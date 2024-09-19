Глушенков: Лучше тренироваться с бразильцами в «Зените», чем играть за сборную против Вьетнама

Полузащитник «Зенита»признался, что у него нет желания играть за сборную России в товарищеских матчах против таких команд, как Вьетнам и Таиланд.

Глушенков рассказал об этом в интервью журналисту Нобелю Арустамяну:

– В сборной России сейчас кайф?

— Для меня или вообще?

– Только для тебя.

— Не знаю, я там не был в последнее время.

– Хорошо, а если со стороны смотришь? Ты же футболист.

— Я не смотрел игры.

– Не игры, а вообще глобально. Со стороны смотришь на ситуацию и как для формулируешь, ради чего играет нынешняя сборная?

— Не знаю.

– Мы делали прошлый выпуск, и все ребята говорили: «Неважно, с кем играешь, важно, что есть матчи, это мотивация».

— Я другого мнения. Лично для себя, я не в упрек кому-то это говорю. Это лично мое мнение.

– Ты себя игроком сборной России ощущаешь?

— Если я там был, то да. Если бы ни разу меня туда не вызвали, то я бы не считал себя игроком сборной России. Так я там был, на сайте РФС есть, значит, да. А может уже убрали, не знаю.

– Но тебя не вызывают в сборную.

— Ну и что? Я уже там был, я уже сказал.

– То есть тебя матчи с Вьетнамом не мотивируют?

— Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет.

– Ты сказал, что смысла в сборной сейчас не видишь, в матчах против Вьетнама или Таиланда, но при этом в сборную поедешь, если вызовут. У меня это не стыкуется. В чем смысл тогда?

— Если вызывают, нет никаких повреждений, то надо ехать.

– Но смысла ты не видишь?

— Это сугубо мое личное мнение. Я точно так же отношусь и к товарищеским играм в клубе. Зачем напрягаться? Можно получить травму, еще что-то, правильно? А потом ты в официальных матчах будешь курить на трибуне.

– Но у меня не стыкуется, что нет смысла, а если вызовут, то ты поедешь.

— Это все равно честь носить футболку сборной. Правильно?

– Да.

— Ну вот. Я так же отношусь и к товарищеским играм, условно говоря, на сборах. Когда между собой топ-клубы играют товарищеские игры. Тоже как будто бы странно, нет? Зарубаться — никто не будет зарубаться. Это по сути никому не надо.

– Как твоя рука?

— Нормально. По плану работаем.

– Тебе вставили пластину?

— Да. Очень курьезный момент, но, значит, так надо было. Видишь, меня Боженька оберегает от ненужных поездок во Вьетнам.

– Подожди, но ты бы поехал, если бы вызвали? Если бы не сломал руку.

— Если бы вызвали, пришлось бы ехать. А как?

– В смысле пришлось? Но ты же можешь сказать, что не хочешь ехать.

— Поехал бы.

Интервью с Максимом Глушенковым

В текущем сезоне Глушенков провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил семь мячей.