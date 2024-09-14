Гол Гонду, дебют Соболева. «Зенит» не убедил, но победил ЦСКА

В матче восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА в родных стенах проиграл «Зениту» со счетом 0:1. Судьба противостояния решилась на 43-й минуте, когда точный удар Лусиано Гонду с передачи Дугласа Сантоса принес победу команде из Санкт-Петербурга.

Гиператакующая основа «Зенита», а Круговой против своих

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов подробно рассказал о предматчевых раскладах и составах обеих команд.

«Матч между ЦСКА и "Зенитом" был центральным в 8-м туре премьер-лиги. Но обилия голов от этой игры мало кто ждал, так как их последние встречи редко становятся зрелищными. Кроме того, матч проходил сразу после международной паузы, которая всегда выдергивает клубы из привычного ритма. Ожидания оправдались: "Зенит" победил со счетом 1:0 благодаря голу Лусиано Гонду.

Вокруг этого противостояния было несколько тем для обсуждения, но главные касались Данила Кругового и Александра Соболева. Защитник ЦСКА впервые сыграл против своего родного клуба не только после истории со скандальным трансфером, но и вообще за всю свою карьеру. Когда Круговой был в "Уфе", то либо оставался в запасе на матчи с "Зенитом", либо пропускал их из-за травм.

Новичок "Зенита" — еще одна персона, которую широко обсуждали перед матчем. Соболев дебютировал за сине-бело-голубых неделю назад в товарищеском матче с "Кайратом", а в субботу впервые сыграл за невскую команду в официальной встрече.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Сергей Семак сразу же выпустил Соболева в основе, как и другого новичка — Гонду, оформившего дубль уже в дебютной встрече с "Пари НН". Лусиано появился на правом фланге атаки, а на левый сместился Кассьерра: лучший бомбардир прошлого чемпионата в текущем сезоне не впечатляет, поэтому Семак решил сменить конфигурацию нападения».

ЦСКА не заслужил ни слова упрека

Автор Bobsoccer Максим Квятковский считает, что ЦСКА хорошо провел данный матч и не заслужил критику по итогам поединка.

«Армейцы, пожалуй, выдали свой максимум на данный момент. Он у нынешнего состава вот такой, это надо принять как данность. Его хватило, чтобы против столь серьезного соперника регулярно доставлять мяч в финальную треть, чтобы выиграть немало единоборств, чтобы позволить "Зениту" создать лишь два момента у своих ворот (выпад Кассьерры не в счет, там был офсайд, который ассистент зафиксировал с опозданием). Но не хватило для главного: гола в зенитовские ворота. Ударов было много, но по-настоящему опасные можно пересчитать по пальцам одной руки. Чтобы рассчитывать на положительный результат, нужно как минимум чаще попадать в створ. Это не "Акрон" и не "Оренбург", при всем уважении к этим командам, против "Зенита" нужно очень бережно относиться к опасным атакам.

Да, ЦСКА никак не заслуживал проиграть этот матч. Дело не только в настрое, страсти, мобильности армейцев. Или в том, что на последних минутах они вжали зенитовцев в их штрафную, заставив отбиваться и регулярно затягивать время. А в том, что армейцы не были переиграны. Все решил один эпизод, который мастерски исполнил Лусиано Гонду. Гол в исполнении аргентинского новичка, который уже сейчас является одним из сильнейших игроков РПЛ, оказался единственным. Гонду оказался нужен один момент, чтобы забить. Он сделал свою работу и, как выяснилось, итоговый результат.

Разница в исполнительском мастерстве, по сути, все и определила. Безусловно, придет время, и все обязательно переменится. Не будем уводить разговор с футбольной тематики, просто признаем, что в данный момент расстановка сил такова. Не могу не сказать несколько слов о работе арбитра Сухого. В концовке, показалось, он явно поплыл, но апофеозом стали всего четыре добавленные минуты к основному времени второго тайма. Остановок было столько, что стоило добавить минимум восемь (как это сделали в недавнем матче армейцев в Краснодаре). Даже из этих четырех гости убили пару минут заменами и затяжками, на которые Сухой никак не среагировал. Такое впечатление, что судья понимал, что плывет, и хотел закончить игру как можно быстрее. На мой взгляд, это скандал.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

По мне, ЦСКА не заслужил ни слова упрека за этот матч. Команду стоит поблагодарить. Двигаемся дальше».

