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    «Зенит» не станет жалеть «Крылышки»

    «Крылья Советов» — «Зенит». Ставка (к. 2.07) на чемпионат России по футболу

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Зенит»
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    20 июля в 1-м туре чемпионата по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Июля 2024 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 17:30 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
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    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: по итогам прошлого сезона команда Виталия Осинькина стала девятой в таблице РПЛ с 41 очком. Большую часть сезона она шла в группе лидеров, но потом скатилась вниз.

    Последние матчи: перед стартом сезона «Крылья Советов» провели немало контрольных игр. В последнем они сыграли вничью с «Химками» (2:2).

    Крылья Советов — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Ранее была разгромная победа над саратовским «Соколом» (6:0) и ничья с «Рубином» (2:2).

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    • Не сыграют: все основные игроки в строю.

    Состояние команды: в межсезонье «Крылья Советов» покинули два лидера: Юрий Горшков и Никита Салтыков. Первый будет играть за «Зенит», а второй за «Локомотив».

    Также пока неясна судьба аргентинца Бенхамина Гарре, на которого есть спрос в РПЛ. Виталию Осинькину снова придется растить новые таланты, так как пополнения в команде пока нет.

    «Зенит»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России и Кубок страны.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в финале Суперкубка России «Зенит» уверенно победил «Краснодар» со счетом 4:2. Уже в первом тайме питерцы отличись трижды, доведя затем спокойно матч до победы. В команде Сергея Семака дублем отметился новичок Максим Глушенков, также забивали Родриго и Вендел.

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    До этого «Зенит» уступил «Црвене Звезде» (1:2) и победил «Тальерес» (1:0).

    Не сыграют: потерь у «Зенита» нет за исключением Марио Фернандеса.

    Состояние команды: в межсезонье «Зенит» неплохо усилился, закупив группу российских футболистов (Глушенков, Горшков, Латышонок, Волков). Матч за Суперкубок показал, что питерцы как обычно уверены в себе, находятся в отличной форме и готовы к новым свершениям.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Зенит» выиграл дома 1:1, а в гостях сыграл с «КС» вничью 1:1

    • В позапрошлом году оба матча остались за командой Семака (1:0, 3:1)

    • В пяти последних играх «КС» имеет баланс +1=3-1, у «Зенита» +4-1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Крылья Советов» дают 5,40, а на «Зенит» — 1,65, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

    Тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идут по равной линии за 1,93.

    Прогноз: конечно «Зенит» намного сильнее и должен побеждать безо всяких проблем в очередной раз ослабленные «Крылья Советов». Даже ситуация вокруг Клаудиньо и Вендела, желающих уйти, не должна сказаться на результате, так как Глушенков с ходу показал, что готов заменить их в роли лидера.

    Ставка: победа «Зенита» с форой -1 за 2,07.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с уверенной победой питерцев.

    Ставка: победа «Зенита» с форой -1,5 за 2,75.

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    «Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» не станет жалеть «Крылышки»
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