Качественный автобус. «Спартак» не смог дожать махачкалинское «Динамо»

В рамках 8-го тура российской Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» на своем поле принимало московский «Спартак». Команды поделили очки, закончив встречу со счетом 1:1. У «красно-белых» гол забил Манфред Угальде на 20-й минуте, а на 36-й минуте полузащитник москвичей Руслан Литвинов организовал автогол.

Низовое «Динамо»

Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Зариков традиционно рассказал о предыстории матча между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком». Журналист отметил отличную игру дагестанской команды в обороне.

«Уже на старте сезона махачкалинское "Динамо" доказало, что не собирается быть поставщиком очков для клубов РПЛ. Среди выходцев из Первой лиги именно команда Хасанби Биджиева находится выше остальных. Победа в предыдущем туре над "Крыльями Советов" (1:0) позволила команде подняться на 9-е место. Учитывая скромные возможности клуба, этот успех сложно переоценить. Общая стоимость состава динамовцев в 7 (!) раз меньше, чем у ближайшего соперника. Правда, у махачкалинцев худшая атака в лиге — всего 3 забитых гола за 7 игр.

«Динамо» Махачкала — «Спартак» Телеграм-канал «Спартака»

Пропускает команда также мало (6), поэтому "Динамо" можно смело назвать "низовой" командой. Лидер махачкалинцев — иранский атакующий хавбек с труднопроизносимым именем, которого для простоты в России зовут Джавадом. 21-летний футболист сразу же заиграл в новой команде и принёс ей победу в игре с "Ахматом" (1:0) шикарным дальним ударом. В предыдущем туре он выдал роскошный пас, обернувшийся победным голом Гаджиева в ворота самарцев. Вернулся в состав Муталип Алибеков, пропускавший предыдущий матч из-за красной карточки. В списке травмированных — форвард Эгаш Касинтура.

После неудачного сезона с Гильермо Абаскалем в сердцах спартаковских болельщиков зародилась надежда. С приходом Деяна Станковича "Спартак" выглядит единым коллективом, где футболисты бьются друг за друга. Поражение в 1-м туре от "Оренбурга" (0:2) так и остаётся единственным в чемпионате. В 5 последних матчах команда не пропускает мячей: "красно-белые" почти ничего не позволяет создать у своих ворот, что подтверждает лучший показатель ожидаемых голов соперника (4,89 xG за 7 игр). В последнем матче перед перерывом спартаковцы обыграли крепкий "Рубина" (1:0), причём победный гол забили в меньшинстве.

Один из лидеров команды — Наиль Умяров, набравший отличную форму. В предыдущие сезоны опорника часто критиковали, но при Станковиче он заметно преобразился, сочетая грамотную игру в отборе с качественным продвижением мяча. В списке травмированных — защитник Никита Чернов, защитник Даниил Денисов и полузащитник Роман Зобнин — дисквалифицированы. У динамовцев уже есть удачный опыт игры против "Спартака". В конце августа они увезли победу из Москвы: в самом начале забив с пенальти, махачкалинцы добыли в Кубке России три очка».

Агрессивное начало хозяев

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов проанализировал игру в 1-м тайме матча «Динамо» Махачкала — «Спартак». Журналист также рассказал о смелой игре хозяев.

«Динамо агрессивно начало домашний матч, высоко встречало красно-белых и пыталось атаковать на скорости.

Впрочем, довольно быстро "Спартак" перевёл игру в нужное русло. Команда Станковича забрала мяч и хорошо двигала его в позиционных атаках — москвичи использовали преимущество в индивидуальном мастерстве своих футболистов. Подстройка работала, правда, голевых моментов "Спартак" до середины первого тайма не создавал. Мяч в основном гулял между штрафными. Мощная рубка была в центре поля.

Но на 20-й минуте "Спартак" забил первым же ударом по воротам! Ключевое действие в этой атаке — возврат мяча Умяровым на чужой трети поля. Бонгонда получил возможность беспрепятственно навесить, Медина прострелил вдоль ворот, а Угальде здорово сыграл на опережение и положил свой пятый мяч в этом сезоне РПЛ.

"Спартак" повёл — "Динамо" осмелело. Эмоций на поле стало ещё больше. Команда Хасанби Биджиева при развитии атак делала акцент на фланги. Несколько острых атак хозяева организовали с участием левого латераля Сандрачука, но правша терял драгоценные секунды, подрабатывая мяч под удобную ногу, и терял темп для передач. А однажды выходил почти один на один под острым углом, но слабо проткнул мяч с правой — прямо в руки Максименко. Тем не менее до перерыва "Динамо" отыгралось.

