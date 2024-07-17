Лето ЦСКА: ставка на тренерский талант Николича

После фиаско в прошлом розыгрыше РПЛ, руководство «армейцев» перешло к кардинальным мерам и отправило Владимира Федотова в отставку. Грядущий сезон национального первенства ЦСКА начнет под руководством Марко Николича, имеющего успешный опыт работы в России. В Москве уверены, что именно сербский специалист станет творцом новой золотой команды.

Работа кипит

ЦСКА закончил прошлый сезон встречей против «Урала», которая состоялась 25 мая на домашнем стадионе «ВЭБ Арена». Сухая победа со счетом 2:0 над «шмелями» немного подняла настрой москвичам перед отпуском, однако общее впечатление от проведенного розыгрыша осталось скомканным.

Отдыхать игроки, тренерский штаб и персонал «армейцев» отправились уже на следующий день, 26 мая. Длились каникулы «красно-синих» до 20 июня, когда команда прибыла на базу в Новогорск.

Подготовка ЦСКА к сезону

Немногим позже, 25 июня, в расположение клуба вернулись Федор Чалов, Игорь Дивеев и Иван Обляков, вызывавшиеся на товарищеский поединок сборной России с Беларусью.

Следующим днем, 26 июня, в Москву прилетел Аббос Файзуллаев, который участвовал в отборочных матчах сборной Узбекистана к чемпионату мира 2026 против Туркменистана и Ирана. Вот только 23-летний полузащитник недолго находился на сборах ЦСКА, так как попал в состав национальной команды на Олимпийские игры и 11 июля отправился обратно в сборную.

Возвращение Аббоса Файзуллаева

Последним, кто должен был приступить к тренировочным сессиям москвичей на летних сборах, был Виктор Давила. Нападающий выступал на Кубке Америки-2024 за сборную Чили и его возвращения ждали в середине июля.

Тем не менее 26-летний игрок так и не прибыл в расположение ЦСКА из-за нежелания жены лететь в Россию по соображения безопасности. Уже точно известно, что чилиец пропустит встречу первого тура нового сезона РПЛ, дальнейшее будущее форварда в стане «армейцев» остается под вопросом.

Тренерские перестановки

Итоговое шестое место в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги поставило крест на дальнейшей тренерской работе Владимира Федотова с ЦСКА. 3 июня руководство «красно-синих» отправило 57-летнего специалиста в отставку, вместе с ним штаб команды покинули Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

Отметим, что Владимир Валентинович возглавил «армейцев» в июне 2022 года. За этот период он привел столичный клуб к серебряным медалям РПЛ 2022/2023 и выиграл Кубок России 2023.

Долго тренерское кресло ЦСКА не пустовало, москвичи уже 6 июня объявили о назначении Марко Николича на пост главного наставника команды. Трудовое соглашение с сербским специалистом заключено до конца сезона 2025/2026.

Российская футбольная публика с особой теплотой отреагировала на возвращение 44-летнего тренера в российское первенство. Николич в 2020 году принял «Локомотив», переживающий не лучшие времена, и привел его к серебряным и бронзовым наградам РПЛ, а также к победе в Кубке страны 2021.

Марко Николич сразу приступил к работе

Еще осенью 2023 года Марко в одном из интервью заявил, что однажды вновь будет работать в России. Теперь «красно-синие» воплотили его слова в реальность, чему серб безумно рад и готов принять этот вызов в своей тренерской карьере.

Новый заход Николича в российский футбол напоминает дежавю, ведь нынешний ЦСКА, как и «Локомотив» в 2020 году, далек от оптимальных кондиций и требует перезагрузки. Кажется, что Марко по силам исправить сложившуюся ситуацию и вернуть «армейцев» на лидерские позиции.

К себе на помощь он забрал в Москву сербских специалистов Радойе Смилянича, Горана Басарича и Александра Рогича, которые ранее работали с ним. Помимо приглашения соотечественников, в тренерский штаб ЦСКА вошел Алексей Березуцкий.

Алексей Березуцкий https://vk.com/pfc_cska

Напомним, что легендарный защитник «армейцев» занимал должность исполняющего обязанности главного тренера команды в сезоне 2021/2022. Алексей признался, что долго не раздумывал над предложением Николича, ведь снова быть причастным к работе ЦСКА — большое счастье для него.

Межсезонные баталии

Впервые на тренерской бровке ЦСКА Марко Николич появился в товарищеском поединке против «Шинника». Встреча прошла 29 июня на учебно-тренировочной базе в Новогорске без зрителей.

«Армейцы» добыли минимальную победу со счетом 2:1 благодаря голам Федора Чалова и Тамерлана Мусаева. У ярославцев единственный мяч на счету центрального защитника Глеба Якушевича.

ЦСКА — «Шинник» pfc-cska.com

Следующим этапом подготовки «красно-синих» к новому сезону стал Братский Кубок, который прошел в Москве с 3 по 7 июля. Оппонентами ЦСКА по мини-турниру были сербские «Партизан» и ОФК Белград.

