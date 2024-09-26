Ставка на «красно-синее». Миралем Пьянич завершает переход в ЦСКА

Казалось, что книга с громкими трансферами в РПЛ закрыта как минимум до зимнего окна, однако ЦСКА продолжает писать новые страницы в ней. Столичный клуб находится в пяти минутах от заключения контракта с экс-звездой «Ромы» и «Ювентуса».

Наводил шорох в Европе

Билет в профессионалы Пьяничу подарил скромный люксембургский клуб «Шиффланж-95», в академии которого Миралем провел семь лет. Затем пополнять багаж знаний он отправился во Францию, где прошел школу местного «Меца».

Впервые его имя громко зазвучало на просторах европейского футбола пятнадцать лет назад, когда босниец устроил вместе с «Лионом» запоминающийся перформанс в Лиге чемпионов.

В сезоне 2009/2010 французский клуб добрался до полуфинала турнира, а полузащитник отметился 4 голами и 4 ассистами в двенадцати поединках. Всего в той кампании Миралем сыграл 53 матча, добавив в результативную копилку шесть мячей и девять передач в Лиге 1.

Миралем Пьянич globallookpress.com

Продолжив демонстрировать высокий класс на поле, Пьянич надолго не задержался на просторах футбольной Франции. После еще одного года игры за «Лион» игрок собрал чемоданы и уехал покорять итальянскую Лигу Кальчо.

Столичная «Рома» не упустила шанс заполучить талантливого боснийца, которому прочили большое будущее. Миралем сполна оправдал выданные ему авансы, став игроком основы «джаллароси» уже в дебютном сезоне.

Миралем Пьянич globallookpress.com

Футболку «римлян» хавбек носил на протяжении пяти лет: количество матчей за «волков» перевалило за 150, а центр поля команды находился под его полным контролем. Именно в «Роме» Пьянич стал классическим реджистой, задавая темп атакам «желто-красных» из глубины поля.

Защищая цвета столичного клуба, босниец хоть и входил в когорту лучших плеймейкеров Серии А, вот только был один нюанс, который не давал ему покоя, — отсутствие титулов. На его трофейной полке пылилась лишь индивидуальная награда лучшему футболисту Боснии и Герцеговины 2014 года, когда он был ведущей скрипкой национальной сборной на ЧМ в Бразилии.

Решил эту проблему Пьянич летом 2016 года, сменив обстановку и перебравшись в туринский «Ювентус». «Бьянконери» заплатили за переход игрока немалые на то время 32 млн евро, попав прямо в яблочко с его трансфером.

Миралем быстро заслужил статус ключевой фигуры в тогдашнем составе «старой синьоры», которая могла похвастаться целой россыпью звезд мировой величины: Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Криштиану Роналду и многие другие.

Миралем Пьянич globallookpress.com

Тот «Ювентус» был флагманом итальянского футбола, штамповавшим скудетто Лиги Кальчо один за другим. Вместе с туринцами Пьянич выиграл 4 чемпионских титула Серии А подряд, дважды стал обладателем Кубка Италии и один раз Суперкубка страны.

Также в 2017 году он добрался с «бьянконери» до финала Лиги чемпионов, где по ним катком проехался мадридский «Реал». К слову, Миралем попал в символическую сборную турнира, имея на счету один гол и три результативные передачи.

Карьера в Италии складывалась как нельзя лучше — Пьянич находился на пике формы, а его трансферная стоимость достигала заоблачных 70 млн евро. Персона боснийца попала на радары другого европейского гранда, и игрок пошел на коренные перемены, которые впоследствии стали роковыми для него.

Фиаско в Каталонии

Следующей остановкой для Миралема стала испанская «Барселона», которая провела достаточно странный обмен игроками с «Ювентусом». Обратным рейсом в Турин отправился Артур Мело за почти 81 млн евро.

