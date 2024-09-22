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    «Спартак» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо»

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    Эсекьель Барко
    «Спартак» на своем поле сыграет с «Динамо» в рамках 9-го тура чемпионата России. Следить за ходом московского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Спартак»

    На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 8-ми матчах. Подопечные Деяна Станковича одержали 4 победы, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение, забив 11 голов и пропустив 4 гола в свои ворота.

    Беспроигрышная серия «Спартака» в чемпионате насчитывает 7 матчей. За этот период «красно-белые» одержали 4 победы и 3 раза сыграли вничью. В крайнем туре РПЛ «Спартак» потерял очки в гостевом матче с махачкалинским «Динамо» (1:1).

    Свой последний матч «красно-белые» проводили в Кубке России против «Крыльев Советов». Игра 4-го тура группового этапа завершилась крупной победой «Спартака» — 4:1.

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    «Динамо»

    «Динамо» четвертое в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 16 очков в 8-ми матчах. «Бело-голубые» одержали 5 побед, один раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, забив 15 голов и пропустив 8 мячей в свои ворота.

    В крайнем туре РПЛ команда под руководством Марцела Лички дома вырвала победу у «Ахмата», забив два последних гола после 90-й минуты — 4:2. До этого «Динамо» упустило победу над «Оренбургом» в гостях (2:2), а еще ранее минимально проиграло «Краснодару» дома (0:1).

    В середине этой недели «бело-голубые» играли на выезде против махачкалинского «Динамо» в Кубке России. Матч 4-го тура завершился победой москвичей в серии пенальти после ничьей (2:2) в основное время.

    Личные встречи

    «Спартак» выиграл оба матча в прошлом сезоне РПЛ — 1:0 дома и 2:1 в гостях. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красно-белых» 6 побед, «Динамо» оказалось сильнее в 2-х случаях и еще 2 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 3.85.

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