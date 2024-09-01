РПЛ. «Зенит» вернул лидерство в российском чемпионате

В российской Премьер-лиге в очередной раз сменился лидер, на трон вернулся «Зенит». К лидеру подтянулись «Краснодар» и «Спартак». «Локомотив» и «Динамо» потеряли несколько строчке, но остались в топе.

Изменения в турнирной таблице

«Зенит» из Санкт-Петербурга вернул лидерство в российском чемпионате, поднявшись со второго места на первое. На ступеньку выше взобрался «Краснодар», который расположился на второй строчке. А вот «Локомотив» потерял лидирующую позицию в турнирной таблице, опустившись с первого на третье место.

«Динамо» покинуло 4 место во внутреннем чемпионате и теперь идёт на 6 строчке, пропустив вперёд себя «Спартак» и ЦСКА, которые занимают 4 и 5 места соответственно.

Местами в турнирной таблице поменялись «Ростов» и «Рубин», занимающие 7 и 8 строчки соответственно.

Зону вылета покинуло «Динамо» Махачкала, которая теперь занимает на 13, а 9 место. От успеха «динамовцев» пострадали сразу три клуба: «Крылья Советов» опустились с 9 на 10 строчку, «Пари НН» — с 10 на 11, а «Химки» — с 11 на 13.

Календарь и таблица РПЛ

Ещё одна рокировка произошла в зоне вылета: «Ахмат» (15 место) обошёл в турнирной таблице «Факел» (16 место).

Новый (старый) лидер

«Зенит» вернул себе лидерство в чемпионате России после того, как «Локомотив» потерял очки в туре. В 7 туре РПЛ «железнодорожники» на своём поле играли против «Краснодара» и потерпели фиаско (0:3).

В составе краснодарского клуба голами отметились Виктор Са, Сперцян и Кордоба. Таким образом оба клуба набрали по 15 очков после 7 туров: «Краснодар» на втором месте, «Локомотив» — на третьем.

На трон российской Премьер-лиги вернулся «Зенит», который в рамках минувшего игрового дня нанёс разгромное поражение «Пари НН» (3:0).

Дублем в составе «лазурных» отметился Лусиано, ещё один мяч на свой счёт записал Вендел. Таким образом клуб из Санкт-Петербурга набрал 17 очков.

Топ-5

В топ-5 российского чемпионата поднялись два московских клуба. «Спартак» в родных стенах с минимальным счётом выиграл у «Рубина» (1:0). В итоге «красно-белые» набрали 14 пунктов.

«Спартак» — «Динамо» Махачкала globallookpress.com

Далее в турнирной таблице расположился ЦСКА, который в очном поединке против команды «Химки» одержал победу (2:0). После этой встречи армейцы аккумулировали 13 баллов.

Другие матчи тура

В 7 туре чемпионата России «Крылья Советов» уступили «Динамо» Махачкала (0:1), «Ростов» разгромил «Факел» (4:1).

Две ничьи были зафиксированы в матчах: «Ахмат» — «Акрон» (0:0) и «Оренбург» — «Динамо» (2:2).

Тур № 8

В следующем туре нас ждет поединок с приставкой супер. В субботу, 14 сентября ЦСКА на своём поле сыграет против «Зенита».

В этот же день «Локомотив» на выезде сыграет против «Оренбурга». «Краснодар» примет «Ростов», а «Спартак» отправится гостить к «Динамо» Махачкала.

Матчи 8-го тура российского первенства пройдут с 13 по 15 сентября.