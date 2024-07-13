Без намека на интригу. «Зенит» разобрался с «Краснодаром» и забрал Суперкубок

Новички «Зенита», проблемы «Краснодара»
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов, анализируя составы команд, выделил новичков «Зенита» и отсутствие в «Краснодаре» латиноамериканских звезд.
«Новый сезон в России открыт! В первом матче "Зенит" и "Краснодар" сыграли за Суперкубок России в Волгограде. Команда Сергея Семака сделала первый шаг к защите требла в год 100-летия петербургского клуба, а "быки" снова упустили возможность выиграть свой первый трофей в истории.
В первом матче нового сезона, как обычно, всё внимание на новичков команд. "Зенит" и "Краснодар" подписали в летнее окно по четыре игрока. Семак поставил в основу голкипера Латышонка (воспитанника краснодарского клуба) и Глушенкова, а Волков (ещё один воспитанник "быков") и Горшков остались в запасе.
Мурад Мусаев выпустил с первых минут Смолова, тогда как вратарь Дюпин, Газинский и Козлов (воспитанник петербургского клуба) начали встречу за Суперкубок на скамейке. Альтернативы Смолову в линии атаки, в общем-то, и не было, поскольку Кордоба уехал на Кубок Америки, а Кокшаров травмирован. Кстати, помимо Кордобы, "Краснодар" лишился из-за Кубка Америки ещё и Кастаньо с Оласой. Главной потерей "Зенита" стало отсутствие приболевшего лидера обороны Нино.
"Краснодар" на первых минутах попытался побороться с "Зенитом" за инициативу, вступал в высокий прессинг и затруднял чемпиону выход со своей половины поля в атаку. Команда Мусаева сделала пару неплохих подходов к воротам Латышонка, но так и не заставила его вступить в дело. А потом всё быстро встало на свои места.
Если физически краснодарцы не должны были уступать петербуржцам, поскольку раньше начали подготовку к сезону, то в главном они проигрывали — в скорости движения мяча. "Зенит" просто лучше играл в футбол. Как влитой вписался в команду Семака новичок Глушенков, действовавший на позиции правого вингера в схеме 4-3-3, но имевший роль свободного художника в атаке».
Аншлаг на трибунах
Автор «Советского Спорта» Андрей Тупиков отметил большое количество зрителей на трибуне и то, что героями этой игры являются российские футболисты.
«В жарком Волгограде, при полном аншлаге на трибунах, активнее начал "Зенит", который уже на первых минутах провёл пару опасных атак. Да и вообще, попытки краснодарцев продраться сквозь оборонные редуты петербуржцев были какими-то одиночными и предсказуемыми. А на десятой минуте пришло время Станислава Агкацева доказывать, что он ничем не хуже уехавшего в "ПСЖ" Матвея Сафонова. Голкипер "Краснодара" вытащил мяч из под перекладины после навеса зенитовцев с фланга.
Через пару минут штурм "Зенита" привёл к логическому завершению. Подопечные Семака открыли счёт. Защитник Родригао неожиданно оказался на ударной позиции и шикарно пробил головой в створ. Подопечные Мусаева явно оказались не готовы к такому началу матча. Было ощущение, что команды находятся на разных уровнях готовности к сезону. Но всё-таки в середине первого тайма "Краснодар" начал постепенно приходить в себя и провёл пару неплохих атак с проникновения в штрафную. Однако до проверки на прочность Латышонка не дошло.
А на 32-й минуте после розыгрыша углового Вендел лучше всех оценил ситуацию в штрафной и забил второй мяч в ворота "Краснодара" как бы констатируя, что у чемпиона как не было соперников в РПЛ, так и их и дальше не наблюдается. Кстати, предголевую передачу отдал новичок "Зенита" Глушенков. Повод столичным железнодорожникам ещё раз покусать свои локти.
