Крутое дерби с хеппи-эндом для «Динамо». Тюкавин украл два очка у «Спартака»

В матче 9-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» принимал на своем поле «Динамо». Команды сыграли вничью со счетом 2:2. У «красно-белых» голы записали на свой счет Манфред Угальде на 7-й минуте и Эсекьель Барко на 23-й минуте с пенальти. У «Динамо» дублем отметился Константин Тюкавин, забив свои голы на 3-й и 90+5-й минутах.

«Динамо» — удобный соперник для «Спартака»

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно рассказал о предыстории матча «Спартак» — «Динамо». Журналист проанализировал игровую форму команд перед встречей.

«Спартак подходил к дерби после домашней кубковой победы над “Крыльями Советов” со счётом 4:1, благодаря которой красно-белые, возглавляющие таблицу своей группы с девятью набранными очками в активе, обеспечили себе участие в плей-офф Кубка. А вот в предыдущей игре в рамках чемпионата команда Станковича допустила неожиданную осечку в Каспийске, ограничившись ничейным результатом 1:1 в противостоянии с махачкалинским “Динамо”. В Дагестане “Спартак” провёл свой худший матч в нынешнем сезоне с точки зрения атакующей остроты. У столичного клуба не получилось полноценно навязать новичку РПЛ свой футбол. В таблице чемпионата красно-белые находились на пятом месте, на один балл отставая от идущего четвёртым московского “Динамо”. Следовательно, в случае успеха в дерби команда Станковича обходила бело-голубых в таблице.

Московские динамовцы, в свою очередь, также недавно посещали Каспийск для проведения матча с одноклубниками из Махачкалы, но в рамках Кубка. Динамовское противостояние в основное время завершилось вничью 2:2. Причём, команда Лички по ходу первого тайма заработала преимущество в 2 мяча благодаря голам Фомина и Артура, но позволила махачкалинцам ликвидировать отставание. Правда, в серии одиннадцатиметровых москвичи всё-таки переиграли клуб из Дагестана и заработали 2 очка. Московское “Динамо” с восемью набранными баллами находится на втором месте в группы, которую возглавляет “Спартак”. А в прошлом туре чемпионата команда Лички у себя дома в очень зрелищном матче вырвала победу у “Ахмата” со счётом 4:2. В начале второго тайма бело-голубые заработали преимущество в 2 мяча, после чего позволили грозненцам отыграться, однако уже в компенсированное время вышедшие на замены Макаров и Гагнидзе своими результативными ударами принесли победу команде Лички.

«Спартак» — «Динамо» t.me/fcsmtg

“Спартак” и “Динамо” уже встречались в текущем сезоне в рамках группового этапа Кубка России, и в том матче красно-белые у себя дома одержали крупную победу со счётом 3:0. В последнее время динамовцы являются удобным соперником для спартаковцев. Например, в прошлом сезоне эти команды сыграли 5 очных матчей, из которых 4 выиграл “Спартак”. Сложно было определить предстартового фаворита этого дерби, так как обе команды, несмотря на достаточно хорошие результаты, не обладают игровой стабильностью. В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированных Чернова и Жозе, а Маркиньос отсутствовал по семейным обстоятельствам. У гостей в лазарете находились Лаксальт, Чавес, Скопинцев и Грулёв. Зато в строй вернулся Нгамалё, не игравший месяц».

Ставка «Динамо» на контратаки

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов подробно рассказал о ходе 1-го тайма матча «Спартак» — «Динамо». Журналист отметил действия «бело-голубых» после двух пропущенных мячей.

«Дерби стартовало с задержкой. Судя по всему, судьи искали связь — и, в конце концов, нашли её. Эта пауза только разгорячила участников матча. Какое же ураганное начало выдали "Динамо" со "Спартаком"! Уже на первой минуте Зобнин мог забить быстрый гол, придумав стенку с Мединой. Но удар с левой у Романа толком не получился. Кстати, при владении "Спартака" Зобнин поднимался выше, а единственным опорником для контроля контрвыпадов бело-голубых оставался Умяров.

