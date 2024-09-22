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    Крутое дерби с хеппи-эндом для «Динамо». Тюкавин украл два очка у «Спартака»

    Обзор спортивных СМИ с реакциями на матч «Спартак» — «Динамо»

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    Алексей Батраков«Пари НН» — «Локомотив». Онлайн Константин Тюкавин — нападающий «Динамо» Крутое дерби с хеппи-эндом для «Динамо». Тюкавин украл два очка у «Спартака» Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед» АПЛ. «Ман Сити» ушел от поражения с «Арсеналом», «Челси» обыграл «Вест Хэм», «Ливерпуль» разгромил «Борнмут»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
    В матче 9-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» принимал на своем поле «Динамо». Команды сыграли вничью со счетом 2:2. У «красно-белых» голы записали на свой счет Манфред Угальде на 7-й минуте и Эсекьель Барко на 23-й минуте с пенальти. У «Динамо» дублем отметился Константин Тюкавин, забив свои голы на 3-й и 90+5-й минутах.

    «Динамо» — удобный соперник для «Спартака»

    Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно рассказал о предыстории матча «Спартак» — «Динамо». Журналист проанализировал игровую форму команд перед встречей.

    «Спартак подходил к дерби после домашней кубковой победы над “Крыльями Советов” со счётом 4:1, благодаря которой красно-белые, возглавляющие таблицу своей группы с девятью набранными очками в активе, обеспечили себе участие в плей-офф Кубка. А вот в предыдущей игре в рамках чемпионата команда Станковича допустила неожиданную осечку в Каспийске, ограничившись ничейным результатом 1:1 в противостоянии с махачкалинским “Динамо”. В Дагестане “Спартак” провёл свой худший матч в нынешнем сезоне с точки зрения атакующей остроты. У столичного клуба не получилось полноценно навязать новичку РПЛ свой футбол. В таблице чемпионата красно-белые находились на пятом месте, на один балл отставая от идущего четвёртым московского “Динамо”. Следовательно, в случае успеха в дерби команда Станковича обходила бело-голубых в таблице.

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    • Московские динамовцы, в свою очередь, также недавно посещали Каспийск для проведения матча с одноклубниками из Махачкалы, но в рамках Кубка. Динамовское противостояние в основное время завершилось вничью 2:2. Причём, команда Лички по ходу первого тайма заработала преимущество в 2 мяча благодаря голам Фомина и Артура, но позволила махачкалинцам ликвидировать отставание. Правда, в серии одиннадцатиметровых москвичи всё-таки переиграли клуб из Дагестана и заработали 2 очка. Московское “Динамо” с восемью набранными баллами находится на втором месте в группы, которую возглавляет “Спартак”. А в прошлом туре чемпионата команда Лички у себя дома в очень зрелищном матче вырвала победу у “Ахмата” со счётом 4:2. В начале второго тайма бело-голубые заработали преимущество в 2 мяча, после чего позволили грозненцам отыграться, однако уже в компенсированное время вышедшие на замены Макаров и Гагнидзе своими результативными ударами принесли победу команде Лички.

    «Спартак» — «Динамо»
    t.me/fcsmtg

    “Спартак” и “Динамо” уже встречались в текущем сезоне в рамках группового этапа Кубка России, и в том матче красно-белые у себя дома одержали крупную победу со счётом 3:0. В последнее время динамовцы являются удобным соперником для спартаковцев. Например, в прошлом сезоне эти команды сыграли 5 очных матчей, из которых 4 выиграл “Спартак”. Сложно было определить предстартового фаворита этого дерби, так как обе команды, несмотря на достаточно хорошие результаты, не обладают игровой стабильностью. В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированных Чернова и Жозе, а Маркиньос отсутствовал по семейным обстоятельствам. У гостей в лазарете находились Лаксальт, Чавес, Скопинцев и Грулёв. Зато в строй вернулся Нгамалё, не игравший месяц».

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    Ставка «Динамо» на контратаки

    Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов подробно рассказал о ходе 1-го тайма матча «Спартак» — «Динамо». Журналист отметил действия «бело-голубых» после двух пропущенных мячей.

    «Дерби стартовало с задержкой. Судя по всему, судьи искали связь — и, в конце концов, нашли её. Эта пауза только разгорячила участников матча. Какое же ураганное начало выдали "Динамо" со "Спартаком"! Уже на первой минуте Зобнин мог забить быстрый гол, придумав стенку с Мединой. Но удар с левой у Романа толком не получился. Кстати, при владении "Спартака" Зобнин поднимался выше, а единственным опорником для контроля контрвыпадов бело-голубых оставался Умяров.

