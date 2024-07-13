Лето «Локомотива»: кадровые потери грозят оставить за бортом топ-5 РПЛ

«Железнодорожники» набрали отличные обороты в весенней части минувшего сезона, позволившие им финишировать в четвертке лучших Российской Премьер-лиги. Вот только нынешнее лето пока не дарит поклонникам столичного клуба позитивный настрой на будущий розыгрыш чемпионата России, а наоборот заставляет задуматься о возможном кризисе команды, который может обратиться в большое фиаско.

«Отпускное настроение» позади

Финальным испытанием для «Локомотива» в прошлом сезоне Российской Премьер-лиги стала выездная встреча против «Балтики», которая состоялась 25 мая. Подопечные Михаила Галактионова одержали верх над калининградцами со счетом 3:1, отправив тех в Первую лигу.

Эта победа позволила «железнодорожникам» остаться на четвертой строчке чемпионата России, до медалей не хватило всего три пункта. На следующий день, 26 мая, с чувством выполненного долга футболисты, тренерский штаб и персонал «Локомотива» ушли на летние каникулы.

Отдыхали «красно-зеленые» до 20 июня, когда игроки собрались в столице и прошли углубленное медицинское обследование. Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный подчеркнул, что команда вышла из отпуска в хорошем эмоциональном и функциональном состоянии, все футбольные исполнители готовы к предстоящим сборам на сто процентов.

Медосмотр «Локомотива»

24 июня к основной группе присоединились игроки, защищавшие цвета сборной России в товарищеском матче с Беларусью. Центральный защитник Евгений Морозов отыграл все девяносто минут встречи, а опорный полузащитник Артём Карпукас появился на газоне стадиона «Динамо» под занавес поединка.

Последним «железнодорожником», приехавшим в расположение команды, стал левый защитник Марио Митай. Игрок получил вызов в национальную сборную Албании на Евро-2024, где провел от звонка до звонка матчи против Италии, Хорватии и Испании. Марио прибыл в Москву 11 июля, а «Локомотив» очень тепло поприветствовал футболиста в своих соцсетях фразой «Мы скучали».

Предсезонные спарринги

Первый учебно-тренировочный сбор столичного клуба стартовал 21 июня, когда игроки прибыли на родную базу «Баковка» и начали подготовку к новому сезону. Среди новых лиц можно было заметить голкипера дзержинского «Арсенала» и сборной Беларуси Максима Плотникова, который находился на просмотре у «красно-зеленых».

Матчем-открытия первых сборов «Локомотива» стала товарищеская игра с тульским «Арсеналом», который имел неплохие шансы на выход в Российскую Премьер-лигу, но упустил их, уступив в стыковых поединках «Пари НН». По договоренности между «железнодорожниками» и «красно-желтыми» встреча прошла 26 июня в закрытом формате. Дружина Михаила Галактионова благодаря голам Владислава Сарвели и Дмитрия Воробьева одержала минимальную победу со счетом 2:1.

«Локомотив» — «Арсенал» fclm.ru

Следующим испытанием для «Локомотива» был поединок против «Родины», который также состоялся в закрытом режиме. 30 июня на УТБ «Баковка» два московских футбольных коллектива выяснили сильнейшего в очном противостоянии.

Со стартовых минут инициативой завладели «железнодорожники», однако воплотить ее в забитые мячи им не удалось. На 20-й минуте сработало классическое правило футбола «не забиваешь ты — забивают тебе», когда Александр Юшин отправил игровой снаряд в сетку ворот «красно-зеленых». Этот гол оказался единственным в матче, так что «Локомотив» быстро почувствовал горечь поражения уже на первом сборе.

Далее товарищеские встречи «красно-зеленых» переместились с учебно-тренировочной базы на домашний стадион «РЖД Арена». Второй этап подготовки к сезону начался 6 июля, когда в гости к «Локомотиву» приехала «Балтика».

Калининградцы попали под горячую руку хозяев поля, которые сполна реабилитировались за досадный проигрыш «Родине». «Балтика» первой открыла счет усилиями Сергея Пряхина, реализовавшего одиннадцатиметровый.