Переход Пьянича обошелся каталонскому клубу в 60 млн евро и вызвал немало скепсиса у футбольной общественности. Как показало время, такой настрой публики был вполне оправдан — оба исполнителя провалились в новых для себя условиях.

Боснийский полузащитник сыграл в дебютном сезоне за «Барселону» в Ла Лиге только один полный матч, большую часть времени полируя лавку запасных. Виной тому стали плохая форма Миралема и участившиеся травмы игрока.

Как итог, Пьянич во всей кампании 2020/2021 не отметился ни одним результативным действием, чего с ним ранее никогда не случалось за всю профессиональную карьеру.

Спад игровых показателей хавбека совпал с кризисным временем «сине-гранатовых», которые откатились на третью строчку в испанской Примере и достаточно рано распрощались с мечтами об «ушастом» кубке, уступив ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Миралем Пьянич globallookpress.com

Начало следующего сезона Миралем провел на скамейке запасных «Барселоны», подыскивавшей ему новое место работы. «Бешикташ» дал шанс боснийцу реанимировать выступления, взяв его в аренду у «блаугранас».

Вот только он продолжал напоминать лишь блеклую тень прежнего себя. Большую часть времени в Турции Пьянич базировался в лазарете «орлов», проходя то восстановление от растяжения мышц бедра, то лечась от пневмонии.

Миралем Пьянич globallookpress.com

Изредка Миралем радовал фанатов «Бешикташа» навыками плеймейкера, отличившись двумя голевыми передачами в Лиге чемпионов и два раза ассистировав партнерам в Суперлиге. Не удивительно, что турецкий клуб решил не продлевать арендное соглашение и вернул игрока «Барселоне».

В стане «сине-гранатовых» на полузащитника уже не рассчитывали и пошли на радикальные меры, досрочно расторгнув с ним контракт.

Карьера вошла в штопор

Так и не прижившись в Каталонии, Пьянич, как и многие звездные футбольные исполнители, перешагнувшие 30-летний порог, отправился на заработки в Объединенные Арабские Эмираты.

Местная «Аль-Шарджа» подписала боснийского хавбека в статусе свободного агента, ожидая повышенный интерес болельщиков к звездному новичку и привлечение публики на трибуны «Шарджа Стэдиум».

Повреждения продолжили преследовать Миралема, однако выбивали из колеи его ненадолго. Адаптировался к новым условиям полузащитник мгновенно, забив два мяча и сделав один ассист в трех дебютных играх Про-Лиги ОАЭ.

Миралем Пьянич sport.es

В сезоне 2022/2023 Пьянич вышел 27 раз в футболке «Аль-Шарджи», отметившись во всех турнирах пятью автографами в воротах оппонентов и пятью голевыми передачами. Результативные действия хавбека помогли клубу стать победителем Кубка ОАЭ, Кубка Лиги и Кубка Президента.

Футбольную кампанию 2023/2024 босниец провел куда более скромно как в индивидуальном плане, так и в командных трофейных приобретениях. Миралема настигла голевая засуха, однако мастерство плеймейкера он не растерял — 11 ассистов тому подтверждение.

«Аль-Шарджа» закончила сезон без наград, оставшись в регулярном чемпионате ОАЭ за бортом медального зачета (четвертая позиция и пролет мимо Элитной Лиги Чемпионов АФК).

Минувшим летом трудовое соглашение Пьянича с эмиратским клубом подошло к концу, о продлении стороны не договорились, и он отправился на вольные хлеба.

С ярмарки в кипящую страстями РПЛ

Спрос на находившегося практически три месяца без клуба Миралема был крайне низок — не удивимся, если единственным стоящим вариантом для него стало предложение ЦСКА.

Ситуация с поиском рабочего места для Пьянича была настолько удручающей, что он даже согласился гораздо снизить финансовые аппетиты. Сообщалось, что босниец сперва запрашивал у «армейцев» заработную плату в размере 2 млн евро, а в конечном итоге стороны сошлись на сумме 1 млн евро + бонусная часть.

