9-й тур РПЛ. Кечинов ставит на «Спартак», Тарханов видит игру в столичном дерби равной

Два человека, оставившие большой след в российском футболе, обсудили с корреспондентом Livesport.ru Михаилом Пукшанским три встречи предстоящего тура РПЛ с наиболее громкими афишами. Александр Тарханов и Валерий Кечинов через призму минувшего тура и последних кубковых баталий разобрали предстоящий субботний поединок «Рубин» — ЦСКА, а также воскресные «Пари НН» — «Локомотив» и, конечно, «Спартак» — «Динамо».

Трудно поверить, но вечно молодому Тарханову на днях исполнилось 70. За плечами — 249 матчей и 61 гол в составе ЦСКА, отличная тренерская работа в том же ЦСКА, «Спартаке», «Крыльях», «Торпедо», «Урале», сборной России. А Кечинов, во что тоже с трудом верится, недавно отметил 50-летний юбилей. Шесть побед в чемпионате России и его великолепный дриблинг никогда не забыть. Любопытно, что именно Александр Федорович привез в свое время Валерия из Ташкента в «Спартак».

— Между турами РПЛ в очередной раз вклинился раунд Кубка России. Насколько повсеместная в подобных случаях ротация состава сбивает с толку тренеров и футболистов?

Александр Тарханов: Никаких проблем не вижу. За рубежом люди еще и Лигу чемпионов играют, и по два национальных Кубка где-то, как в Англии, или Франции. Никого с толку не сбить, если есть мастеровитая команда и умелый тренер.

Валерий Кечинов: Ни в коем случае. Наоборот. Нет сейчас у нас никаких международных турниров, поэтому Кубок приобретает особое значение. В любой команде 20, или больше футболистов. Им нужно давать игровую практику. В мое время, кто не попадал в состав, мог спокойно играть за дубль. Сейчас этого нет. Плюс сам по себе Кубок — это престижный титул.

— Но вот лидер «Манчестер Сити» Родри вообще пригрозил забастовкой игроков АПЛ, если перенасыщенный календарь сезона останется прежним. Стоит ли вообще в кубковых состязаниях отказываться от привычного формата?

А.Т.: Понятно, что никакой забастовки нигде не будет. Футболисты, как ни крути, — люди подневольные. Сидят на контрактах, тем более таких, как у Родри. А что касается формата, нам лишние игры с учетом известных обстоятельств точно не помешают.

В.К.: Ну, Англия — это всегда отдельная история в этом плане. Сейчас еще и Лига наций добавилась, дополнительные матчи в Лиге чемпионов. Но для нас-то это абсолютно нормально. Даже необходимо, как я уже сказал.

— Известный в прошлом голкипер Александр Филимонов назвал российский Кубок совершенно ужасным и бессмысленным турниром. Настолько все печально?

А.Т: Не согласен с Сашей. Кубок должен восполнить для нас пробел в международных состязаниях. Вот вся Европа в середине недели играла, а наши тренеры и футболисты должны равняться на нее, несмотря ни на что.

В.К.: Я не совсем согласен с регламентом. Кубок должен оставаться турниром на вылет. Тем он и отличается от чемпионата. Сейчас, понятно, хотят побольше игр сделать. Увидеть заполненные трибуны, когда не задействован Fan ID. Идея турнира чуть теряется, но я все равно смотрю его с удовольствием.

Александр Тарханов globallookpress.com

— Как тогда наставникам российских клубов с учетом трудностей логистики и ротации наигрывать составы?

А.Т.: Проблема исключительно наших тренеров. В Европе нет длительных сборов, мы же издавна работали в других реалиях. Здесь тоже никаких проблем не вижу. Сыгрывайтесь в период «предсезонки». В мою бытность вообще было 15 человек С одной стороны, может, и проще, когда выбора нет. С другой — это палка о двух концах. Но ничего — и чемпионат, и Кубок одним составом выдерживали.

В.К.: Они уже привыкли. По 7-8 человек выпускают в кубковых матчах. Тех, кто мало играет в чемпионате. Заранее понимая, что в ближайшем туре выйдут другие люди.

«Рубин» — ЦСКА

— В продолжение о сложностях подготовки к матчам. Армейцы в среду вечером сыграли на Кубок с «Краснодаром», а через день уже лететь в Казань. Когда тренироваться?

А.Т.: С этой проблемой сталкивается каждая команда, у которой насыщенный календарь. Гвардьола вот постоянно повторяет, что некогда тренироваться. Но я вам так скажу: лучшая тренировка — это игра. Все связи там и налаживаются. Просто надо уметь восстанавливать команду, и готовиться к следующему матчу.

