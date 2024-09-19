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    Глушенков: Лучше тренироваться с бразильцами в «Зените», чем играть за сборную против Вьетнама

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    Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признался, что у него нет желания играть за сборную России в товарищеских матчах против таких команд, как Вьетнам и Таиланд.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Глушенков рассказал об этом в интервью журналисту Нобелю Арустамяну:

    – В сборной России сейчас кайф?

    — Для меня или вообще?

    – Только для тебя.

    — Не знаю, я там не был в последнее время.

    – Хорошо, а если со стороны смотришь? Ты же футболист.

    — Я не смотрел игры.

    – Не игры, а вообще глобально. Со стороны смотришь на ситуацию и как для формулируешь, ради чего играет нынешняя сборная?

    — Не знаю.

    – Мы делали прошлый выпуск, и все ребята говорили: «Неважно, с кем играешь, важно, что есть матчи, это мотивация».

    — Я другого мнения. Лично для себя, я не в упрек кому-то это говорю. Это лично мое мнение.

    – Ты себя игроком сборной России ощущаешь?

    — Если я там был, то да. Если бы ни разу меня туда не вызвали, то я бы не считал себя игроком сборной России. Так я там был, на сайте РФС есть, значит, да. А может уже убрали, не знаю.

    – Но тебя не вызывают в сборную.

    — Ну и что? Я уже там был, я уже сказал.

    – То есть тебя матчи с Вьетнамом не мотивируют?

    — Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет.

    – Ты сказал, что смысла в сборной сейчас не видишь, в матчах против Вьетнама или Таиланда, но при этом в сборную поедешь, если вызовут. У меня это не стыкуется. В чем смысл тогда?

    — Если вызывают, нет никаких повреждений, то надо ехать.

    – Но смысла ты не видишь?

    — Это сугубо мое личное мнение. Я точно так же отношусь и к товарищеским играм в клубе. Зачем напрягаться? Можно получить травму, еще что-то, правильно? А потом ты в официальных матчах будешь курить на трибуне.

    – Но у меня не стыкуется, что нет смысла, а если вызовут, то ты поедешь.

    — Это все равно честь носить футболку сборной. Правильно?

    – Да.

    — Ну вот. Я так же отношусь и к товарищеским играм, условно говоря, на сборах. Когда между собой топ-клубы играют товарищеские игры. Тоже как будто бы странно, нет? Зарубаться — никто не будет зарубаться. Это по сути никому не надо.

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    • – Как твоя рука?

    — Нормально. По плану работаем.

    – Тебе вставили пластину?

    — Да. Очень курьезный момент, но, значит, так надо было. Видишь, меня Боженька оберегает от ненужных поездок во Вьетнам.

    – Подожди, но ты бы поехал, если бы вызвали? Если бы не сломал руку.

    — Если бы вызвали, пришлось бы ехать. А как?

    – В смысле пришлось? Но ты же можешь сказать, что не хочешь ехать.

    — Поехал бы.

    Интервью с Максимом Глушенковым

    В текущем сезоне Глушенков провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил семь мячей.

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