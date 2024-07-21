Ужасный ляп Максименко. «Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу» в первом матче Станковича

В матче 1-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» в родных стенах переиграл московский «Спартак» со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк.

Детская ошибка Максименко

Автор «Советского Спорта» Андрей Тупиков акцентировал внимание на том, что судьбу матча решила ошибка вратаря «Спартака» Александра Максименко.

«Ещё за месяц до начала нового сезона РПЛ столичный "Спартак" огорошил своих поклонников поисками нового вратаря. Звучало много фамилий, среди которых был и нынешний №1 "Зенита" Евгений Латышонок, и первый номер "Краснодара" Станислав Акгацев. Всё это сопровождалось брюзжанием в сети относительно того: а зачем красно-белым ещё один страж ворот, если у него и так вполне неплохая пара голкиперов Максименко — Селихов? Но события в матче первого тура с "Оренбургом" показали, что эти поиски были не на пустом месте.

Железный первый номер команды Александр Максименко прошлый сезон провёл хорошо, но на общекомандном фоне этого оказалось мало для того, чтобы стать в популярном московском клубе лидером. Казалось, что в сезоне-2024/2025 настанет тот самый день Х, когда Саша окончательно утвердится в роли основного голкипера команды. Хорошей проверкой должен быть стать дебют красно-белых в Оренбурге. Тут всегда тяжело, здесь у вратарей "Спартака" вечно масса работы.

Первый тайм Максименко провёл изумительно. Более того, если бы не игра вратаря столичного клуба, подопечные Деяна Станковича проигрывали бы уже после первой половины с неприличным счётом. Александр тащил удары с любых позиций. Были даже эффектные спасения из девяток. Но второй тайм показал, что не зря сербский тренерский штаб вознамерился найти ещё одного голкипера. Первый пропущенный мяч москвичами на 62-й минуте был полностью на совести игроков обороны "Спартака", которые дали в упор расстрелять героя матча.

А вот через пять минут пришёл черёд творить "чудеса" уже Максименко. Нельзя сказать, что на спартаковского голкипера было слишком большое давление, но игра ногами давно уже "ахиллесова пята" Александра. И проявилось это неумение в самый ненужный момент, когда команде кровь из носа нужно было отыграть минимальное отставание. Максименко коряво, в своей же штрафной, ковырнул мяч через центр, где конечно же было огромное скопление игроков нападения "Оренбурга". Аргентинец Флорентин опередил Умярова, вошёл в штрафную и выкатил мяч Гюрлюку, который пробил по пустым воротам. Это уже было делом техники.

Фрагмент матча ФК «Оренбург»

Ещё до игры, Евгений Ловчев несколько раз в эфире "Матч ТВ" повторил, что столичному клубу нужен новый вратарь. Но за пару часов до матча это воспринималось как что-то несерьёзное. Однако легенда красно-белых как в воду глядела. Учитывая все нюансы игры Максименко и невозможность проявить себя в условиях, когда нервы команды на пределе, наверное, Евгений Серафимович был прав. И не зря по сей день фигурируют различные фамилии на роль вратаря-подмены. Другие Александры — Селихов и, вероятно, Довбня, имеют все шансы занять место неудачно начавшего сезон Максименко».

Тактика «Спартака»

Автор Soccer.ru Вадим Багров рассказал о тактических схемах «Спартака» в первом матче под руководством Деяна Станковича.

«Первое важное наблюдение — Деян Станкович, бывший плеймейкер, разрешил игрокам "Спартака" катать мяч стопой. Испанский подход. Если не видишь решения, то придержи мяч, попробуй пойти в обводку. Сербский специалист в первом официальном матче в "Спартаке" применил классическую схему "4-3-3". Игру строили на вертикальных связях. Зобнин ниже Бонгонды, Соболев опускается, чтобы сократить расстояние с Умяровым, а Медина должен был взаимодействовать с молодым Зориным, хотя эта вертикаль работала плохо.

В принципе, ничего не получилось в рамках традиционной схемы "4-3-3". Попытки перестроиться тоже не принесли особой пользы. У "Спартака" по-прежнему огромные проблемы с доведением атак к ударам в створ ворот, словно Абаскаль остался главным тренером. Также до появления Зиньковского на замену не было подач с флангов. "Спартак" сыграл сегодня как середняк. Но в таком футболе "Оренбургу" было удобнее, ведь это крепкая команда без особых амбиций, но с толковым составом, собранным с помощью опытных и сильных скаутов.