Очень интересно было наблюдать за тем, как разгадывают замыслы южан зенитовские защитники. Все попытки тонких и элегантных комбинаций раскалывались как орехи. Легко и непринуждённо. Вдобавок, перед самым свистком на перерыв, пришло время открыть свой снайперский счёт Максиму Глушенкову. 3:0 после первого тайма — это был приговор. А учитывая, как развивались события, оставалось гадать, с каким счётом питерцы могут разгромить своего основного конкурента по прошлому сезону».
Глушенков — лучший в «Зените», Кривцов — в «Краснодаре»
Автор Sportbox Денис Петров отметил прекрасную игру Максима Глушенкова в составе «Зенита» и хорошее выступление Никиты Кривцова в составе «Краснодара».
«После перерыва "Зенит" перешел на игру вторым номером. "Краснодар" же, выглядевший полностью деморализованным по итогам 45 минут, вдруг ожил и начал регулярно напрягать Латышонка. С дальними ударами вратарь справлялся, но против шикарного прохода Кривцова, ни у него, ни у защитников аргументов не нашлось.
Пропущенный мяч взбодрил "Зенит", который повторил комбинацию из первого тайма. Вендел и Глушенков вновь убежали в контратаку, которую после передачи бразильца завершил новый вингер команды.
Голевой фестиваль на этом не закончился. Лучший игрок "Краснодара" в этой игре Кривцов обокрал Вендела в центре поля и выдал идеальную передачу на Смолова: 34-летний форвард забил в первой же игре после возвращения, прошив ударом перчатки Латышонка.
"Краснодар" искал счастье в атаке до финального свистка, но больше забить не сумел. "Зенит" довел количество побед в Суперкубке до девяти, у ближайшего преследователя — ЦСКА семь титулов».
Волгоград — супер
Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказал о прекрасной атмосфере, которая царила на стадионе в Волгограде.
«Если вы не следите за периферийными дивизионами России, то вряд ли знаете о том, что "Ротор" — в числе самых популярных клубов страны. Может быть, конечно, догадываетесь, но не подозреваете, насколько сильно его любят в Волгограде: в прошлом сезоне на его матчи в среднем ходили по 12,5 тысячи человек — лишь у четырех представителей РПЛ посещаемость была выше. А ведь "Ротор" играл во второй лиге и едва вышел в первую.
Неудивительно, что Волгограду дали право принять матч за Суперкубок России. Город его заслужил. Местные любители футбола наверняка еще и чувствовали себя слегка обделенными, потому что "Волгоград Арена" единственный раз принимала финал в 2018 году, когда в Кубке играли совсем не топ-клубы: "Тосно" и курский "Авангард".
На этот раз на стадион у подножия Мамаева Кургана пожаловали гранды — обладатель всех трофеев прошлого сезона "Зенит" и серебряный призер РПЛ "Краснодар". И у каждого была своя мотивация».
Разные степени готовности
Автор Soccer.ru Олег Лыткин акцентировал внимание на том, что команды подошли к данному поединке с разной готовностью.
«Два тайма получились разными. В первом — полное преимущество "Зенита", о чём говорит и счёт. После перерыва "Краснодар" смотрелся интереснее. Но есть нюанс. Южане играли так, как позволил им соперник.
Очень сильный матч провёл дебютировавший в "Зените" Максим Глушенков. Лучший ассистент прошлого сезона проявил себя не только как бомбардир, но и как лидер новой команды. Максим очень быстро нашёл общий язык с партнёрами. Глушенков провёл на поле все 90 минут, выполнял стандарты и вёл команду за собой.
Сильный матч провёл Вендел, который и забивал, и отдавал пасы. В том числе, и голевую передачу. Необычным было появление в центре полузащиты Юрия Горшкова, который в "Крыльях Советов" играл на левом фланге обороны. Сразу вспомнился Далер Кузяев, который тоже пришёл в "Зенит" левым защитником.