Первыми под горячую руку попали «романтики», которых подопечные Николича не заметили на своем пути. Четыре безответных мяча отправились в сетку ворот ОФК Белград, авторами голов стали Аббос Файзуллаев, Милан Гайич, Игорь Дивеев и Кристиян Бистрович.

ЦСКА — ОФК Белград pfc-cska.com

«Партизан» также не выдержал натиска со стороны «армейцев», уступив им со счетом 0:3. Свои автографы в воротах «черно-белых» оставили Тамерлан Мусаев, Келлвен и Зоран Тошич, который вновь надел красно-синюю форму в статусе приглашенного «селебрити-футболиста».

Марко Николич дал положительную оценку товарищескому первенству, он остался доволен количеством забитых мячей и тем, что свои владения ЦСКА оставил неприкосновенными.

ЦСКА — «Партизан» pfc-cska.com

Точка в предсезонной подготовке столичного клуба была поставлена 13 июля, когда на «ВЭБ Арене» состоялся контрольный спарринг с «Ахматом». Футбольные коллективы РПЛ разошлись результативной ничьей 2:2.

Грозненцы вели дважды по ходу встречи, однако «красно-синие» оба раза смогли нивелировать отставание. В составе «армейцев» забитыми мячами отметились Виллиан Роша и Федор Чалов.

Встречаем новичков

Одной из причин провала ЦСКА в прошлом сезоне стала короткая скамейка запасных, ведь экс-тренеру «красно-синих» Владимиру Федотову приходилось делать ставку в основном на шестнадцать исполнителей. Очень трудно рассчитывать на высокие места, имея ограниченный кадровый потенциал и лишаясь возможности варьировать состав.

Нынешним летним трансферным окном «армейцы» решили исправить данную проблему, находясь в усердных поисках кандидатов для усиления обоймы. Первым новичком команды стал экс-защитник «Зенита» Данил Круговой, который перебрался в Москву на правах свободного агента.

Данил Круговой

26-летний игрок еще зимой достиг предварительного соглашения с ЦСКА, из-за чего был сослан питерцами в дубль. Окончательно его переход состоялся 4 июня, когда россиянин подписал контракт с «красно-синими» до конца сезона 2027/2028 с возможностью пролонгации на год.

Еще одним пополнением столичного клуба стал полузащитник Рифат Жемалетдинов, перешедший в статусе свободного агента после окончания трудового соглашения с «Локомотивом». Контракт 27-летнего игрока с ЦСКА заключен до конца сезона 2024/2025 с опцией продления на год.

Рифат Жемалетдинов

Жемалетдинов взял себе футболку с 19-м номером. В минувшем сезоне россиянин сыграл за «железнодорожников» 26 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

На этом охота «красно-синих» за свободными агентами не закончилась, столичный клуб быстро подсуетился и забрал в свои ряды малийского форварда Секу Койта. ЦСКА и 24-летний игрок подписали трудовое соглашение до лета 2027 года, нападающий будет выступать под 20-м номером.

Секу Койта

Последним местом работы Койта был «Ред Булл» из Зальцбурга, цвета которого он защищал с 2018 года. В минувшем сезоне австрийской Бундеслиги Секу поучаствовал в 19 поединках, забив восемь голов и отдав один ассист. Для того, чтобы отправить мяч в сетку ворот малийцу требовалось в среднем 83 минуты игрового времени.

Единственной покупкой «армейцев» в летнее трансферное окно стал Артем Шуманский, перебравшийся в столицу России из кипрского «Ариса». Согласно сведения портала Тransfermarkt клуб из Лимасола получил 1,5 млн евро за белорусского нападающего.

Артем Шуманский

Контракт с 19-летним игроком рассчитан до лета 2029 года, молодой форвард выбрал 8-й номер в новой команде. За киприотов Артем сыграл 17 матчей во всех турнирах минувшего сезона, отличившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Больше не «армейцы»

Помимо трансферных вливаний, ЦСКА пришлось расстаться с рядом игроков в нынешнее межсезонье. Самым трогательным стало прощание с Кириллом Набабкиным, для которого матч 30-го тура РПЛ 2023/2024 против «Урала» стал последним в футболке «армейцев».

Трудовое соглашение 37-летнего игрока истекло этим летом, стороны решили не продлевать контракт. Защитник выступал за ЦСКА с 2010 года, пополнив свою трофейную коллекцию тремя чемпионствами, Кубками России и Суперкубками страны.

Прощай, Легенда 14!

Всего в составе «красно-синих» Набабкин провел 324 матча, забил пять голов и оформил одиннадцать результативных передач. Своей игрой Кирилл Анатольевич влюбил в себя огромную армию фанатов, которые говорят ему огромное спасибо.

«Пари НН» забрал в свои ряды полузащитника Никиту Ермакова, который вторую половину прошлого сезона играл за нижегородцев на правах аренды. Воспитанник ЦСКА обошелся клубу из Нижнего Новгорода в 250 тысяч евро, «армейцы» оставили за собой право приоритетного выкупа игрока.

