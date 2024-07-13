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    Без намека на интригу. «Зенит» разобрался с «Краснодаром» и забрал Суперкубок

    Обзор спортивных СМИ на уверенную победу «Зенита» над «Краснодаром» в Суперкубке России

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    Максим Глушенков
    В матче за Суперкубок России «Зенит» в Волгограде обыграл «Краснодар» со счетом 4:2. В составе петербуржцев дубль оформил Максим Глушенков, еще по голу забили Родригао и Вендел. У краснодарцев отличились Никита Кривцов и Федор Смолов.

    Новички «Зенита», проблемы «Краснодара»

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов, анализируя составы команд, выделил новичков «Зенита» и отсутствие в «Краснодаре» латиноамериканских звезд.

    «Новый сезон в России открыт! В первом матче "Зенит" и "Краснодар" сыграли за Суперкубок России в Волгограде. Команда Сергея Семака сделала первый шаг к защите требла в год 100-летия петербургского клуба, а "быки" снова упустили возможность выиграть свой первый трофей в истории.

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    • В первом матче нового сезона, как обычно, всё внимание на новичков команд. "Зенит" и "Краснодар" подписали в летнее окно по четыре игрока. Семак поставил в основу голкипера Латышонка (воспитанника краснодарского клуба) и Глушенкова, а Волков (ещё один воспитанник "быков") и Горшков остались в запасе.

    Мурад Мусаев выпустил с первых минут Смолова, тогда как вратарь Дюпин, Газинский и Козлов (воспитанник петербургского клуба) начали встречу за Суперкубок на скамейке. Альтернативы Смолову в линии атаки, в общем-то, и не было, поскольку Кордоба уехал на Кубок Америки, а Кокшаров травмирован. Кстати, помимо Кордобы, "Краснодар" лишился из-за Кубка Америки ещё и Кастаньо с Оласой. Главной потерей "Зенита" стало отсутствие приболевшего лидера обороны Нино.

    Фрагмент матча
    t.me/fckrasnodar

    "Краснодар" на первых минутах попытался побороться с "Зенитом" за инициативу, вступал в высокий прессинг и затруднял чемпиону выход со своей половины поля в атаку. Команда Мусаева сделала пару неплохих подходов к воротам Латышонка, но так и не заставила его вступить в дело. А потом всё быстро встало на свои места.

    Если физически краснодарцы не должны были уступать петербуржцам, поскольку раньше начали подготовку к сезону, то в главном они проигрывали — в скорости движения мяча. "Зенит" просто лучше играл в футбол. Как влитой вписался в команду Семака новичок Глушенков, действовавший на позиции правого вингера в схеме 4-3-3, но имевший роль свободного художника в атаке».

    Аншлаг на трибунах

    Автор «Советского Спорта» Андрей Тупиков отметил большое количество зрителей на трибуне и то, что героями этой игры являются российские футболисты.

    «В жарком Волгограде, при полном аншлаге на трибунах, активнее начал "Зенит", который уже на первых минутах провёл пару опасных атак. Да и вообще, попытки краснодарцев продраться сквозь оборонные редуты петербуржцев были какими-то одиночными и предсказуемыми. А на десятой минуте пришло время Станислава Агкацева доказывать, что он ничем не хуже уехавшего в "ПСЖ" Матвея Сафонова. Голкипер "Краснодара" вытащил мяч из под перекладины после навеса зенитовцев с фланга.

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    • Через пару минут штурм "Зенита" привёл к логическому завершению. Подопечные Семака открыли счёт. Защитник Родригао неожиданно оказался на ударной позиции и шикарно пробил головой в створ. Подопечные Мусаева явно оказались не готовы к такому началу матча. Было ощущение, что команды находятся на разных уровнях готовности к сезону. Но всё-таки в середине первого тайма "Краснодар" начал постепенно приходить в себя и провёл пару неплохих атак с проникновения в штрафную. Однако до проверки на прочность Латышонка не дошло.

    А на 32-й минуте после розыгрыша углового Вендел лучше всех оценил ситуацию в штрафной и забил второй мяч в ворота "Краснодара" как бы констатируя, что у чемпиона как не было соперников в РПЛ, так и их и дальше не наблюдается. Кстати, предголевую передачу отдал новичок "Зенита" Глушенков. Повод столичным железнодорожникам ещё раз покусать свои локти.

