Лето ЦСКА: ставка на тренерский талант Николича

Работа кипит
ЦСКА закончил прошлый сезон встречей против «Урала», которая состоялась 25 мая на домашнем стадионе «ВЭБ Арена». Сухая победа со счетом 2:0 над «шмелями» немного подняла настрой москвичам перед отпуском, однако общее впечатление от проведенного розыгрыша осталось скомканным.
Отдыхать игроки, тренерский штаб и персонал «армейцев» отправились уже на следующий день, 26 мая. Длились каникулы «красно-синих» до 20 июня, когда команда прибыла на базу в Новогорск.
Немногим позже, 25 июня, в расположение клуба вернулись Федор Чалов, Игорь Дивеев и Иван Обляков, вызывавшиеся на товарищеский поединок сборной России с Беларусью.
Следующим днем, 26 июня, в Москву прилетел Аббос Файзуллаев, который участвовал в отборочных матчах сборной Узбекистана к чемпионату мира 2026 против Туркменистана и Ирана. Вот только 23-летний полузащитник недолго находился на сборах ЦСКА, так как попал в состав национальной команды на Олимпийские игры и 11 июля отправился обратно в сборную.
Последним, кто должен был приступить к тренировочным сессиям москвичей на летних сборах, был Виктор Давила. Нападающий выступал на Кубке Америки-2024 за сборную Чили и его возвращения ждали в середине июля.
Тем не менее 26-летний игрок так и не прибыл в расположение ЦСКА из-за нежелания жены лететь в Россию по соображения безопасности. Уже точно известно, что чилиец пропустит встречу первого тура нового сезона РПЛ, дальнейшее будущее форварда в стане «армейцев» остается под вопросом.
Тренерские перестановки
Итоговое шестое место в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги поставило крест на дальнейшей тренерской работе Владимира Федотова с ЦСКА. 3 июня руководство «красно-синих» отправило 57-летнего специалиста в отставку, вместе с ним штаб команды покинули Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.
Отметим, что Владимир Валентинович возглавил «армейцев» в июне 2022 года. За этот период он привел столичный клуб к серебряным медалям РПЛ 2022/2023 и выиграл Кубок России 2023.
Долго тренерское кресло ЦСКА не пустовало, москвичи уже 6 июня объявили о назначении Марко Николича на пост главного наставника команды. Трудовое соглашение с сербским специалистом заключено до конца сезона 2025/2026.
Российская футбольная публика с особой теплотой отреагировала на возвращение 44-летнего тренера в российское первенство. Николич в 2020 году принял «Локомотив», переживающий не лучшие времена, и привел его к серебряным и бронзовым наградам РПЛ, а также к победе в Кубке страны 2021.
Еще осенью 2023 года Марко в одном из интервью заявил, что однажды вновь будет работать в России. Теперь «красно-синие» воплотили его слова в реальность, чему серб безумно рад и готов принять этот вызов в своей тренерской карьере.
Новый заход Николича в российский футбол напоминает дежавю, ведь нынешний ЦСКА, как и «Локомотив» в 2020 году, далек от оптимальных кондиций и требует перезагрузки. Кажется, что Марко по силам исправить сложившуюся ситуацию и вернуть «армейцев» на лидерские позиции.
К себе на помощь он забрал в Москву сербских специалистов Радойе Смилянича, Горана Басарича и Александра Рогича, которые ранее работали с ним. Помимо приглашения соотечественников, в тренерский штаб ЦСКА вошел Алексей Березуцкий.
Напомним, что легендарный защитник «армейцев» занимал должность исполняющего обязанности главного тренера команды в сезоне 2021/2022. Алексей признался, что долго не раздумывал над предложением Николича, ведь снова быть причастным к работе ЦСКА — большое счастье для него.
Межсезонные баталии
Впервые на тренерской бровке ЦСКА Марко Николич появился в товарищеском поединке против «Шинника». Встреча прошла 29 июня на учебно-тренировочной базе в Новогорске без зрителей.
«Армейцы» добыли минимальную победу со счетом 2:1 благодаря голам Федора Чалова и Тамерлана Мусаева. У ярославцев единственный мяч на счету центрального защитника Глеба Якушевича.
Следующим этапом подготовки «красно-синих» к новому сезону стал Братский Кубок, который прошел в Москве с 3 по 7 июля. Оппонентами ЦСКА по мини-турниру были сербские «Партизан» и ОФК Белград.
Первыми под горячую руку попали «романтики», которых подопечные Николича не заметили на своем пути. Четыре безответных мяча отправились в сетку ворот ОФК Белград, авторами голов стали Аббос Файзуллаев, Милан Гайич, Игорь Дивеев и Кристиян Бистрович.
«Партизан» также не выдержал натиска со стороны «армейцев», уступив им со счетом 0:3. Свои автографы в воротах «черно-белых» оставили Тамерлан Мусаев, Келлвен и Зоран Тошич, который вновь надел красно-синюю форму в статусе приглашенного «селебрити-футболиста».
