На расстоянии вытянутой руки. Слуцкий и «Шанхай Шэньхуа» рвутся к чемпионству

Леонид Слуцкий после годичного простоя обрел себя на просторах Поднебесной, возглавив «Шанхай Шэньхуа». Пока карьера российского специалиста в Китае складывается со знаком «плюс».

Эндшпиль не за горами

Многие со скептицизмом восприняли новый вызов Слуцкого, ссылаясь на низкий уровень Суперлиги Китая — мол из-за недостаточной конкуренции можно разделываться с оппонентами одной левой.

53-летний наставник не обращал внимания на такие комментарии и громко открыл двери в китайский футбол. Его «Шанхай Шэньхуа» стал практически непобедимым и претендует на медали высшей пробы чемпионата Китая.

Китайская Суперлига проходит по системе «весна-осень», поэтому Леонид Викторович вышел на дистанцию вместе с командой в марте. Ранее им покорился Суперкубок страны, который они завоевали в дерби с «Шанхай Порт».

Минимальная победа со счетом 1:0 над «красными орлами» добавила авансов Слуцкому и вернула ему аппетит к трофеям — это был первый титул тренера за восемь лет.

Стартовал «Шанхай Шэньхуа» в национальном первенстве очень убедительно, одержав пять викторий кряду с разницей мячей 13:2. Отобрать очки у «синих дьяволов» смог «Бэйцзин Гоань» лишь в шестом туре, когда клубы расписали мировую ничью 1:1.

«Шанхай Шэньхуа» shenhuafc.com.cn

Всего за 26 туров чемпионата Китая подопечные Слуцкого двадцать один раз праздновали триумф, при этом только один раз познав горечь поражения.

Обидчиком «Шанхай Шэньхуа» снова стал «Бэйцзин Гоань», который на своем поле одолел их со счетом 2:1, а победный мяч был забит на седьмой компенсированной к основному времени минуте.

Именно этот досадный проигрыш оставляет «синих дьяволов» на второй строчке — впереди расположился «Шанхай Порт», имеющий гандикап в 2 балла. При этом «Шанхай Шэньхуа» нанес лидеру единственное для того поражение в сезоне, добыв убедительную викторию на своем поле со счетом 3:1.

Это была уже третья встреча клубов в 2024 году и пока удача на стороне дружины Слуцкого, которая, находясь в статусе андердога шанхайского дерби, два раза победила прошлогодних чемпионов и однажды сыграла вничью.

За четыре тура до конца Суперлиги Китая «Шанхай Шэньхуа» дышит в спину «Шанхай Порт», имея 67 очков против 69 соответственно. Они ведут ожесточенную борьбу за китайский трон, имея значительный отрыв от остального пелотона — пропасть между идущим третьим «Чэнду Жунчэн» и вторым местом составляет пятнадцать баллов.

«Шанхай Шэньхуа» https://www.shenhuafc.com.cn/

Как минимум серебряные медали уже находятся в кармане подопечных Слуцкого, но кого интересуют второстепенные награды, когда вожделенное золото так близко?

В последний и единственный раз «Шанхай Шэньхуа» становился чемпионом страны в далеком 1995 году, поэтому завоевав вожделенный трофей Леонид Викторович точно впишет свое имя золотыми буквами в историю клуба.

Прогнозы и ставки на футбол

Календарь китайского первенства на финише преподнесет шанхайским клубам практически одинаковых по классу соперников, расположившихся в основном за пределами топ-5, а то и вовсе в самом хвосте турнирной таблицы.

Обе команды, принимающие участие в чемпионской гонке, проведут две встречи дома и два поединка в гостях — наиболее трудным для них видится выезд к «Чэнду Жунчэн», который занимает 3 место. «Шанхай Порт» отправится к ним в 28-м туре, а «Шанхай Шэньхуа» в провинции Сычуань завершит кампанию.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Леониду Слуцкому стоит опасаться «Чэнду Жунчэн», так как в первом круге на домашней арене они лишили «синих дьяволов» трех пунктов, добыв результативную ничью 1:1. Соседи по городу наоборот уверенно разделались с ними и одержали верх со счетом 2:0.

«Шанхай Шэньхуа» стоит уповать на чудо в конце Суперлиги Китая: необходимо самим добывать стопроцентный результат и надеяться на осечку «Шанхай Порт», чтобы ликвидировать разрыв в два пункта.

Баталии на несколько фронтов

Помимо национального первенства «Шанхай Шэньхуа» имел шансы зацепиться еще за два трофея: Кубок Китайской футбольной ассоциации и азиатскую Лигу чемпионов.

Путь в Кубке страны был далеко не услан для подопечных Слуцкого лепестками роз: им довольно трудно давалось покорение каждой турнирной стадии.

Начали первенство «синие дьяволы» с четвертого раунда, где соперником команды стал один из аутсайдеров второго дивизиона Китая «Фошань Наньши». Над скромным клубом из провинции Гуандун «Шанхай Шэньхуа» добыл минимальную победу со счетом 1:0.