«Спартак» — «Динамо» t.me/fcsmtg

Если "Спартак" по привычке стремился контролировать мяч, то "Динамо" делало ставку на быстрые ответные атаки. И в дебюте игры несколько раз таким образом разорвало оборону красно-белых. Бителло действовал в центре, Нгамалё — справа, а на обычной для камерунца позиции слева располагался Артур Гомес, который своим дриблингом помучил Хлусевича. В паре-тройке эпизодов тончайшие передачи вырезал Тюкавин. Например, с его разрезающего паса а-ля Месси динамовцы соорудили контрвыпад, не завершившийся голом только потому, что Бителло не сумел вложить мяч в ногу Артура Гомеса. Счёт же на третьей минуте открыл сам Тюкавин, здорово исполнив удар низом. Нгамалё вывел Константина фактически один на один, а у "Спартака" неудачно сыграли Рябчук с Литвиновым — оказались в одной точке и открыли зону.

Этот отрезок должен был сильно напрячь Деяна Станковича, но, к радости сербского тренера, его команда быстро отыгралась. Нестандартное решение принял Угальде, решивший после отскока пробить с линии штрафной внешней стороной стопы. Вдобавок костариканцу помог рикошет. Лунёв не ожидал удара в тот момент — мяч залетел в сетку.

А в середине первого тайма "Динамо" на ровном месте "привезло" себе пенальти после контрвыпада "Спартака". Медина сохранил улетавший мяч и прострелил. Даса, подкатываясь, поднял локоть — мяч в него и попал. Очевидный пенальти, который судья Иванов разглядел только на повторе. Барко хладнокровно реализовал 11-метровый. Сам Эсекьель в ходе этой атаки грамотно сохранил мяч пасом накоротке. Вроде бы ничего особенного не сделал, а в итоге "Спартак" получил лучший из возможных сценариев. Вот что значит чувство игры высококлассного плеймейкера.

Команда Лички после двух пропущенных мячей как будто растерялась. По крайней мере, уже не была настолько острой. Любопытно, что к перерыву счёт по попаданиям в створ оказался 2:1, то есть соперники реализовали все свои удары по воротам. Запомнился ещё эпизод с выходом Лунёва, когда голкипер врезался в Бабича. Но тут судьи пришли к выводу, что это не фол, поскольку динамовец сначала попал в мяч, а потом по инерции — в спартаковца».

Деян Станкович Главный тренер «Спартака». Сам себе задаю вопрос, что случилось в концовке. До 90-й минуты было всё так, как мы и задумывали. Нам нужно найти ответ на этот вопрос. Жаль, что упустили победу, потому что это дерби. Мы контролировали ход игры. Но в итоге этот блэкаут — мы могли и проиграть в концовке.

Без центра поля

Автор издания sportbox.ru Денис Петров проанализировал игру команд на старте матча. Журналист отметил уверенную игру «Спартака» в 1-м отрезке встрече.

«Для "Спартака" в последние годы "Динамо" становится самым удобным соперником из московских команд. На своем поле "красно-белые" не проигрывали динамовцам с 2018 года, если же брать последние десять встреч между командами, то тут спартаковское превосходство не вызывает сомнений: шесть побед, два поражения и две ничьих.

Оба тренера предпочли выбрать максимально атакующие варианты составов. Марцелу Личке и деваться было некуда из-за повреждений Чавеса и Лаксальта. В итоге в центре поля Фомину помогали два креативщика — Бителло и Карраскаль. За фланги атаки отвечали восстановившийся после травмы Нгамалё и новичок Гомес. Деян Станкович также сделал ставку на атаку, о чем можно было судить по выбору двух центральных полузащитников. Вместе с Умяровым действовал не Мартинс, а Зобнин, от которого в плане созидания можно было ждать большего, чем от игрока сборной Люксембурга.

Уже с первых минут стало очевидно, что никакого закрытого футбола в этом дерби не будет. Первым забивать могли хозяева, но Зобнин из выгодной позиции не попал в створ. "Динамо" же свой момент реализовало: Нгамале одной передачей разрезал центр спартаковской обороны и вывел на удар Тюкавина. Лучший игрок РПЛ прошлого сезона хладнокровно распорядился предоставленным шансом.

Уже к седьмой минуте на табло горели цифры 1:1. Угальде, получив мяч возле штрафной, классно сориентировался в ситуации и без раздумий пробил. Рикошет помог костариканцу переиграть Лунева и записать на свой счет уже шестой гол в чемпионате.

