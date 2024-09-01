ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Зенит» вернул лидерство в российском чемпионате

    Итоги 7-го тура чемпионата России по футболу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Ахмат Динамо Динамо-Махачкала Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Нижний Новгород Ростов Рубин Спартак Факел Химки ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара» Черный день «Локомотива». «Краснодар» на чужом поле разгромил москвичей Фрагмент матчаУпущенная победа. «Динамо» не выиграло в Оренбурге Федерико КьезаСмена прописки. Мбаппе, Ольмо, Кьеза и еще 17 громких летних трансферов
  • 00:31
    • Дубль Мбаппе принес победу «Реалу» над «Бетисом»
  • 23:47
    • «ПСЖ» обыграл «Лилль» в Лиге 1
  • 23:41
    • «Ювентус» не смог победить «Рому»
  • 23:12
    • Рублев вылетел с US Open
  • 22:00
    • «Ростов» разбил «Факел»
  • 21:46
    • «Краснодар» на выезде разгромил «Локомотив»
  • 20:27
    • «Бавария» обыграла «Фрайбург» в матче Бундеслиги, Кейн отметился голом
    Все новости спорта
    «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»
    В российской Премьер-лиге в очередной раз сменился лидер, на трон вернулся «Зенит». К лидеру подтянулись «Краснодар» и «Спартак». «Локомотив» и «Динамо» потеряли несколько строчке, но остались в топе.

    Изменения в турнирной таблице

    «Зенит» из Санкт-Петербурга вернул лидерство в российском чемпионате, поднявшись со второго места на первое. На ступеньку выше взобрался «Краснодар», который расположился на второй строчке. А вот «Локомотив» потерял лидирующую позицию в турнирной таблице, опустившись с первого на третье место.

    «Динамо» покинуло 4 место во внутреннем чемпионате и теперь идёт на 6 строчке, пропустив вперёд себя «Спартак» и ЦСКА, которые занимают 4 и 5 места соответственно.

    Местами в турнирной таблице поменялись «Ростов» и «Рубин», занимающие 7 и 8 строчки соответственно.

    Зону вылета покинуло «Динамо» Махачкала, которая теперь занимает на 13, а 9 место. От успеха «динамовцев» пострадали сразу три клуба: «Крылья Советов» опустились с 9 на 10 строчку, «Пари НН» — с 10 на 11, а «Химки» — с 11 на 13.

    Календарь и таблица РПЛ

    Ещё одна рокировка произошла в зоне вылета: «Ахмат» (15 место) обошёл в турнирной таблице «Факел» (16 место).

    Новый (старый) лидер

    «Зенит» вернул себе лидерство в чемпионате России после того, как «Локомотив» потерял очки в туре. В 7 туре РПЛ «железнодорожники» на своём поле играли против «Краснодара» и потерпели фиаско (0:3).

    В составе краснодарского клуба голами отметились Виктор Са, Сперцян и Кордоба. Таким образом оба клуба набрали по 15 очков после 7 туров: «Краснодар» на втором месте, «Локомотив» — на третьем.

  • Борьба за место под солнцем. Гонду рвется в старт «Зенита»
  • Представляем аргентинского новичка петербуржцев, которому есть что доказывать на клубном уровне
  • 31/08/2024

    • На трон российской Премьер-лиги вернулся «Зенит», который в рамках минувшего игрового дня нанёс разгромное поражение «Пари НН» (3:0).

  • Упущенная победа. «Динамо» не выиграло в Оренбурге
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на результат матча «Оренбург» — «Динамо»
  • Вчера

    • Дублем в составе «лазурных» отметился Лусиано, ещё один мяч на свой счёт записал Вендел. Таким образом клуб из Санкт-Петербурга набрал 17 очков.

    Топ-5

    В топ-5 российского чемпионата поднялись два московских клуба. «Спартак» в родных стенах с минимальным счётом выиграл у «Рубина» (1:0). В итоге «красно-белые» набрали 14 пунктов.

    «Спартак» — «Динамо» Махачкала
    globallookpress.com

    Далее в турнирной таблице расположился ЦСКА, который в очном поединке против команды «Химки» одержал победу (2:0). После этой встречи армейцы аккумулировали 13 баллов.

    Другие матчи тура

    В 7 туре чемпионата России «Крылья Советов» уступили «Динамо» Махачкала (0:1), «Ростов» разгромил «Факел» (4:1).

  • Бойня, а не футбол. «Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин»
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на победу «Спартака» в матче с «Рубином»
  • 31/08/2024

    • Две ничьи были зафиксированы в матчах: «Ахмат» — «Акрон» (0:0) и «Оренбург» — «Динамо» (2:2).

    Тур № 8

    В следующем туре нас ждет поединок с приставкой супер. В субботу, 14 сентября ЦСКА на своём поле сыграет против «Зенита».

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В этот же день «Локомотив» на выезде сыграет против «Оренбурга». «Краснодар» примет «Ростов», а «Спартак» отправится гостить к «Динамо» Махачкала.

    Матчи 8-го тура российского первенства пройдут с 13 по 15 сентября.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Ротор — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эльче — Кордова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жувентуде — Интернасьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 00:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Гватемала — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 00:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Баия
  • Футбол
  • Сегодня в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры