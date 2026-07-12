Англия остаётся фаворитом по составу и опыту больших матчей. Но Норвегия после победы над Бразилией больше не выглядит просто командой с одним звёздным форвардом. Забег норвежцев в плей-офф уже стал полноценной историей турнира — с фирменной греблей на трибунах и нарастающей уверенности.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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29' Мощно бил со штрафного Кейн в угол вратаря, но отправил мяч над перекладиной.

28' Опасный штрафной заработал Беллингем! Метра 23 до ворот, Кейн, наверное, пробьёт?

27' Игра возобновляется, Англия с мячом.

Норвегия — Англия globallookpress.com

24' А вот и пауза на воду. Опасный момент англичане создали, теперь черёд Норвегии?

23' Мадуэке всё-таки получил мяч в штрафной, сильно прострелил вдоль ворот, а О'Райли не подстроился под мяч! Рюэрсон спокойно выбил его в аут.

21' Вольфе не дал сыграть Мадуэке на правом фланге, но контратака у норвежцев не получилась.

Статистика матча 0 Удары мимо 1 27 Владение мячом 73 0 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 1 Фолы 2

19' Андерсон навесил на Беллингема, тот не попал головой по мячу и плечом отправил его мимо ворот.

18' Перспективно забрасывал в штрафную Гордон, Беллингему не дали сыграть норвежские защитники.

17' Райс низко запустил мяч на ближнюю штангу, норвежцы отбились.

16' Угловой заработал Гордон на левом фланге, первый стандарт в матче.

14' Как и предполагалось до матча, игра получается достаточно осторожной. Рисковать никто не спешит, команды по очереди достаточно стерильно владеют мячом.

Норвегия — Англия globallookpress.com

12' Норвегия забрала мяч и держит его на своей половине поля. Средним блоком встречает Англия.

10' Мадуэке рукой обработал мяч на правом фланге, пока что не получается у него разогнать атаку.

07' Андерсон попробовал перевести на правый фланг, а Мадуэке оказался в офсайде.

05' Нюланн забрал мяч в руки после заброса из глубины, пока что уверенно обороняется Норвегия.

02' Мадуэке с правого фланга навесил в штрафную и отправил мяч за лицевую.

01' Норвежцы начали с центра поля, поехали!

До матча

00:00 Матч начинается с минуты молчания в память о Джейдене Адамсе, футболист сборной ЮАР всего несколько дней назад играл на ЧМ в первом плей-офф для южноафриканской команды.

Футболисты сборной Англии перед матчем globallookpress.com

23:54 Футболисты выстроились в центральном круге, звучат национальные гимны Норвегии и Англии.

23:50 Матч обслужит французский арбитр Клеман Тюрпен. На линиях ему помогут соотечественники Николя Дано и Бенжамен Паж, четвёртым судьёй назначен испанец Алехандро Эрнандес, резервным ассистентом — Хосе Энрике Наранхо. За ВАР будет отвечать Жером Брисар из Франции, ассистентом ВАР станет американец Армандо Вильярреал, а поддержку ВАР обеспечит испанец Карлос дель Серро Гранде.

23:45 Норвегия заслужила четвертьфинал не только голами Холанна, а общей сбалансированностью и смелостью. После двух побед в группе норвежцы могли сделать десять изменений на матч с Францией, а затем вернули основу уже в плей-офф. И это заметно по концовкам — три из четырёх голов в матчах на выбывание с Кот-д’Ивуаром и Бразилией Норвегия забила после 75-й минуты.

23:40 Перед матчем Томас Тухель много говорил о том, что Англии нужно наконец выйти на новый уровень и по-настоящему включиться. Но с учётом условий вряд ли это будет игра, где англичане просто задавят Норвегию физикой. Скорее, темп получится более осторожным и рваным, а всё решат отдельные качественные эпизоды от главных игроков.

23:35 У Норвегии всего одно изменение после победы над Бразилией: в старт вышел Андреас Шельдеруп, который здорово добавил со скамейки в прошлом раунде. При этом Александр Сёрлот снова остаётся на фланге — и это важная тактическая деталь. Против Бразилии норвежцы восемь раз искали его длинными передачами, а он цеплялся за верховые мячи и стягивал на себя защитников, освобождая пространство для Холанна в центре. Англии нужно быть очень внимательной в таких эпизодах, поскольку Норвегия может начинать атаку глубоко от своих ворот, а Эрьян Нюланн не боится сразу искать длинный пас за спины, где Холанн способен продавить почти любого защитника.

23:30 Томас Тухель выбрал такой стартовый состав для английской сборной: Пикфорд, Стоунз, Конса, О'Райли, Гехи, Андерсон, Беллингем, Райс, Мадуэке, Гордон, Кейн.

23:25 Сборная Норвегии начнёт матч в таком составе: Нюланн, Рюэрсон, Айер, Хеггем, Мёллер Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Сёрлот, Холанн, Шельдеруп.

23:20 Тактически это будет игра про контроль пространства. Норвегия умеет быстро превращать владение в прямую угрозу и уже показала против Бразилии, что не боится держать мяч даже против топ-соперника. Англии важно закрыть центр, не дать Эдегору спокойно разворачиваться и при этом не оставлять зоны за спинами крайних защитников. В обратную сторону Норвегии придётся решать похожую задачу — не дать Кейну опускаться за мяч без давления и вовремя страховать зоны, куда будут врываться Беллингем и Сака.

23:15 У Норвегии последние матчи часто доходили до голевых эпизодов в концовке, а Англия в плей-офф тоже не всегда закрывает игры спокойно. Если счёт останется равным ближе к последним 15 минутам, это может стать матчем одного рывка, одного стандарта или одного касания Холанна.

23:10 Гарри Кейн остаётся центральной точкой английской атаки, вокруг него Джуд Беллингем, Букайо Сака и другие игроки, которые могут менять темп и создавать моменты не только через навесы или индивидуальные проходы. Команда Томаса Тухеля умеет играть прагматично, но против Норвегии ей важно не уйти в слишком осторожный режим.

23:05 Главная угроза Норвегии очевидна, но от этого не становится проще. Холанн дважды забил Бразилии и снова показал, что ему не нужно много моментов, чтобы решить матч. Англии придётся контролировать не только самого нападающего, но и передачи Эдегора между линиями, рывки Антонио Нусы, вторую волну после подборов и стандарты. Если Холанн начнёт получать мяч в штрафной без плотного контакта, для английской обороны матч быстро станет очень тяжёлым.

23:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.10.