Марко Николич главный тренер ЦСКА Большое спасибо болельщикам, хорошая атмосфера на стадионе. Сегодня было много эмоций, наша команда тоже показала много эмоций — я этим очень доволен. Я не так часто это делаю, но сказал ребятам, что если и было предначертано проиграть, то вот так. У нас многое получилось, но не результат. Жалко, но с таким качеством у нас всё получится.

ЦСКА наиграл на гол в первом тайме

Автору «Спорт день за днем» Алексею Михайлову понравилась игра ЦСКА в первой 45-минутке и он акцентировал внимание на том, что «армейцы» должны были забивать в это время.

«Начало встречи осталось за армейцами. Хозяева чаще гостей шли вперед и зарабатывали угловые. "Зенит" же старался контролировать мяч, но без особого продвижения к воротам Игоря Акинфеева.

Особое внимание в стартовом составе "Зенита" было приковано к Александру Соболеву. Главный новичок летнего трансферного окна впервые вышел с первых минут в официальной игре за сине-бело-голубых. В целом же нападение "Зенита" преобразилось. Вероятно, Сергей Семак остался доволен "экспериментом", который он провел во втором тайме товарищеского матча с "Кайратом" в Казахстане, и с первых минут выпустил впереди тройку Кассьерра-Соболев-Лусиано. Оба легионера располагались на левом и правом флангах соответственно.

И уже на 10-й минуте у Соболева произошел "стык" с Виллианом Рошей, который попал Александру в колено. Но Соболев сумел быстро оправиться от удара и продолжил игру. Все же помнят их конфликт в мае 2023 года, когда Соболев еще играл за "Спартак"? Было ли это "актом мести" со стороны бразильца или чистая случайность — думайте сами.

Вообще контактов на старте игры было очень много. И чаще доставалось игрокам "Зенита", однако главный судья Алексей Сухой не спешил разбрасываться карточками, в целом сохраняя умеренный темп игры и градус борьбы. Первый "горчичник" Сухой достал только на 33-й минуте, когда Милан Гаич сфолил на Клаудиньо.

ЦСКА атаковал намного чаще "Зенита". И нередко наносил дальние удары — видимо, красно-синие посчитали, что в этом компоненте вратарь петербуржцев Евгений Латышонок слаб. И со стороны действительно казалось, что эти прыжки давались ему с трудом и заставляли немного нервничать. Но ситуация более-менее оставалась под контролем.

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Ближе к концу тайма "Зенит" завладел инициативой, заставляя ЦСКА отсиживаться в обороне, и после серии подходов все же открыл счет. Сантос выполнил подачу к линии штрафной, а освободившийся от опеки Лусиано в падении головой переправил мяч в сетку ворот. Этот мяч стал для 23-летнего аргентинца третьим в составе "Зенита".

Перед перерывом градус борьбы повысился, и карточек стало больше. Обе получили игроки "Зенита": Вендел — за срыв атаки, а Барриос — за задержку соперника.

По моментам ЦСКА все же был ближе к первому голу. Но подвела реализация. А потом хозяева проспали первый же самый опасный момент гостей, и он стал голевым».

Перестройка «Зенита»

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин сделал акцент на том, что в перерыве Сергей Семак сделал замену, а также сменил тактику, что и помогло питерской команде.

«Вскоре команды ушли на перерыв, но Семаку точно требовалось что-то поменять. Он пошёл на неожиданный ход — снял Барриоса и выпустил Алипа. Команда перестроилась на трёх центральных защитников, частично копируя схему ЦСКА. Это помогло. Хозяева и правда стали чуть меньше владеть мячом, пусть и полностью переигрывали соперника по статистике.

На 55-й минуте — новый момент. И здесь можно вспомнить Соболева. Виллиан Роша подсекал мяч в ворота, но попал в своего же, мяч отскочил к Зделару, но Александр сыграл на опережение. Одно из немногих его полезных действий в матче.

