компенсированное время вонзил четвертый — отличился вышедший на замену Педро.

«Крылья Советов» — «Зенит» t.me/fckssamara_official

Команда Семака произвела сильное впечатление в Суперкубке, в первом туре чемпионата — точно не хуже. Чемпион играет результативно и с большим запасом. Глушенкову вообще не понадобилось время на адаптацию: два матча — два дубля! Их связка с Венделом впечатляет. Никто в этот вечер и не вспомнил, что питерцы играли без Клаудиньо».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Во втором тайме немного спал темп игры. В первом тайме у нас было все хорошо, но в обороне мы не контролировали игру так, как нам бы хотелось. Соперник создавал моменты у наших ворот. Во втором тайме стали играть более уверенно. Дышать ему, конечно, тяжело, еще погодные условия… Он немного выбился из игрового ритма, но он является очень важным игроком для нас. Глушенков играл очень полезно. Это прекрасный футболист, который дополняет ту структуру игры, которая у нас была.

Дебют Глушенкова и Латышонка

Издание «Плеймейкер» поделилось мнением о дебюте нападающего Максима Глушенкова и голкипера Евгения Латышонка за «Зенит» в рамках российской Премьер-лиги. Журналист отметил, что именно эти футболисты стали главными героями матча с «Крыльями Советов».

«Зенит показал потрясающую реализацию, забил все, что создал. Хозяева активно начали встречу, но допустили ошибку на шестой минуте в центре поля. Витюгов зазевался и позволил Барриосу в эффектном подкате забрать мяч, Вендел длинной передачей вывел Глушенкова к воротам Ламаева, Максим сделал паузу, переложил мяч и пробил сквозь ног защитника. Мяч с небольшим рикошетом отправился в ворота.

Новичок сине-бело-голубых под занавес тайма оформил дубль, головой замкнув мягкий наброс все того же Вендела. Связка бразильца с экс-игроком Локомотива вырисовывается уже после первых матчей. В Суперкубке она также работала, и там также Глушенков отметился двумя голами.

«Крылья Советов» t.me/fckssamara_official

Между дублем в Самаре был еще гол Кассьерры, который головой с линии вратарской в высоком прыжке вколотил мяч в верхний угол с подачи Артура. Однако такое преимущество в счете далось гостям совсем не просто, как могло показаться. Крылья большую часть тайма провели на чужой половине и вполне могли забивать те же три мяча.

Самарцев подводила реализация, плюс выручал петербуржцев еще один новичок лета голкипер Латышонок. Трудно даже представить, как бы смотрелся чемпион без своих очередных приобретений. Глушенков с Латышонком и были главными героями первой половины.

Вполне им мог бы стать и самарский полузащитник Сергей Бабкин, от которого шли основные угрозы воротам команды Семака. Латышонок на 21-й минуте совершил красивое спасение, когда Бабкин пробил головой под перекладину. В другом эпизоде самарец накрутил в штрафной двух соперников, но метров с 12-ти запустил мяч выше створа.

Были также опасные удары Шитова и того же Бабкина, Крылья не были безнадежными. Сказалась на выходе разница в классе. Команда Игоря Осинькина в межсезонье потеряла ведущего защитника Горшкова, который вышел за гостей сразу после перерыва, а также молодого и креативного Салтыкова, ставшего игроком Локомотива. Ресурсы клубов, конечно, несопоставимы, надо отдать должное Крыльям, которые пытались навязать борьбу фавориту и не раз ставили того в непростое положение.

Глушенков, кстати, оба своих гола не праздновал. В Самаре он играл еще в 2022-м. А в новой команде освоился так быстро, что никто не возражает, когда Максим берет мяч перед исполнением стандарта. Конкурентов на штрафных у него хватает, правда, в этот день не попал в заявку на матч Клаудиньо. Бразилец, по словам Семака, испытывает проблемы с мышцами. Но его отсутствие никак не сказалось на игре гостей. Продавать кого-то из пары Вендел — Клаудиньо Зенит может смело. Запас прочности у питерцев просто огромный, а Глушенков прямо сейчас — лучший игрок в стране. Такими темпами он и в Питере может надолго не задержаться. Нет сомнений, что обратят внимание в Европе на талантливого игрока.

Что до второго тайма, то игра потеряла интригу. Крылья много держали мяч, но в позиционной атаке были не сильны. На третьей компенсированной минуте четвертый гол питерцев соорудили вышедшие в концовке на замену еще один экс- игрок Крыльев Сергеев и юный бразилец Педро. Иван из глубины сделал заброс в штрафную, Педро принял мяч на грудь, продвинулся вперед и с острого угла пробил с отскоком от газона над головой Ломаева».

Игорь Осинькин Главный тренер «Крыльев Советов» Очень безжалостно нас наказывали за все полуошибки. Действительно, «Зенит» в хорошей форме, футболисты прям такие быстрые все. Нам было сложно сдерживать соперника. Не хотели раскрываться, но первая же ошибка завершилась голом. Поймали такую атаку, против которой ничего не могли сделать. Далее играли, как умеем, но соперник был хороший.

Спокойный второй тайм

Автор издания «Советский Спорт» Сергей Перемутов детально рассказал о ходе 2-го тайма в матче «Крылья Советов» — «Зенит». Журналист отметил, что в какой-то момент самарцы провели неплохой отрезок, но так и не смогли забить гол.