    «Спартак» — «Динамо»
    t.me/fcsmtg

    Если "Спартак" по привычке стремился контролировать мяч, то "Динамо" делало ставку на быстрые ответные атаки. И в дебюте игры несколько раз таким образом разорвало оборону красно-белых. Бителло действовал в центре, Нгамалё — справа, а на обычной для камерунца позиции слева располагался Артур Гомес, который своим дриблингом помучил Хлусевича. В паре-тройке эпизодов тончайшие передачи вырезал Тюкавин. Например, с его разрезающего паса а-ля Месси динамовцы соорудили контрвыпад, не завершившийся голом только потому, что Бителло не сумел вложить мяч в ногу Артура Гомеса. Счёт же на третьей минуте открыл сам Тюкавин, здорово исполнив удар низом. Нгамалё вывел Константина фактически один на один, а у "Спартака" неудачно сыграли Рябчук с Литвиновым — оказались в одной точке и открыли зону.

    Этот отрезок должен был сильно напрячь Деяна Станковича, но, к радости сербского тренера, его команда быстро отыгралась. Нестандартное решение принял Угальде, решивший после отскока пробить с линии штрафной внешней стороной стопы. Вдобавок костариканцу помог рикошет. Лунёв не ожидал удара в тот момент — мяч залетел в сетку.

    А в середине первого тайма "Динамо" на ровном месте "привезло" себе пенальти после контрвыпада "Спартака". Медина сохранил улетавший мяч и прострелил. Даса, подкатываясь, поднял локоть — мяч в него и попал. Очевидный пенальти, который судья Иванов разглядел только на повторе. Барко хладнокровно реализовал 11-метровый. Сам Эсекьель в ходе этой атаки грамотно сохранил мяч пасом накоротке. Вроде бы ничего особенного не сделал, а в итоге "Спартак" получил лучший из возможных сценариев. Вот что значит чувство игры высококлассного плеймейкера.

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    • Команда Лички после двух пропущенных мячей как будто растерялась. По крайней мере, уже не была настолько острой. Любопытно, что к перерыву счёт по попаданиям в створ оказался 2:1, то есть соперники реализовали все свои удары по воротам. Запомнился ещё эпизод с выходом Лунёва, когда голкипер врезался в Бабича. Но тут судьи пришли к выводу, что это не фол, поскольку динамовец сначала попал в мяч, а потом по инерции — в спартаковца».

  • Деян Станкович
  • Главный тренер «Спартака».
  • Сам себе задаю вопрос, что случилось в концовке. До 90-й минуты было всё так, как мы и задумывали. Нам нужно найти ответ на этот вопрос. Жаль, что упустили победу, потому что это дерби. Мы контролировали ход игры. Но в итоге этот блэкаут — мы могли и проиграть в концовке.

    • Без центра поля

    Автор издания sportbox.ru Денис Петров проанализировал игру команд на старте матча. Журналист отметил уверенную игру «Спартака» в 1-м отрезке встрече.

    «Для "Спартака" в последние годы "Динамо" становится самым удобным соперником из московских команд. На своем поле "красно-белые" не проигрывали динамовцам с 2018 года, если же брать последние десять встреч между командами, то тут спартаковское превосходство не вызывает сомнений: шесть побед, два поражения и две ничьих.

    Оба тренера предпочли выбрать максимально атакующие варианты составов. Марцелу Личке и деваться было некуда из-за повреждений Чавеса и Лаксальта. В итоге в центре поля Фомину помогали два креативщика — Бителло и Карраскаль. За фланги атаки отвечали восстановившийся после травмы Нгамалё и новичок Гомес. Деян Станкович также сделал ставку на атаку, о чем можно было судить по выбору двух центральных полузащитников. Вместе с Умяровым действовал не Мартинс, а Зобнин, от которого в плане созидания можно было ждать большего, чем от игрока сборной Люксембурга.

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    • Уже с первых минут стало очевидно, что никакого закрытого футбола в этом дерби не будет. Первым забивать могли хозяева, но Зобнин из выгодной позиции не попал в створ. "Динамо" же свой момент реализовало: Нгамале одной передачей разрезал центр спартаковской обороны и вывел на удар Тюкавина. Лучший игрок РПЛ прошлого сезона хладнокровно распорядился предоставленным шансом.