«Спартак» — «Динамо» t.me/fcsmtg

После бодрого начала команды продолжили играть фактически без центра поля. Динамовцы пытались искать счастье в быстрых атаках, но до реальных моментов у ворот Максименко дело больше не доходило. Хозяева впереди смотрелись острее и вскоре сумели забить вновь. Медина, находясь в чужой штрафной, выполнил прострел, который рукой прервал Даса. Главный арбитр Сергей Иванов после подсказки от Алексея Сухого, отвечавшего за VAR, указал на точку, а Эсекьель Барко реализовал уже третий пенальти в сезоне.

"Спартак", поведя в счете, стал чувствовать себе еще уверенней, а вот звездная группа нападения "бело-голубых" резко потухла. Мячи перестали доходить до Тюкавина, а со скоростными вингерами неплохо справлялись Рябчук и Хлусевич. "Динамо" требовался план "Б", который Личка должен был разработать в перерыве».

Марцел Личка Главный тренер «Динамо». Для нас хороший результат — только победа. В первом тайме мне не нравилась игра в середине поля. Здорово выходили в атаку, но не хватало последнего паса. В перерыве постарались поправить эти недочёты, во втором тайме была равная игра. Случился момент с красной карточкой, который эмоционально нам помог. Мы начали играть 4-4-1, но хотелось искать ничью. Проиграли бы 1:3, не было бы разницы. Поэтому я сделал замены, появились хорошие пасы между линиями, мы играли 4-3-2.

Справедливый итог

Автор издания «Советский спорт» Александр Шульгин рассказал о ходе 2-го тайма матча «Спартак» — «Динамо». По мнению журналиста, второй отрезок стал разочарованием.

«Вторая половина больше разочаровала. Качество игры упало, а на поле в основном царила борьба. Но ближе к концу "Динамо" упустило два убойнейших момента. Особенно не повезло Тюкавину, который мог свободно оформлять дубль, но угодил в перекладину. Основные события развернулись после 68-й минуты. Именно в этот момент на поле появился Эль-Мехди Маухуб. За шесть минут он умудрился схлопотать две жёлтые карточки (небесспорные) и досрочно покинул поле, оставив гостей в меньшинстве.

«Динамо» t.me/fcdynamo

Казалось, для "Динамо" всё было закончено. Но так не думал Тюкавин. В компенсированное время форвард сотворил ещё один шедевр: оказавшись в центре штрафной, нападающий пяткой пробросил себе мяч на ход и оказался с глазу на глаз с Максименко, который снова капитулировал. Играть оставалось всего ничего, но "Динамо" чуть не вырвало победу. Однако ничья, пожалуй, стала справедливым итогом противостояния. Деяну Станковичу обидно, но Марцел Личка может быть доволен.

А после матча уезжающим со стадиона заметили экс-наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля. Всего сутки прошли с того момента, как его уволили из "Гранады", а он уже с трибуны наблюдал за столичным дерби. Может, именно это сыграло для хозяев роковую роль?».

Александр Алаев Глава российской Премьер-лиги. Не буду сравнивать дерби «Спартак» — «Динамо» с матчем «Зенит» — «Спартак». В последнее время бывают скучные встречи, и после первого тайма этого матча ожидал большего, но второй тайм не оправдал ожиданий. Была тяжёлая игра, и после удаления думал, что интрига пропала. Но динамовцы молодцы. Хотел бы отметить Костю Тюкавина, как он исполнил. При этом «Динамо» в конце могло вырвать победу. Приятно, что на матче присутствовало 26 тыс. болельщиков — была хорошая атмосфера, хороший матч. А по качеству игры пускай говорят эксперты. Мне понравилась эта встреча.

Не скучное дерби

Заместитель шефа отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Леонид Волотко высказался о матче «Спартак» — «Динамо». Автор рассказал о самых интересных моментах встречи.

«Давайте честно: у этого дерби изначально не было шансов на то, чтобы пройти скучно, без голов и зашкаливающего количества атак. Но реальность все равно превзошла ожидания.

Марцел Личка уже настрадался из-за отсутствия разрушителей в центре поля (Чавес и Лаксальт по-прежнему недоступны) и в матче с "Ахматом" убедился, чем это грозит. Но к "Спартаку" не стал изобретать антикризисное решение и снова выставил тройку Фомин — Бителло — Карраскаль. Из других сюрпризов — появление Маричаля на левом фланге обороны, а также возвращение в старт Нгамале — сразу после восстановления от травмы.

