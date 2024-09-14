Бесподобный Сперцян и непобедимый «Краснодар»

В матче 8-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал на своем поле «Ростов». «Быки» одержали победу со счетом 2:0. Дублем в этом матче отличился полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, забив свои голы на 16-й и 77-й минутах встречи.

Эмоциональное зрелище

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой по традиции рассказал о предыстории матча «Краснодар» — «Ростов». Журналист отметил отличные результаты команд перед началом встречи.

«Краснодар буксовал в начале чемпионата, выдав старт из трёх ничейных результатов. Но дальше результаты команды Мусаева значительно улучшились. К южному дерби “быки” подошли с серией из четырёх побед подряд в РПЛ. 3 из них были добыты над столичными ЦСКА, “Динамо” и “Локомотивом”. Причём, бело-голубых и “железнодорожников” краснодарцы победили на выезде. Игру с “Локомотивом” пока можно назвать лучшей для команды Мусаева в нынешнем чемпионате. Она по всем статьям разгромила “железнодорожников”, на тот момент возглавлявших таблицу РПЛ. “Краснодар” находился на третьем месте с пятнадцатью набранными очками в активе и надеялся продлить победную поступь по итогам южного дерби.

«Краснодар» — «Ростов» t.me/fckrasnodar

“Ростов”, в свою очередь, также в приподнятом настроении уходил на паузу в чемпионате. Ростовчане в прошлом туре очень уверенно на своём поле разгромили “Факел” со счётом 4:1. Автором одного из голов в ворота воронежцев стал Роналдо, продливший результативную серию в чемпионате до трёх матчей. С одиннадцатью заработанными баллами в активе команда Карпина находилась на седьмой позиции в турнирной таблице.

Южное дерби практически всегда гарантирует яркое и эмоциональное зрелище. Разумеется, мы надеялись, что в этот раз “Краснодар” и “Ростов” подтвердят этот тезис. Краснодарцы являлись предстартовыми фаворитами матча, но у ростовчан были свои козыри, которые они готовились противопоставить “быкам” и остановить их победную поступь. Хозяева подходили к данной встрече с одной значимой потерей в лице дисквалифицированного Кордобы. Кроме того, у краснодарцев из-за травм отсутствовали Кастаньо и Кокшаров. Уже в день матча СМИ начали распространять новость об отстранении Кривцова от работы с главной командой и переводе в “Краснодар-2”.

Однако эта информация оказалась фейковой. Более того, Никита появился в стартовом составе “быков”. Кроме того, Мусаев не мог руководить действиями своих футболистов со скамейки из-за перебора жёлтых карточек. Обязанности главного тренера “быков” исполнял ассистент Мурада Олеговича Артур Оленин. У гостей, в свою очередь, в лазарете находились Комличенко, Миронов и Комаров. Зато в строй после затяжной травмы наконец-то вернулся Мохеби».

Атака на атаку

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов рассказал о ходе 1-го тайма поединка между «Краснодаром» и «Ростовом». Журналист отметил яркую игру команд в 1-й половине матча.

«Начало игры было равным с точки зрения борьбы за инициативу и территорию. А вот атаки поопаснее — даже у "Ростова". Команда Валерия Карпина хорошо организовывала контрвыпады на скорости, проходили передачи за спины защитникам "Краснодара", прежде всего на центрфорварда Голенкова. Мячом гости распоряжались эффективнее.

В результате на 12-й минуте Голенков заработал пенальти. По крайней мере, судья Казарцев указал на "точку". Однако работавший на VAR Левников порекомендовал главному арбитру изучить видео, чтобы не наказать невиновного. Казарцев, посмотрев повтор, согласился с ассистентом и объявил на весь стадион: "Игра рукой — ненаказуемая. Спорный мяч". Действительно, рука Диего Косты была почти прижата к телу.

Этот эпизод как будто разбудил "Краснодар" и сбил с ног ростовчан. После паузы в две-три минуты "быки" максимально включились и вскоре забили. Если первый голевой момент не реализовал Виктор Са, то второй спустя минуту использовал Сперцян. У команды Мусаева получилась быстрая атака благодаря тонкой диагонали от Кривцова на Виктора Са. Удар бразильца парировал Одоевский, но крайне неудачно — прямо на набежавшего Сперцяна. Пожалуй, голкипер мог сыграть и получше.

"Ростов", пропустив гол, пришёл в себя. У команды Карпина продолжали проходить забросы за спины. После одного из них Голенков вышел один на один под углом, но здорово сыграл Агкацев — сократил дистанцию и сделал красивый сейв ногой. А на исходе получаса матча ростовчанам опять не повезло с судейским решением. Роналдо забил красивый гол ударом с лёта, однако секундой ранее Казарцев зафиксировал фол со стороны Вахании на Батчи. Показал анголец, что его толкнули в спину, конечно, грамотно.

