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    РПЛ. «Крылья» примут «Зенит», «Динамо» сыграет против «Факела», а «Ростов» встретится с ЦСКА

    Обзор матчей 1-го тура российской Премьер-лиги

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    Матео Кассьерра — нападающий «Зенита»
    Матчи 1-го тура российской Премьер-лиги пройдут с 20-го по 22-е июля.

    «Локомотив» — «Акрон» 3:2

    «Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2) в матче 1-го тура российской Премьер-лиги.

    Первый гол в этом матче забили «железнодорожники» на 29-й минуте. Нападающий команды Сергей Пиняев получил передачу в штрафной соперника и вышел один на один с голкипером и поразил ворота — 1:0.

    «Акрону» удалось сравнять счет на 36-й минуте. Форвард команды Солтмурад Бакаев удачно пробил из-под защитника низом, мяч оказался в воротах.

    Спустя всего 2 минуты «Локомотив» снова вышел вперед благодаря голу полузащитника команды Алексея Батракова. Игрок пробил в падении и попал точно в ворота — 2:1.

    Спустя еще 2 минуты «Акрон» вновь сравнял счет. На сей раз отличился нападающий тольяттинцев Абу-Саид Эльдарушев, который сильно пробил и попал точно под дальнюю штангу.

    Во 2-м тайме команды забили только 1 гол. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев на 79-й минуте сделал рывок и подстроился под передачу соперника — 3:2.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Акрон 3:2
    Голы: 1:0 Сергей Пиняев (29'), : (34'), 1:1 Солтмурад Бакаев (36'), 2:1 Алексей Батраков (38'), 2:2 Абу-Саид Эльдарушев (40'), 3:2 Дмитрий Воробьёв (79') Локомотив: Илья Лантратов, Евгений Морозов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Наир Тикнизян, Дмитрий Воробьёв Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Солтмурад Бакаев, Кирилл Данилин, Боян Димоски, Максим Кузьмин, Максим Палиенко, Абу-Саид Эльдарушев, Константин Савичев, Escoval R., Loncar S. Предупреждения: Дмитрий Баринов (45+2'), Кирилл Данилин (45+2'), Максим Палиенко (55'), Боян Димоски (63'), (86')

    В следующем матче российской Премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Динамо» 27-го июля. «Акрон» в тот же день встретится с «Факелом».

    «Крылья Советов» — «Зенит»

    20 июля, суббота, 17:30 мск

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    «Ростов» — ЦСКА

    20 июля, суббота, 20:00 мск

    «Динамо» Москва — «Факел»

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