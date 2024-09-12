Перед туром. Непомнящий и Кирьяков не верят в победу «Зенита» над ЦСКА

С легендами советского и российского футбола корреспондент Livesport.ru Михаил Пукшанский обсудил два главных матча предстоящего 8-го тура РПЛ. Валерий Непомнящий и Сергей Кирьяков разложили по полочкам встречи ЦСКА — «Зенит» и «Краснодар» — «Ростов».

Оба сегодня живут российским футболом. Хотя Валерий Кузьмич большую часть тренерской карьеры провел за рубежом, вывел Камерун в четвертьфинал ЧМ-90, а затем долгое время возглавлял в Премьер-лиге «Томь», потом «Балтику». Сергей Вячеславович был кумиром в Германии, тем не менее вернулся тренировать в Россию.

— Как вообще паузы, связанные с матчами сборных, влияют на футболистов, вернувшихся в клубы?

Валерий Непомнящий: Тут такой момент… Кто не выходил в основе, не имел полноценной игровой практики, возвращаются не в лучшем состоянии, Независимо от результатов. Плюс переезды, перелеты, понятно..И даже те, кто приезжают на волне положительных эмоций, нуждаются в сиюминутной адаптации. Сейчас все зависит от тренерского штаба.

Сергей Кирьяков: Смотря, какие игроки. Здесь все индивидуально. Одни спокойно переносят перелеты, спят в самолетах, как я примерно. И быстро переключаются. Другие либо в эйфории, либо не могут отойти от поражений. Кто поехал, но не сыграл, это вообще большая проблема.

ЦСКА — «Зенит»

— Армейцы перед перерывом, очевидно, набрали ход. Перерыв им явно не на пользу?

В.Н.: Безусловно. Наладили игру в обороне. Но длина скамейки — это правда жизни. Тут вдолгую их может не хватить, и пауза здесь не при чем.

С.К. : Все примерно в одинаковой ситуации. Вы так говорите, будто Николич или Семак с этим впервые сталкиваются.

— В этой паузе ЦСКА не провел ни одного товарищеского матча. Потеря игрового тонуса для тех, кто был под рукой Марко Николича, это разве не критично?

В.Н.: Перед перерывом выдали два-три хороших матча. Что он такое решение принял, не играть, это зона ответственности Николича. Наверное, посчитал, что в оставшемся составе бессмысленно, раз он рассчитывает на других игроков.

С.К: Я не всегда понимаю его решения. Но у него определенно есть чувство ритма. По игре видно, как он реагирует. Что не сыграли, не очень понятно. Посмотрим, как поймает волну сейчас. Кто-то ведь может просесть после перелетов и на 30-й минуте первого тайма, или на 20-й второго.

— Вы как справлялись в подобной ситуации?

В.Н.:У меня совсем маленький опыт в этой связи — турецкий «Генчлербирлиги». Два человека уезжали, что не особенно влияло на подготовку.

С.К.: Был определенный период в тульском «Арсенале», когда приходилось с подобным сталкиваться. Конечно, это не масштаб «трагедии», как в ЦСКА, или «Зените».

— Имеет ли значение, с каким настроением люди возвращаются из сборных. Вот, к примеру, Виктор Давила в составе Чили проиграл дома Боливии, Аббосбек Файзуллаев за Узбекистан выходил лишь на замену, а Игорь Дивеев попал под вьетнамские катаклизмы.

В.Н.: Конечно, влияет. Но футбол — командный вид спорта. Тут опять-таки все зависит от умения тренера объединить уехавших и оставшихся. С «армейцами» близко общаюсь, и в этом плане проблем, полагаю, не будет,

С.К: Психология здесь не будет играть решающую роль. Тренер просто должен в эти дни правильно распределить нагрузки

— Даниил Круговой, Тамерлан Мусаев и Иван Обляков, напротив, неплохо проявили себя во Вьетнаме. Можно ли это считать полноценной игровой практикой?

В.Н.: Нет. Это не за очки была игра. Нельзя сравнивать с официальными матчами, которые проводили другие сборные. Но для этих ребят матч сложился удачно, получили некий запас прочности. Для Мусаева, в первую очередь. Он и должен сыграть ключевую роль в атаке с «Зенитом».