«Локомотив» — «Балтика» fclm.ru

Однако затем преимуществом завладели подопечные Михаила Галактионова, Владислав Сарвели на 43-й минуте положил начало камбэку. Во второй половине встречи точный выстрел Александра Сильянова вывел «железнодорожников» вперед, а дубль Дмитрия Радиковского довершил разгромную викторию столичного клуба (4:1).

Помимо контрольных спаррингов с российскими футбольными коллективами, «Локомотив» провел встречу с сербским «Партизаном». «Черно-белые» в период с 3 по 7 июля боролись с другими московскими командами — «Динамо» и ЦСКА за Братский Кубок, а уже 10 июля вышли на поединок против «железнодорожников».

Гости распечатали ворота Антона Митрюшкина к исходу первого получаса игры, нападающий белградского клуба Матеус Салданья отправил мяч точно в цель. «Красно-зеленые» долго искали ключ к владениям Александара Йовановича и имели несколько неплохих возможностей, однако восстановили паритет лишь в последней атаке.

«Локомотив» — «Партизан» fclm.ru

Уже в компенсированное арбитром время Никита Салтыков прострелил вдоль вратарской, а защитник «Партизана» Матея Степанович срезал игровую сферу в сетку своих ворот. Финальный свисток Евгения Кукуляка зафиксировал результативную ничью — 1:1.

Последним зачетом перед новым сезоном для «Локомотива» станет товарищеский матч против казанского «Рубина». Поединок клубов РПЛ пройдет 13 июля на домашнем стадионе столичного коллектива «РЖД Арена», начало запланировано на 17:30.

Полное доверие

6 июня стало известно, что «Локомотив» продлил трудовое соглашение с главным тренером Михаилом Галактионовым. Руководство клуба осталось довольно работой 40-летнего специалиста в прошлом сезоне, который пришел с командой четвертым к финишу, отстав от призовой тройки всего на три балла.

Новый контракт Галактионова с «железнодорожниками» будет действовать до конца сезона 2025/2026. Отметим, что с момента назначения на должность в ноябре 2022 года, никто из футбольных коллективов чемпионата России не набрал больше очков, чем «Локомотив».

Всё о футболе России

Также Михаил вписал свое имя в историю «красно-зеленых», под его руководством столичная команда праздновала победу в 63% матчей. Этот критерий делает Галактионова лучшим тренером «железнодорожников» за все время существования клуба.

Тотальная чистка

Главной потерей «Локомотива» в нынешнее летнее трансферное окно стал переход лидера и лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ Максима Глушенкова в «Зенит». 24-летний плеймейкер был настоящим двигателем атак «красно-зеленых», записав на свой счет шестнадцать результативных передач и шесть голов в чемпионате России.

Клуб из Северной столицы заплатил «железнодорожникам» 6,3 млн евро, игрок подписал контракт с «сине-бело-голубыми» до июня 2028 года. Отъезд Глушенкова, несомненно, ударит по атакующему потенциалу «красно-зеленых» и пока непонятно, как и главное кем Михаил Галактионов планирует заменять своего ведущего футбольного исполнителя.

Кроме трансфера Максима, «Зенит» забрал еще одного игрока из стана «Локомотива». Прошлым летом питерцы арендовали Вильсона Изидора с обязательным правом выкупа, а теперь оформили окончательный переход французского форварда. Точная сумма сделки не раскрывается, однако согласно сведениям портала Тransfermarkt стоимость 23-летнего нападающего составляет 4 млн евро.

Еще одним игроком, который провел прошлый сезон в аренде, а теперь окончательно покинул стан «железнодорожников» стал Тин Едвай. Защитник играл за греческий «Панатинаикос» и теперь подписал полноценный контракт с «зелеными». По данным портала Тransfermarkt за Едвая «Локомотив» получил 500 тысяч евро.

Тин Едвай globallookpress.com

Также «красно-зеленые» заработали на переходах полузащитника Ильи Берковского в «Химки» (80 тысяч евро) и защитника молодежной команды Евгения Лукиных в «Пари НН» (82 тысячи евро). Целая когорта игроков покинула столичную команду после окончания трудовых соглашений, которые не были продлены по тем или иным причинам.

