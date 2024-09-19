Глушенков: На данный момент больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе

Максим Глушенков Фото: globallookpress.com
«Уйду из "Зенита", только если за меня предложат 30 миллионов евро.
После перехода шансов уехать в Европу стало намного меньше? Господи, там таких футболистов покупают по 30 миллионов...
В моем контракте с "Зенитом" есть отступные только для европейских клубов, по-моему.
Сафонова же за 20 миллионов купили? На данный момент больше представляю себя в "Лилле", чем в топ-клубе», — сказал Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну.
В текущем сезоне Глушенков провел в чемпионате России семь матчей, в которых забил семь мячей.
Интервью с Максимом Глушенковым