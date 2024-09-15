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    Динамо Махачкала — Спартак: прогноз на матч 15/09/2024 с коэффициентом для ставки 2.05

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Спартак»
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    Эсекьель Барко («Спартак»)
    15 сентября в восьмом туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Сентября 2024 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 19:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: махачкалинский коллектив неплохо для себя стартовал в первом сезоне РПЛ.

    Команда из Махачкалы смогла набрать восемь очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

    Динамо Мх — Спартак: коэффициенты букмекеров

    Махачкалинцы смогли три раза поразить ворота соперника и девять раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре динамовцы победили «Крылья Советов» (1:0).

    До этого «Динамо» оказалось слабее «Рубина» (0:2), но выиграло у «Ахмата» (1:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также подопечные Хасанби Биджиева переиграли «Спартак» (1:0) в Кубке страны.

    Не сыграют: нет травмированных или дисквалифицированных.

    Состояние команды: «Динамо» взяло неплохой старт в первом для себя сезоне РПЛ.

    Пока что махачкалинцы являются грозной силой и легко с ними не бывает никому. Если так и продолжится, то команда будет крепким середняком РПЛ.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «красно-белые» начали сезон достаточно неплохо и борются за самые высокие места.

    «Народная команда» набрала 14 баллов и идет на четвертой строчке в турнирной таблице.

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    • Столичный коллектив забил десять мячей, а в свои пропустил только три.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы России выиграла у «Рубина» (1:0).

    До этого москвичи сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромили «Факел» (3:0).

    Также недавно московская команда уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке страны.

    Не сыграют: в составе коллектива из Москвы дисквалифицированы Даниил Денисов и Роман Зобнин.

    Состояние команды: в этом сезоне «Спартак» точно выглядит лучше, чем в прошлом. Это отмечают и все специалисты и эксперты.

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    Подопечные Деяна Станковича показывают неплохой футбол, команда отлично усилилась, поэтому вполне может попробовать навязать борьбу за чемпионство.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» проиграло только 1 из последних 5 матчей

    • «Спартак» проиграл только 1 раз в этом сезоне РПЛ

    • 27 августа «Динамо» обыграло «Спартак» (1:0) в матче Кубка России

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.80, а победа «Динамо» — в 6.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.17, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

    Прогноз: «Спартак» должен взять реванш за поражение в Кубке и победить.

    Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 2.05.

    Прогноз: «Спартак» в этом сезоне прилично забивает, поэтому поставим, что команды смогут пробить тотал и забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.17.

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    «Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Спартак» реванш у махачкалинского «Динамо»?
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