Самым громким именем среди этих футболистов выглядит Антон Миранчук, 1 июля «Локомотив» объявил о расставании с 28-летним полузащитником. Россиянин провел в структуре «красно-зеленых» тринадцать лет, прошел через академию столичного клуба и сыграл за основную команду 217 поединков, забив при этом 51 мяч и отметившись 34 голевыми передачами.

Прощание с Миранчуком

Руководство «железнодорожников» предлагало ему новый контракт, однако Антона не устроила заработная плата, которая должна была сократиться в два раза. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Миранчука фигурируют как клубы Российской Премьер-лиги («Зенит» и ЦСКА), так и футбольные коллективы ОАЭ и Катара.

Неожиданностью стало расставание Маринато Гильерме с «Локомотивом», срок его трудового соглашения истек тоже 1 июля и не был продлен. Вратарь отдал московскому клубу 17 лет своей игровой карьеры, становился с ним чемпионом России, четырежды выиграл Кубок страны и однажды Суперкубок.

В последние сезоны 38-летний голкипер потерял место в основном составе «железнодорожников», выходя на поле в минувшем сезоне лишь в матчах Кубка России. Все шло к тому, что Гильерме покинет «красно-зеленых», но случилось это все равно немного спонтанно и как-то буднично.

Ушла легенда

«Локомотив» поблагодарил Маринато за незабываемые годы и множество ярких матчей в футболке клуба, пожелав ему удачи. Вот только многолетний страж ворот «железнодорожников» был разочарован действиями руководства столичной команды и затаил на них обиду за то, что узнал о непродлении контракта всего за неделю до завершения сезона. Думаем, что легенда «красно-зеленых» заслужила куда более душевного прощания.

С воспитанниками «Локомотив» тоже решил обойтись без лишних церемоний, к примеру, Рифат Жемалетдинов, прошедший все ступени клубной академии, не дождался продолжения контракта. Хавбек провел за московскую команду 155 матчей, отличившись 23 забитыми голами и 25 ассистами.

При этом 27-летний игрок становился обладателем двух Кубков России и одного Суперкубка страны. Рифату было указано на дверь этим летом, однако он быстро нашел себе новое место работы, перейдя на правах свободного агента в стан другого столичного клуба — ЦСКА.

Артем Дзюба, ставший героем «Локомотива» весной 2023 года, не сумел поддержать высокий уровень в минувшем сезоне РПЛ, полностью провалив его. На счету 35-летнего нападающего всего четыре гола и три голевые передачи в прошлом чемпионате России, такие показатели не убедили руководство «железнодорожников» и стороны пришли к соглашению, что не будут продлевать контракт.

Кроме вышеназванных футбольных исполнителей, «красно-зеленых» также покинули вратарь Даниил Худяков, защитник Станислав Магкеев и полузащитник Дмитрий Рыбчинский. У всей тройки игроков истек срок действия контракта с «Локомотивом».

Центральный защитник Марк Мампасси, игравший на правах аренды в прошлом сезоне за бельгийский «Кортрейк», продолжит свои выступления в Жюпиле Про-Лиге. Новое арендное соглашение рассчитано до конца футбольного розыгрыша 2024/2025. Контракт 21-летнего игрока с «Локомотивом» действует до декабря 2026 года.

Новые вливания

Трансферная кампания «на вход» не так богата именами, в отличии от списка игроков, которые покинули стан «железнодорожников». Многие подвергают критике действия руководства «Локомотива», которое распускает ведущих исполнителей и не ищет им адекватной замены.

К примеру, бывший президент «красно-зеленых» Николай Наумов назвал текущую ситуацию в клубе ужасом. Ему кажется, что люди, находящиеся у руля столичной команды, хотят покончить с «Локомотивом» и их решения не приведут клуб даже в пятерку лучших грядущего сезона РПЛ.