«Краснодар» — «Ростов» t.me/fckrasnodar

Футбол раскрылся, и пошла атака на атаку! На радость зрителю. Кривцов был хорош, как минимум на мяче, придумал несколько классных обостряющих передач. Перед перерывом Смолов также не реализовал выход один на один — Одоевский на сей раз сыграл как большой вратарь. А Фёдору, безусловно, трудно быть полноценной заменой Кордобе в свои 34 года. В первом тайме команды нанесли общими усилиями два десятка ударов, и просто чудо, что счёт остался 1:0».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» У ворот «Краснодара» была жара, почему не забили? Жары и духоты не было, здесь была сказка, а не погода. Почему не забили? Не смогли. Судейство? Не очень хочется об этом говорить. Если я скажу (хотя бы) 50% про судейство, и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и всё расскажу про них.

Сперцян заменил Кордобу

Автор издания «Советский спорт» Никита Вахитов проанализировал игру «Краснодара» и «Ростова» во 2-м тайме, где «быки» удвоили свое преимущество и одержали победу.

«В самом начале второго тайма Смолов реабилитировался за нереализованный выход 1 на 1, и в аналогичной попытке смог отличиться, ещё и обыграв двух защитников. Но на радость "Ростову" нападающий оказался в положении вне игры. На 50-й минуте Алексей Сутормин забросил вперёд, Сергей Петров срезал мяч на ногу Роналдо, тот уже почти закатил в ворота, но Петров исправился и вынес с ленточки. Правда, вынос пришёлся прямо на ногу Егору Голенкову на пустые ворота, но даже так нападающий угодил выше створа. Казалось, что лучше момента для "Ростова" уже не будет, и всё равно мяч не оказывается в воротах хозяев.

«Краснодар» — «Ростов» t.me/fckrasnodar

По количеству опасных моментов и скорости игры южное дерби в этом туре заметно интереснее дерби двух столиц. На 77-й минуте Эдуард Сперцян поставил точку в матче после очередной молниеносной контратаки. Нельзя не отметить Виктора Са, который отобрал мяч на своей половине поля, разогнал атаку и выкатил партнёру под удар. Концовка матча была столь эмоциональной и молниеносной, словно команды только вышли на поле. Тем не менее "Ростову" не удалось отыграть один мяч, а "Краснодару" увеличить преимущество.

Таким образом подопечные Мусаева выигрывают в южном дерби у "Ростова" со счётом 2:0. "Краснодар" остался непобеждённым и отстаёт от "Зенита" всего на два очка, а команда Карпина расположилась на седьмом месте. Лучшим игроком матча ожидаемо стал Сперцян, забивший два очень важных гола. И если до начала игры казалось, что Кордобу заменит Смолов, то на деле это сделал именно Сперцян».

Эдуард Сперцян Полузащитник «Краснодара» Была открытая игра. «Ростов» — очень тяжелый соперник, команда всегда прессингует и играет в интересный футбол. Было тяжеловато. Хорошо, что мы забили. Стас (Агкацев) выручал, все дисциплинированно сыграли в обороне. Хорошо, что матч закончился так, и мы реализовали свои моменты. Мы всегда настроены по‑боевому и подсказываем друг другу. Каждый гол — заслуга не одного игрока, а всей команды.

«Краснодар» не растерял кондиции

Корреспондент отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Артем Белинин высказался о дисквалификациях нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и главного тренера команды Мурада Мусаева. Автор также проанализировал голы «быков», которые забил Эдуард Сперцян.

«Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев и лучший форвард "быков" Джон Кордоба потеряли право сыграть с "Ростовом" еще в матче седьмого тура против "Локомотива". Оба схватили дисквалификации.

Ближе к матчу стало известно, что из-за травмы встречу пропустит и форвард "Ростова" Николай Комличенко — тоже лучший в своей команде на данный момент. А в день игры пришла совсем уж странная новость — якобы "Краснодар" перевел своего полузащитника Никиту Кривцова в дубль из-за неудачно подобранных в одном из интервью слов.

На поверку все оказалось выдумкой: Кривцов не только приехал на стадион, но и попал в стартовый состав "быков". В личной беседе представители "Краснодара" объяснили, что Никита действительно был заявлен за вторую команду, но это технический момент, который никак не мешает ему играть за основу. А интервью, за которое Кривцова якобы перевели в "двойку", проводилось чуть ли не в присутствии представителей клуба. Кривцова менять нужды не было, а вот над альтернативами для остальных вылетевших пришлось думать. Мурада Мусаева заменил его помощник Артур Оленин, вместо Кордобы в старт попал Федор Смолов. Ростовчане вместо травмированного Комличенко выпустили его конкурента — Егора Голенкова.

Главные форварды дерби пропускали, однако все опасения оказались напрасными — огонь в игре разгорелся с первых минут. В основном за него отвечали ростовчане — команда Карпина сразу полетела вперед, создавала моменты, но тратила их один за одним.