В.К: Поддерживать форму, чуть встряхнуться. Сок пустить — и в бой. Ничего страшного абсолютно в этом нет.

— После поражения от «Зенита» (0:1) Марко Николич поменял больше половины состава. Не могут в субботу больший шанс получить те, кто удачно сыграл с краснодарцами?

А.Т.: Здесь — всецело видение тренера. Только он может оценить состояние футболистов за день, или в день матча. Но, думаю, что у армейцев будет привычный по чемпионату состав.

В.К.: Может быть, один-два человека, не более того. Тренеры уже определили для себя на дистанции, кто играет в стартовом составе, а кто ближайший резерв. Бывает, парень феноменально сыграл на Кубок, ну как его не поставить? Если явно в форме, на подъеме, в хорошем настроении.

— Юным Матвеям Лукину и Кисляку рано играть в первенстве, пока их удел кубковые матчи?

А.Т.: Оба с «Краснодаром» смотрелись здорово. Кисляк забил отличный матч в падении головой. Его и раньше подключали к основе. Но оба, скорее, — надежда на будущее. Нужно доказывать каждый раз, что они сильнее тех, кто сегодня играет в основе.

В.К.: Кисляк сейчас хорошо сыграл с «Краснодаром». Его как раз, может быть, и увидим.

«Рубин» — «Зенит» globallookpress.com

— Армейцы неделю назад при 19 ударах и 9 угловых лишь раз попали в створ. Дело случая, или матчи с сегодняшним «Зенитом» всегда будут стоять особняком?

А.Т.: «Зенит» хорошо оборонялся. В атаке не все получалось, но защищались уверенно, не давали бить прицельно, закрывали зоны в момент удара. Отсюда у армейцев такая статистика.

В.К.: В мое время говорили — это мастерство. Когда я играл, это было минимум — в створ попасть. Куда-то выше пробить из убойной позиции считалось преступлением. Поэтому надо уповать на себя, а не сваливать на оборону «Зенита». Тренироваться больше. Над ударами, по крайней мере, работать.

— «Рубин» в первом матче после паузы на игры сборных оконфузился дома с «Крыльями» (0:2) при кажущемся преимуществе и минимуме голевых моментов. Не похоже здесь на нулевую ничью, раз ни те, ни другие в ворота не попадают?

А.Т.: Рахимов верно высказался, что не хватало остроты. «Крылышки», напротив, с возвращением в строй Гарре, с приходом Сергеева в этом компоненте прибавили. Что касается предстоящей игры, на «нули» точно не поставлю. Думаю, ЦСКА выиграет.

В.К.: Тоже думаю, что ближе к ничьей здесь. Поставил бы на «Рубин», но его игра с Самарой немножко смущает. При этом забитые мячи будут, скорее — 1:1.

Прогнозы и ставки на матч «Рубин» — ЦСКА

— Но ждем, так или иначе, оборонительного футбола?

А.Т.: Нет. ЦСКА играет в атаку, и будет диктовать свои условия. Реализация, порой, хромает, но моментов создают достаточно много. Такое в футболе случается на любом уровне. Вот вам «Сити» — «Интер» сейчас 0:0 сыграли. Но кто скажет, что это был оборонительный футбол? Столько моментов с обеих сторон! И игра смотрелась, высочайшего уровня! Большое удовольствие получил, несмотря на отсутствие голов.

В.К.: Скорее всего, да. Мы знаем, что у «Рубина» обычно сзади порядок. Но и впереди есть люди, которые могут что-то придумать, нарисовать. Даку очень хорош для нашего чемпионата, за счет индивидуального мастерства способен решить эпизод. В ЦСКА то же самое: есть футболисты, умеющие создать на ровном месте. Обляков сейчас, скажем, в отличной форме.

«Спартак» — «Динамо»

— Понятно, вывеска традиционно многообещающая. Здесь пойдет игра шашки наголо?

А.Т.: У обеих команд еще нет такой стабильности, чтобы предсказывать, как сложится матч. Личка это признает в каждом интервью. Тут не то что игра на игру, а тайм на тайм не приходится. Что у одних, что у других.

В.К.: Не думаю, что прямо будет такой уж «безбашенный» футбол. «Спартак» в последнее время очень хорошо играет с «Динамо». Было и 3:0 даже. Поэтому те могут осторожничать.

— Не люблю оглядываться на события давно минувших дней, но в прошлом сезоне «Спартак» четырежды обыграл «Динамо». Это дает ему некое психологическое преимущество?

А.Т.: Каждая новая игра — это чистый лист. Скажу вам с точки зрения футболиста, прошлое очень быстро стирается из памяти.