«В перерыве Горшков заменил Артура, и когда его появление объявлял диктор, трибуны встретили его аплодисментами. Второй тайм получился более спокойным, нежели первый. Соперники совсем не угрожали воротам друг друга, а игра переместилась в центр поля. На 73-й минуте произошло важное для самарских болельщиков событие — впервые с июля 2023-го на поле вышел Дмитрий Цыпченко — всё это время он не играл из-за травмы колена. К слову, минуту спустя Педро и Мантуан появились на поле у Зенита.

Тут же Крылья провели неплохой отрезок у ворот петербуржцев, но до опасного удара дело так и не дошло. Уже в концовке вместо Глушенкова на поле вышел Сергеев, а Максима трибуны проводили по-разному: одни ему аплодировали, другие — свистели. Тут же сине-бело-голубые чуть не забили четвёртый мяч — Мантуан в контратаке обыграл Ломаева за пределами штрафной, но забить не смог — на пути пустых ворот оказался защитник Рассказов. Ещё через несколько минут Мантуан снова улетел в контратаку, но слишком далеко отпустил мяч — Ломаев на линии штрафной успел забрать его.

«Крылья Советов» — «Зенит» t.me/fckssamara_official

Уже в компенсированное время Зенит забил снова, и тут сработала связка, вышедшая на замену. Сергеев забросил мяч в штрафную на Педро, а тот с острого угла направил мяч в сторону ворот, но попал в защитника, от которого в итоге снаряд и влетел в сетку. 4:0, разгромная победа команды Семака в Самаре».

Максим Глушенков Нападающий «Зенита» Какие ощущения, когда забиваю бывшей команде? Да никаких. Для меня радость помогать той команде, за которую я в данный момент играю. Я забил голы, не праздновал — уважение есть, оно присутствует. Спасибо, кто болел, да и кто хейтил — ничего страшного.

Лимитные проблемы решены

Автор издания bobsoccer Алексей Андрианов проанализировал встречу между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Журналист также поделился впечатлениями от игры «сине-бело-голубых», заявив, что клуб решил практически все свои проблемы этим летом.

«Восемь голов, забитых "Зенитом" в двух официальных матчах сезона, подтверждают статус петербургской команды, как главного фаворита сезона. У меня нет ощущения натужности, как в июле прошлого года в Нижнем Новгороде: тогда по счету было вроде бы комфортно (2:0), однако в концовке повествования о "Зените" мы тогда поставили вопрос, но не восклицательный знак. Сегодня (как и неделю назад) чувства другие: "Зенит" оказался на голову сильнее "Краснодара" и "Крыльев Советов" в их текущем состоянии. Хорошо это или плохо? Болельщикам наверняка понравилась концовка прошлого чемпионата. Руководителям "Зенита" нет. Вот вам и ответ на вышепоставленный вопрос.

На данный момент "Зенит" действительно великолепен и имеет полное право учить уму разуму. Трансферной политике, интегрированию новобранцев, мотивированию легионеров — да всему, чему угодно. То, что на данный момент чемпион России по-прежнему сильнее всех, факт неоспоримый. Что будет дальше — зависит исключительно от самого "Зенита".

«Крылья Советов» — «Зенит» t.me/fckssamara_official

Рука не поднимается бросить камень в огород "Крыльев Советов": команда из года в год теряет лучших футболистов (Глушенков, между прочим, до "Локомотива" играл именно в "Крыльях Советах"), а остается на плаву, из-под земли доставая футболистов формата Бабкина. Вторая половина первого тайма осталась за хозяевами поля (понравились компактность, движение и элементы высокого прессинга), и будь поудачливее тот же Бабкин, события могли развиваться по другому сценарию. Но это "Зенит": бегущий, комбинирующий, подающий и забивающий. Кто остановит эту машину?

Прогнозы и ставки на РПЛ

Рад, что Сергей Богданович остановился на схеме с четырьмя защитниками — в данном случае оборона петербуржцев выглядит более организованно, нежели в тройке. Понравилась гибридизация (учат в органической химии в десятом классе) — похоже, "Зенит" ситуативно перестраивался с 4-2-3-1 на 4-3-3. Вендел и Глушенков второй раз подряд продемонстрировали чудеса взаимопонимания. Кассьерра стал забивать с первого матча. Потери Клаудиньо не заметили. Лимитные проблемы решены. Все хорошо.

Календарь и таблица РПЛ

Ну или почти все. Чтобы уж совсем не перехвалить петербуржцев за сверхуспешное начало сезона, выпущу пару критических стрел. Слишком легко самарские нападающие обыгрывали защитников "Зенита" один в один. Во втором тайме снизился темп (правда, сделаем скидку на счет и духоту). Отсутствовала агрессия на флангах (особенно справа). Подметил небольшие помарки при приеме у Латышонка. Наверное, все.

Что будет дальше, покажет время, но, повторюсь, на данный момент "Зенит" выглядит очень прилично. Уж точно сильнее, чем в прошлом году».

Три факта

Автор издания «Спорт день за днем» Алексей Глебов назвал 3 главных факта после матча «Крылья Советов» — «Зенит», в котором «сине-бело-голубые» выиграли со счетом 4:0. Дублем отметился нападающий Максим Глушенков.

«1. Максим Глушенков — первый игрок в 21-м веке, оформивший дубль в дебютном матче за "Зенит" в Премьер-лиге.

2. "Зенит" не проигрывает в стартовых матчах чемпионата с 2003-го года: питерская команда уступила на старте сезона в 2002-м году — на выезде "Анжи" со счетом 0:2.

3. Участия в матче не принял Клаудиньо. По словам председателя правления "Зенита" Александра Медведева, бразилец получил небольшое повреждение. Ранее сообщалось, что полузащитник находится в шаге от трансфера во Фламенго».