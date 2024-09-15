Динамо Мх
Спартак
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: махачкалинский коллектив неплохо для себя стартовал в первом сезоне РПЛ.
Команда из Махачкалы смогла набрать восемь очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Динамо Мх — Спартак: коэффициенты букмекеров
Махачкалинцы смогли три раза поразить ворота соперника и девять раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре динамовцы победили «Крылья Советов» (1:0).
До этого «Динамо» оказалось слабее «Рубина» (0:2), но выиграло у «Ахмата» (1:0).
Также подопечные Хасанби Биджиева переиграли «Спартак» (1:0) в Кубке страны.
Не сыграют: нет травмированных или дисквалифицированных.
Состояние команды: «Динамо» взяло неплохой старт в первом для себя сезоне РПЛ.
Пока что махачкалинцы являются грозной силой и легко с ними не бывает никому. Если так и продолжится, то команда будет крепким середняком РПЛ.
«Спартак»
Турнирное положение: «красно-белые» начали сезон достаточно неплохо и борются за самые высокие места.
«Народная команда» набрала 14 баллов и идет на четвертой строчке в турнирной таблице.
Столичный коллектив забил десять мячей, а в свои пропустил только три.
Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы России выиграла у «Рубина» (1:0).
До этого москвичи сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромили «Факел» (3:0).
Также недавно московская команда уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке страны.
Не сыграют: в составе коллектива из Москвы дисквалифицированы Даниил Денисов и Роман Зобнин.
Состояние команды: в этом сезоне «Спартак» точно выглядит лучше, чем в прошлом. Это отмечают и все специалисты и эксперты.
Подопечные Деяна Станковича показывают неплохой футбол, команда отлично усилилась, поэтому вполне может попробовать навязать борьбу за чемпионство.
Статистика для ставок
- «Динамо» проиграло только 1 из последних 5 матчей
- «Спартак» проиграл только 1 раз в этом сезоне РПЛ
- 27 августа «Динамо» обыграло «Спартак» (1:0) в матче Кубка России
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.80, а победа «Динамо» — в 6.00.
ТБ 2,5 оценивается в 2.17, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.
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Прогноз: «Спартак» должен взять реванш за поражение в Кубке и победить.
Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 2.05.
Прогноз: «Спартак» в этом сезоне прилично забивает, поэтому поставим, что команды смогут пробить тотал и забить три мяча на двоих.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.17.