«Динамо» Махачкала — «Спартак» t.me/dinmx

Этот гол во многом заслуга Глушкова (того самого уроженца Санкт-Петербурга, который признавался после кубкового матча команд, что всегда болел против "Спартака"): хавбек ушёл от Бабича и Умярова, а завершилась атака тем, что Литвинов срезал мяч в собственные ворота. Курьёзный автогол».

Деян Станкович Главный тренер «Спартака» Сегодня мы рассчитывали сыграть в атаку. В целом нам удалось, мы забили первыми. К сожалению, не удалось удержать победный счёт. Матч был очень сложный, боевой — много жёлтых карточек. Я ожидал больше ударов в створ от команды, поэтому мы выставляли такой атакующий состав. Надо отдать должное «Динамо» — хорошо оборонялись, выиграли много единоборств.

Справедливые 1:1

Автор издания «Советский спорт» Роман Еремеев рассказал о ходе 2-го тайма матча между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком». Журналист отметился, что «красно-белые» потерялись во 2-м отрезке встречи.

«Совершенно справедливые 1:1 по итогам первой сорокапятиминутки. И, думается, много вопросов от Станковича к своим игрокам, почему-то включившим режим пассивности спустя 20 минут поединка.

В перерыве произвёл Деян сразу двойную замену: вместо Хлусевича и Медины вышли Мартинс и Абена. Но на поле мало что поменялось. Конкретики у чужих ворот за борьбой, временами очень жёсткими стыками и даже потасовкой почти не было. За "почти" по большей части ответственны хозяева — им и медленный газон на руку, и домашние трибуны в помощь. Активничал в основном Гаджиев.

«Динамо» Махачкала — «Спартак» t.me/dinmx

А "Спартак" будто потерялся — вспомнить во втором тайме можно разве что момент Маркиньоса на угловом и отменённый гол Абены, когда мяч несколькими секундами ранее вышел за пределы поля. Барко потерялся, а брошенные Станковичем в последний бой Зиньковский и Николсон в игру не попали.

Финал встречи воспламенило удаление Мрезиги за фол последней надежды на свежем Мангаше, имевшем отличный шанс открыть счёт своим голам за москвичей уже в дебютном матче. Но воспользоваться большинством за шесть добавленных минут красно-белые не сумели.

"Динамо" осталось на восьмой строчке с девятью очками, а "Спартак" с 15 баллами опускается на пятое место. Нельзя играть в футбол 20 минут. Махачкалинцы уже доказали, что их нельзя недооценивать. Тем более — в такой праздник».

Хасанби Биджиев Главный тренер «Динамо» Махачкала «Спартак» не может нас обыграть? Секрет один — соблюдать свои принципы и выполнять работу на 100%. Ребята отработали хороший матч, «Спартак» владел преимуществом. Учитывая, что было удаление, результат справедлив.

Напор «Спартака» в концовке

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов проанализировал главные события, которые происходили на поле во время матча. Автор отметил не удачную игру «Спартака» в атаке.

«Счет открыл "Спартак": на 20-й минуте Угальде забил пятый мяч в чемпионате и вышел на второе место в снайперской гонке — до лидера Глушенкова всего пара голов. Но "Динамо" остро контратаковало и эффективно использовало "стандарты" — например, на 35-й минуте Гаджиев со штрафного пробил под перекладину — Максименко вытащил мяч. А почти сразу бело-голубые сравняли счет: Глушков продавил оборону, Мрезиг прострелил, а Литвинов срезал мяч в свои ворота.

Махачкалинцы по итогам первого тайма превзошли команду Деяна Станковича по ударам как в сторону ворот, так и в створ. И после перерыва "Динамо" не стало зарываться в своей штрафной, несмотря на комфортный счет. Судя по всему, команда Биджиева стремилась вновь победить "Спартак" и сотворить главную сенсацию тура.

У красно-белых мало что получалось в атаке. Один из худших матчей в футболке "Спартака" провел Барко — аргентинец действовал чуть глубже обычного и растворился на поле. Но моменты у москвичей были: например, на 66-й минуте Маркиньос упустил вернейший шанс на дебютный гол, не попав в пустой угол.

«Динамо» Махачкала — «Спартак» t.me/dinmx

Ключевым событием концовки встречи стал выход новичка "Спартака" Рикарду Мангаша, который уже через две минуты после дебюта заставил соперника заработать на себе красную карточку: Мрезиг неаккуратно принял мяч, ошибся и вынужден был снести Мангаша. Павел Кукуян расценил это как лишение явной возможности забить и удалил алжирца.

В меньшинстве "Динамо" заперлось в своей штрафной и с трудом отбивалось от давления "Спартака". На пятой добавленной минуте Умяров едва не сотворил шедевр — мяч после его дальнего удара разминулся с "девяткой", что означало потерю фаворитом очков. Дагестанцы снова не проиграли "Спартаку" и остались в середине таблицы. А команда Станковича теперь пятая».