С.К.: Молодые ребята за 9 часов полета все забывают. Даже за полтора часа в наше время из города город все стиралось в памяти. Но не для всех. Многие в полетах теряли все калории, которые набирали перед игрой. Давление скользило. Но сейчас другая фармакология, доктора успеют приводить ребят в чувства

— «Зенит», тем временем, сыграл с «Кайратом». Можно ли считать эту игру серьезной подготовкой, если даже Анатолий Тимощук выходил на поле?

В.Н.: Скажу так, что они с Аршавиным не портили обедни. Тоже дрались изо всех сил, особой разницы с действующими игроками я не увидел. Но в этом составе выглядели бледновато.

С.К.: Хорошая тренировка. Но это лучше чем играть контрольный матч в Питере, где все близко и понятно. Семак принял правильное решение. Не думаю, что там были другие мотивы.

— Клаудиньо и Юрий Горшков, похоже, готовы выйти с первых минут, а Максим Глушенков все еще нет. В полной мере готов его заменить Лусиано Гонду, забивший сходу четыре мяча в первых двух матчах за «Зенит», или это все же разные роли?

В.Н.: Это игрок другого типа. Такой вот тягучий, как все аргентинцы. Не бежит, но видит поле, здорово открывается. Но ключевой фронт для «Зенита», как вижу, левый край. Через него будут строить атаки.

С.К.: Разноплановые, но там есть, кем заполнить эту нишу. На самом деле, все решается перед игрой, или в самом начале. Только тогда тренер видит, правильные ли он сделал выводы из тренировок.

— Чего ждете от этого матча, ваш прогноз?

В.Н: Для меня нет фаворита. ЦСКА играет дома, и если навяжет свою тему с быстрыми перехватами, питерцам будет трудно. Плюс стандарты. И посмотрите, что все удары армейцев летят в створ. Посмотрим, как Латышонок справится.

С.К.: Я за то, чтобы у нас в чемпионате была борьба. Никоим случаем не болельщик ЦСКА, но хочу эту самую борьбу за очки увидеть. Поставлю на ничью — 1:1 .

«Краснодар» — «Ростов»

— Игру из-за нелепой второй желтой карточки с «Локомотивом» (при счете 3:0) пропускает лучший форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Не трагедия?

В.Н.: Думаю, нет. Он не очень симпатично смотрится в этом сезоне. Там есть, кем его заменить.

С.К.: Да в первых матчах его не было видно. Но Смолов сегодня, при всем при том, объективно слабее все же. Понятно, потеря. Кордоба умеет продавливать, чего Федя в сегодняшнем состоянии делать не может..

— Краснодарские легионеры по-разному сыграли за сборные. Как сейчас их привести к общему знаменателю?

В.Н: Тяжело. Но центральная ось у «Краснодара» намного сильнее. При этом команда Галицкого по-прежнему не реализует свой потенциал. Сперцян сейчас приехал не в лучшем настрое после поражения от Македонии, а он там ключевая фигура. Понятно, Мусаев его поставит. И это его шанс, и шанс «Краснодара». Сегодня у этой команды появился дух.

С.К.: Учитывая перелеты латиноамериканцев,это будет непросто за два дня. Помню, как в «Карлсруэ» тренер Шефер ждал их долгими вечерами. Времена поменялись, менталитет остался. Они никуда не спешат. Все это с легионерами из Южной Америки я проходил: в бундеслиге полный матч, долгий перелет, еще один.

— Валерий Карпин мог держать в голове этот матч, будучи во Вьетнаме?

В.Н.: Ситуация. Но не думаю, что он как-то думал о нем в тот момент. Огромный опыт, плюс ответственность за ребят в сборной после продления контракта…

С.К.: Уверен, нет. Не из тех людей. Другое дело, что Осипенко не сыграл. Это проблема, поскольку на его плечи ложится сейчас груз ответственности за оборону.

— Букмекеры отдают такое преимущество «Краснодару», что его победа практически равнозначна с ничьей и поражением. Справедливо?

В.Н.: Не будь перерыва, сказал бы «да». Сейчас все с нуля, так можно сказать. Но «Краснодар» — фаворит безусловный. На бумаге. Если бы не было перерыва для меня в этом все могло быть очевидно. Сегодня — нет.