К мастерству Агкацева (тащившего все, что можно было) примешалась удача — где-то ростовчане не попадали по мячу даже в самых убойных ситуациях, где-то не везло еще сильнее. Так, на 12-й минуте команда Карпина заработала пенальти, но Василий Казарцев при помощи ВАР отменил его назначение. А на 29-й минуте рефери отменил гол "Ростова" уже без помощи видеоассистентов. Во втором тайме и вовсе "быки" усилиями Петрова выбили мяч из пустых ворот. У желто-синих не шло.

Прогнозы и ставки на РПЛ

А вот "Краснодар" пользовался своими моментами куда лучше. Сразу после отмененного пенальти, буквально через пару минут, в контратаке отличился Эдуард Сперцян. Смолов, хоть и редко играет за "Краснодар", но вообще не потерялся — постоянно сторожил линию офсайда и несколько раз опасно убегал один на один. Правда, все-таки форвард несколько раз попадал в положение "вне игры", и в том числе из него забил мяч, который Казарцев позднее отменил. Второй гол хозяев тоже получился качественным — поймали ростовчан, яростно желавших отыграться, но явно уставших, на контратаке. А дальше вышли три в три, а Сперцян показал все мастерство — забил из-за штрафной.

«Краснодар» — «Ростов» t.me/fckrasnodar

Второй гол армянина определил исход встречи. "Краснодар" за паузу вообще не растерял кондиции и закономерно одержал седьмую подряд победу во всех турнирах. Беспроигрышная серия "быков" достигла 11 матчей — более чем внушительное число. При Владимире Ивиче максимальная серия без поражений составляла 12 игр, так что Мурад Мусаев в одном матче до достижения тренера, при котором "Краснодар" долгое время лидировал в РПЛ. В первых восьми турах "быки" набрали столько же очков, сколько и в прошлом сезоне, так что тут Мусаев идет по графику Ивича.

Да и к чему эта статистика? Черно-зеленые на втором месте, в двух очках от "Зенита" — и пока выглядят одними из самых сильных конкурентов действующего чемпиона. Их очная встреча на Кубани — уже через тур».

Виктор Са Нападающий «Краснодара» Сегодняшняя игра выдалась тяжелой. «Ростов» прессинговал с большими усилиями, в некоторых моментах нам приходилось играть от обороны. Мы старались находить свои шансы. У нас получилось воспользоваться своими моментами. Если говорить о голевых моментах, у нас их было гораздо больше, чем у соперника. Мы могли забить больше мячей в этой интенсивной игре, которую навязывал «Ростов». Всегда рад своему участию в забитых мячах. Самое важное — помочь команде. Спасибо болельщикам за поддержку.

Три факта

Автор издания «Спорт день за днем» Никита Рейнс написал 3 главных факта после победы «Краснодара» в матче РПЛ с «Ростовом».

«1. Никита Кривцов сыграл в матче с "Ростовом". Ранее говорилось о том, что полузащитник "Краснодара" может пропустить матч 8-го тура РПЛ из-за дисциплинарных взысканий.

«Краснодар» — «Ростов» t.me/fckrasnodar

2. "Краснодар" довел победную серию в РПЛ до пяти матчей. Последний раз команда Мурада Мусаева потеряла очки 4 августа, когда сыграла на выезде вничью с "Факелом".

3. Во втором матче кряду в составе "Краснодара" забитым мячом отметился полузащитник Эдуард Сперцян. В последних двух матчах в его активе три гола».

Три худших игрока

Автор издания Euro-football.ru Иван Терентьев назвал 3 худших футболиста «Ростова» после матча РПЛ против «Краснодара». По мнению журналиста, именно эти игроки провалили встречу.

«КОНСТАНТИН КУЧАЕВ — 4,0. Удивительно, но несмотря на 0 забитых мячей, атака сыграла добротно. Куда серьёзнее подводила полузащита и оборона. Худшим в центре поля был Константин Кучаев, которого Батчи и Сперцян вообще не замечали. Кучаев проиграл четыре единоборства из шести, дважды был обыгран, а когда помогал атаке — получалось ещё хуже. Всего 14 точных передач накопил, ни разу игру не обострил.

Календарь и таблица РПЛ

АНДРЕЙ ЛАНГОВИЧ — 3,5. На другом фланге "страдал" Андрей, которому доставалось ещё больше. Са буквально возил Ланговича, не позволяя тому к мячу приблизиться. Трижды Виктор прошёл защитника на дриблинге, отдал из-под него голевой пас. Старался Андрей ещё и атаке помогать, только усугубляя ситуацию. 19 потерь совершил в подключениях, ещё и жёлтую карточку поймал, срывая контратаку "Краснодара".

«Краснодар» — «Ростов» t.me/fckrasnodar

МАКСИМ ОСИПЕНКО — 3,5. Такой же провал был в центре обороны, где Максим терял и второй темп от Сперцяна, и первый от Смолова. Фёдор легко обыграл Осипенко и забил гол — не засчитали из-за офсайда. Сперцян без помех бил из зоны Максима и установил окончательный — здесь уже отменять причин не было».