Когда играешь на выезде против "Оренбурга", который предпочитает с испанским тренером Деограсией работать в агрессивной манере, то важно грамотно держать мяч. У "Спартака" не получилось. Команда испанского тренера обожает рисковать, поэтому в прошлом сезоне у ворот Сысуева было много моментов. Сегодня "Спартак" создал мало атак с по-настоящему опасными ударами. Можно долго крутить момент Бонгонды, когда вингер пробил в голкипера. Но Перес и другие защитники "Оренбурга" редко ошибались настолько явно.

Фрагмент матча ФК «Оренбург»

Аргентинец снова забил гол. Для Переса это восьмой мяч в РПЛ с начала прошлого сезона. Чтобы понять, насколько это много, особенно для игрока обороны и опорной зоны, достаточно сказать, что рекордсмен "Спартака" на этом отрезке — Бонгонда. У него 7 голов. Соболев и все остальные форварды "Спартака" забили меньше, чем центральный защитник "Оренбурга". В принципе, этой статистики достаточно, чтобы понять суть "Спартака". У них много статистики середняков, поэтому столько осечек. "Оренбург" умеет их остановить».

Деян Станкович главный тренер «Спартака» Хочу поздравить «Оренбург» с хорошим футболом, который он показал. К сожалению, мы не нашли ответа на ту агрессивность и скорость соперника. В какой-то мере нас удивили забросы «Оренбурга» за спину. Проигрывать трудно, но у нас есть пространство, чтобы улучшать игру, есть куда расти. Верю, что мы это сделаем. Сегодня это были не те ребята, которых я знаю. Непросто даётся поражение в первом матче, но я не сдаюсь. Что касается ротации, в зависимости от игры могут быть изменения. С «Оренбургом» было много ненужных потерь, там где мы не ожидали. В предсезонных матчах такого не было.

Все по делу

Автор Bobsoccer Александр Владыкин подчеркнул справедливость исхода данного противостояния.

«Пока же "Спартак" предстал в очень посредственном состоянии. Про игровой брак даже не хочется лишний раз говорить. Сколько раз отлично, к примеру, играл Максименко, спасавший ворота спартаковцев после ударов хозяев поля, а во втором тайме сам сплоховал, сыграв невнимательно. Правда и его партнеры были в этой ситуации не лучше, когда позволили Гюрлюку перехватить мяч. К сожалению, опять неудачно сыграл Умяров. Он нередко допускал ошибки, но заменить его Станкович решился только на 69 минуте. Как раз после той ситуации, что привела ко второму голу.

Фрагмент матча ФК «Оренбург»

Ушел с поля вместе с ним и Соболев. Он, как и ряд других игроков "Спартака" ничем не запомнился. Можно наверное говорить о его нынешнем настроении, о каких-то прочих нюансах в настроении Соболева, но факт остается фактом: свой потенциал форвард не использует даже на 50 процентов.

Станкович попытался заменами во втором тайме перестроить игру, точнее говоря, усилить ее. Но при этом удивляло другое: в составе "Спартака" мы увидели все тех же футболистов, что видели и в прошлом сезоне, и в позапрошлом. Отчего же тогда в команде до сих пор не видно слаженной командной игры? Оборона в первом матче выглядела посредственно, играя с ошибками, которые еле успевал подчищать Максименко. Середины поля как не было, так и нет. Группа атаки? Все разрозненно, как-то стихийно. И у Станковича пока определенно нет понимания в стартовом составе. Хотя бы. Нет игровой дисциплины в команде. Скорости, прессинг по всему полю, быстрые контратаки? Это не про "Спартак" в Оренбурге… Так что 0:2 — совершенно по делу. Это тренерскому штабу и игрокам надо понимать и не запускать ситуацию, не доводить ее до того, чтобы команду потом пришлось бы собирать, извините, по частям».

Михаил Игнатов футболист «Спартака» С «Оренбургом» получилась тяжёлая игра, выходили с настроем победить, но так сложился матч. Сделаем правильные выводы и будем готовы к следующей игре. Мы пытались высоко прессинговать, но не получилось. Думаю, это только начало, мы всего месяц работаем вместе, дальше будет лучше.

«Спартак» чудом не пропустил до перерыва

Автор Sportbox Денис Петров считает, что «Спартак» должен был пропускать в этой игре еще в первом тайме.

«Дебют Деяна Станковича в чемпионате России был одной из главных интриг первого тура. По контрольным матчам было сложно понять, какие изменения сербский специалист привнес в команду. Главным сюрпризом стало появление в старте 20-летнего воспитанника Даниила Зорина, занявшего позицию атакующего полузащитника. Также во многом неожиданным стал выход Александра Соболева, которого многие посчитали уже 'отрезанным ломтем' для 'Спартака'.