    Фрагмент матча
    t.me/fckrasnodar

    Очень интересно было наблюдать за тем, как разгадывают замыслы южан зенитовские защитники. Все попытки тонких и элегантных комбинаций раскалывались как орехи. Легко и непринуждённо. Вдобавок, перед самым свистком на перерыв, пришло время открыть свой снайперский счёт Максиму Глушенкову. 3:0 после первого тайма — это был приговор. А учитывая, как развивались события, оставалось гадать, с каким счётом питерцы могут разгромить своего основного конкурента по прошлому сезону».

    Глушенков — лучший в «Зените», Кривцов — в «Краснодаре»

    Автор Sportbox Денис Петров отметил прекрасную игру Максима Глушенкова в составе «Зенита» и хорошее выступление Никиты Кривцова в составе «Краснодара».

    «После перерыва "Зенит" перешел на игру вторым номером. "Краснодар" же, выглядевший полностью деморализованным по итогам 45 минут, вдруг ожил и начал регулярно напрягать Латышонка. С дальними ударами вратарь справлялся, но против шикарного прохода Кривцова, ни у него, ни у защитников аргументов не нашлось.

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    • Пропущенный мяч взбодрил "Зенит", который повторил комбинацию из первого тайма. Вендел и Глушенков вновь убежали в контратаку, которую после передачи бразильца завершил новый вингер команды.

    Голевой фестиваль на этом не закончился. Лучший игрок "Краснодара" в этой игре Кривцов обокрал Вендела в центре поля и выдал идеальную передачу на Смолова: 34-летний форвард забил в первой же игре после возвращения, прошив ударом перчатки Латышонка.

    Фрагмент матча
    t.me/fckrasnodar

    "Краснодар" искал счастье в атаке до финального свистка, но больше забить не сумел. "Зенит" довел количество побед в Суперкубке до девяти, у ближайшего преследователя — ЦСКА семь титулов».

    Волгоград — супер

    Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказал о прекрасной атмосфере, которая царила на стадионе в Волгограде.

    «Если вы не следите за периферийными дивизионами России, то вряд ли знаете о том, что "Ротор" — в числе самых популярных клубов страны. Может быть, конечно, догадываетесь, но не подозреваете, насколько сильно его любят в Волгограде: в прошлом сезоне на его матчи в среднем ходили по 12,5 тысячи человек — лишь у четырех представителей РПЛ посещаемость была выше. А ведь "Ротор" играл во второй лиге и едва вышел в первую.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Неудивительно, что Волгограду дали право принять матч за Суперкубок России. Город его заслужил. Местные любители футбола наверняка еще и чувствовали себя слегка обделенными, потому что "Волгоград Арена" единственный раз принимала финал в 2018 году, когда в Кубке играли совсем не топ-клубы: "Тосно" и курский "Авангард".

    Болельщик «Краснодара»
    globallookpress.com

    На этот раз на стадион у подножия Мамаева Кургана пожаловали гранды — обладатель всех трофеев прошлого сезона "Зенит" и серебряный призер РПЛ "Краснодар". И у каждого была своя мотивация».

    Разные степени готовности

    Автор Soccer.ru Олег Лыткин акцентировал внимание на том, что команды подошли к данному поединке с разной готовностью.

    «Два тайма получились разными. В первом — полное преимущество "Зенита", о чём говорит и счёт. После перерыва "Краснодар" смотрелся интереснее. Но есть нюанс. Южане играли так, как позволил им соперник.

    Очень сильный матч провёл дебютировавший в "Зените" Максим Глушенков. Лучший ассистент прошлого сезона проявил себя не только как бомбардир, но и как лидер новой команды. Максим очень быстро нашёл общий язык с партнёрами. Глушенков провёл на поле все 90 минут, выполнял стандарты и вёл команду за собой.

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    • Сильный матч провёл Вендел, который и забивал, и отдавал пасы. В том числе, и голевую передачу. Необычным было появление в центре полузащиты Юрия Горшкова, который в "Крыльях Советов" играл на левом фланге обороны. Сразу вспомнился Далер Кузяев, который тоже пришёл в "Зенит" левым защитником.