В.К.: Больше, наверное, неуверенность дает футболистам «Динамо». Когда выигрываешь, не задумываешься над тем, что у тебя идет удачная серия. А, наоборот, проигрываешь кому-то, вырабатывается комплекс. Как же так, мол! Если еще вратарь Лещук вдруг появится, можно сказать дорога для «Спартака» открыта. Но если серьезно, все серии рано, или поздно прерываются. «Динамо» тоже обладает очень приличным составом.

— Вот с динамовцами Махачкалы (1:1) в минувшее воскресенье столь убедительно не получилось. Не пошел спартаковцам перерыв на пользу?

А.Т.: Да, по игре там особого преимущества у «Спартака» не было. Полный стадион, возможно, сыграл свою роль. Именно матч с «Динамо» покажет, пошел ли ему перерыв на пользу, или нет.

В.К.: Не в этом дело. Бывает так, что неудобные соперники попадаются. Я смотрел и встречу на Кубок, когда «Спартак» проиграл — 0:1. Сейчас было примерно то же самое. Вязкая игра, оборонительная со стороны махачкалинцев, с огромной самоотдачей, все на грани фола. Где-то, быть может, и грубовато играют. Такая вот неприятная команда, особенно для «Спартака», который далеко не всегда способен преодолевать насыщенную оборону позиционной атакой. Тут уповать только на индивидуальное мастерство. Барко мог забить, имел во втором тайме замечательный момент. Тогда бы Махачкала начала раскрываться, оставляя свободные зоны, и пошел бы совсем другой футбол. Поэтому перерыв здесь не причем.

«Спартак» globallookpress.com

— Юрий Семин сравнил нынешний «Спартак» с «романцевским», отметив плюс к тому его высокую физическую готовность. Не удивляет такая оценка мэтра?

А.Т: Нет. Соглашусь с Юрий Палычем. Станкович сам умел комбинировать, великий игрок был. Подстать своему видению и выстраивает игру, похожую на ту, что с Олегом Иванычем прививали мы. Он тоже стремится к контролю мяча, каким-то нестандартным ходам. Тут мне все близко и понятно. Вот недавно смотрел спартаковских ветеранов… Пока на поле были Аленичев с Титовым и все те ребята, видел именно спартаковский футбол. Вышли пацаны помоложе, все пропало. Те «кружева» ни с чем не перепутать.

В.К.: Они сегодня тоже стараются играть за счет короткого, среднего паса. Мы видим и забегания, и «стенки». Практически все небольшого роста, будь то Бонгонда, Барко, Угальде, Зиньковский, когда играет. Только Медина чуть пофактурнее. Поэтому есть что-то похожее. И мы любили играть в такой «кружевной» футбол, и они сейчас пытаются.

— Ждать от Деяна Станковича перестановок в привычном составе с учетом вчерашнего кубкового матча против «Крыльев» (4:1)?

А.Т.: Возможно, даст время Зобнину, который неплохо выглядел после травмы, хороший мяч забил. Но его отсутствие не было критичным. Еще раз повторю, Станкович ставит на командную игру. А так не думаю, что любые результаты в Кубке сильно влияют на выбор тренера. Это у «Химок» вот 40 человек, там можно запутаться. В больших командах такого нет.

В.К.: Ждать Николсона, или нет? — так прямо и спрашивайте. Думаю, скорее Литвинов появится. Могут, и Пруцев с Умяровым. Впереди вряд ли кого-то будет трогать. В обороне будут играть Бабич и Чернов — это сто процентов. Но одна-две перестановки в середине возможны.

«Динамо» globallookpress.com

— Динамовцы в минувшем туре одержали победу (4:2), забив два гола «Ахмату» в компенсированное уже время. Почему при значительном игровом преимуществе позволили себе довести дело до «валидольной» концовки?

А.Т.: Еще повезло, что не проиграли. «Ахмат» сравнял, а при 2:2 не использовал два отличных момента. В самой концовке решили исход матча, а по игре смотрелись не очень-то хорошо.

В.К.: Видно, есть какие-то проблемы, раз дважды подряд одно и то же происходит. Игра дается, потом какое-то расслабление, потеря концентрации, и получают два мяча в свои ворота. Дальше опять собираются, и начинают играть. Надо внутри быть, чтобы понимать, в чем дело.

— Марцел Личка впервые за время в «Динамо» после матча метал громы и молнии в адрес своих игроков. Форвардам досталось за то, что не забивают три гола из пяти ударов. Но разве в современном футболе такое возможно?

А.Т.: Ну, был на взводе. На Кубок в Махачкале та же история повторилась — опять вели 2:0, и чуть не проиграли. Нужно как-то достучаться до игроков. Сам понимает, что нет стабильности, постоянные провалы, поэтому и отругал всех.

