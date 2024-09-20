Натянутые отношения. Карьера Глушенкова в сборной России висит на волоске

Нет дыма без огня

Взаимоотношения Глушенкова и главного тренера сборной России Валерия Карпина точно нельзя назвать теплыми. 55-летний специалист хоть и начал первым привлекать Максима ко взрослой команде, однако сработаться у них никак не выходит.

Помимо 45-и минут в дебютной игре против Кыргызстана и 15-и минут во встрече с Катаром в досье хавбека за национальную сборную виднеются только пустые страницы. Именно после матча с «бордовыми» между Глушенковым и Карпиным пробежала кошка.

Игрок начал товарищеский поединок на скамейке запасных и появился на поле лишь под занавес. За отведенное время Максим успел отметиться голевой передачей, успешно исполнив угловой удар на 90-й минуте.

Казалось, что все остались только в плюсе — тренер угадал с заменой, а полузащитник запомнился результативным действием. Вот только вокруг этого выхода Глушенкова на газон стадиона «Эль-Джануб» развернулась настоящая драма.

Валерий Карпин globallookpress.com

Говорилось, что полузащитник неохотно отреагировал на требования Карпина готовиться к появлению на поле — мол, зачем, если до конца матча осталось совсем немного времени. Конечно, главному наставнику не понравился тот фактор, когда его указания подвергаются сомнению и таким образом подрывается авторитет.

Также у тренерского штаба возникали вопросы к дисциплине Максима, желании хавбека выкладываться за сборную на все сто и играть в энергозатратный футбол, при котором приходится много бегать и отрабатывать в обороне.

Всё о футболе России

Время шло, соперники сборной менялись, статус Глушенкова в отечественном футболе рос — игрок стал главной скрипкой в атаке «Локомотива», а потом и вовсе лучшим ассистентом розыгрыша РПЛ. Нонсенс, однако больше форму национальной команды России полузащитник не надел.

Максим Глушенков globallookpress.com

Валерий Карпин первым пошел на примирение и заявил, что конфликта с хавбеком у него нет. Подтверждением этих слов стал вызов Максима на контрольные поединки сборной против Вьетнама и Таиланда.

Глушенков попал в расширенный состав даже с имеющейся травмой — переломом лучевой кости со смещением. В рядах национальной команды России надеялись, что игрок восстановиться к товарищеским матчам, но чуда не произошло и из-за повреждения он на сборы не поехал.

Наступит ли оттепель?

После скандального интервью Глушенкова — навряд ли. Дело даже не в личной неприязни полузащитника «Зенита» к персоне Валерия Карпина, своими высказываниями Максим показал общее пренебрежительное отношение к теме сборной России.

Для него приглашение в ряды национальной команды не привилегия, а вынужденная мера. Странным было заявление, что полученный перелом руки — это оберег боженьки от ненужных поездок во Вьетнам.

Даже если у тебя нет желания принимать участие в таких товарищеских поединках сборной, то зачем выносить сор из избы и объявлять об этом во всеуслышание? Как минимум, это проявление токсичного характера и возвышение себя над теми игроками, кто все же продолжает защищать цвета команды России.

Вызов в сборную, каким бы он ни был — на официальный поединок либо контрольный матч, нужно уважать, а если у тебя нет мотивации и интереснее потренироваться с одноклубниками, то с таким подходом может стоит вовсе отказаться от выступлений за команду.

Сборная России rfs.ru

Не забыл Глушенков упомянуть и отдельно про ситуацию во встрече с Катаром, взяв отчасти вину на себя, однако просить прощения у Карпина не планирует. Неуважение к главному тренеру и отсутствие субординации точно не растопят лед в их отношениях.

Отец полузащитника Александр Глушенков напротив оценил перспективы выступлений Максима в национальной команде России, как положительные. Мы не разделяем столь оптимистичных взглядов и думаем, что как минимум на ближайшие матчи, а может и на все время руководства сборной Валерием Карпиным, двери перед игроком закрыты.

Закулисные игры

Конечно же Глушенков не первый, чьи отношения с главным тренером национальной команды пошли под откос. Ранее по кривой дорожке, сопровождавшейся конфликтами, прошло немало футбольных исполнителей.

Нынешний наставник Валерий Карпин был по другую сторону баррикад, когда его, Александра Мостового и Сергея Кирьякова отлучили от сборной после серии неудач в отборе к ЧМ-1998.

Говорилось, что на решение тренера Бориса Игнатьева вычеркнуть игроков из списка повлиял президент РФС Вячеслав Колосков. Сам наставник заявлял, что невызов легионеров исходил лишь из спортивных принципов.

Как бы то ни было, Карпин и Мостовой при Игнатьеве в сборную России не приглашались. Вернулись в национальную команду они лишь осенью 1998 года, когда у руля находился уже Анатолий Бышовец.

Календарь и таблица РПЛ

Эстафету громкого скандала в сборной через десять лет принял Игорь Денисов, когда перед финалом Кубка УЕФА не увидел своей фамилии в заявке на Евро-2008. Гус Хиддинк объяснял это тем, что не хотел отвлекать игрока от подготовки к важному поединку.

Уже после хавбеку позвонил старший тренер Александр Бородюк с приглашением, однако услышал в трубку отказ. Версиями такого категорического ответа называют обиду Денисова на то, что набрал его не лично Хиддинк и игрок не хотел быть на вторых ролях в сборной.

Игорь Денисов globallookpress.com

Перемирие между голландским специалистом и полузащитником наступило осенью 2008 года, когда состоялся дебют Дениса в поединке со сборной Германии.

Следующими, кто попал в опалу главного тренера сборной России стали Александр Кокорин и Артем Дзюба. Напряжение в отношениях возрастало постепенно и переросло в конфликт, когда Станислав Черчесов не включил двух форвардов в заявку на Кубок Конфедераций 2017 года.

Игроки ничего лучше не придумали, как высмеять тренера жестом в видео, которое выложили в соцсети. Благо Станислав Саламович оказался не из обидчивых и уже осенью 2017 Кокорин защищал цвета сборной России в товарищеских матчах.

А дуэт Дзюба-Черчесов зажигал на домашнем ЧМ-2018, когда национальная команда подарила сказку всей стране. Любовная история нападающего и сборной закончилась после ухода с тренерского мостика Станислава Саламовича.

Станислав Черчесов и Артем Дзюба globallookpress.com

Причиной тому стало назначение на должность главного наставника Валерия Карпина, с которым у Дзюбы не сложилось еще в «Спартаке». На протяжении долгих лет они поддевали друг друга в интервью, Артем не скрывал испытываемую неприязнь к тренеру.

В самом начале работы со сборной Карпин провел разговор с Дзюбой, длившийся больше часа, по итогам которого пришли к единому мнению и снизили градус конфликта.

Осенью 2021 года тренер включил форварда в лонг-лист национальной команды, однако тот отказался от вызова. Аргументировал Дзюба это тем, что не набрал оптимальных кондиций и не будет приезжать в ряды сборной.

После этого приглашений Артем не получал и, скорее всего, мы больше не увидим его в футболке команды России.