Никита Ермаков и Тео Бонгонда globallookpress.com

Контракт Ермакова с «Пари НН» действует до лета 2028 года, он успел двенадцать раз надеть футболку нижегородцев, обойдясь пока без результативных действий.

Полузащитник Сид Ахмед Айссауи проведет следующий футбольный год в «Шерифе» на правах аренды, срок которой истечет в конце сезона 2024/2025. Соглашение с клубом из Тирасполя не предусматривает опции выкупа.

При этом «красно-синие» могут досрочно вернуть молодого алжирца в зимний период, отметим, что 19-летний игрок перебрался в ЦСКА в феврале 2024 года, так и не сыграв за москвичей ни одного поединка.

18 июня «армейцы» объявили об уходе Антона Заболотного, чей контракт с клубом подошел к концу. Нападающий прошел академию столичного клуба, в которой получал футбольное образование с 2002 по 2008 годы.

Антон Заболотный globallookpress.com

Прошлый сезон российского первенства 33-летний центрфорвард может занести себе в актив. Заболотный оставил девять автографов в воротах соперников и дважды ассистировал партнерам по команде. С такими показателями нападающий вошел в десятку лучших бомбардиров минувшего розыгрыша РПЛ.

Следующим местом работы Антона стали подмосковные «Химки», которые поднялись в элиту российского футбола из Первой лиги. Трудовое соглашение Заболотного с новичком чемпионата России заключено на трехлетний срок.

Потенциальные новобранцы

Работа «армейцев» на трансферном рынке продолжает кипеть, среди возможных кандидатов на переход в ЦСКА фигурирует имя нападающего «Трабзонспора» Эниса Дестана. Между клубами может произойти обмен, в Турцию уедет полузащитник Виктор Мендес, а 22-летний форвард переберется в Россию.

Энис Дестан globallookpress.com

Стоимость Дестана согласно данным портала Тransfermarkt составляет 4,8 млн евро, контракт игрока с «бордово-синими» истекает 30 июня 2028 года. В минувшем сезоне турецкой Суперлиги Энис забил девять голов и сделал четыре ассиста.

Еще одним вариантом для усиления атакующей линии выступает Раки Ауани. Сообщается, что ЦСКА заинтересован в трансфере 19-летнего тунисца.

Раки Ауани globallookpress.com

Ауани универсален и может сыграть сразу на трех позициях — центрального нападающего, правого либо левого вингера. Портал Тransfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро. Молодой талант провел прошлый сезон в тунисском «Этуаль дю Сахеле», отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в тридцати трех матчах.

Кому может не найтись места в обойме?

Виктор Давила, бойкотирующий возвращение в ЦСКА этим летом, фигурировал на радарах мексиканской «Америки». Руководство «орлов» выходило на связь с представителями игрока сборной Чили, чтобы начать обсуждение потенциального трансфера.

Виктор Давила globallookpress.com

В минувшем сезоне 26-летний форвард тридцать два раза появился в футболке «армейцев», запомнившись 6 голами и 6 результативными передачами. По данным портала Тransfermarkt стоимость Давилы составляет 5 млн евро.

Клубную прописку в это летнее межсезонье может сменить Кристиян Бистрович, которого желает заполучить «Ахмат». Грозненский клуб видит хавбека в качестве замены Артему Тимофееву, перешедшему в московский «Локомотив».

Прошлый розыгрыш РПЛ 26-летний хорват выступал за «Балтику» на правах аренды, за калининградцев он провел 23 встречи в чемпионате России и записал на своей счет два гола. Ценник Бистровича согласно сведениям портала Тransfermarkt достигает 2 млн евро.

Новая глава

Стартовым испытанием ЦСКА в грядущем сезоне Российской Премьер-лиги будет выездная встреча с «Ростовом». Далее «армейцы» поедут в гости в Нижний Новгород к местному «Пари НН».

Календарь и таблица РПЛ

Наконец вернутся в родные пенаты «красно-синие» в третьем туре, когда они схлестнутся в противостоянии с «Оренбургом». Этот матч станет первым официальным для Марко Николича на домашней «ВЭБ Арене».

Настоящие испытания для нового наставника ЦСКА начнутся с четвертого тура, когда «армейцы» отправятся на выезд к вице-чемпиону прошлого розыгрыша чемпионата России. После столичный клуб ждет московское дерби с «Локомотивом» Михаила Галактионова.

Первые 5 туров РПЛ 2024/2025 1-й тур, 20 июля, 20:00. «Ростов» — ЦСКА

2-й тур, 27 июля, 15:00. «Пари НН» — ЦСКА

3-й тур, 4 августа, 15:30. ЦСКА — «Оренбург»

4-й тур, 10 августа, 20:00. «Краснодар» — ЦСКА

5-й тур, 18 августа, 17:30. ЦСКА — «Локомотив»

Жеребьевка Кубка России 2024/2025 преподнесла ЦСКА следующих соперников по квартету С: «Краснодар», «Пари НН» и «Ахмат». Матчи групповой стадии турнира пройдут в летне-осенний период.