В.К.: Накипело. Не могу сказать, что не мастеровитые футболисты играют впереди у «Динамо», но тоже есть какие-то сложности. Это футбол. Бывает, что залетают такие, которые не должны залетать. А случается и наоборот.

— Дмитрий Скопинцев получил свое за «цирковую» рабону в центре поля. Кто-то из основных априори может в воскресенье присесть на лавку?

А.Т.: Тюкавину тоже досталось, но его он не посадит. Об остальных не скажу.

В.К.: Легко. Раз Личка наглядно и прилюдно показывает, что недоволен отдельными футболистами, все возможно.

— Букмекеры при разнице в последних результатах отдают, тем не менее, довольно явное преимущество «Спартаку». Отчего так?

А.Т.: Не могу сказать, что «Спартак» фаворит. Думаю, две равные команды, у которых есть на данном этапе и плюсы, и минусы.

В.К.: Тоже отдаю абсолютное преимущество «Спартаку». И это объективно, безо всяких личностных пристрастий. «Спартак» явно в лучшем и физическом, и психологическом, и эмоциональном состоянии. Несмотря на все эти «валидольные» победы «Динамо».

«Пари НН» — «Локомотив»

— «Железнодорожники» очень уверенно выиграли в Оренбурге: четыре забили, и еще не реализовали пенальти. Ожидать подобного и в Нижнем Новгороде?

А.Т.: Ну, они вообще очень хорошо выглядят в этом чемпионате. Сделана ставка на молодежь. Вот вчера два других игрока на Кубок выстрелили — Сулейманов и Пиняев. Пиняев вообще очень нравится. Скорость, дриблинг — все при нем. Это говорит о тренере, который умеет распределять силы футболистов и выстраивать игру. Сейчас тоже могут много забить.

В.К.: Ожидаю победу «Локомотива». Наверное, она не будет крупной, но примерно — 1:2.

— В Оренбурге два решающих мяча забил Алексей Батраков, на счету которого уже 5 голов и 4 ассиста в первенстве. Где потолок этого парня?

А.Т.: Видно, и человеческие качества, что надо. Старательный при всем таланте, без звездных замашек. Может вырасти в большого игрока.

В.К.: Ха, не знаю. Пока в нужном направлении идет. Дай Бог, чтобы так же развивался, чтобы все получалось, чтобы не было травм.

— В свои 19 он проводит на поле по 90 минут. Как выдерживает?

А.Т.: А что, 19 — это мало? Я с 18 играл без замен в Красноярске. Значит, сила есть.

В.К.: Очевидно, позволяет здоровье, хорошо натренирован, правильно готовится. Ничего особенного в этом не вижу. Ямаль в 16-17 играет по 90, и выдерживает.

«Локомотив» — «Краснодар» globallookpress.com

— Что помогло Михаилу Галактионову вернуть игру через две недели после разгромного поражения от «Краснодара»?

А.Т.: Не могу сказать, что и тогда они в чем-то уступали. Скорее, несчастный случай. Те использовали свои возможности, эти нет. Вообще на молодую команду такие поражения влиять не должны, если она чувствует в себе силу.

В.К.: Не думаю, что принимал какие-то воспитательные меры, или что-то всерьез перестраивал. Не стоит забывать, что у «Локомотива» молодая команда. А молодежи свойственна нестабильность — это было, есть и будет. Никто не ждет, что «Локо» в этом году станет чемпионом. Но то, что команда играет ярко, зрелищно, это факт. Через год-два ребята получат необходимый опыт, обретут дух победителя (уж простите за громкие слова), уверенность в собственных силах, тогда и «Зениту» составят конкуренцию.

— Нижегородцы после трех поражений взяли важное очко в Воронеже. Дома бой дадут?

А.Т.: Сейчас со всеми командами тяжело играть. Зависит от того, как Нижний подготовится и собственно саму игру проведет. Но если у «Локо» покатит, трудно будет сдержать.

В.К.: Куда им деваться? Но не очень мне нравится, как сейчас играет Нижний. При Юране лучше смотрелся. До того отрезка, когда начали всем проигрывать. А так команда очень симпатично выглядела.

— И о вас два слова. Где вы сейчас, чем занимаетесь?

А.Т.: В Питере. Готовлю ветеранов ЦСКА к сегодняшней игре с «Зенитом». Вместе с Васей Ивановым, Корнеевым Игорем. Кто главный? Разберемся, не впервой.

В.К.: Своя академия. Один из филиалов в Череповце открыли. 250 ребят. Постоянно туда мотаюсь. Нужно бывать, общаться с родителями, тренерами, детьми. Свободного времени — ноль.