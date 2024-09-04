От тренера месяца до отставки. Кержаков покинул «Кайрат»

Во вторник, 3 сентября, из стана казахстанского «Кайрата» поступила новость о расставании с главным тренером Александром Кержаковым. Вновь 41-летний наставник не перешагнул полугодовой порог работы с иностранным клубом, пробыв у руля «желто-черных» всего 97 дней.

Ушел, находясь на вершине

«Кайрат» стал для Кержакова пятым клубом в его непродолжительной тренерской карьере — до этого он работал с «Томью», «Пари НН», «Кармиотиссой» и «Спартаком» из Суботицы.

Путь Александра за рубежом очень тернистый: пока ему не удается заручиться должным доверием у руководителей футбольных коллективов и времени для построения команды просто не хватает.

Если с кипрским и сербским клубами расставание было по большей мере оправданным, так как их игра и результаты под наставничеством Кержакова не соответствовали ожиданиям, то в Казахстане история сложилась по-другому.

Российский тренер возглавил «Кайрат» в конце мая этого года — в самый разгар местной Премьер-лиги. Команда из Алматы шла в тройке лидеров чемпионата, имея одинаковое количество очков с «Актобе» и «Елимаем» (по 15 баллов).

«Кайрат» https://fckairat.com/

Начал в новом клубе Александр «за здравие», приведя подопечных к эффектной домашней победе над «Шахтером» из Караганды со счетом 4:2. Яркий дебют сразу заронил оптимизм в сердца болельщиков «Кайрата» относительно тренерских возможностей Кержакова.

Однако следующая встреча с «Тоболом» стала «холодным душем» для наставника — на выезде алматинцы потерпели минимальное поражение (0:1). Из этого фиаско Александр сделал правильные выводы, после чего он с «желто-черными» выдал серию из шести беспроигрышных матчей.

Александр Кержаков https://fckairat.com/

Начало этому отрезку положила выездная виктория над «Астаной» со счетом 3:1, которая произошла в конце июня, но дальше было больше.

Июль стал месяцем Кержакова — команда удачно выступала как в национальном первенстве, так и в Кубке лиги, где пробилась в полуфинал турнира. Заслуженной наградой россиянина было признание лучшим тренером месяца Премьер-лиги Казахстана.

Вместе с ним блистал и нападающий «Кайрата» Жоао Пауло, отметившийся двумя голами и получивший приз лучшего игрока июля.

Старт августа команда провела ударно, взяв верх над конкурентом в борьбе за чемпионство «Елимаем» с разгромным счетом 4:1. Тем не менее наиболее запоминающийся матч, как по результату, так и содержанию игры, поставил жирную точку в успешной серии «желто-черных».

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После подопечных Кержакова начало сильно штормить, выступления пошли на спад: в трех поединках чемпионата они одержали всего одну победу, а в первой встрече Кубка лиги уступили «Женису» (0:2).

Тем не менее даже после череды неудачных игр, «Кайрат» Александра оставался на первом месте Премьер-лиги, опережая конкурентов «Актобе» и «Елимай» на один пункт (32 против 31). Лидерство у алматинцев может перехватить «Ордабасы», набравший 30 баллов и имеющий два матча в запасе.

Доверял местным воспитанникам

Прошедшим летом «Кайрат» получил достойное усиление обоймы за счет иностранных исполнителей. Клуб пополнили белорусский защитник Александр Мартынович, сербский хавбек Юг Станоев, российский защитник Егор Сорокин и белорусский полузащитник Валерий Громыко.

При таком векторе в трансферной кампании и развитии команды, Кержаков все равно предоставлял шанс местным игрокам.

Ярким примером тому служит Андрей Ульшин, прошедший все ступени академии «желто-черных». 24-летний полузащитник никогда не входил в основную обойму взрослой команды и начал текущий сезон в статусе игрока глухого запаса (за 9 туров Премьер-лиги всего одна проведенная минута на поле).

Андрей Ульшин https://fckairat.com/

Все изменилось с приходом российского специалиста на тренерский мостик, который сходу предоставил Андрею место в старте. Отблагодарил наставника Ульшин за оказанное доверие сразу же, отметившись голевой передачей во встрече с «Шахтером» из Караганды.

Всего воспитанник «Кайрата» в 12 матчах при Кержакове оформил шесть результативных действий (4 гола и 2 ассиста). Перформанс полузащитника открыл перед ним двери в сборную Казахстана, где он попал в расширенный список команды на сентябрьские матчи.

Напряженная атмосфера в раздевалке

Однако не со всеми игроками у российского тренера сложились такие теплые отношения. Многие подопечные не поняли рокировку в центре защиты команды, когда соотечественник Кержакова Виктор Васин покинул «Кайрат» в июле, а его место занял Александр Мартынович.

Сообщалось, что наставник потерял нити правления в стане «желто-черных», а коллектив перестал быть единым целым — игроки разбивались на группировки.

Виктор Васин https://fckairat.com/

Началом конца для Кержакова стали две последние встречи Премьер-лиги Казахстана. Сперва алматинцы едва спаслись от поражения с «Тоболом» в добавленное время (2:2), а затем минимально уступили «Астане» (0:1).

Обидным еще был и тот фактор, что оба поединка «Кайрат» проводил на домашнем поле. Потеря 5 очков может серьезно ударить по чемпионским амбициям клуба, ведь отрыв от ближайших преследователей минимален.

После проигрыша от «Астаны» российский специалист не скрывал разочарования от игры подопечных.

Я не переходил бы на личности, но в некоторых эпизодах вся команда смотрелась инертно. Установки играть инертно никогда не было. Мы нацеливали футболистов на то, чтобы они владели больше мячом, учитывая сложный график соперника. К сожалению, допускали много брака, отдавали мяч. Александр Кержаков

Эмоции взяли верх

Назначая Кержакова на пост главного тренера, руководитель алматинцев Кайрат Боранбаев пел дифирамбы наставнику, выделяя его харизму и лидерские качества. Но, как все мы знаем, от любви до ненависти один шаг.

Одной из причин отставки россиянина, помимо ухудшения отношений с игроками, называют конфликт с владельцем «Кайрата». Случился он после матча с «Астаной» — сообщалось, что тренер и руководство клуба провели беседу на повышенных тонах.

Говорилось, что Боранбаев при футболистах начал нецензурно оскорблять Кержакова и упрекнул того в том, что он ничего не делает. Высказывания Александра после ухода с поста тренера о том, что «есть ситуации, которые он считает недопустимыми и непозволительными в работе» косвенно подтверждают случившуюся перепалку.

Александр Кержаков https://fckairat.com/

Президент «Кайрата» отрицает информацию с оскорблениями и настаивает, что не позволяет себе такую манеру общения в отношении подчиненных. Боранбаев говорит, что инициатива с отставкой была со стороны российского специалиста.

На чьей стороне правда, уже поздно разбираться, итог один — очередной заход Кержакова в зарубежный клуб обернулся драмой. Может пора подумать о возвращении на родину?