Единственный летний новичок 'красно-белых' Виллиан Жозе не поехал в Оренбург: 32-летнему бразильцу потребуется какое-то время, чтобы сбросить лишние килограммы. Из-за травмы в матче не мог принять участие Алексис Дуарте, который в прошлом сезоне считался основным центральным защитником. В отсутствие парагвайца пару Срджану Бабичу в центре обороны составил Никита Чернов.

Фрагмент матча ФК «Оренбург»

В первом тайме команды забитыми мячами отметиться не сумели, но игра на стадионе 'Газовик' в 30-градусную жару точно не была скучной. 'Спартак' делал ставку на позиционные атаки, но при этом был абсолютно не готов к быстрым ответам соперника. Главной проблемой гостей была опорная зона, за которую отвечали Умяров и Зобнин. Уже на второй минуте 'Оренбург' получил шикарный шанс открыть счет, когда Брайан Мансилья умчался один на один с Александром Максименко. Аргентинцу просто не хватило исполнительского мастерства, чтобы попасть в ворота.

Прогнозы и ставки на РПЛ

У 'Спартака' же было достаточно возможностей для гола. К взятию ворот были близки Соболев, Зорин и Медина, но всякий раз им не хватало точности. Когда же мяч шел в створ, со своими обязанностями здорово справлялся голкипер Сысуев.

Главное впечатление по первому тайму от 'Спартака' — отсутствие баланса. При переходе от атаки к обороне команда Станковича выглядела совсем слабо. В центре у 'красно-белых' был проходной двор, чем с удовольствием пользовались оренбуржцы. Будь чуть точнее Джимми Марин, имевший два реальных момента в результате контратак, на перерыв хозяева должны были уходить с преимуществом минимум в один мяч».

Первое поражение Станковича

Автор «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев обозначил неудачный старт Деяна Станковича на посту наставника «Спартака».

«В составе Станковича на первый официальный матч внимание на себя обратили две фамилии — Соболев и Зорин. Форвард одной ногой уже вроде бы был в 'Зените', но на этой неделе эта трансферная история совсем затихла. Ну а 20-летний плеймейкер, судя по всему, убедил нового тренера в товарищеских матчах. 'Оренбургу' летом пришлось перестраивать атаку после ухода Веры и Воробьева.

'Спартак' пытался играть первым номером, и 'Оренбург' это полностью устраивало. Малейшая потеря красно-белых, и хозяева тут же вылетали в контратаку. Первая случилась уже на второй минуте: Мансилья бежал один на один с центра поля, но в ворота не попал. И таких эпизодов было множество. Оренбуржцы в переходных фазах смотрелись точно лучше, чем 'Спартак' в позиционных атаках. Чаще всего игроки в синем просто промахивались, а самый красивый сейв Максименко совершил после дальнего удара Флорентина.

Календарь и таблица РПЛ

Если кто-то ожидал, что Станкович за пять недель преобразит 'Спартак', то этого не произошло. Более того, при Слишковиче было больше баланса в обороне, а в атаке мало что поменялось — созидание остается большой проблемой для команды. Так еще и привез Максименко, лучший игрок 'Спартака' в 2024 году. План Деограсии на этот матч оказался более четким и приближенным к жизни, и это дало результат. Для Станковича же все началось наихудшим образом — давление по-спартаковски он прочувствует на себе уже с первого тура».

Антон Зиньковский полузащитник «Спартака» Я не играл с первых минут, но мы позволили сопернику играть больше в его футбол. Плохо сыграли все, будем исправлять дальше. В момент моего выхода мы пропустили второй гол, всё было уже предельно просто и понятно: нагружать фланг, навешивать, бить, стараться создавать какие‑то моменты. Вроде бы подходы были, но в завершающей стадии не хватило последнего удара.

Провал межсезонья

Автор «Спорт день за днем» Александр Макаров считает, что «Спартак» полтора месяца межсезонья провалил, а Деяна Станковича подставил Томаш Амарал.

«Карьера Деяна Станковича в 'Спартаке' началась с поражения 'Оренбургу' в первом туре розыгрыша РПЛ-2024/25. Красно-белые уступили на выезде со счетом 0:2. Москвичи были пассивны, допускали много ошибок на своей половине поля и создали минимум голевых моментов.

Станкович, наверняка, видел иным свой первый официальный матч во главе 'Спартака'. Но за половину лета красно-белые не сделали практически ничего, чтобы стать заметно сильнее команды, в минувшем сезоне завершившей чемпионат на пятом месте с разницей забитых и пропущенных мячей всего '+9'.

Может спортивный директор Томаш Амарал, пришедший из 'Бенфики', забыл, что РПЛ в отличие от Примейры начинается в конце июля, а не в середине августа? Как иначе можно объяснить работу на трансферном рынке? К первому туру 'Спартак' приобрел лишь одного футболиста. Но тот из-за лишнего веса не сумел полететь в Оренбург, оставшись набирать форму в Москве. Когда Виллиан Жозе начнет приносить пользу — неизвестно.