«Шанхай Шэньхуа» https://www.shenhuafc.com.cn/

Затем их ждал «Шэньчжэнь Пэн Сити», идущий во второй половине турнирной таблицы Суперлиги. В основное и дополнительное время футбольные коллективы победителя не выявили, а в серии пенальти нервы крепче оказались у команды Леонида Викторовича (триумф 5:3).

В четвертьфинале Кубка Китая судьба свела «синих дьяволов» с «Бэйцзин Гоань», который дважды отобрал очки у них по ходу регулярного чемпионата. Встреча выдалась очень напряженная: на старте «Шанхай Шэньхуа» вырвался вперед, а уже после девяностой минуты клубы обменялись голами и установили окончательный результат — 2:1 в пользу дружины Слуцкого.

В полуфинале «Шанхай Шэньхуа» уже 25 сентябя померился силами в дерби с «Шанхай Порт». Как мы говорили выше, статистика личных встреч в 2024 году была полностью на стороне «синих дьяволов», но очная встреча завершилась победой «Порта» со счетом 3:2.

Элитная Лига чемпионов АФК только набирает свои обороты и не так давно команды провели первые матчи турнира. Клубы разделены на две группы по 12 участников — Запад и Восток, а «Шанхай Шэньхуа» входит как раз во вторую.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Подопечные Леонида Слуцкого успешно вошли в первенство, одержав волевую победу над южнокорейским «Пхохан Стилерс» со счетом 4:1. При этом все четыре мяча «синие дьяволы» отправили в ворота соперников за последние полчаса игры.

Дальше «Шанхай Шэньхуа» ждет изнуряющий групповой этап, где им по силам расположиться на лидерских позициях. Ближайшую встречу азиатской Лиги чемпионов они проведут на выезде против «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии.

Покоритель Китайской стены

Под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» переживает настоящее преображение — от клуба, не хватавшего звезд в чемпионате, до одного из кандидатов на корону первенства.

К примеру, прошлый сезон китайской Суперлиги «синие дьяволы» закончили на пятом месте, отстав от лидера «Шанхай Порт» на 11 баллов. Теперь они навязывают соседям по городу ожесточенную конкуренцию, заставляя тех понервничать, и демонстрируют стабильные выступления, потерпев, как и «красные орлы», только одно поражение, — прогресс впечатляет.

Леонид Слуцкий https://www.shenhuafc.com.cn/

Также на горизонте виднеется, хоть и выглядящий на данном этапе чем-то из области фантастики, «золотой дубль» в Китае. К Суперкубку страны Леонид Викторович может добавить чемпионский титул — такой тренерский дебют точно запомниться надолго местной публике.

Слуцкого приглашали в «Шанхай Шэньхуа» для привнесения стабильности в результаты команды, с чем он справляется на ура, имея 25 побед в 30 матчах во всех турнирах. Если ранее «синие дьяволы» гремели в Кубке страны, то сейчас ведут борьбу за все национальные турниры и выглядят силой, с которой необходимо считаться, в Лиге чемпионов АФК.

Российскому специалисту удалось соблюсти гармонию между атакующей и оборонительной манерой игры команды. В последней трети поля у «Шанхай Шэньхуа» на виду два центральных нападающих: Андре Луис (15+7 в Суперлиге) и Сефас Малеле (15+2 в Суперлиге).

Сефас Малеле https://www.shenhuafc.com.cn/

По компоненту защиты дружина Слуцкого лучшая в чемпионате Китая, пропустив за 26 туров всего 16 мячей. Кроме «синих дьяволов», ни одна команда первенства не имеет показатель меньше одного гола за матч.

Леонид Викторович привил футбольному коллективу стойкий характер, который помогал им выбираться из тяжелых положений и до сих оставляет их в числе претендентов на титул.

Наиболее впечатляющие камбэки «Шанхай Шэньхуа» совершил в последних турах Суперлиги против «Чжэцзян», уступая 0:2 и вырвав викторию 4:3, и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», когда проигрывал 0:1 и под занавес встречи (на 89-й и 90-й минутах) перевернул игру, забрав три очка со счетом 2:1.

«Шанхай Шэньхуа» https://www.shenhuafc.com.cn/

Авторитет Слуцкого в Китае вырос до такого уровня, что ему прочат пост главного тренера национальной сборной. Однако сам российский специалист пока не думает о таком будущем — все его мысли сосредоточены на дальнейшей работе с «Шанхай Шэньхуа» и завоевании трофеев.

Он признался, что любит команду и всех ее фанатов. Думаем, что они испытывают аналогичные чувства к наставнику и даже если Леонид Викторович не принесет клубу титулы в ближайшее время, то простят ему это.

Плоды кропотливой работы тренера с «Шанхай Шэньхуа» видны невооруженным глазом и, надеемся, что судьба должна наградить его кубками.