Томас Мюллер: бессменный Raumdeuter

Когда настало время творить историю, Томас Мюллер отпраздновал этот момент так, как мог отпраздновать только Томас Мюллер.

В начале сентября Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по количеству матчей. Игра второго тура Бундеслиги против «Фрайбурга» стала для него 710-й в составе мюнхенского клуба.

Томас появился на поле только во втором тайме, но за отведенное ему время все равно успел поразить чужие ворота, вогнав мяч в верхний угол.

Мюллер провел дебютный матч за «Баварию» в августе 2008 году. Тогда еще не было никаких биткоинов, а Барак Обама только готовился стать президентом США. С тех пор «Бавария» провела 821 официальный матч, и 711 из них прошли с участием Мюллера, в том числе недавняя игра против «Хольштайн Киль» (6:1).

Невероятное футбольное долголетие. Зепп Майер, который ранее был рекордсменом «Баварии» по количеству матчей, входит в число величайших вратарей в истории. То же самое можно сказать про Оливера Кана, который занимает третье место в этом списке.

Однако Мюллер сыграл уже на 98 матчей больше, чем любой другой полевой футболист в истории клуба. Великий Герд Мюллер провел за «Баварию» 613 матчей, успев поработать под руководством десяти тренеров.

Мюллер — одна из неожиданных звезд, тот, кого даже сейчас можно назвать неразгаданной загадкой.

Очевидно, что лишь немногим удалось создать на поле свою собственную роль. Мюллер среди них. Томас оказался в этом почетном списке в 2011 году, когда ему было 22 года. Он уже выиграл титул в Бундеслиге и свой первый Кубок Германии. В 2010-м он вместе со сборной занял третье место на чемпионате мира в ЮАР. При этом он стал одним из лучших бомбардиров и получил приз лучшему молодому игроку турнира.

Томас Мюллер globallookpress.com

По большинству показателей он уже соответствовал статусу звезды. Между тем, его личность раскрылась во время интервью Андреасу Буркерту в январе 2011 года, когда многие все еще пытались дать правильное определение неуклюжему нападающему с длинными ногами, который продолжал забивать голы.

«Ваш игровой стиль сложно сравнивать с кем-либо. Возможно, вы сами назовете кого-нибудь?», — спросил Буркерт.

Мюллер ответил: «Нет, я совершенно уникален. Есть дриблеры, которые имеют некоторые признаки сходства, как и некоторые нападающие, но тогда кто я?».

Мюллер определил свою роль на футбольном поле как Raumdeuter (буквально «искатель пространства» — тот, кто ищет свободные зоны).

Кажется, Томас нашел идеальное слово для описания своего амплуа. Настолько идеальное, что оно вошло в футбольный словарь и проникло в мейнстрим через Football Manager.

Спустя годы Буркерт не скрывал своего восхищения тем, насколько лаконично, но при этом точно Мюллер определил свою роль.

«Тогда все задавали этот вопрос, про его роль, позицию. Нам пришлось потрудиться, чтобы подобрать правильную формулировку.

Кажется, мы были в отеле в Дохе, и он в тот момент вообще не был готов к интервью. Но это слово — Raumdeuter — он до этого никогда не произносил его, но идеально подходит для описания его футбольной роли», — сказал Буркерт через 13 лет после интервью с Мюллером.

Буркерт больше не занимается журналистикой. С некоторых пор он работает в баскетбольном секторе «Баварии» и до этого разговора много лет не перечитывал интервью с Томасом. Но после прочтения станет ясно, что Мюллер за это время вообще не изменился.

Томас Мюллер на секторе болельщиков «Баварии» globallookpress.com

«На самом деле удивительно снова читать это интервью. Он вообще не изменился. Я видел Томаса прошлой зимой, он был таким же открытым и дружелюбным. Он не изменился за эти 13 лет. В то время я работал репортером в "Suddeutsche Zeitung", благодаря чему познакомился со многими известными людьми в мире спорта. Единственный, с кем я бы сравнил его, — это Дирк Новицки (известный немецкий баскетболист, играл в НБА за "Даллас"). Он тоже совершенно не меняется.

Томас — полная противоположность тому, что вы видите в сегодняшнем футбольном пузыре. Он не выпендривается за рулем Ferrari, он нормально одевается...Он такой же, как ваш сосед», — добавил Буркерт.

Но это ни для кого не сюрприз. Мюллер ворвался в наше сознание на ЧМ-2010: после матча с Англией, в котором он забил два гола, Томас прямо во время интервью передал привет бабушке и дедушке. Это был проблеск человечности в словах парнях, который уже находился на вершине мира.

К счастью, Мюллер не меняется, и, очевидно, он чувствует себя максимально комфортно.

«Он, безусловно, один из самых умных игроков, которых я когда-либо тренировал», — сказал Хайко Фогель, долгое время работавший в юношеской команде «Баварии».

Фогель провел в академии «Баварии» десять лет. За это время он успел поработать с Матсом Хуммельсом, Филиппом Ламом, Тони Кроосом и Давидом Алабой.

Мнение Фогеля о Мюллере еще больше помогает объяснить футбольное долголетие 35-летнего футболиста и его способность быть полезным в разные периоды.