    Уже к седьмой минуте на табло горели цифры 1:1. Угальде, получив мяч возле штрафной, классно сориентировался в ситуации и без раздумий пробил. Рикошет помог костариканцу переиграть Лунева и записать на свой счет уже шестой гол в чемпионате.

    «Спартак» — «Динамо»
    t.me/fcsmtg

    После бодрого начала команды продолжили играть фактически без центра поля. Динамовцы пытались искать счастье в быстрых атаках, но до реальных моментов у ворот Максименко дело больше не доходило. Хозяева впереди смотрелись острее и вскоре сумели забить вновь. Медина, находясь в чужой штрафной, выполнил прострел, который рукой прервал Даса. Главный арбитр Сергей Иванов после подсказки от Алексея Сухого, отвечавшего за VAR, указал на точку, а Эсекьель Барко реализовал уже третий пенальти в сезоне.

    "Спартак", поведя в счете, стал чувствовать себе еще уверенней, а вот звездная группа нападения "бело-голубых" резко потухла. Мячи перестали доходить до Тюкавина, а со скоростными вингерами неплохо справлялись Рябчук и Хлусевич. "Динамо" требовался план "Б", который Личка должен был разработать в перерыве».

  • Марцел Личка
  • Главный тренер «Динамо».
  • Для нас хороший результат — только победа. В первом тайме мне не нравилась игра в середине поля. Здорово выходили в атаку, но не хватало последнего паса. В перерыве постарались поправить эти недочёты, во втором тайме была равная игра. Случился момент с красной карточкой, который эмоционально нам помог. Мы начали играть 4-4-1, но хотелось искать ничью. Проиграли бы 1:3, не было бы разницы. Поэтому я сделал замены, появились хорошие пасы между линиями, мы играли 4-3-2.

    • Справедливый итог

    Автор издания «Советский спорт» Александр Шульгин рассказал о ходе 2-го тайма матча «Спартак» — «Динамо». По мнению журналиста, второй отрезок стал разочарованием.

    «Вторая половина больше разочаровала. Качество игры упало, а на поле в основном царила борьба. Но ближе к концу "Динамо" упустило два убойнейших момента. Особенно не повезло Тюкавину, который мог свободно оформлять дубль, но угодил в перекладину. Основные события развернулись после 68-й минуты. Именно в этот момент на поле появился Эль-Мехди Маухуб. За шесть минут он умудрился схлопотать две жёлтые карточки (небесспорные) и досрочно покинул поле, оставив гостей в меньшинстве.

    «Динамо»
    t.me/fcdynamo

    Казалось, для "Динамо" всё было закончено. Но так не думал Тюкавин. В компенсированное время форвард сотворил ещё один шедевр: оказавшись в центре штрафной, нападающий пяткой пробросил себе мяч на ход и оказался с глазу на глаз с Максименко, который снова капитулировал. Играть оставалось всего ничего, но "Динамо" чуть не вырвало победу. Однако ничья, пожалуй, стала справедливым итогом противостояния. Деяну Станковичу обидно, но Марцел Личка может быть доволен.

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    • А после матча уезжающим со стадиона заметили экс-наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля. Всего сутки прошли с того момента, как его уволили из "Гранады", а он уже с трибуны наблюдал за столичным дерби. Может, именно это сыграло для хозяев роковую роль?».

  • Александр Алаев
  • Глава российской Премьер-лиги.
  • Не буду сравнивать дерби «Спартак» — «Динамо» с матчем «Зенит» — «Спартак». В последнее время бывают скучные встречи, и после первого тайма этого матча ожидал большего, но второй тайм не оправдал ожиданий. Была тяжёлая игра, и после удаления думал, что интрига пропала. Но динамовцы молодцы. Хотел бы отметить Костю Тюкавина, как он исполнил. При этом «Динамо» в конце могло вырвать победу. Приятно, что на матче присутствовало 26 тыс. болельщиков — была хорошая атмосфера, хороший матч. А по качеству игры пускай говорят эксперты. Мне понравилась эта встреча.

    • Не скучное дерби

    Заместитель шефа отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Леонид Волотко высказался о матче «Спартак» — «Динамо». Автор рассказал о самых интересных моментах встречи.

    «Давайте честно: у этого дерби изначально не было шансов на то, чтобы пройти скучно, без голов и зашкаливающего количества атак. Но реальность все равно превзошла ожидания.

