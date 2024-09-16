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    РПЛ. «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате

    Итоги 8-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит»
    Тройка лидеров российской Премьер-лиги «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» одержали победы в минувшем туре первенства, сохранив за собой лидерство. ЦСКА и «Спартак» потеряли очки в 8 туре и потеряли по одной строчке. Последнее место в турнирной таблице покинул воронежский «Факел».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 8 тура российского чемпионата в турнирной таблице произошли три изменения. На 4 место поднялось «Динамо», которому удалось обойти в первенстве два других московских клуба: «Спартак» и ЦСКА, которые расположились на 5 и 6 строчках соответственно.

    Улучшил положение в чемпионате России «Акрон», взлетев сразу на три позиции и заняв 11 место. Вниз по турнирной таблице опустились «Пари НН» (12 место), «Оренбург» (13 место) и «Химки» (14 место).

    Календарь и таблица РПЛ

    Местами в чемпионате поменялись «Факел» и «Ахмат», которые расположились на 15 и 16 строчках соответственно.

    Центральный матч тура

    В главном матче тура чемпионата России сошлись ЦСКА и «Зенит». В этой встрече всё решил один гол. На 43-й минуте встрече забитым мячом отметился Лусиано (1:0).

    После этой победы команда из Санкт-Петербурга набрала 20 очков и сохранила за собой лидерство в РПЛ.

    На втором месте идёт «Краснодар», который также набрал три очка в 8 туре внутреннего первенства. Южане на своём поле нанесли поражение «Ростову» (2:0). В составе победителей дублем отметился Эдуард Сперцян.

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    • Таким образом «Краснодар» набрал 18 очков, столько же баллов у «Локомотива». «Железнодорожники» оказались сильнее в матче против «Оренбурга» (4:2).

    В гостевой встрече за московский клуб два мяча забил Алексей Батраков, ещё по голу в ворота соперника отправили Ньямси и Сарвели.

    Успех «Динамо»

    «Динамо» улучшил положение в турнирной таблице российской Премьер-лиге. Московский клуб на своём поле нанёс поражение «Ахмату» (4:2).

    «Динамо» — «Краснодар»
    globallookpress.com

    В составе «динамоцев» по голу забили Карраскаль, Тюкавин, Макаров и Гагнидзе. Таким образом клуб набрал 16 пунктов, опередив в таблице «Спартак» и ЦСКА.

    Другие матчи 8 тура

    «Акрон» дома нанёс крупное поражение «Химкам» (3:0), а «Крылья Советов» на выезде оказались сильнее «Рубина» (2:0).

    В двух матчах российского чемпионата была зафиксирована ничья: «Факел» и «Пари НН» разошлись миром (0:0), а «Динамо» Махачкала и «Спартак» обменялись голами (1:1).

    Тур № 9

    В следующем туре нас ждет поединок с приставкой супер. В воскресенье, 22 сентября «Спартак» на своём поле сыграет против «Динамо».

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    В субботу, 21 сентября лидер РПЛ «Зенит» примет «Факел», а ЦСКА отправится в гости к «Рубину». Один из лидеров первенства «Локомотив» отправится гостить к «Пари НН».

    Матчи 9 тура чемпионата России пройдут с 21 по 23 сентября.

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