План Деяна Станковича читался так же, как состав "Спартака" (в который после дисквалификации вернулся Зобнин). Никакого низкого блока у соперника, распахнутый центр и минимальная плотность в финальной трети — идеальные условия для команды серба. И возможность выкрутить до предела атакующий потенциал. Даже если все с самого начала пошло не так. Нужно отметить старт в исполнении "Динамо": могли пропустить в первой же атаке, но выстояли и выжали максимум из контрвыпада. Бителло разогнал атаку передачей на Нгамале, тот не затормозил атаку, хотя обработал мяч не в темп, а Тюкавин безупречно ее завершил — второй тур подряд.

Проблема Лички в том, что 1:0 на 3-й минуте для его команды — это вообще не преимущество, учитывая, сколько она пропускает в последних матчах. В "Спартаке" это отлично понимали, поэтому не стали ничего менять, а спокойно провели пару классических подходов и уже к середине тайма вели в счете. Причем по делу. Показательно, что Угальде вообще не понадобился никто из партнеров, чтобы отыграться в "стенку" (помог Карраскаль) и сравнять. Медина тоже сработал очень качественно на очень ограниченном пространстве: доработал сложный эпизод до конца, прострелил и заработал пенальти для Барко.

"Динамо" терпело, играя в крайне непривычный для себя футбол: без владения, под высоким прессингом и ставкой на быстрые контратаки. Опять же, все это было ожидаемо, но при такой модели важна реализация. А с этим возникали проблемы — моменты-то были. Например, покати Артур на Тюкавина, и к перерыву "Спартак" не факт, что вел бы в счете. Конечно, он в первом тайме выглядел лучше и более структурно, но оставлял сопернику неплохие шансы. Которыми "Динамо" не пользовалось.

Ключевой вопрос второго тайма — сколько еще выдержит команда Станковича в таком темпе? Стартовые 45 минут дались очень непросто, но, даже ведя в счете, хозяева продолжали душить "Динамо" на каждом участке поля. Хоть и не так интенсивно, как до перерыва.

«Спартак» — «Динамо» t.me/fcdynamo

Личка попытался встряхнуть игру свежими Кутицким и Маухубом. Но стало только хуже: марокканец вышел настолько заряженным, что схватил две желтые карточки за три минуты. Возможно, вторую можно было и не показывать, но, во-первых, основания точно были: форвард "рисовал" фол в штрафной. Во-вторых, первоочередно вопросы нужно задавать игроку, а не арбитру. Маухуб выходил переворачивать игру, но удалился через три минуты — за недовольство решением судьи и симуляцию.

Казалось, концовка испорчена: "Динамо" и в равных составах выглядело хуже. Но в меньшинстве неожиданно взбодрилось — и исполнило трюк "Спартака" из матча с "Рубином"! То, что сотворил Тюкавин в голевой атаке, достойно громких и продолжительных аплодисментов: обработка мяча, ювелирный дриблинг вместо скидки под удар и хладнокровное завершение. В 22 года это уже не вундеркинд, подающий надежды, а готовый топ-форвард — который на старте сезона жертвует результативностью ради игры на команду, а в больших матчах в одиночку делает разницу и вытаскивает "Динамо" в безнадежной ситуации.

Обидно ли "Спартаку"? Конечно. Повезло ли, что Гладышев простил в самой концовке? Естественно, да! Команда Станковича была хороша, но дерби нужно играть до конца — как бы удачно все ни складывалось на поле».

Роман Зобнин Полузащитник «Спартака». Такое бывает. «Динамо» — хорошая команда с исполнителями. Они почувствовали уверенность. Могли ещё пропустить.

«Спартак» потерял два очка

Автор издания bobsoccer.ru Александр Владыкин подвел итоги московского дерби между «Спартаком» и «Динамо». Автор блога считает, что счет оказался по игре.

«Хорошая, боевая игра получилась в старинном столичном дерби. И счет оказался весьма нестандартен — 2:2. Наверное, "Спартак" остался недоволен таким исходом, поскольку команда сначала отыгралась после гола динамовцев в самом начале матча, потом вышла вперед, затем гости остались в меньшинстве, а в итоге вместо победного счета на табло для красно-белых там высветились две двойки.