    Марцел Личка уже настрадался из-за отсутствия разрушителей в центре поля (Чавес и Лаксальт по-прежнему недоступны) и в матче с "Ахматом" убедился, чем это грозит. Но к "Спартаку" не стал изобретать антикризисное решение и снова выставил тройку Фомин — Бителло — Карраскаль. Из других сюрпризов — появление Маричаля на левом фланге обороны, а также возвращение в старт Нгамале — сразу после восстановления от травмы.

    План Деяна Станковича читался так же, как состав "Спартака" (в который после дисквалификации вернулся Зобнин). Никакого низкого блока у соперника, распахнутый центр и минимальная плотность в финальной трети — идеальные условия для команды серба. И возможность выкрутить до предела атакующий потенциал. Даже если все с самого начала пошло не так. Нужно отметить старт в исполнении "Динамо": могли пропустить в первой же атаке, но выстояли и выжали максимум из контрвыпада. Бителло разогнал атаку передачей на Нгамале, тот не затормозил атаку, хотя обработал мяч не в темп, а Тюкавин безупречно ее завершил — второй тур подряд.

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    • Проблема Лички в том, что 1:0 на 3-й минуте для его команды — это вообще не преимущество, учитывая, сколько она пропускает в последних матчах. В "Спартаке" это отлично понимали, поэтому не стали ничего менять, а спокойно провели пару классических подходов и уже к середине тайма вели в счете. Причем по делу. Показательно, что Угальде вообще не понадобился никто из партнеров, чтобы отыграться в "стенку" (помог Карраскаль) и сравнять. Медина тоже сработал очень качественно на очень ограниченном пространстве: доработал сложный эпизод до конца, прострелил и заработал пенальти для Барко.

    "Динамо" терпело, играя в крайне непривычный для себя футбол: без владения, под высоким прессингом и ставкой на быстрые контратаки. Опять же, все это было ожидаемо, но при такой модели важна реализация. А с этим возникали проблемы — моменты-то были. Например, покати Артур на Тюкавина, и к перерыву "Спартак" не факт, что вел бы в счете. Конечно, он в первом тайме выглядел лучше и более структурно, но оставлял сопернику неплохие шансы. Которыми "Динамо" не пользовалось.

    Ключевой вопрос второго тайма — сколько еще выдержит команда Станковича в таком темпе? Стартовые 45 минут дались очень непросто, но, даже ведя в счете, хозяева продолжали душить "Динамо" на каждом участке поля. Хоть и не так интенсивно, как до перерыва.

    «Спартак» — «Динамо»
    t.me/fcdynamo

    Личка попытался встряхнуть игру свежими Кутицким и Маухубом. Но стало только хуже: марокканец вышел настолько заряженным, что схватил две желтые карточки за три минуты. Возможно, вторую можно было и не показывать, но, во-первых, основания точно были: форвард "рисовал" фол в штрафной. Во-вторых, первоочередно вопросы нужно задавать игроку, а не арбитру. Маухуб выходил переворачивать игру, но удалился через три минуты — за недовольство решением судьи и симуляцию.

    Казалось, концовка испорчена: "Динамо" и в равных составах выглядело хуже. Но в меньшинстве неожиданно взбодрилось — и исполнило трюк "Спартака" из матча с "Рубином"! То, что сотворил Тюкавин в голевой атаке, достойно громких и продолжительных аплодисментов: обработка мяча, ювелирный дриблинг вместо скидки под удар и хладнокровное завершение. В 22 года это уже не вундеркинд, подающий надежды, а готовый топ-форвард — который на старте сезона жертвует результативностью ради игры на команду, а в больших матчах в одиночку делает разницу и вытаскивает "Динамо" в безнадежной ситуации.

    Обидно ли "Спартаку"? Конечно. Повезло ли, что Гладышев простил в самой концовке? Естественно, да! Команда Станковича была хороша, но дерби нужно играть до конца — как бы удачно все ни складывалось на поле».

  • Роман Зобнин
  • Полузащитник «Спартака».
  • Такое бывает. «Динамо» — хорошая команда с исполнителями. Они почувствовали уверенность. Могли ещё пропустить.

    • «Спартак» потерял два очка

    Автор издания bobsoccer.ru Александр Владыкин подвел итоги московского дерби между «Спартаком» и «Динамо». Автор блога считает, что счет оказался по игре.

    «Хорошая, боевая игра получилась в старинном столичном дерби. И счет оказался весьма нестандартен — 2:2. Наверное, "Спартак" остался недоволен таким исходом, поскольку команда сначала отыгралась после гола динамовцев в самом начале матча, потом вышла вперед, затем гости остались в меньшинстве, а в итоге вместо победного счета на табло для красно-белых там высветились две двойки.