Дальше пошли замены. Николич выпустил Гуарирапу, Койта и Келлвена в надежде добавить своей атаке реализации. Парадоксально, но в этот момент шанс забить упустил Караваев. Пожалуй, в этом матче он был точно не хуже трёх форвардов, вместе взятых. Потом супершанс не реализовал Кассьерра — с шести метров пробил в руки Акинфееву.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

А дальше всё могло превратиться в большую драку. Градус подняло заметно возросшее количество фолов, а пик выдал Алип, который схлестнулся с Мойзесом. Мужчины потолкались, получили по жёлтой. Следом такие же карточки судья выдал Облякову и Нино. Но до большой драки не дошло. Карточки сбили темп и горячий настрой.

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В концовке ЦСКА снова пытался отыграться, много навешивал, однако раз за разом мяч шёл куда угодно, но не в ворота. "Зенит" всё-таки одержал важную победу и вернул себе лидерство в РПЛ. А Николич продолжил неудачную серию с петербуржцами. Может, и правда проклятие?»

Сергей Семак главный тренер «Зенита» Последние матчи приучили, что в играх с ЦСКА всегда минимум голевых моментов. Рады победе — давно у них не выигрывали. В первом тайме ЦСКА был конкретнее, свежее, давление на наши ворота, подборы остались за нами. Во втором тайме мы искали возможности для контратак. ЦСКА провёл очень хороший матч

Соболев победил в первой игре за «Зенит»

Автор «Советского спорта» Никита Вахитов отметил дебют форварда Александра Соболева, который вышел на игру с первых минут. Именно его ожидали увидеть многие болельщики и эксперты.

«Центральный матч восьмого тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" обещал быть интересным по определению. Лидер чемпионата приехал в гости к ЦСКА на "ВЭБ Арену", которые располагались на пятой строчке. Разумеется, больше всего ожиданий болельщики питали вокруг персоны Александра Соболева, который дебютировал в стартовом составе команды Сергея Семака. Также против бывшей команды играл Данил Круговой, скандально ушедший из "Зенита" в ЦСКА на правах свободного агента.

С самого начала игры у "Зенита" не заладилась игра в созидании, из-за чего Вильмар Барриос был вынужден опускаться к центральным защитникам и разгонять атаки. Уже на восьмой минуте встречи Рифат Жемалетдинов после обыгрыша вывел Тамерлана Мусаева на рандеву с голкипером, но Евгений Латышонок сократил дистанцию и выбил мяч. Благодаря зонному прессингу армейцам удалось избавить гостей от мяча в центральной зоне, что вынуждало подопечных Семака разыгрывать мяч во фланге. И то, что должно было стать главным преимуществом для ЦСКА в обороне, стало их главным недостатком. После затяжного владения мячом Дуглас Сантос оказался один на фланге, сделал навесную подачу в штрафную, которую в полёте замкнул новичок "Зенита" Лусиано Гонду.

Под занавес тайма гости могли забить ещё один мяч, но Кассьера после обыгрыша Акинфеева пробил в Милана Гайича. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом по счёту в пользу гостей, но преимущество по содержанию игры было за хозяевами. Армейцы нанесли в три раза больше ударов, угловых, а также провели немного больше опасных атак у чужих ворот.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Второй тайм стартовал с замены Барриоса на защитника Нуралы Алипа. Это означает, что Семак перестроил свою команду на формацию в три центральных защитника, а роль разыгрывающего перешла от колумбийского полузащитника к Клаудиньо. Данная перестановка пошла в ущерб инициативности "Зенита". Гости практически перестали подходить к воротам, а армейцы стали всё чаще стали закрепляться с мячом у чужой штрафной площади. Примечательно, что после углового в исполнении ЦСКА Соболев чуть не забил мяч в свои ворота после попытки выноса, но Латышонок подстраховал партнёра. Спустя несколько минут замена Александра Ерохина вместо Соболева сопровождалась громчайшим гулом в исполнении болельщиков ЦСКА.

