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    Ставка на «красно-синее». Миралем Пьянич завершает переход в ЦСКА

    Вернет ли боснийский полузащитник минувший блеск своей игре в рядах «армейцев»?

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    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич
    Казалось, что книга с громкими трансферами в РПЛ закрыта как минимум до зимнего окна, однако ЦСКА продолжает писать новые страницы в ней. Столичный клуб находится в пяти минутах от заключения контракта с экс-звездой «Ромы» и «Ювентуса».

    Наводил шорох в Европе

    Билет в профессионалы Пьяничу подарил скромный люксембургский клуб «Шиффланж-95», в академии которого Миралем провел семь лет. Затем пополнять багаж знаний он отправился во Францию, где прошел школу местного «Меца».

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    • Впервые его имя громко зазвучало на просторах европейского футбола пятнадцать лет назад, когда босниец устроил вместе с «Лионом» запоминающийся перформанс в Лиге чемпионов.

    В сезоне 2009/2010 французский клуб добрался до полуфинала турнира, а полузащитник отметился 4 голами и 4 ассистами в двенадцати поединках. Всего в той кампании Миралем сыграл 53 матча, добавив в результативную копилку шесть мячей и девять передач в Лиге 1.

    Миралем Пьянич
    globallookpress.com

    Продолжив демонстрировать высокий класс на поле, Пьянич надолго не задержался на просторах футбольной Франции. После еще одного года игры за «Лион» игрок собрал чемоданы и уехал покорять итальянскую Лигу Кальчо.

    Столичная «Рома» не упустила шанс заполучить талантливого боснийца, которому прочили большое будущее. Миралем сполна оправдал выданные ему авансы, став игроком основы «джаллароси» уже в дебютном сезоне.

    Миралем Пьянич
    globallookpress.com

    Футболку «римлян» хавбек носил на протяжении пяти лет: количество матчей за «волков» перевалило за 150, а центр поля команды находился под его полным контролем. Именно в «Роме» Пьянич стал классическим реджистой, задавая темп атакам «желто-красных» из глубины поля.

    Защищая цвета столичного клуба, босниец хоть и входил в когорту лучших плеймейкеров Серии А, вот только был один нюанс, который не давал ему покоя, — отсутствие титулов. На его трофейной полке пылилась лишь индивидуальная награда лучшему футболисту Боснии и Герцеговины 2014 года, когда он был ведущей скрипкой национальной сборной на ЧМ в Бразилии.

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    • Решил эту проблему Пьянич летом 2016 года, сменив обстановку и перебравшись в туринский «Ювентус». «Бьянконери» заплатили за переход игрока немалые на то время 32 млн евро, попав прямо в яблочко с его трансфером.

    Миралем быстро заслужил статус ключевой фигуры в тогдашнем составе «старой синьоры», которая могла похвастаться целой россыпью звезд мировой величины: Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Криштиану Роналду и многие другие.

    Миралем Пьянич
    globallookpress.com

    Тот «Ювентус» был флагманом итальянского футбола, штамповавшим скудетто Лиги Кальчо один за другим. Вместе с туринцами Пьянич выиграл 4 чемпионских титула Серии А подряд, дважды стал обладателем Кубка Италии и один раз Суперкубка страны.

    Также в 2017 году он добрался с «бьянконери» до финала Лиги чемпионов, где по ним катком проехался мадридский «Реал». К слову, Миралем попал в символическую сборную турнира, имея на счету один гол и три результативные передачи.

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    • Карьера в Италии складывалась как нельзя лучше — Пьянич находился на пике формы, а его трансферная стоимость достигала заоблачных 70 млн евро. Персона боснийца попала на радары другого европейского гранда, и игрок пошел на коренные перемены, которые впоследствии стали роковыми для него.

    Фиаско в Каталонии

    Следующей остановкой для Миралема стала испанская «Барселона», которая провела достаточно странный обмен игроками с «Ювентусом». Обратным рейсом в Турин отправился Артур Мело за почти 81 млн евро.