Генеральный директор Олег Малышев выгораживает Амарала, в интервью рассказывая, что тот вместе со скаутами ведет работу. Но футболисты нужны даже не здесь и сейчас, а еще месяц назад, когда Станкович начал строить новую команду. Сколько еще будет тянуться 'Санта Барбара' под названием 'Покупка Эсекьэля Барко'? Аргентинский полузащитник давно в России, а воз и ныне там.

Фрагмент матча ФК «Оренбург»

Станкович оказался заложником ситуации. Вместо того, чтобы наигрывать новый состав из сильных исполнителей, ему приходится использовать тех, кто свои возможности давно явил публике РПЛ. Вот и оказались в старте на матч с 'Оренбургом' потерявший мотивацию Соболев, еще сырой Зорин, потерявшийся Медина, слабый Умяров, авантюрный Хлусевич, прямолинейный Бонгонда…

Очевидно, что полтора месяца межсезонья 'Спартак' провалил. Ни одного трансфера, который давал бы результат здесь и сейчас (4 гола Глушенкова за 'Зенит' в первых двух встречах — какой-то космос). Неумение подстроиться под соперника — 'Оренбург' получал слишком много шансов забить. Слабый переход из обороны в атаку и инертное нападение. Если ничего не изменится, критика в адрес Амарала и Станковича будет расти с каждым матчем».

Ужасный второй тайм

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин сделал акцент на том, что «красно-белые» ужасно выглядели во втором тайме.

«В перерыве Станкович убрал Медину и Зорина, выпустив Угальде и Мартинса. Однако принципиально структура игры не изменилась. 'Спартак' хоть и формально владел инициативой, но в обороне творилось непонятно что. И на 62-й минуте это закономерно закончилось пропущенным голом. Михайлов закинул мяч на фланг, откуда Гюрлюк быстро прострелил в штрафную. Там мяч коснулся бедра Переса и залетел в ворота.

А чуть ли не в следующей атаке 'Спартак' пропустил второй. Что же сделал Максименко?! Сначала получил пас от Умярова. И вместо того, чтобы отдать его на свободного Бабича, решил вернуть партнёру. А того уже накрыл Флорентин. Перед ним были защитник и пустые ворота: аргентинец не пожадничал и отпасовал Гюрлюку. Тому оставалось просто закатить.

Только второй мяч заставил 'Спартак' хоть как-то включиться. Они сразу понеслись вперёд (впервые с начала тайма). Но тут им уже не повезло. Бонгонда классно бил головой, соперника спас Сысуев. Потом Бабич неудачно подставил ногу после прострела Угальде.

Фрагмент матча ФК «Оренбург»

Если бы спартаковцы забили хотя бы один, то концовка могла быть интересной. Но в последние 10-15 минут они не смогли организовать даже навал. Просто устали. А оренбуржцы, наоборот, всегда с радостью выбегали вперёд. Пусть уже и не с таким большим желанием закончить матч с разгромным счётом.

Пока 'Спартак' плох. А Станковичу просто необходимо усиление, чтобы вылепить из этой команды что-то достойное».

Давид Деограсия главный тренер «Оренбурга» Думаю, что наши болельщики смогли насладиться этим матчем. Обе команды старались победить, у каждой команды была своя формула успеха. В матче против очень сильного и неприятного соперника мы победили заслуженно. Очень рад за наших парней, которые проделали огромную работу. Мы были готовы к тому, что «Спартак» будет прессинговать высоко и не будет давать разыгрывать мяч от ворот через короткий пас. Мы использовали наши быстрые фланги и старались играть за спину. К каждому матчу мы готовимся. Не всегда всё получается, но в этот раз получилось. У «Спартака» тоже был очень хороший момент, когда Бонгонда бил, но наш вратарь спас. Так что «Спартак» тоже очень хорошо проявил себя.

Лучший игрок матча — Эмирджан Гюрлюк

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой назвал турка Эмирджана Гюрлюка лучшим игроком этого матча.

Эмирджан Гюрлюк ФК «Оренбург»

«Многие футболисты “Оренбурга” провели отличный матч. Мы решили отдельно выделить Гюрлюка. Прошлый сезон для турецкого футболиста сложился крайне тяжело. Он имел мало игровой практики, плюс испытывал проблемы с адаптацией в России из-за языкового барьера с партнёрами по команде. Однако новый чемпионат Эмирджан начал очень ярко, оформив 1+1 по системе гол+пас. Сначала турок ассистировал Пересу, после чего отличился сам, наказав Максименко за грубую ошибку».