Хозяева старались наращивать преимущество у чужой штрафной, получалось доводить моменты до удара, но не хватало завершения в финальной трети поля. Какое дерби двух столиц без жарких конфликтов? Видимо, так решил Алип, грубо сыгравший в единоборстве с защитником Мойзесом. Игроки обеих команд не остались в стороне и заступились за партнёров. Как итог: по жёлтой карточке Алипу и Мойзесу. Парад горчичников продолжили Нино и Обляков. Бразильскому защитнику "Зенита" — за затяжку времени, а россиянину — за разговоры с арбитром. Реакция трибун последовала незамедлительно, и на весь стадион раздалась знаменитая оскорбительная кричалка в сторону "Зенита". Непосредственно по содержанию концовки матча изменений не произошло. ЦСКА не мог забить, а "Зенит" уже думал об удержании счёта, что им и удалось сделать».

Вендел полузащитник «Зенита» Это «классико». В таким матчах всё решают детали. Соперник лучше начал игру, но потом мы смогли открыть счет, наладили персональную опеку, лучше стали обороняться и контролировать мяч. Главное — довели матч до победы. Обновленная линия атаки? Мне абсолютно комфортно, потому что это три замечательных форварда. Уверен, что втроем они забьют много голов. Мне доставляет одно удовольствие доставлять им мяч. Уверен, что сегодня, в том числе, такая схема принесла нам победу.

«Зенит» был хуже ЦСКА, но выиграл

Автор Sports.ru Азатхан Чекабаев выразил мнение, что ЦСКА в том матче выглядело лучше «Зенита», а Александр Соболев дебютировал не очень хорошо.

«Армейцы провели первый тайм с преимуществом (9:5 по ударам), но счет на 43-й минуте открыли гости — первым же моментом.

Вендел покатил на свободного Дугласа Сантоса, защитник навесил в штрафную, а Лусиано Гонду отправил мяч в сетку. Аргентинский новичок "Зенита" забил третий мяч в двух официальных матчах, а еще у него дубль в товарняке с "Кайратом" (3:2). Вот это ворвался!

Александр Соболев сразу же дебютировал, расстановка с тремя форвардами одновременно — Матео Кассьерра и Гонду тоже вышли сразу в старте — пока вызывает вопросы. Очевидно, у Сергея Семака тоже, он поменял экс-спартаковца через час. У Соболева не было ни одного удара, он проиграл большинство единоборств: пока не впечатлил.

Илья Васильев обратил внимание, что неудачно сыграли все форварды: Соболев провалился, Кассьерра ничего не показал, Гонду реализовал свой шанс и запорол идеальный выход из-под прессинга глупым дальним ударом.

Иван Обляков в перерыве злился, что команда лучше играет, больше атакует, но не создает моменты — правда, ничего исправить у ЦСКА не получилось. Больше в матче никто не забивал, зато на 80-й минуте выплеснули эмоции в массовой стычке. Нуралы Алип грубо атаковал Мойзеса, вспыхнул конфликт. По желтой получили оба зачинщика, а также Иван Обляков и тренер ЦСКА Марко Николич, они реагировали слишком эмоционально. Тут же еще одна желтая прилетела Нино — за то, что слишком долго вводил мяч в игру.

Из конкретных признаков: "Зенит", например, допустил аж 20 ударов по своим воротам — так много никакому сопернику петербуржцы не позволяли с 2020-го, когда 25 раз по ним бил Краснодар».

Лучший игрок матча — Лусиано Гонду

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой по традиции определил лучшего игрока матча. Журналист выбрал автора единственного забитого мяча Лусиано Гонду.

Лусиано Гонду ФК «Зенит»

«Непросто было определить лучшего футболиста по итогам этого матча, так как он не изобиловал яркими эпизодами. Мы решили пойти простым путём и признали самым ценным игроком автора единственного забитого мяча. Гонду снова расположился правее в атакующей тройке петербуржцев, подменяя продолжающего восстанавливаться после перелома руки Глушенкова. Лусиано нанёс 4 удара по воротам Акинфеева — самый высокий показатель среди футболистов “Зенита”. Один из выстрелов аргентинца стал результативным. Гонду забил уже 3 мяча в двух проведённых матчах в РПЛ».