Возвращаясь к приобретениям «железнодорожников», то первым летним новичком москвичей стал голкипер Антон Митрюшкин. 28-летний страж ворот перешел в «Локомотив» на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2027 года.

В прошлом сезоне Антон сыграл 14 матчей за подмосковные «Химки», пропустив пятнадцать мячей и семь раз оставив ворота в неприкосновенности.

Презентация нового вратаря «Локомотива»

Новым наконечником атак «красно-зеленых» в грядущем сезоне российского первенства будет Дмитрий Воробьев. «Локомотив» приобрел центрального нападающего у «Оренбурга» за 2,5 млн евро. Трудовое соглашение с 26-летним игроком рассчитано на трехлетний срок.

Защищая цвета оренбуржцев, форвард отличился 8 забитыми мячами и одной результативной передачей в минувшем чемпионате России. С такими показателями Воробьев занял пятнадцатую строчку в списке лучших бомбардиров РПЛ 2023/2024.

Дмитрий Воробьев в «Локомотиве»

Для укрепления центра поля «железнодорожники» пригласили опорного полузащитника «Ахмата» Артёма Тимофеева. 30-летний хавбек присоединился к «красно-зеленым» в статусе свободного агента, соглашение с игроком заключено по схеме «1+1».

Тимофеев надел футболку грозненцев 26 раз в прошлом розыгрыше Российской Премьер-лиги, забив два гола и отдав один ассист.

Представление Артёма Тимофеева

С прицелом на будущее «Локомотив» забрал в свои ряды 19-летнего защитника дзержинского «Арсенала» Арсения Агеева. За трансфер игрока белорусский клуб получил 100 тысяч евро, контракт с «железнодорожниками» подписан сроком на три года.

Арсений Агеев fclm.ru

Ближайшие полгода Агеев продолжит выступать за «Арсенал» на правах аренды, в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси он сыграл 15 встреч за дзержинскую команду, отметившись двумя результативными передачами.

Кто может усилить «железнодорожников» в ближайшей перспективе?

Как можно заметить, в своей нынешней трансферной политике «Локомотив» отдает предпочтение игрокам с российским паспортом, лишь Арсений Агеев выступает исключением из правил. Останавливаться на приглашении четырех вышеназванных исполнителей «красно-зеленые» не планируют и дальше изучают летний рынок.

Столичная команда долгое время следит за нападающим «Зенита» Иваном Сергеевым, который не слишком горит желанием сменять клубную прописку, но возможный переход Александра Соболева в стан «сине-бело-голубых» может заставить его изменить свое мнение. Выиграть конкуренцию у 27-летнего россиянина и Матео Кассьерры кажется весьма затруднительной задачей, а просидеть на лавке весь сезон явно не входит в планы Ивана. Портал Тransfermarkt оценивает Сергеева в 5 млн евро.

После ухода Жемалетдинова, Миранчука и Глушенкова в центральной оси «железнодорожников» наметилась брешь, которую необходимо срочно устранять. Среди потенциальных кандидатов на смену вышеназванным исполнителям фигурирует полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев.

28-летний хавбек так и не смог стать основным в Питере и провел последний сезон в аренде, защищая цвета эмиратской «Аль-Вахды». Отпугнуть «Локомотив» от возможного приглашения Бакаева в свой стан может его высокая заработная плата. Согласно данным портала Тransfermarkt стоимость Зелимхана составляет 2 млн евро.

Зелимхан Бакаев globallookpress.com

Еще одним усилением центра поля может стать опорный полузащитник вылетевшего «Сочи» Кирилл Кравцов. Сообщается, что «железнодорожники» проявляют серьезный интерес к 22-летнему хавбеку и хотят заполучить его в свои ряды уже этим летом. В минувшем сезоне РПЛ игрок провел за «барсов» 26 матчей, в которых забил три гола. Стоимость Кравцова по сведениям портала Тransfermarkt достигает 1,5 млн евро.

Помимо внутреннего рынка, «Локомотив» ищет усиление и за рубежом, так на радары столичного клуба попал форвард «Шальке» Кенан Караман. Говорится, что 30-летний нападающий уже контактировал с представителями «красно-зеленых», среди претендентов на игрока фигурирует также турецкий «Трабзонспор».