    Впрочем, они никак не могли намекать на то, что команды своей игрой их и заслужили. Совсем наоборот. Перед матчем даже разговоров не было о том, что кто-то из соперников постарается сыграть от обороны. Нет, конечно. Ожидали скоростной игры, с прессингом по всему полю, внутренним драматизмом. И, конечно, голами, поскольку эти соперники ничью — 0:0 стараются в принципе не признавать.

    «Спартак» — «Динамо»
    t.me/fcdynamo

    Так все и вышло. Даже сюжет матча получался неординарным с первых минут, поскольку динамовцы неожиданно быстро открыли счет после хорошей комбинации, оставившей ни при чем оборону красно-белых. Тюкавин завершил усилия партнеров точным ударом. И благо для "Спартака", что он очень быстро успел отыграться после очень хорошего удара Угальде. Ну, а в середине тайма был очевидный пенальти в ворота динамовцев и хозяева поля перевернули так неудачно начавшийся поединок уже в свою пользу.

    От "Спартака" ожидали, как и обычно, сильной игры в группе атаки. И она в принципе выглядела весьма неплохо. При этом надо не забывать, что активные перемещения по динамовской половине поля Барко, Угальде, Медины и Бонгонды с Зобниным, да и подключения вперед Бабича с фланговыми защитниками все же в целом нивелировали потенциально и традиционно очень неплохую игру средней линии бело-голубых. Правда, у "Динамо" впереди оставался Тюкавин, который своим индивидуальным мастерством, особенно при втором мяче в ворота "Спартака", напомнил нам всем, что за этим игроком присматривать надо было все глаза. Но не присмотрели.

    При первом мяче оставили его по сути одного, когда Тюкавин наносил удар, а уж при втором мяче — тем более. Денисов, Литвинов не смогли помешать ему на пятачке разобраться с обороной спартаковцев и точно ударить по воротам. Наверное, мог бы помочь в этой ситуации и другой центральный защитник — Бабич, но он почему-то стал все больше увлекаться игрой впереди, забывая, что все же не является игроком атаки. "Спартак" вел в счете и пропустить в добавленное время оказалось моментом очень обидным.

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    • "Спартак" очевидно поставил на скоростной прессинг и во втором тайме, полагая, что в такой игре, когда соперник и сам не против играть активно, соревнуясь в комбинационном и индивидуальном мастерстве, гостей можно было бы все же подавить своими скоростными действиями. Что-то у спартаковцев получилось, что-то нет. Я имею ввиду прежде всего отсутствие новых голов. Хотя настырность Угальде, который похоже, посвятил свой гол Маркиньосу, срочно вылетевшему в Бразилию, где случилось несчастье с его отцом, или активность Барко опасность воротам динамовцев несли в себе постоянно. И все же — 2:2. Кто-то скажет, что "Спартак" потерял два очка, пропустив в самой концовке. И, возможно, будут правы. Хотя, можно ведь сказать и по-другому, что красно-белые эти пару очков поначалу вернули в свою копилку, отыгравшись после неудачного начала матча. А в итоге-то, на мой взгляд, счет оказался по игре».

  • Константин Тюкавин
  • Нападающий «Динамо».
  • Хороший тяжёлый матч, а также у нас произошло удаление. Так что результат нормальный. «Спартак» сел к своим воротам, поэтому мы начали давить. Я удивлён. Думал, они побегут атаковать, а они сели. Странно.

    • Три факта

    Автор издания «Спорт день за днем» Влад Тимуров назвал 3 главных факта по итогам матча «Спартак» — «Динамо».

    «1. Форвард "Динамо" Константин Тюкавин отметился 35-м и 36-м голом в 112-м матче в чемпионате России. 22-летний игрок стал четвертым футболистов в истории бело-голубых, забившим 35+ голов в национальном первенстве. Ранее соответствующим достижением отметились нападающие Александр Кокорин, Кевин Кураньи и полузащитник Игорь Семшов.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    2. Лучший бомбардир "Спартака" в нынешнем сезоне Манфред Угальде забил шестой гол в нынешнем сезоне РПЛ. В 12 матчах минувшего сезона в составе красно-белых нападающий не отметился результативными действиями.

    Календарь и таблица РПЛ

    3. Нападающий "Динамо" Эль-Мехди Маухуб вышел на замену на 68-й минуте, получил две желтые карточки на 72-й и 74-й минутах, после чего досрочно покинул поле».

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