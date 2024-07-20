20 июля в 1-м туре чемпионата по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: по итогам прошлого сезона команда Виталия Осинькина стала девятой в таблице РПЛ с 41 очком. Большую часть сезона она шла в группе лидеров, но потом скатилась вниз.

Последние матчи: перед стартом сезона «Крылья Советов» провели немало контрольных игр. В последнем они сыграли вничью с «Химками» (2:2).

Ранее была разгромная победа над саратовским «Соколом» (6:0) и ничья с «Рубином» (2:2).

Не сыграют: все основные игроки в строю.

Состояние команды: в межсезонье «Крылья Советов» покинули два лидера: Юрий Горшков и Никита Салтыков. Первый будет играть за «Зенит», а второй за «Локомотив».

Также пока неясна судьба аргентинца Бенхамина Гарре, на которого есть спрос в РПЛ. Виталию Осинькину снова придется растить новые таланты, так как пополнения в команде пока нет.

«Зенит»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России и Кубок страны.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в финале Суперкубка России «Зенит» уверенно победил «Краснодар» со счетом 4:2. Уже в первом тайме питерцы отличись трижды, доведя затем спокойно матч до победы. В команде Сергея Семака дублем отметился новичок Максим Глушенков, также забивали Родриго и Вендел.

До этого «Зенит» уступил «Црвене Звезде» (1:2) и победил «Тальерес» (1:0).

Не сыграют: потерь у «Зенита» нет за исключением Марио Фернандеса.

Состояние команды: в межсезонье «Зенит» неплохо усилился, закупив группу российских футболистов (Глушенков, Горшков, Латышонок, Волков). Матч за Суперкубок показал, что питерцы как обычно уверены в себе, находятся в отличной форме и готовы к новым свершениям.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Зенит» выиграл дома 1:1, а в гостях сыграл с «КС» вничью 1:1

В позапрошлом году оба матча остались за командой Семака (1:0, 3:1)

В пяти последних играх «КС» имеет баланс +1=3-1, у «Зенита» +4-1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Крылья Советов» дают 5,40, а на «Зенит» — 1,65, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

Тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идут по равной линии за 1,93.

Прогноз: конечно «Зенит» намного сильнее и должен побеждать безо всяких проблем в очередной раз ослабленные «Крылья Советов». Даже ситуация вокруг Клаудиньо и Вендела, желающих уйти, не должна сказаться на результате, так как Глушенков с ходу показал, что готов заменить их в роли лидера.

Ставка: победа «Зенита» с форой -1 за 2,07.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с уверенной победой питерцев.

Ставка: победа «Зенита» с форой -1,5 за 2,75.