Кенан Караман globallookpress.com

Гельзенкирхенцы готовы расстаться с игроком за 3 млн евро, Караман отметился 13 забитыми мячами во Второй Бундеслиге 2023/2024.

Расставания с лидерами продолжатся?

Кажется, что прощание с целым рядом ключевых исполнителей — далеко не предел для руководства «Локомотива» и они готовы продать еще парочку своих ведущих игроков. Глобальное реформирование и создание новой команды, на которое нацелены представители высшего правительства клуба, может привести к краху в будущем сезоне и откинуть «железнодорожников» в середину таблицы.

Претендентами «на выход» называют двух лидеров столичного клуба — Наира Тикнизяна и Дмитрия Баринова. Левым защитником всерьез интересуются конкуренты «Локомотива» по РПЛ — питерский «Зенит» и московский «Спартак».

Наир Тикнизян globallookpress.com

Сообщается, что оба футбольных коллектива связывались с представителями Тикнизяна, обговорив условия потенциального перехода. «Зенит» и «Спартак» готовят запрос «красно-зеленым» по трансферу 25-летнего игрока, однако пока официальных предложений не поступало.

Отметим, что Наир великолепно провел минувший сезон РПЛ, отличившись шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По сведениям портала Тransfermarkt стоимость защитника составляет 6,5 млн евро.

К Дмитрию Баринову интерес проявляет клуб испанской Примеры «Алавес», спортивный директор «прославленных» Серхио Фернандес упоминал, что им нравится 27-летний полузащитник, однако на сегодняшний день заполучить его невозможно. Все сводится к финансовым аппетитам россиянина, которому баскский футбольный коллектив готов платить 700 тысяч евро в год, что в два раза меньше его зарплаты в «Локомотиве».

Дмитрий Баринов globallookpress.com

В прошлом сезоне РПЛ капитан «железнодорожников» сыграл 27 поединков, забив два гола и отдав один ассист. Портал Тransfermarkt оценивает Баринова в 8 млн евро.

Новая футбольная страница

Старт грядущего сезона у «Локомотива» придется на домашнюю игру против новичка РПЛ «Акрона», после «железнодорожники» померяются силами с московским «Динамо» в столичном дерби.

Календарь и таблица РПЛ

Первый выезд «красно-зеленых» в новом розыгрыше чемпионата России запланирован на третий тур, когда команда отправится в гости к «Ахмату». Затем на «РЖД Арену» приедет еще один клуб, повысившийся в классе, — махачкалинское «Динамо».

Начало сезона будет богатым для «Локомотива» на московские дерби, ведь уже пятый тур подарит сражение с ЦСКА, который возглавляет экс-тренер «железнодорожников» Марко Николич.

Первые 5 туров РПЛ 2024/2025 1-й тур, 20 июля, 15:00. «Локомотив» — «Акрон»

2-й тур, 27 июля, 17:30. «Динамо» (Москва) — «Локомотив»

3-й тур, 4 августа, 20:30. «Ахмат» — «Локомотив»

4-й тур, 10 августа, 15:00. «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)

5-й тур, 18 августа, 17:30. ЦСКА — «Локомотив»

Согласно жеребьевке Кубка России сезона 2024/2025 «Локомотив» отправился в группу В, соперниками по которой стали «Ростов», «Оренбург» и подмосковные «Химки».

Расписание группового этапа Кубка России 1-й тур, 30 июля, 18:30. «Локомотив» — «Ростов»

2-й тур, 13 августа, 17:30. «Оренбург» — «Локомотив»

3-й тур, 28 августа, 17:15. «Локомотив» — «Химки»

4-й тур, 17 — 19 сентября. «Химки» — «Локомотив»

5-й тур, 1 — 3 октября. «Локомотив» — «Оренбург»

6-й тур, 22 — 24 октября. «Ростов» — «Локомотив»

На данный момент есть точное понимание по календарю первых трех туров, которые состоятся летом, в осенней части турнира указаны лишь ориентировочные даты.