Впрочем, они никак не могли намекать на то, что команды своей игрой их и заслужили. Совсем наоборот. Перед матчем даже разговоров не было о том, что кто-то из соперников постарается сыграть от обороны. Нет, конечно. Ожидали скоростной игры, с прессингом по всему полю, внутренним драматизмом. И, конечно, голами, поскольку эти соперники ничью — 0:0 стараются в принципе не признавать.

«Спартак» — «Динамо» t.me/fcdynamo

Так все и вышло. Даже сюжет матча получался неординарным с первых минут, поскольку динамовцы неожиданно быстро открыли счет после хорошей комбинации, оставившей ни при чем оборону красно-белых. Тюкавин завершил усилия партнеров точным ударом. И благо для "Спартака", что он очень быстро успел отыграться после очень хорошего удара Угальде. Ну, а в середине тайма был очевидный пенальти в ворота динамовцев и хозяева поля перевернули так неудачно начавшийся поединок уже в свою пользу.

От "Спартака" ожидали, как и обычно, сильной игры в группе атаки. И она в принципе выглядела весьма неплохо. При этом надо не забывать, что активные перемещения по динамовской половине поля Барко, Угальде, Медины и Бонгонды с Зобниным, да и подключения вперед Бабича с фланговыми защитниками все же в целом нивелировали потенциально и традиционно очень неплохую игру средней линии бело-голубых. Правда, у "Динамо" впереди оставался Тюкавин, который своим индивидуальным мастерством, особенно при втором мяче в ворота "Спартака", напомнил нам всем, что за этим игроком присматривать надо было все глаза. Но не присмотрели.

При первом мяче оставили его по сути одного, когда Тюкавин наносил удар, а уж при втором мяче — тем более. Денисов, Литвинов не смогли помешать ему на пятачке разобраться с обороной спартаковцев и точно ударить по воротам. Наверное, мог бы помочь в этой ситуации и другой центральный защитник — Бабич, но он почему-то стал все больше увлекаться игрой впереди, забывая, что все же не является игроком атаки. "Спартак" вел в счете и пропустить в добавленное время оказалось моментом очень обидным.

"Спартак" очевидно поставил на скоростной прессинг и во втором тайме, полагая, что в такой игре, когда соперник и сам не против играть активно, соревнуясь в комбинационном и индивидуальном мастерстве, гостей можно было бы все же подавить своими скоростными действиями. Что-то у спартаковцев получилось, что-то нет. Я имею ввиду прежде всего отсутствие новых голов. Хотя настырность Угальде, который похоже, посвятил свой гол Маркиньосу, срочно вылетевшему в Бразилию, где случилось несчастье с его отцом, или активность Барко опасность воротам динамовцев несли в себе постоянно. И все же — 2:2. Кто-то скажет, что "Спартак" потерял два очка, пропустив в самой концовке. И, возможно, будут правы. Хотя, можно ведь сказать и по-другому, что красно-белые эти пару очков поначалу вернули в свою копилку, отыгравшись после неудачного начала матча. А в итоге-то, на мой взгляд, счет оказался по игре».

Константин Тюкавин Нападающий «Динамо». Хороший тяжёлый матч, а также у нас произошло удаление. Так что результат нормальный. «Спартак» сел к своим воротам, поэтому мы начали давить. Я удивлён. Думал, они побегут атаковать, а они сели. Странно.

Три факта

Автор издания «Спорт день за днем» Влад Тимуров назвал 3 главных факта по итогам матча «Спартак» — «Динамо».

«1. Форвард "Динамо" Константин Тюкавин отметился 35-м и 36-м голом в 112-м матче в чемпионате России. 22-летний игрок стал четвертым футболистов в истории бело-голубых, забившим 35+ голов в национальном первенстве. Ранее соответствующим достижением отметились нападающие Александр Кокорин, Кевин Кураньи и полузащитник Игорь Семшов.

Прогнозы и ставки на РПЛ

2. Лучший бомбардир "Спартака" в нынешнем сезоне Манфред Угальде забил шестой гол в нынешнем сезоне РПЛ. В 12 матчах минувшего сезона в составе красно-белых нападающий не отметился результативными действиями.

Календарь и таблица РПЛ

3. Нападающий "Динамо" Эль-Мехди Маухуб вышел на замену на 68-й минуте, получил две желтые карточки на 72-й и 74-й минутах, после чего досрочно покинул поле».