    Календарь и таблица РПЛ

    "Зенит" показал, что полностью готов к новому сезону. Чего не скажешь о "Краснодаре". Первый тайм южане напрочь провалили. После перерыва Никита Кривцов и Фёдор Смолов завели команду. Неслучайно, что именно они сумели поразить ворота чемпиона. Неплохо вошёл в игру новичок Данила Козлов.

    Сергей Семак
    globallookpress.com

    Конечно, у краснодарцев, были кадровые проблемы. Сразу три футболиста — Джон Корлоба, Лукас Оласа и Кевин Кастаньо находятся на Кубке Америки. Не забудем и то, что команду покинули несколько футболистов. Неприятно удивил Эдуард Сперцян, напомнивший о себе только в конце игры. Станислав Агкацев, заменивший в воротах уехавшего в Париж Матвея Сафонова, нервничал, волновался, и его волнение передавалось полевым игрокам.

    "Зенит" по праву выиграл Суперкубок, а Максим Глушенков был признан лучшим игроком встречи. Через неделю стартует чемпионат страны».

    Силы были не равны

    Автор «Спорт день за днем» Иван Жидков считает, что сопоставлять силы «Зенита» и «Краснодара» пока что рано.

    «Перед отъездом в Волгоград команда Семака не слишком убедительно сыграла в Winline Летнем кубке с "Црвеной звездой". Можно было счесть, что зенитовцы старательно маскировали истинные возможности перед "Краснодаром", но на самом деле просто провели накануне вполне потогонную тренировку, отчего играли с сербами на "звенящих" ногах.

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    • Что ж, "вложения" себя оправдали. Настроение у краснодарской трибуны испортилось уже в первом тайме, хотя и не сказать, что "Зенит" давал полный газ. Достаточно было применить стандарты, которые также старательно отрабатывались накануне (впрочем, как и всегда). Новичок Максим Глушенков накануне игры дал немало поводов поразмышлять об интеллекте своего окружения, но о том, что в команде его начинают воспринимать всерьез, говорит хотя бы то, что подачу угловых доверяют именно ему. Два мяча "Зенит" забил после угловых, словно вжившись в роль кота, лениво прибивающего лапой мышь.

    Вендел
    t.me/fczenit

    Ну а далее все было совсем просто. "Краснодару" пока не приходится говорить о новой философии Мурада Мусаева — команда попросту недоукомплектована, и весь Волгоград видел, что Смолов — уже давно не Кордоба. Южане были настолько не готовы, что потерялся и Сперцян, а единственный, кто соответствовал статусу "трофейного" матча, был Кривцов (неудивительно, что он и забил "контактный" мяч). Сами понимаете, как это мало. Особенно когда соперник проводит демонстрацию силы — в первом голе Глушенкова куда прекраснее завершающего удара была "пятка" Максима, выводящая в чистое поле Вендела.

    Все кончилось еще до перерыва.

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    Помимо голов и полного преимущества имеет смысл выделить гибкость системы, отработанную "Зенитом". Когда фланговые защитники вовсю пользовались "широким шагом", а тот же Глушенков то прятался под нападающими, то отскакивал в номинальную позицию во фланг. "Краснодар" на конкретном временном отрезке не был готов читать все эти ребусы, и шанс на интригу крылся лишь в настроении самого "Зенита". Оно не раз хромало по ходу прошлого сезона, но этим теплым вечером даже попытки пощадить соперника не могли изменить результат.

    Силы пока не равны».

    Лучший игрок матча — Максим Глушенков

    Автор «Футбол на куличках» Сергей Зариков по традиции назвал лучшего футболиста. С ним нельзя не согласиться.

    Радость «Зенита»
    t.me/fczenit/

    «Сменив "красно-зелёную" футболку на "сине-бело-голубую", Глушенков, оказавшись в более конкурентной среде, сразу же показал себя с лучшей стороны. В первом тайме именно бывший "железнодорожник" исполнял стандартные положения и стал соавтором второго гола "Зенита", набросив на ближнюю штангу на Эраковича. Перед перерывом он забил сам, завершив контратаку точным ударом. А во втором оформил дубль, открывшись под передачу Вендела. Великолепный дебют».

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