«Впервые я встретил Мюллера, когда ему было 12 лет. Это было еще до того, как он пришел в "Баварию". Тогда он играл на турнире за команду из своего родного города. Он был довольно хорош, поэтому мы поинтересовались у него по поводу перехода в "Баварию". Он ответил, что это возможно.

Томас Мюллер и Гарри Кейн globallookpress.com

Я был его тренером в команде для игроков до 15 лет. Это было хорошее время. Наша философия в "Баварии" заключалась в том, чтобы наши команды играли против соперников, которые старше. Наши 15-летние играли против 17-летних. Это было сложно, но, я думаю, что это была важная концепция в контексте развития.

У нас было много классных игроков. Не всегда самых быстрых и атлетичных, но тех, ко обладал отличным менталитетом и игровым интеллектом», — сказал Фогель.

Разница в возрасте и искусственно созданные невыгодные условия, в которых оказывались молодые игроки, требовали стремительного развития игрового интеллекта, умения быстро соображать, находить лучшие решения, справляться с физическими недостатками — не секрет, что парни постарше были не прочь поиздеваться над молодыми талантливыми игроками «Баварии».

Для некоторых Мюллер — яростный игрок, у которого никогда не пропадает желание бороться и побеждать. Нет никаких сомнений в том, что он до сих пор остается на футбольной вершине исключительно благодаря силе воли. Несмотря на то, что он выиграл всё, что только можно было, Томас продолжает отдавать все силы ради достижения цели. Но также надо не забывать, что ему удалось избежать серьезных травм.

Мюллер — один из тех футболистов, которые вне времени, чьи качества не соответствуют современным тенденциям. Он не может похвастаться скоростью или техникой, в физическом плане он тоже не выделяется. Однако он прекрасно читает игру, зачастую быстрее всех видит дальнейшее развитие эпизода. На пике карьеры Мюллер был одним из самых креативных игроков в европейском футболе.

Томас Мюллер globallookpress.com

Роберт Левандовский забил 344 гола за «Баварию». В 54 случаях поляку ассистировал Мюллер. Хотя возникает соблазн сказать, что дело не в чьих-то передачах, а в том, что Левандовский шикарный финишер, это было бы неправильно.

В сезоне-2022/2023, когда Левандовского уже не было в «Баварии», Мюллер в среднем за 90 минут игрового времени делал 2,00 передачи в штрафную, 2,16 ключевых паса и 4,76 прогрессивных передач.

Проще говоря, Мюллер моментально видит возможность для развития атаки, он — спокойствие в хаосе событий. Очевидно, что это врожденная способность, но в «Баварии» ему постоянно помогали развивать эти качества.

«Мы всегда ограничивали касания на тренировках. Мы играли в одно касания, в два или в три, а потом снова в одно. Кроме того, мы перемещали ворота или играли только в одни ворота.

А еще мы устраивали различные противостояние: двое на двое, трое против одного, двое против троих. Это очень важные вещи для развития игрового интеллекта. Если вам не хватает физических качеств, в таком случае должны преобладать умственные», — вспоминает Фогель.

Томас Мюллер и Альфонсо Дэвис globallookpress.com

Но для поддержания умственных качеств также нужна стабильность вне поля. У Мюллера никогда не было с этим проблем.

«Семья — одна из его самых сильных сторон. Я люблю его отца (его зовут Герхард, но он не бывшая звезда "Баварии"). Для любого молодого игрока важно иметь такого отца. Он всегда поддерживал его, но при этом оставался на заднем плане. Томасу пришлось научиться самостоятельно справляться со всеми ситуациями, с которыми он сталкивался. Играл он или нет — что-то вроде этого. Он знал, что семья всегда рядом, но в такие моменты он был одинок.

После каждого сезона его отец разговаривал с одним из тренеров или со мной. Он спрашивал: Что ты думаешь о его развитии в этом сезоне? Все в порядке или нет? Может ли он что-то улучшить?».

В этом и заключается наиболее вероятное объяснение того, почему Мюллер был так важен для всех тренером «Баварии» — от Луи ван Гала до Юппа Хайнкеса, Пепа Гвардиолы до Ханса-Дитера Флика. Независимо от тактической расстановки и философии.

Эта адаптивность дает ему особый статус. Никто не может сказать ничего плохого о Мюллере. Болельщики соперников могут позавидовать его коллекции трофеев, тогда как успехи «Баварии» вызывают негодование. Но далеко не все тянутся к нему, несмотря на то, что он является очевидным символом доминирования. Как такое возможно?

Томас Хурнер, обозреватель немецкого футбола в «Suddeutsche Zeitung», размышляет, прежде чем ответить на этот вопрос.

«Томас Мюллер не похож на профессионального футболиста. Он знает об этом и умеет над этим посмеяться. Он — аутсайдер, которому удалось стать одним из самых успешных игроков в истории немецкого футбола. Это действительно делает его интересным. А еще он очень забавный парень, настоящий. Если бы он не стал футболистом, вы могли бы представить его механиком или кем-то в этом роде. Он никогда не вел себя как звезда», — считает Хурнер.

Такого же мнения придерживается и Фогель: «Томас Мюллер — это Томас Мюллер. В отличие от многих футболистов, у него нет комплексов, его нельзя назвать актером, который играет определенную роль. Он всегда остается самим собой».