"Зенит" показал, что полностью готов к новому сезону. Чего не скажешь о "Краснодаре". Первый тайм южане напрочь провалили. После перерыва Никита Кривцов и Фёдор Смолов завели команду. Неслучайно, что именно они сумели поразить ворота чемпиона. Неплохо вошёл в игру новичок Данила Козлов.
Конечно, у краснодарцев, были кадровые проблемы. Сразу три футболиста — Джон Корлоба, Лукас Оласа и Кевин Кастаньо находятся на Кубке Америки. Не забудем и то, что команду покинули несколько футболистов. Неприятно удивил Эдуард Сперцян, напомнивший о себе только в конце игры. Станислав Агкацев, заменивший в воротах уехавшего в Париж Матвея Сафонова, нервничал, волновался, и его волнение передавалось полевым игрокам.
"Зенит" по праву выиграл Суперкубок, а Максим Глушенков был признан лучшим игроком встречи. Через неделю стартует чемпионат страны».
Силы были не равны
Автор «Спорт день за днем» Иван Жидков считает, что сопоставлять силы «Зенита» и «Краснодара» пока что рано.
«Перед отъездом в Волгоград команда Семака не слишком убедительно сыграла в Winline Летнем кубке с "Црвеной звездой". Можно было счесть, что зенитовцы старательно маскировали истинные возможности перед "Краснодаром", но на самом деле просто провели накануне вполне потогонную тренировку, отчего играли с сербами на "звенящих" ногах.
Что ж, "вложения" себя оправдали. Настроение у краснодарской трибуны испортилось уже в первом тайме, хотя и не сказать, что "Зенит" давал полный газ. Достаточно было применить стандарты, которые также старательно отрабатывались накануне (впрочем, как и всегда). Новичок Максим Глушенков накануне игры дал немало поводов поразмышлять об интеллекте своего окружения, но о том, что в команде его начинают воспринимать всерьез, говорит хотя бы то, что подачу угловых доверяют именно ему. Два мяча "Зенит" забил после угловых, словно вжившись в роль кота, лениво прибивающего лапой мышь.
Ну а далее все было совсем просто. "Краснодару" пока не приходится говорить о новой философии Мурада Мусаева — команда попросту недоукомплектована, и весь Волгоград видел, что Смолов — уже давно не Кордоба. Южане были настолько не готовы, что потерялся и Сперцян, а единственный, кто соответствовал статусу "трофейного" матча, был Кривцов (неудивительно, что он и забил "контактный" мяч). Сами понимаете, как это мало. Особенно когда соперник проводит демонстрацию силы — в первом голе Глушенкова куда прекраснее завершающего удара была "пятка" Максима, выводящая в чистое поле Вендела.
Все кончилось еще до перерыва.
Помимо голов и полного преимущества имеет смысл выделить гибкость системы, отработанную "Зенитом". Когда фланговые защитники вовсю пользовались "широким шагом", а тот же Глушенков то прятался под нападающими, то отскакивал в номинальную позицию во фланг. "Краснодар" на конкретном временном отрезке не был готов читать все эти ребусы, и шанс на интригу крылся лишь в настроении самого "Зенита". Оно не раз хромало по ходу прошлого сезона, но этим теплым вечером даже попытки пощадить соперника не могли изменить результат.
Силы пока не равны».
Лучший игрок матча — Максим Глушенков
Автор «Футбол на куличках» Сергей Зариков по традиции назвал лучшего футболиста. С ним нельзя не согласиться.
«Сменив "красно-зелёную" футболку на "сине-бело-голубую", Глушенков, оказавшись в более конкурентной среде, сразу же показал себя с лучшей стороны. В первом тайме именно бывший "железнодорожник" исполнял стандартные положения и стал соавтором второго гола "Зенита", набросив на ближнюю штангу на Эраковича. Перед перерывом он забил сам, завершив контратаку точным ударом. А во втором оформил дубль, открывшись под передачу Вендела. Великолепный дебют».