После согласования денежных деталей игрок и его агент почти сразу подтвердили переход в ряды «красно-синих». По информации СМИ, полузащитник подпишет контракт со столичным клубом по схеме «1+1».

Уже 25 сентября Миралем прилетел в Москву для прохождения медицинского обследования, успел примерить клубную «розу» ЦСКА и заявил, что очень счастлив оказаться в рядах «армейцев».

Он сказал, что обсуждал переход с соотечественником Элвером Рахимичем, который долгое время защищал цвета «красно-синих». Именно советы легенды москвичей помогли Пьяничу принять окончательное решение.

Календарь и таблица РПЛ

Интересно, что двумя годами ранее босниец наотрез отказался иметь дело с Россией. Тогда российская национальная сборная должна была провести товарищеский поединок с Боснией и Герцеговиной, но запланированная встреча сорвалась.

Ключевым фактором отмены матча послужила позиция лидеров команды Боснии — Миралема Пьянича и Эдина Джеко, которые саботировали участие в контрольной игре с Россией. Причем сделали они это во всеуслышание, дав комментарий прессе.

Миралем Пьянич globallookpress.com

Теперь полузащитнику придется реабилитироваться за сказанное уже на газоне «ВЭБ Арены», защищая эмблему ЦСКА. Безусловно, переход игрока с такой богатой биографией, хоть и находящегося на закате карьеры, грандиозное событие для РПЛ.

Конечно, на ум сразу приходит неудачный опыт приглашения российскими клубами звезд мировой величины — трансферы Андре Шюррле в «Спартак» и Клаудио Маркизио в «Зенит», которые ничем не запомнились на футбольном поле и отбывали номер в отечественном первенстве.

Не исключено, что Пьянич может повторить путь вышеназванных исполнителей: после «Ювентуса» в его карьере наступил регресс, и яркие игры Миралема в последние годы можно пересчитать на пальцах одной руки. Боснийцу всего 34 года — в этом возрасте многие исполнители еще сияют в топовых европейских лигах, а он едва тянул уровень чемпионата ОАЭ.

Есть опасения, что хавбеку окажется не по силам более насыщенный ритм российского первенства и будет отсутствовать желание выкладываться на все сто. Возможно, ЦСКА для Пьянича — перевалочный пункт перед более щедрым предложением из условной Саудовской Аравии.

Тем не менее существует и обратная сторона медали, что контракт с «армейцами» станет последним солидным шансом для него, и Миралем захочет громко хлопнуть дверьми под конец.

Миралем Пьянич globallookpress.com

Возможности хавбека хорошо известны нынешнему главному тренеру «красно-синих» Марко Николичу, который до прихода на пост наставника москвичей руководил «Шабабом Аль-Ахли» из ОАЭ. Поэтому сербский специалист воочию мог наблюдать за выступлениями Пьянича в эмиратском первенстве.

«Армейцы» неубедительно начали розыгрыш чемпионата России и занимают лишь шестую строчку в турнирной таблице. Короткие победные серии сменяются безвыигрышными, команде не хватает сбалансированности в центре поля.

Пьянич может привнести в эту зону ЦСКА надежности и креативности, примерив роль реджисты уже в РПЛ. В излюбленной схеме Николича 3-4-3 Миралем имеет шанс занять место одного из центральных полузащитников, где будет дирижировать игрой команды и направлять вектор атакующих действий столичного клуба.

Также одной из визитных карточек боснийца являются стандартные положения — нахождение хавбека у мяча при исполнении штрафного удара точно будет заставлять нервничать голкиперов оппонентов.

Перспективы выйти на первый план и стать главной звездной в Российской Премьер-лиги у Пьянича, несомненно, имеются. Осталось только прибавить должную мотивацию и набрать оптимальные физические кондиции, чтобы все с восхищением наблюдали за каждым действием боснийского мастера.