    Переход Пьянича обошелся каталонскому клубу в 60 млн евро и вызвал немало скепсиса у футбольной общественности. Как показало время, такой настрой публики был вполне оправдан — оба исполнителя провалились в новых для себя условиях.

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    • Боснийский полузащитник сыграл в дебютном сезоне за «Барселону» в Ла Лиге только один полный матч, большую часть времени полируя лавку запасных. Виной тому стали плохая форма Миралема и участившиеся травмы игрока.

    Как итог, Пьянич во всей кампании 2020/2021 не отметился ни одним результативным действием, чего с ним ранее никогда не случалось за всю профессиональную карьеру.

    Спад игровых показателей хавбека совпал с кризисным временем «сине-гранатовых», которые откатились на третью строчку в испанской Примере и достаточно рано распрощались с мечтами об «ушастом» кубке, уступив ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Миралем Пьянич
    globallookpress.com

    Начало следующего сезона Миралем провел на скамейке запасных «Барселоны», подыскивавшей ему новое место работы. «Бешикташ» дал шанс боснийцу реанимировать выступления, взяв его в аренду у «блаугранас».

    Вот только он продолжал напоминать лишь блеклую тень прежнего себя. Большую часть времени в Турции Пьянич базировался в лазарете «орлов», проходя то восстановление от растяжения мышц бедра, то лечась от пневмонии.

    Миралем Пьянич
    globallookpress.com

    Изредка Миралем радовал фанатов «Бешикташа» навыками плеймейкера, отличившись двумя голевыми передачами в Лиге чемпионов и два раза ассистировав партнерам в Суперлиге. Не удивительно, что турецкий клуб решил не продлевать арендное соглашение и вернул игрока «Барселоне».

    В стане «сине-гранатовых» на полузащитника уже не рассчитывали и пошли на радикальные меры, досрочно расторгнув с ним контракт.

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    Карьера вошла в штопор

    Так и не прижившись в Каталонии, Пьянич, как и многие звездные футбольные исполнители, перешагнувшие 30-летний порог, отправился на заработки в Объединенные Арабские Эмираты.

    Местная «Аль-Шарджа» подписала боснийского хавбека в статусе свободного агента, ожидая повышенный интерес болельщиков к звездному новичку и привлечение публики на трибуны «Шарджа Стэдиум».

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    • Повреждения продолжили преследовать Миралема, однако выбивали из колеи его ненадолго. Адаптировался к новым условиям полузащитник мгновенно, забив два мяча и сделав один ассист в трех дебютных играх Про-Лиги ОАЭ.

    Миралем Пьянич
    sport.es

    В сезоне 2022/2023 Пьянич вышел 27 раз в футболке «Аль-Шарджи», отметившись во всех турнирах пятью автографами в воротах оппонентов и пятью голевыми передачами. Результативные действия хавбека помогли клубу стать победителем Кубка ОАЭ, Кубка Лиги и Кубка Президента.

    Футбольную кампанию 2023/2024 босниец провел куда более скромно как в индивидуальном плане, так и в командных трофейных приобретениях. Миралема настигла голевая засуха, однако мастерство плеймейкера он не растерял — 11 ассистов тому подтверждение.

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    • «Аль-Шарджа» закончила сезон без наград, оставшись в регулярном чемпионате ОАЭ за бортом медального зачета (четвертая позиция и пролет мимо Элитной Лиги Чемпионов АФК).

    Минувшим летом трудовое соглашение Пьянича с эмиратским клубом подошло к концу, о продлении стороны не договорились, и он отправился на вольные хлеба.

    С ярмарки в кипящую страстями РПЛ

    Спрос на находившегося практически три месяца без клуба Миралема был крайне низок — не удивимся, если единственным стоящим вариантом для него стало предложение ЦСКА.

    Ситуация с поиском рабочего места для Пьянича была настолько удручающей, что он даже согласился гораздо снизить финансовые аппетиты. Сообщалось, что босниец сперва запрашивал у «армейцев» заработную плату в размере 2 млн евро, а в конечном итоге стороны сошлись на сумме 1 млн евро + бонусная часть.