Марко Николич дал положительную оценку товарищескому первенству, он остался доволен количеством забитых мячей и тем, что свои владения ЦСКА оставил неприкосновенными.
Точка в предсезонной подготовке столичного клуба была поставлена 13 июля, когда на «ВЭБ Арене» состоялся контрольный спарринг с «Ахматом». Футбольные коллективы РПЛ разошлись результативной ничьей 2:2.
Грозненцы вели дважды по ходу встречи, однако «красно-синие» оба раза смогли нивелировать отставание. В составе «армейцев» забитыми мячами отметились Виллиан Роша и Федор Чалов.
Встречаем новичков
Одной из причин провала ЦСКА в прошлом сезоне стала короткая скамейка запасных, ведь экс-тренеру «красно-синих» Владимиру Федотову приходилось делать ставку в основном на шестнадцать исполнителей. Очень трудно рассчитывать на высокие места, имея ограниченный кадровый потенциал и лишаясь возможности варьировать состав.
Нынешним летним трансферным окном «армейцы» решили исправить данную проблему, находясь в усердных поисках кандидатов для усиления обоймы. Первым новичком команды стал экс-защитник «Зенита» Данил Круговой, который перебрался в Москву на правах свободного агента.
26-летний игрок еще зимой достиг предварительного соглашения с ЦСКА, из-за чего был сослан питерцами в дубль. Окончательно его переход состоялся 4 июня, когда россиянин подписал контракт с «красно-синими» до конца сезона 2027/2028 с возможностью пролонгации на год.
Еще одним пополнением столичного клуба стал полузащитник Рифат Жемалетдинов, перешедший в статусе свободного агента после окончания трудового соглашения с «Локомотивом». Контракт 27-летнего игрока с ЦСКА заключен до конца сезона 2024/2025 с опцией продления на год.
Жемалетдинов взял себе футболку с 19-м номером. В минувшем сезоне россиянин сыграл за «железнодорожников» 26 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.
На этом охота «красно-синих» за свободными агентами не закончилась, столичный клуб быстро подсуетился и забрал в свои ряды малийского форварда Секу Койта. ЦСКА и 24-летний игрок подписали трудовое соглашение до лета 2027 года, нападающий будет выступать под 20-м номером.
Последним местом работы Койта был «Ред Булл» из Зальцбурга, цвета которого он защищал с 2018 года. В минувшем сезоне австрийской Бундеслиги Секу поучаствовал в 19 поединках, забив восемь голов и отдав один ассист. Для того, чтобы отправить мяч в сетку ворот малийцу требовалось в среднем 83 минуты игрового времени.
Единственной покупкой «армейцев» в летнее трансферное окно стал Артем Шуманский, перебравшийся в столицу России из кипрского «Ариса». Согласно сведения портала Тransfermarkt клуб из Лимасола получил 1,5 млн евро за белорусского нападающего.
Контракт с 19-летним игроком рассчитан до лета 2029 года, молодой форвард выбрал 8-й номер в новой команде. За киприотов Артем сыграл 17 матчей во всех турнирах минувшего сезона, отличившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Больше не «армейцы»
Помимо трансферных вливаний, ЦСКА пришлось расстаться с рядом игроков в нынешнее межсезонье. Самым трогательным стало прощание с Кириллом Набабкиным, для которого матч 30-го тура РПЛ 2023/2024 против «Урала» стал последним в футболке «армейцев».
Трудовое соглашение 37-летнего игрока истекло этим летом, стороны решили не продлевать контракт. Защитник выступал за ЦСКА с 2010 года, пополнив свою трофейную коллекцию тремя чемпионствами, Кубками России и Суперкубками страны.
Всего в составе «красно-синих» Набабкин провел 324 матча, забил пять голов и оформил одиннадцать результативных передач. Своей игрой Кирилл Анатольевич влюбил в себя огромную армию фанатов, которые говорят ему огромное спасибо.
«Пари НН» забрал в свои ряды полузащитника Никиту Ермакова, который вторую половину прошлого сезона играл за нижегородцев на правах аренды. Воспитанник ЦСКА обошелся клубу из Нижнего Новгорода в 250 тысяч евро, «армейцы» оставили за собой право приоритетного выкупа игрока.
Контракт Ермакова с «Пари НН» действует до лета 2028 года, он успел двенадцать раз надеть футболку нижегородцев, обойдясь пока без результативных действий.
Полузащитник Сид Ахмед Айссауи проведет следующий футбольный год в «Шерифе» на правах аренды, срок которой истечет в конце сезона 2024/2025. Соглашение с клубом из Тирасполя не предусматривает опции выкупа.
