РПЛ. «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате

Тройка лидеров российской Премьер-лиги «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» одержали победы в минувшем туре первенства, сохранив за собой лидерство. ЦСКА и «Спартак» потеряли очки в 8 туре и потеряли по одной строчке. Последнее место в турнирной таблице покинул воронежский «Факел».

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 8 тура российского чемпионата в турнирной таблице произошли три изменения. На 4 место поднялось «Динамо», которому удалось обойти в первенстве два других московских клуба: «Спартак» и ЦСКА, которые расположились на 5 и 6 строчках соответственно.

Улучшил положение в чемпионате России «Акрон», взлетев сразу на три позиции и заняв 11 место. Вниз по турнирной таблице опустились «Пари НН» (12 место), «Оренбург» (13 место) и «Химки» (14 место).

Календарь и таблица РПЛ

Местами в чемпионате поменялись «Факел» и «Ахмат», которые расположились на 15 и 16 строчках соответственно.

Центральный матч тура

В главном матче тура чемпионата России сошлись ЦСКА и «Зенит». В этой встрече всё решил один гол. На 43-й минуте встрече забитым мячом отметился Лусиано (1:0).

После этой победы команда из Санкт-Петербурга набрала 20 очков и сохранила за собой лидерство в РПЛ.

На втором месте идёт «Краснодар», который также набрал три очка в 8 туре внутреннего первенства. Южане на своём поле нанесли поражение «Ростову» (2:0). В составе победителей дублем отметился Эдуард Сперцян.

Таким образом «Краснодар» набрал 18 очков, столько же баллов у «Локомотива». «Железнодорожники» оказались сильнее в матче против «Оренбурга» (4:2).

В гостевой встрече за московский клуб два мяча забил Алексей Батраков, ещё по голу в ворота соперника отправили Ньямси и Сарвели.

Успех «Динамо»

«Динамо» улучшил положение в турнирной таблице российской Премьер-лиге. Московский клуб на своём поле нанёс поражение «Ахмату» (4:2).

«Динамо» — «Краснодар» globallookpress.com

В составе «динамоцев» по голу забили Карраскаль, Тюкавин, Макаров и Гагнидзе. Таким образом клуб набрал 16 пунктов, опередив в таблице «Спартак» и ЦСКА.

Другие матчи 8 тура

«Акрон» дома нанёс крупное поражение «Химкам» (3:0), а «Крылья Советов» на выезде оказались сильнее «Рубина» (2:0).

В двух матчах российского чемпионата была зафиксирована ничья: «Факел» и «Пари НН» разошлись миром (0:0), а «Динамо» Махачкала и «Спартак» обменялись голами (1:1).

Тур № 9

В следующем туре нас ждет поединок с приставкой супер. В воскресенье, 22 сентября «Спартак» на своём поле сыграет против «Динамо».

В субботу, 21 сентября лидер РПЛ «Зенит» примет «Факел», а ЦСКА отправится в гости к «Рубину». Один из лидеров первенства «Локомотив» отправится гостить к «Пари НН».

Матчи 9 тура чемпионата России пройдут с 21 по 23 сентября.