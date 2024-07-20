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    «Крылья Советов» — «Зенит». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит»

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    «Зенит»
    Действующий чемпион России «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в рамках первого тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Крылья Советов»

    Самарский клуб завершил сезон 2023/2024 на 9-й строчке, набрав 41 очко в 30-ти матчах. «Крылья Советов» одержали 11 побед, 8 раз сыграли вничью и 11 раз проиграли, забив 46 голов и пропустив 44 мяча в свои ворота.

    На трансферном рынке самарцы ведут себя довольно скромно. В летнее межсезонье команду пополнил только Сергей Песьяков, который перешел из «Ростова» в качестве свободного агента. Среди исходящих трансферов стоит отметить перехов Юрия Горшкова в «Зенит».

    В рамках подготовки к новому сезону подопечные Игоря Осинькина провели четыре контрольных матча. Самарский клуб уступил «КАМАЗу» (1:2), сыграл вничью с «Рубином» (2:2) и «Химками» (2:2) и разгромил «Сокол» (6:0).

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    «Зенит»

    «Зенит» завершил сезон 2023/2024 на первом месте, одержав шестую победу подряд в РПЛ. Питерский клуб вновь взял «золото» благодаря победе над «Ростовом» в заключительном туре, а также поражению «Динамо» в матче с «Краснодаром». Подопечные Сергея Семака набрали итоговые 57 очков, опередив «быков» на один балл.

    В летнее межсезонье «Зенит» пополнился несколькими новичками. Голкипер Латышонок перешел из «Балтики», из «Краснодара» и «Крыльев Советов» последовали защитники Волков и Горшков, а из «Локомотива» состоялся трансфер Глушенкова.

    Новый сезон «Зенит» начал с победы в Суперкубке России. Матч против «Краснодара» состоялся в прошлую субботу в Волгограде и завершился победой питерской команды со счетом 4:2. Дублем в составе «Зенита» отличился Глушенков, по голу забили Родригао и Вендел.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» дома одержал победу со счетом 3:1, а в Самаре была зафиксирована ничья.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету команды из Санкт-Петербурга 7 побед, «Крылья Советов» оказались сильнее в одном случае и в двух встречах победитель не был выявлен.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Зенит» с коэффициентом 2.07.

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