При этом «красно-синие» могут досрочно вернуть молодого алжирца в зимний период, отметим, что 19-летний игрок перебрался в ЦСКА в феврале 2024 года, так и не сыграв за москвичей ни одного поединка.
18 июня «армейцы» объявили об уходе Антона Заболотного, чей контракт с клубом подошел к концу. Нападающий прошел академию столичного клуба, в которой получал футбольное образование с 2002 по 2008 годы.
Прошлый сезон российского первенства 33-летний центрфорвард может занести себе в актив. Заболотный оставил девять автографов в воротах соперников и дважды ассистировал партнерам по команде. С такими показателями нападающий вошел в десятку лучших бомбардиров минувшего розыгрыша РПЛ.
Следующим местом работы Антона стали подмосковные «Химки», которые поднялись в элиту российского футбола из Первой лиги. Трудовое соглашение Заболотного с новичком чемпионата России заключено на трехлетний срок.
Потенциальные новобранцы
Работа «армейцев» на трансферном рынке продолжает кипеть, среди возможных кандидатов на переход в ЦСКА фигурирует имя нападающего «Трабзонспора» Эниса Дестана. Между клубами может произойти обмен, в Турцию уедет полузащитник Виктор Мендес, а 22-летний форвард переберется в Россию.
Стоимость Дестана согласно данным портала Тransfermarkt составляет 4,8 млн евро, контракт игрока с «бордово-синими» истекает 30 июня 2028 года. В минувшем сезоне турецкой Суперлиги Энис забил девять голов и сделал четыре ассиста.
Еще одним вариантом для усиления атакующей линии выступает Раки Ауани. Сообщается, что ЦСКА заинтересован в трансфере 19-летнего тунисца.
Ауани универсален и может сыграть сразу на трех позициях — центрального нападающего, правого либо левого вингера. Портал Тransfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро. Молодой талант провел прошлый сезон в тунисском «Этуаль дю Сахеле», отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в тридцати трех матчах.
Кому может не найтись места в обойме?
Виктор Давила, бойкотирующий возвращение в ЦСКА этим летом, фигурировал на радарах мексиканской «Америки». Руководство «орлов» выходило на связь с представителями игрока сборной Чили, чтобы начать обсуждение потенциального трансфера.
В минувшем сезоне 26-летний форвард тридцать два раза появился в футболке «армейцев», запомнившись 6 голами и 6 результативными передачами. По данным портала Тransfermarkt стоимость Давилы составляет 5 млн евро.
Клубную прописку в это летнее межсезонье может сменить Кристиян Бистрович, которого желает заполучить «Ахмат». Грозненский клуб видит хавбека в качестве замены Артему Тимофееву, перешедшему в московский «Локомотив».
Прошлый розыгрыш РПЛ 26-летний хорват выступал за «Балтику» на правах аренды, за калининградцев он провел 23 встречи в чемпионате России и записал на своей счет два гола. Ценник Бистровича согласно сведениям портала Тransfermarkt достигает 2 млн евро.
Новая глава
Стартовым испытанием ЦСКА в грядущем сезоне Российской Премьер-лиги будет выездная встреча с «Ростовом». Далее «армейцы» поедут в гости в Нижний Новгород к местному «Пари НН».
Наконец вернутся в родные пенаты «красно-синие» в третьем туре, когда они схлестнутся в противостоянии с «Оренбургом». Этот матч станет первым официальным для Марко Николича на домашней «ВЭБ Арене».
Настоящие испытания для нового наставника ЦСКА начнутся с четвертого тура, когда «армейцы» отправятся на выезд к вице-чемпиону прошлого розыгрыша чемпионата России. После столичный клуб ждет московское дерби с «Локомотивом» Михаила Галактионова.
Первые 5 туров РПЛ 2024/2025
- 1-й тур, 20 июля, 20:00. «Ростов» — ЦСКА
- 2-й тур, 27 июля, 15:00. «Пари НН» — ЦСКА
- 3-й тур, 4 августа, 15:30. ЦСКА — «Оренбург»
- 4-й тур, 10 августа, 20:00. «Краснодар» — ЦСКА
- 5-й тур, 18 августа, 17:30. ЦСКА — «Локомотив»
Жеребьевка Кубка России 2024/2025 преподнесла ЦСКА следующих соперников по квартету С: «Краснодар», «Пари НН» и «Ахмат». Матчи групповой стадии турнира пройдут в летне-осенний период.
Расписание группового этапа Кубка России
- 1-й тур, 31 июля, 21:00. «Краснодар» — ЦСКА
- 2-й тур, 14 августа, 17:15. ЦСКА — «Пари НН»
- 3-й тур, 27 августа, 17:15. «Ахмат» — ЦСКА
- 4-й тур, 17 — 19 сентября. ЦСКА — «Краснодар»
- 5-й тур, 1 — 3 октября. «Пари НН» —ЦСКА
- 6-й тур, 22 — 24 октября. ЦСКА — «Ахмат»