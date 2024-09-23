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    Трансферный дайджест. 17 — 23 сентября

    Пьянич перейдет в ЦСКА, «Реал» не оставил попыток подписать Дэвиса, Гринвуд привлек внимание топ-клубов

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    Миралем Пьянич
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Миралем Пьянич

    свободный агент, полузащитник, 34 года

    Московский ЦСКА близок к подписанию 34-летнего Миралема Пьянича.

    Сейчас боснийский полузащитник находится в статусе свободного агента и ведет активные переговоры с армейцами, которым необходим игрок способный дирижировать атаками из глубины и качественно исполнять стандартные положения.

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    • Как сообщает издание Sport24, ЦСКА предлагает Пьяничу контракт по формуле 1+1 и зарплату до 2 млн евро, именно такой оклад требует окружение полузащитника. Отмечается, что стороны готовы пойти на сближение в переговорах и снижение зарплаты, так как босниец хочет поиграть еще пару сезонов в приличном чемпионате.

    О сделке Пьянича и ЦСКА может быть объявлено на этой неделе. Последним клубом боснийца была «Аль-Шарджа» из ОАЭ, за нее он играл на протяжении двух последних сезонов.

    Миралем Пьянич
    globallookpress.com

    Ранее хавбек выступал за «Мец», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ».

    Наш прогноз: Пьянич подпишет контракт с ЦСКА.

    Альфонсо Дэвис

    «Бавария», защитник, 23 года

    Мадридский «Реал» не оставил попыток заполучить в свой состав защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

    По данным инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» снова делают предложение мюнхенскому клубу о переходе 23-летнего канадца.

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    • Сам Дэвис находится на перепутье и раздумывает, стоит ли ему подписать новый контракт с «Баварией», предлагающая ему повышенные условия по заработной плане и бонусам.

    «Реал», в свою очередь, не спешит форсировать события и повышать сумму трансфера. Если у Дэвиса не получится подписать новый контракт с «Баварией» (прежний истекает летом 2025 года), то мадридцы получать возможность уже в январе 2025 года официально вести с ним переговоры и заполучить по окончании сезона свободным агентом.

    При этом «Реал» хочет сохранить в своем составе и француза Ферлана Менди, который сейчас является первым выбором Карло Анчелотти на позиции левого защитника.

    Альфонсо Дэвис
    globallookpress.com

    Тренерский штаб хочет продублировать это амплуа качественным игроком и иметь выбор в зависимости от тактических схем и плотности календаря.

    Наш прогноз: Дэвис в итоге окажется в «Реале».

    Кастелло Люкеба

    «РБ Лейпциг», защитник, 21 год

    Мадридский «Реал» продолжает попытки омоложения состава и теперь пытается подписать качественного и талантливого центрального защитника.

    Внимание «сливочных» привлек левоногий французский защитник Кастелло Люкеба из «Лейпцига», сообщает издание Marca.

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    • Скауты «Реала» просматривали 21-летнего игрока центра обороны во время матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «РБ Лейпциг» и остались довольны увиденным.

    За немецкий клуб Люкеба выступает с лета 2024 года и с ходу стал основным футболистом в центре обороны. Его трансфер из «Лиона» обошелся «РБ Лейпциг» в 40 млн евро.

    Портал Transfermarkt оценивает игрока молодежной сборной Франции в 40 млн евро, но немецкий клуб за своего ключевого футболиста намерен получить сумму не менее 60 млн евро.

    Кастелло Люкеба
    globallookpress.com

    Наш прогноз: Люкеба летом 2025 года пойдет на повышение в «Реал» или другой топ-клуб.

    Ярек Гасеровский

    «Валенсия», защитник, 19 лет

    Другим кандидатом на усиление позиции центрального защитника в стан мадридского «Реала» является игрок «Валенсии» Ярек Гасеровский, сообщает AS.

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    Это 19-летний испанец уже второй сезон выступает в основе «летучих мышей», показывая очень зрелый и грамотный футбол для своего юного возраста.

    В контракте Гасеровского есть пункт о сумме отступных в размере 45 млн евро, такая сумма вполне устраивает «Реал», и он планирует активировать клаусуру в ближайшее время. У него есть и конкуренты в лице «Интера», «Атлетико» и «Зальцбурга», внимательно следящих за прогрессом 19-летнего защитника.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В этом сезоне защитник «Валенсии» сыграл пока два матча в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

    Ярек Гасеровский
    globallookpress.com

    На портале Transfermarkt Гасеровский оценивается сейчас в 15 млн евро. Он является игроком молодежной сборной Испании.

    Наш прогноз: Гасеровский усилит состав «Реала» летом 2025 года.

    Мэйсон Гринвуд

    «Марсель», полузащитник, 22 года

    Английскому вингеру Мэйсону Гринвуду удалось перезапустить свою карьеру после временного отстранения от футбола.

    В прошлом сезоне он зажигал в «Хетафе», а этим летом перебрался во французский «Марсель», где с ходу превратился в лидера команды и стал играть очень результативно.

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    • Во французской Лиге 1 он уже смог забить 5 голов в 5 встречах, некоторые из которых были очень красивыми и сделаны исключительно на исполнительском мастерстве.

    Такое яркое выступление автоматически привлекло внимание к Гринвуду со стороны европейских топ-клубов, которые уверены, что он смог вернуться на прежний уровень выступлений в составе «Манчестер Юнайтед».

    Мэйсон Гринвуд
    globallookpress.com

    По данным известного журналиста Грэма Бэйли, сейчас Гринвудом интересуются «Барселона», «Реал», «Бавария» и «ПСЖ».

    Наш прогноз: Гринвуд останется в «Марселе», там делают топ-клуб.

    Михаил Мудрик

    «Челси», полузащитник, 23 года

    Украинский полузащитник Михаил Мудрик не очень комфортно чувствует себя в стане лондонского «Челси» в этом сезоне.

    Состав «аристократов» чрезвычайно раздут, а новый главный тренер Энцо Мареска не очень то и жалует 23-летнего вингера.

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    • В этом сезоне Мудрик является игроком запаса и сыграл всего 30 минут в АПЛ, два раза выйдя на замену.

    Лондонский «Челси» не против отдать его в аренду в зимнее трансферное окно или отпустить в случае выгодного предложения.

    По данным TEAMtalk, интерес к Мудрику проявляют «Бавария», «Марсель» и некоторые клубы АПЛ, готовые взять его в аренду с правом возможного выкупа.

    Михаил Мудрик (справа)
    globallookpress.com

    Наш прогноз: Мудрик зимой покинет «Челси».

    Леон Горецка

    «Бавария», полузащитник, 29 лет

    После прихода Венсана Компани на пост главного тренера мюнхенской «Баварии» Леон Горецка лишился места в основном составе.

    На его позиции бельгийский наставник предпочитает использовать Майкла Олисе или Александра Павловича, а Горецке уготована лишь роль резервиста.

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    • В этом сезоне в Бундеслиге 29-летний хавбек сыграл всего один матч и провел на поле одну минуту, что его категорически не устраивает. Горецка играет только в Кубке Германии и Лиге чемпионов.

    За ситуацией с немцем внимательно следят «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм», которым требуется усиление в среднюю линию, сообщает Sun Sport.

    Леон Горецка
    globallookpress.com

    Главным препятствием на пути трансфера в АПЛ является высокая зарплата футболиста, которая равна 273 тысячи евро еженедельно, ее не готовы продублировать ни «МЮ», ни «Вест Хэм» в случае арендного соглашения.

    Наш прогноз: Горецка отвоюет место в основе «Баварии».

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