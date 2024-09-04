От тренера месяца до отставки. Кержаков покинул «Кайрат»

Ушел, находясь на вершине
«Кайрат» стал для Кержакова пятым клубом в его непродолжительной тренерской карьере — до этого он работал с «Томью», «Пари НН», «Кармиотиссой» и «Спартаком» из Суботицы.
Путь Александра за рубежом очень тернистый: пока ему не удается заручиться должным доверием у руководителей футбольных коллективов и времени для построения команды просто не хватает.
Если с кипрским и сербским клубами расставание было по большей мере оправданным, так как их игра и результаты под наставничеством Кержакова не соответствовали ожиданиям, то в Казахстане история сложилась по-другому.
Российский тренер возглавил «Кайрат» в конце мая этого года — в самый разгар местной Премьер-лиги. Команда из Алматы шла в тройке лидеров чемпионата, имея одинаковое количество очков с «Актобе» и «Елимаем» (по 15 баллов).
Начал в новом клубе Александр «за здравие», приведя подопечных к эффектной домашней победе над «Шахтером» из Караганды со счетом 4:2. Яркий дебют сразу заронил оптимизм в сердца болельщиков «Кайрата» относительно тренерских возможностей Кержакова.
Однако следующая встреча с «Тоболом» стала «холодным душем» для наставника — на выезде алматинцы потерпели минимальное поражение (0:1). Из этого фиаско Александр сделал правильные выводы, после чего он с «желто-черными» выдал серию из шести беспроигрышных матчей.
Начало этому отрезку положила выездная виктория над «Астаной» со счетом 3:1, которая произошла в конце июня, но дальше было больше.
Июль стал месяцем Кержакова — команда удачно выступала как в национальном первенстве, так и в Кубке лиги, где пробилась в полуфинал турнира. Заслуженной наградой россиянина было признание лучшим тренером месяца Премьер-лиги Казахстана.
Вместе с ним блистал и нападающий «Кайрата» Жоао Пауло, отметившийся двумя голами и получивший приз лучшего игрока июля.
Старт августа команда провела ударно, взяв верх над конкурентом в борьбе за чемпионство «Елимаем» с разгромным счетом 4:1. Тем не менее наиболее запоминающийся матч, как по результату, так и содержанию игры, поставил жирную точку в успешной серии «желто-черных».
После подопечных Кержакова начало сильно штормить, выступления пошли на спад: в трех поединках чемпионата они одержали всего одну победу, а в первой встрече Кубка лиги уступили «Женису» (0:2).
Тем не менее даже после череды неудачных игр, «Кайрат» Александра оставался на первом месте Премьер-лиги, опережая конкурентов «Актобе» и «Елимай» на один пункт (32 против 31). Лидерство у алматинцев может перехватить «Ордабасы», набравший 30 баллов и имеющий два матча в запасе.
Доверял местным воспитанникам
Прошедшим летом «Кайрат» получил достойное усиление обоймы за счет иностранных исполнителей. Клуб пополнили белорусский защитник Александр Мартынович, сербский хавбек Юг Станоев, российский защитник Егор Сорокин и белорусский полузащитник Валерий Громыко.
При таком векторе в трансферной кампании и развитии команды, Кержаков все равно предоставлял шанс местным игрокам.
Ярким примером тому служит Андрей Ульшин, прошедший все ступени академии «желто-черных». 24-летний полузащитник никогда не входил в основную обойму взрослой команды и начал текущий сезон в статусе игрока глухого запаса (за 9 туров Премьер-лиги всего одна проведенная минута на поле).
Все изменилось с приходом российского специалиста на тренерский мостик, который сходу предоставил Андрею место в старте. Отблагодарил наставника Ульшин за оказанное доверие сразу же, отметившись голевой передачей во встрече с «Шахтером» из Караганды.
Всего воспитанник «Кайрата» в 12 матчах при Кержакове оформил шесть результативных действий (4 гола и 2 ассиста). Перформанс полузащитника открыл перед ним двери в сборную Казахстана, где он попал в расширенный список команды на сентябрьские матчи.
Напряженная атмосфера в раздевалке
Однако не со всеми игроками у российского тренера сложились такие теплые отношения. Многие подопечные не поняли рокировку в центре защиты команды, когда соотечественник Кержакова Виктор Васин покинул «Кайрат» в июле, а его место занял Александр Мартынович.
Сообщалось, что наставник потерял нити правления в стане «желто-черных», а коллектив перестал быть единым целым — игроки разбивались на группировки.
Началом конца для Кержакова стали две последние встречи Премьер-лиги Казахстана. Сперва алматинцы едва спаслись от поражения с «Тоболом» в добавленное время (2:2), а затем минимально уступили «Астане» (0:1).
Обидным еще был и тот фактор, что оба поединка «Кайрат» проводил на домашнем поле. Потеря 5 очков может серьезно ударить по чемпионским амбициям клуба, ведь отрыв от ближайших преследователей минимален.
После проигрыша от «Астаны» российский специалист не скрывал разочарования от игры подопечных.
Эмоции взяли верх
Назначая Кержакова на пост главного тренера, руководитель алматинцев Кайрат Боранбаев пел дифирамбы наставнику, выделяя его харизму и лидерские качества. Но, как все мы знаем, от любви до ненависти один шаг.
Одной из причин отставки россиянина, помимо ухудшения отношений с игроками, называют конфликт с владельцем «Кайрата». Случился он после матча с «Астаной» — сообщалось, что тренер и руководство клуба провели беседу на повышенных тонах.
Говорилось, что Боранбаев при футболистах начал нецензурно оскорблять Кержакова и упрекнул того в том, что он ничего не делает. Высказывания Александра после ухода с поста тренера о том, что «есть ситуации, которые он считает недопустимыми и непозволительными в работе» косвенно подтверждают случившуюся перепалку.
Президент «Кайрата» отрицает информацию с оскорблениями и настаивает, что не позволяет себе такую манеру общения в отношении подчиненных. Боранбаев говорит, что инициатива с отставкой была со стороны российского специалиста.
На чьей стороне правда, уже поздно разбираться, итог один — очередной заход Кержакова в зарубежный клуб обернулся драмой. Может пора подумать о возвращении на родину?