Трансферный дайджест. 27 августа — 2 сентября

Антони Марсьяль

свободный агент, нападающий, 28 лет

Незаметно Антони Марсьяль превратился из одного из самых талантливых футболистов в Европы в довольно посредственного игрока, который не нужен никому из ведущих клубов.

Сейчас 28-летний французский нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». В настоящее время Марсьяль хочет найти себе новый клуб с амбициями и там, где он будет играть важную роль.

По данным RMC Sport, сейчас футболист рассматривает возможность подписания контракта с французским «Лиллем», который с этого сезона возглавляет Брюно Женезьо.

Этот специалист отлично знает возможности Марсьяла по совместной работе в «Лионе», воспитанником которого является нападающий. При этом футболист готов снизить свои требования по зарплате, чтобы иметь возможность играть постоянно.

Антони Марсьяль globallookpress.com

В прошлом сезоне за «МЮ» в АПЛ Марсьяль сыграл всего 13 матчей и забил один мяч.

Наш прогноз: Марсьяль станет игроком «Лилля».

Леандро Троссард

«Арсенал», полузащитник, 29 лет

Очередной звездой европейского футбола, которая переберется в саудовскую Про-лигу может стать Леандро Троссард.

Бельгийским полузащитником активно интересуется «Аль-Иттихад», предложивший 29-летнему игроку солидный контракт.

«Арсенал» может выручить за Троссарда порядка 35 млн евро, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В настоящее время между клубами идут активные переговоры, «канониры» сомневаются, стоит ли им отпускать игрока ротации после окончания траснферного окна.

Леандро Троссард globallookpress.com

Леандро Троссард стал игроком «Арсенала» по ходу сезона-2022/23, перейдя из «Брайтона». В этом сезоне он сыграл за лондонцев три матча и забил один мяч.

Наш прогноз: до зимы Троссард останется в «Арсенале».

Монтассар Тальби

«Лорьян», защитник, 26 лет

Московский «Локомотив» испытывает серьезные проблемы в центре обороны на протяжении уже нескольких сезонов. Даже покупка статусного Жерзиньо Ньямси из «Страсбурга» не сняло эту проблему.

Руководство «железнодорожников» нацелилось на приобретение еще одного легионера, который имеет опыт выступления в РПЛ.

Речь идет о защитнике «Лорьяна» Монтассаре Тальби, который в сезоне-2021/22 провел за казанский «Рубин» 25 матчей в чемпионате России.

Как сообщает «Чемпионат», «Локомотив» хочет взять тунисского игрока в аренду до конца сезона с правом возможного выкупа.

Монтассар Тальби globallookpress.com

По итогам прошлого сезона «Лорьян» покинул французскую Лигу 1, и Тальби хочет покинуть клуб. Сейчас игрок оценивается в районе 7 млн евро.

Наш прогноз: Тальби перейдет в «Локомотив».

Дженгиз Ундер

«Фенербахче», полузащитник, 27 лет

Как сообщает турецкое издание Takvim, московский «Спартак» готов заплатить за 27-летнего полузащитника Фенербахче« Дженгиза Ундера 8 миллионов евро.

Сам же турецкий клуб настаивает на сумме в 10 млн евро, на меньшую сумму сделки он не согласен.

Красно-белые продолжают активные поиски игрока на фланг атаки, после того, как не увенчались переговоры с другим турецким вингером Актюркоглу, они переключились на Ундера.

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Этот 27-летний игрок ярко начинал свою карьеру в итальянской "Роме", где был одним из лидеров клуба, но затем его карьера резко пошла на спад. После Серии А было выступление за "Марсель" и возвращение на родину в "Фенербахче" в 2023 году.

Дженгиз Ундер globallookpress.com

В прошлом сезоне Ундер сыграл за турецкую команду 34 матча, в которых забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

Наш прогноз: Ундер не захочет переходить в "Спартак".

Энтони Гордон

"Ньюкасл", полузащитник, 23 года

23-летнему полузащитнику сборной Англии и "Ньюкасла" Энтони Гордону пора перебираться в настоящий топ-клуб, которым вряд ли в ближайшее время станут "сороки".

По данным издания Daily Mail, на Гордона есть претендент в лице "Арсенала".

Но "канониры" намерены сделать трансферное предложение полузащитнику только следующим летом, так как сейчас у клуба нет свободных средств.

Известно, что спортивный директор "Арсенала" Эду Гаспар давно "ведет" Гордона и считает, что он идеально впишется в игру клуба.

Энтони Гордон globallookpress.com

В прошлом сезоне Гордон сыграл за "Ньюкасл" в АПЛ 35 матчей, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Наш прогноз: Гордон летом 2025 года уйдет из "Ньюкасла".

Артур Гомес

"Крузейро", полузащитник, 26 лет

Московское "Динамо" продолжает работу на трансферном рынке и намерено усилить атакующую линию бразильским вингером Артуром Гомесом.

По данным "СЭ", сделка между "бело-голубыми" и "Крузейро" находится на финишной стадии.

Сумма трансфера оценивается в 5,5 млн евро. О переходе может быть объявлено уже в ближайшее время.

Планируется, что Артур Гомес заключит четырехлетний контракт с "Динамо" с возможной опцией продления еще на один сезон.

Артур Гомес globallookpress.com

В этом году Гомес сыграл в бразильской Серии А 21 матч, забил 2 мяча.

Наш прогноз: "Динамо" подпишет Артура Гомеса.

Эдгар Севикян

"Ференцварош", полузащитник, 23 года

Армянский полузащитник Эдгар Севикян может вернуться в российскую Премьер-лигу.

Сейчас 23-летний футболист выступает за венгерский "Ференцварош", куда перебрался из "Пари НН".

Календарь и таблица РПЛ

По данным "Чемпионата", "Локомотив" планирует взять в аренду Севикяна до конца сезона.

Сам полузащитник не против вернуться клуб, воспитанником которого он является, но не сыграл за него ни одного матча в основном составе.

Эдгар Севикян globallookpress.com

Из "Локомотива" Севикян ушел в 2017 году, дальше играл в "Леванте", "Пари НН" и "Ференцвароше". Под руководством Михаила Галактионова он выступал в молодежной сборной России, поэтому тренер "Локомотива" отлично знает его возможности.

Наш прогноз: Севикян станет футболистом "Локомотива".