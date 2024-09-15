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    «Динамо» Махачкала — «Спартак». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Спартак»

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    «Динамо» Махачкала — «Спартак»
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    «Динамо» Махачкала — «Спартак»
    Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» сыграют между собой в рамках 8-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо» Махачкала

    Махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 7-ми туров. На счету команды 8 очков — 2 победы, 2 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 3:6.

    В крайнем туре чемпионата России «Динамо» одержало вторую победу в турнире, минимально обыграв на выезде «Крылья Советов» (1:0). Исход встречи решил единственный гол Гаджиева, забитый под занавес первого тайма.

    Таким образом, махачкалинская команда ушла победителем с поля во второй раз кряду. Ранее подопечные Хасанби Биджиева сенсационно обыграли на выезде московский «Спартак» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России — 1:0.

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    «Спартак»

    «Спартак» пятый в турнирной таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. За 7 матчей «красно-белые» одержали 4 победы, 2 раза сыграли вничью и один раз уступили. Разница забитых и пропущенных голов на данный момент составляет 10:3.

    У «Спартака» одно поражение в 9-ти последних матчах во всех турнирах — от «Динамо» Махачкала в Кубке России (0:1). Команда под руководством Деяна Станковича не проигрывает в РПЛ 6 встреч подряд после неудачного старта с «Оренбурга» в первом туре — 4 победы и 2 ничьи.

    В крайнем туре чемпионата России «Спартак» дома принимал казанский «Рубин». Несмотря на удаление Зобнина в середине второго тайма, «красно-белые» смогли обыграть соперника благодаря голу Барко с пенальти на 74-й минуте — 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак» с коэффициентом 2.05.

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