Даниил Хлусевич Защитник «Спартака» Не могу сказать, что мы сели после забитого мяча. Продолжали играть, нелепый автогол. За первый тайм было всё. По моментам, по количеству атак «Спартак» сегодня был ближе к победе. Но ещё посмотрим, разберём игру.

Станковичу нужно вскрывать автобусы

Автор издания sports.ru Илья Панаев подвел итоги матча и отметил игру нападающего «Спартака» Манфред Угальде, который забил уже 5-й гол в рамках нынешнего сезона РПЛ.

«Было впечатление, что "Спартак" быстро забирает матч под контроль: на 20-й минуте быстро вернули себе мяч после стандарта, за счет Срджана Бабича перегрузили правую сторону, там Хесус Медина в падении успел сделать пас от лицевой после заброса, а Манфред Угальде удачно сложился и пробил головой там, где можно было и ногой. У костариканца пять голов в восьми турах Мир РПЛ. Больше забил только Максим Глушенков — семь мячей, у Алексея Батракова из "Локо" столько же.

«Динамо» Махачкала — «Спартак» t.me/fcsmtg

Правда, вел "Спартак" не так уж долго: через 17 минут Руслан Литвинов переправил в свои прострел махачкалинца Уссема Мрезигу. Это случайность, спартаковский защитник не очень ловко попытался прервать пас на Никиту Глушкова. Момент не выглядел стопроцентов голевым: есть впечатление, что и Александр Максименко вполне мог сыграть в этот мяч. Но у вратаря не осталось никаких шансов среагировать.

"Спартак" пропустил в первом тайме — такого в РПЛ-2024/25 еще не случалось. Вообще москвичи разочаровали в атаке: например, было всего два удара за первый тайм (при четырех у "Динамо"). Эсекиэль Барко сильно потерял в яркости — снова пропал против выстроенной обороны.

У "Спартака" только одна победа в четырех матчах. Неудачная серия — с двумя играми против "Динамо" Мх. В конце августа неожиданно проиграли им в Кубке России — 0:1, когда все решил спорный пенальти. Итого лишь одно очко суммарно за два выезда: кубковый и в чемпионате.

Тогда, кстати, динамовцы прервали шестиматчевую сухую серию москвичей — лучшую в XXI веке. Теперь "Спартак" пропустил впервые за шесть матчей РПЛ — и снова от "Динамо", неприятного соперника с крепкой защитой.

Спартаковцы откатились на пятое место, до лидирующего "Зенита" уже пять очков. Станковичу нужно вскрывать автобусы, чтобы "Спартак" боролся за чемпионство».

Рикарду Мангаш Защитник «Спартака» Ощущения от стадиона? Всё круто, получился дебют-вечеринка. Стадион заполнился, прекрасная атмосфера. Мне понравилось так дебютировать за «Спартак».

Не наиграли на победу

Автор издания bobsoccer.ru Александр Владыкин поделился своим мнением после матча между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком».

«Кому как, а по мне игра в Махачкале стала своего рода продолжением кубкового матча этих же команд в Москве.

Да, тогда и счет в итоге был другим, и состав "Спартака" на сей раз мы увидели сильнейший, но в остальном все та же борьба на каждом метре поля, постоянный прессинг в исполнении соперников, жесткая борьба, множество стыков и желание хозяев поля закрыться на соей половине поля в том случае, если "Спартак" начинал играть более агрессивно в атаке.

Другой вопрос, что для постановки постоянно действующего "автобуса" у своих ворот у махачкалинцев не было оснований. Спартаковцы играли, если можно так сказать, волнообразно, чередуя давление в передней линии с переходом на контроль мяча, на ослабление темпа. Вот тут для гостей и начинались проблемы, которые в итоге и оборачивались неприятностями.

Деян Станкович действительно выставил лучший состав на сегодняшний день, как он сказал перед игрой, с учетом формы тех футболистов, что вернулись из своих сборных. И это без учета Зобнина, Денисова, которые были дисквалифицированы на матч в Махачкале, приболевших Селихова, Чернова и Виллиана Жозе. Да, травмы могут преследовать всех и каждого, но вот то, что купленный за приличные деньги в это трансферное окно Виллиан Жозе продолжает пребывать на "длинных каникулах", история очень странная. Про голы в этом сезоне я уж молчу. Их нет. А вот то, что он не сыграл даже ни одного полного матча... Да и в чемпионате пропускает третью игру кряду — это нонсенс. А ведь столько было разговоров о его возможностях, когда игрок только прибыл в "Спартак"…

