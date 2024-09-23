Трансферный дайджест. 17 — 23 сентября

Миралем Пьянич

свободный агент, полузащитник, 34 года

Московский ЦСКА близок к подписанию 34-летнего Миралема Пьянича.

Сейчас боснийский полузащитник находится в статусе свободного агента и ведет активные переговоры с армейцами, которым необходим игрок способный дирижировать атаками из глубины и качественно исполнять стандартные положения.

Как сообщает издание Sport24, ЦСКА предлагает Пьяничу контракт по формуле 1+1 и зарплату до 2 млн евро, именно такой оклад требует окружение полузащитника. Отмечается, что стороны готовы пойти на сближение в переговорах и снижение зарплаты, так как босниец хочет поиграть еще пару сезонов в приличном чемпионате.

О сделке Пьянича и ЦСКА может быть объявлено на этой неделе. Последним клубом боснийца была «Аль-Шарджа» из ОАЭ, за нее он играл на протяжении двух последних сезонов.

Миралем Пьянич globallookpress.com

Ранее хавбек выступал за «Мец», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ».

Наш прогноз: Пьянич подпишет контракт с ЦСКА.

Альфонсо Дэвис

«Бавария», защитник, 23 года

Мадридский «Реал» не оставил попыток заполучить в свой состав защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» снова делают предложение мюнхенскому клубу о переходе 23-летнего канадца.

Сам Дэвис находится на перепутье и раздумывает, стоит ли ему подписать новый контракт с «Баварией», предлагающая ему повышенные условия по заработной плане и бонусам.

«Реал», в свою очередь, не спешит форсировать события и повышать сумму трансфера. Если у Дэвиса не получится подписать новый контракт с «Баварией» (прежний истекает летом 2025 года), то мадридцы получать возможность уже в январе 2025 года официально вести с ним переговоры и заполучить по окончании сезона свободным агентом.

При этом «Реал» хочет сохранить в своем составе и француза Ферлана Менди, который сейчас является первым выбором Карло Анчелотти на позиции левого защитника.

Альфонсо Дэвис globallookpress.com

Тренерский штаб хочет продублировать это амплуа качественным игроком и иметь выбор в зависимости от тактических схем и плотности календаря.

Наш прогноз: Дэвис в итоге окажется в «Реале».

Кастелло Люкеба

«РБ Лейпциг», защитник, 21 год

Мадридский «Реал» продолжает попытки омоложения состава и теперь пытается подписать качественного и талантливого центрального защитника.

Внимание «сливочных» привлек левоногий французский защитник Кастелло Люкеба из «Лейпцига», сообщает издание Marca.

Скауты «Реала» просматривали 21-летнего игрока центра обороны во время матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «РБ Лейпциг» и остались довольны увиденным.

За немецкий клуб Люкеба выступает с лета 2024 года и с ходу стал основным футболистом в центре обороны. Его трансфер из «Лиона» обошелся «РБ Лейпциг» в 40 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодежной сборной Франции в 40 млн евро, но немецкий клуб за своего ключевого футболиста намерен получить сумму не менее 60 млн евро.

Кастелло Люкеба globallookpress.com

Наш прогноз: Люкеба летом 2025 года пойдет на повышение в «Реал» или другой топ-клуб.

Ярек Гасеровский

«Валенсия», защитник, 19 лет

Другим кандидатом на усиление позиции центрального защитника в стан мадридского «Реала» является игрок «Валенсии» Ярек Гасеровский, сообщает AS.

Это 19-летний испанец уже второй сезон выступает в основе «летучих мышей», показывая очень зрелый и грамотный футбол для своего юного возраста.

В контракте Гасеровского есть пункт о сумме отступных в размере 45 млн евро, такая сумма вполне устраивает «Реал», и он планирует активировать клаусуру в ближайшее время. У него есть и конкуренты в лице «Интера», «Атлетико» и «Зальцбурга», внимательно следящих за прогрессом 19-летнего защитника.

Прогнозы и ставки на футбол

В этом сезоне защитник «Валенсии» сыграл пока два матча в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

Ярек Гасеровский globallookpress.com

На портале Transfermarkt Гасеровский оценивается сейчас в 15 млн евро. Он является игроком молодежной сборной Испании.

Наш прогноз : Гасеровский усилит состав «Реала» летом 2025 года.

Мэйсон Гринвуд

«Марсель», полузащитник, 22 года

Английскому вингеру Мэйсону Гринвуду удалось перезапустить свою карьеру после временного отстранения от футбола.

В прошлом сезоне он зажигал в «Хетафе», а этим летом перебрался во французский «Марсель», где с ходу превратился в лидера команды и стал играть очень результативно.

Во французской Лиге 1 он уже смог забить 5 голов в 5 встречах, некоторые из которых были очень красивыми и сделаны исключительно на исполнительском мастерстве.

Такое яркое выступление автоматически привлекло внимание к Гринвуду со стороны европейских топ-клубов, которые уверены, что он смог вернуться на прежний уровень выступлений в составе «Манчестер Юнайтед».

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

По данным известного журналиста Грэма Бэйли, сейчас Гринвудом интересуются «Барселона», «Реал», «Бавария» и «ПСЖ».

Наш прогноз: Гринвуд останется в «Марселе», там делают топ-клуб.

Михаил Мудрик

«Челси», полузащитник, 23 года

Украинский полузащитник Михаил Мудрик не очень комфортно чувствует себя в стане лондонского «Челси» в этом сезоне.

Состав «аристократов» чрезвычайно раздут, а новый главный тренер Энцо Мареска не очень то и жалует 23-летнего вингера.

В этом сезоне Мудрик является игроком запаса и сыграл всего 30 минут в АПЛ, два раза выйдя на замену.

Лондонский «Челси» не против отдать его в аренду в зимнее трансферное окно или отпустить в случае выгодного предложения.

По данным TEAMtalk, интерес к Мудрику проявляют «Бавария», «Марсель» и некоторые клубы АПЛ, готовые взять его в аренду с правом возможного выкупа.

Михаил Мудрик (справа) globallookpress.com

Наш прогноз: Мудрик зимой покинет «Челси».

Леон Горецка

«Бавария», полузащитник, 29 лет

После прихода Венсана Компани на пост главного тренера мюнхенской «Баварии» Леон Горецка лишился места в основном составе.

На его позиции бельгийский наставник предпочитает использовать Майкла Олисе или Александра Павловича, а Горецке уготована лишь роль резервиста.

В этом сезоне в Бундеслиге 29-летний хавбек сыграл всего один матч и провел на поле одну минуту, что его категорически не устраивает. Горецка играет только в Кубке Германии и Лиге чемпионов.

За ситуацией с немцем внимательно следят «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм», которым требуется усиление в среднюю линию, сообщает Sun Sport.

Леон Горецка globallookpress.com

Главным препятствием на пути трансфера в АПЛ является высокая зарплата футболиста, которая равна 273 тысячи евро еженедельно, ее не готовы продублировать ни «МЮ», ни «Вест Хэм» в случае арендного соглашения.

Наш прогноз: Горецка отвоюет место в основе «Баварии».