Глушенков: На данный момент больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе

Полузащитник «Зенита»высказался о возможном переходе в европейский клуб.

«Уйду из "Зенита", только если за меня предложат 30 миллионов евро.

После перехода шансов уехать в Европу стало намного меньше? Господи, там таких футболистов покупают по 30 миллионов...

В моем контракте с "Зенитом" есть отступные только для европейских клубов, по-моему.

Сафонова же за 20 миллионов купили? На данный момент больше представляю себя в "Лилле", чем в топ-клубе», — сказал Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Глушенков провел в чемпионате России семь матчей, в которых забил семь мячей.