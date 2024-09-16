РПЛ. «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате

Изменения в турнирной таблице
По итогам матчей 8 тура российского чемпионата в турнирной таблице произошли три изменения. На 4 место поднялось «Динамо», которому удалось обойти в первенстве два других московских клуба: «Спартак» и ЦСКА, которые расположились на 5 и 6 строчках соответственно.
Улучшил положение в чемпионате России «Акрон», взлетев сразу на три позиции и заняв 11 место. Вниз по турнирной таблице опустились «Пари НН» (12 место), «Оренбург» (13 место) и «Химки» (14 место).
Местами в чемпионате поменялись «Факел» и «Ахмат», которые расположились на 15 и 16 строчках соответственно.
Центральный матч тура
В главном матче тура чемпионата России сошлись ЦСКА и «Зенит». В этой встрече всё решил один гол. На 43-й минуте встрече забитым мячом отметился Лусиано (1:0).
После этой победы команда из Санкт-Петербурга набрала 20 очков и сохранила за собой лидерство в РПЛ.
На втором месте идёт «Краснодар», который также набрал три очка в 8 туре внутреннего первенства. Южане на своём поле нанесли поражение «Ростову» (2:0). В составе победителей дублем отметился Эдуард Сперцян.
Таким образом «Краснодар» набрал 18 очков, столько же баллов у «Локомотива». «Железнодорожники» оказались сильнее в матче против «Оренбурга» (4:2).
В гостевой встрече за московский клуб два мяча забил Алексей Батраков, ещё по голу в ворота соперника отправили Ньямси и Сарвели.
Успех «Динамо»
«Динамо» улучшил положение в турнирной таблице российской Премьер-лиге. Московский клуб на своём поле нанёс поражение «Ахмату» (4:2).
В составе «динамоцев» по голу забили Карраскаль, Тюкавин, Макаров и Гагнидзе. Таким образом клуб набрал 16 пунктов, опередив в таблице «Спартак» и ЦСКА.
Другие матчи 8 тура
«Акрон» дома нанёс крупное поражение «Химкам» (3:0), а «Крылья Советов» на выезде оказались сильнее «Рубина» (2:0).
В двух матчах российского чемпионата была зафиксирована ничья: «Факел» и «Пари НН» разошлись миром (0:0), а «Динамо» Махачкала и «Спартак» обменялись голами (1:1).
Тур № 9
В следующем туре нас ждет поединок с приставкой супер. В воскресенье, 22 сентября «Спартак» на своём поле сыграет против «Динамо».
В субботу, 21 сентября лидер РПЛ «Зенит» примет «Факел», а ЦСКА отправится в гости к «Рубину». Один из лидеров первенства «Локомотив» отправится гостить к «Пари НН».
Матчи 9 тура чемпионата России пройдут с 21 по 23 сентября.