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    Глушенков: На данный момент больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе

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    Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о возможном переходе в европейский клуб.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Уйду из "Зенита", только если за меня предложат 30 миллионов евро.

    После перехода шансов уехать в Европу стало намного меньше? Господи, там таких футболистов покупают по 30 миллионов...

    В моем контракте с "Зенитом" есть отступные только для европейских клубов, по-моему.

    Сафонова же за 20 миллионов купили? На данный момент больше представляю себя в "Лилле", чем в топ-клубе», — сказал Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну.

    В текущем сезоне Глушенков провел в чемпионате России семь матчей, в которых забил семь мячей.

    Интервью с Максимом Глушенковым
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