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    • После согласования денежных деталей игрок и его агент почти сразу подтвердили переход в ряды «красно-синих». По информации СМИ, полузащитник подпишет контракт со столичным клубом по схеме «1+1».

    Уже 25 сентября Миралем прилетел в Москву для прохождения медицинского обследования, успел примерить клубную «розу» ЦСКА и заявил, что очень счастлив оказаться в рядах «армейцев».

    Он сказал, что обсуждал переход с соотечественником Элвером Рахимичем, который долгое время защищал цвета «красно-синих». Именно советы легенды москвичей помогли Пьяничу принять окончательное решение.

    Календарь и таблица РПЛ

    Интересно, что двумя годами ранее босниец наотрез отказался иметь дело с Россией. Тогда российская национальная сборная должна была провести товарищеский поединок с Боснией и Герцеговиной, но запланированная встреча сорвалась.

    Ключевым фактором отмены матча послужила позиция лидеров команды Боснии — Миралема Пьянича и Эдина Джеко, которые саботировали участие в контрольной игре с Россией. Причем сделали они это во всеуслышание, дав комментарий прессе.

    Миралем Пьянич
    globallookpress.com

    Теперь полузащитнику придется реабилитироваться за сказанное уже на газоне «ВЭБ Арены», защищая эмблему ЦСКА. Безусловно, переход игрока с такой богатой биографией, хоть и находящегося на закате карьеры, грандиозное событие для РПЛ.

    Конечно, на ум сразу приходит неудачный опыт приглашения российскими клубами звезд мировой величины — трансферы Андре Шюррле в «Спартак» и Клаудио Маркизио в «Зенит», которые ничем не запомнились на футбольном поле и отбывали номер в отечественном первенстве.

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    • Не исключено, что Пьянич может повторить путь вышеназванных исполнителей: после «Ювентуса» в его карьере наступил регресс, и яркие игры Миралема в последние годы можно пересчитать на пальцах одной руки. Боснийцу всего 34 года — в этом возрасте многие исполнители еще сияют в топовых европейских лигах, а он едва тянул уровень чемпионата ОАЭ.

    Есть опасения, что хавбеку окажется не по силам более насыщенный ритм российского первенства и будет отсутствовать желание выкладываться на все сто. Возможно, ЦСКА для Пьянича — перевалочный пункт перед более щедрым предложением из условной Саудовской Аравии.

    Тем не менее существует и обратная сторона медали, что контракт с «армейцами» станет последним солидным шансом для него, и Миралем захочет громко хлопнуть дверьми под конец.

    Миралем Пьянич
    globallookpress.com

    Возможности хавбека хорошо известны нынешнему главному тренеру «красно-синих» Марко Николичу, который до прихода на пост наставника москвичей руководил «Шабабом Аль-Ахли» из ОАЭ. Поэтому сербский специалист воочию мог наблюдать за выступлениями Пьянича в эмиратском первенстве.

    «Армейцы» неубедительно начали розыгрыш чемпионата России и занимают лишь шестую строчку в турнирной таблице. Короткие победные серии сменяются безвыигрышными, команде не хватает сбалансированности в центре поля.

    Пьянич может привнести в эту зону ЦСКА надежности и креативности, примерив роль реджисты уже в РПЛ. В излюбленной схеме Николича 3-4-3 Миралем имеет шанс занять место одного из центральных полузащитников, где будет дирижировать игрой команды и направлять вектор атакующих действий столичного клуба.

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    • Также одной из визитных карточек боснийца являются стандартные положения — нахождение хавбека у мяча при исполнении штрафного удара точно будет заставлять нервничать голкиперов оппонентов.

    Перспективы выйти на первый план и стать главной звездной в Российской Премьер-лиги у Пьянича, несомненно, имеются. Осталось только прибавить должную мотивацию и набрать оптимальные физические кондиции, чтобы все с восхищением наблюдали за каждым действием боснийского мастера.

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