Что касается построения игроков красно-белых на поле, то оно выглядело ожидаемым. После ухода Мелешина, Соболева "столбов" впереди даже теоретически не осталось, так что вся тактика спартаковцев сводится к как можно быстрой, маневренной игре в группе атаки. Угальде на острие, Маркиньос и Бонгонда на флангах, Барко в роли "свободного художника" чуть ниже, что не мешало ему порой выходить и передовую линию. Впрочем, позициями спартаковцы впереди менялись постоянно, словно пытаясь сбить этими перемещениями соперников. Но для цепких динамовцев эти ухищрения спартаковцев особых проблем не составляли. Разве что однажды удалась гостям хорошая размашистая атака, которую завершил точным ударом Угальде.

Манфред Угальде — игрок «Спартака» t.me/fcsmtg

И в этот момент показалось, что "Спартак" сейчас начнет методично дожимать соперника, получив психологическое преимущество, забив гол в гостях. Увы, вышло все как раз наоборот. Не скажу, что "Динамо" заиграло мощнее. Это "Спартак" как-то успокоился. И тут же его с трудом выстроенная тактическая конструкция начала понемногу разваливаться, поскольку и динамовцы осмелели, и их контратаки стали опаснее, и давление на оборону спартаковцев выглядело все более ощутимым. Так что во многом голевая срезка мяча Литвиновым стала той самой логической точкой, которую и поставили хозяева поля еще в первом тайме. Все начиналось сначала…

Деян Станкович попытался перестроить действия спартаковцев сразу же после перерыва, выпустив Мартинса и Абену. Позже появились и новичок Мангаш, и Николсон, и Зиньковский… Но перемен в игре не произошло. Удары в сторону ворот динамовцев у красно-белых были, в концовке хозяева даже остались вдесятером, но, что толку, если в створ ворот соперника "Спартак" нанес всего лишь один точный удар, после которого, правда, мяч и забил Угальде. И все. Так что на победу спартаковцы логично не наиграли».

Работа Кукуяна

Автор издания «Спорт день за днем» Александр Макаров проанализировал работу главного арбитра встречи Павла Кукуяна.

«Возможно, игра складывалась бы иначе, нормально отработай Павел Кукуян. Однако сочинец делал все, чтобы хозяева "Анжи Арены" разбивали действо на мелкие осколки фолами по поводу и без. Сколько раз по ходу первого тайма рефери был обязан показать махачкалинцам желтые карточки? Раза три. Не показал ни одной.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Характерные эпизоды. На 54-й минуте Пальцев, не имея даже минимальной возможности первым добраться до мяча, врезается в Маркиньоса, протолкнувшего мяч себе на ход. Реакция судьи? Обычный фол, никакой желтой карточки махачкалинцу. Зато Бонгонде на 69-й минуте за выставленную руку, пришедшуюся сопернику куда-то в грудь, тут же был показан "горчичник". Гаджиев двумя минутами спустя принимает Зиньковского на корпус, снова не пытаясь сыграть в мяч, после чего возмущается: чего это судья дал свисток? Кукуян опять не наказал махачкалинца, хотя должен был минимум за длинный язык.

Желтая карточка Кагермазову и прямая красная Мрезигу — решения, которые, как бы оправдывают Кукуяна. Вот ведь, чего возмущаются москвичи?! Но нельзя 90 минут закрывать глаза на грубую игру и постоянные фолы, а потом "исправиться" несколькими очевидными решениями.

Календарь и таблица РПЛ

К слову, удаление для махачкалинца заработал новичок красно-белых Мангаш, сыгравший в прессинге на правом фланге атаки, хотя в Россию переезжал, как левобровочник. В оставшееся время при игре в большинстве случился банальный навал, который ни к чему не привел. А завершилось все опасным ударом из-за штрафной Умярова, хотя это решение больше пошло от безысходности — внутри чужой штрафной хозяева не давали шансов.

Спартаковцы бились, боролись, пыхтели, но соперник сыграл по-своему грамотно и заслужил ничью. Когда уже, наконец, Станкович явит миру тот футбол, который поможет справляться с "автобусами" и его разновидностями? Серб обещал найти решение, пока его не видно. А доволен ли он тем, как спортивный директор Амарал отработал трансферную кампанию? Не чувствует ли "Дракон", что на ближайшие 10 матчей чемпионата остался с минимумом аргументов для соперников? Если на поле растворяется Барко, ничего не получается у всей команды.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Да, после поражения в первом туре красно-белые больше никому в РПЛ не уступали. Но тот же "Зенит" такие вот равные и блеклые матчи вытаскивает, продолжая лидировать в турнирной таблице. Бросить перчатку петербуржцам все еще не получается».