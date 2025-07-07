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    Кто выиграет Золотой Кубок КОНКАКАФ?

    США — Мексика. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 7 июля 2025 года

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    Сесар Монтес
    7 июля в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют США и Мексика. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Мексика, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    США

    Турнирное положение: США вышли в плей-офф с первого места в своей группе, опередив Саудовскую Аравию, Тринидад и Тобаго, а также Гаити.

    Команда затем прошла в четвертьфинале Коста-Рику, а в полуфинале Гватемалу. Она ни разу не проигрывала по ходу турнира, и только один раз сыграла вничью в основное время.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках полуфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная переиграла Гватемалу (2:1).

    Перед этим в поединке четвертьфинала первенства команда в серии пенальти одержала победу над Коста-Рикой, с которой разошлась мировой в игровое время со счетом 2:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Золотой Кубок КОНКАКАФ, США ни разу не проиграл при четырех победах в основное время.

    Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на успех в дуэли, но соперник не уступает сопернику в классе, поэтому нас, скорее всего, ожидает упорный поединок.

    Диего Луна и Малик Тилльман — лучшие бомбардиры команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

    Мексика

    Турнирное положение: Мексика вышла в плей-офф также с первого места в группе, опередив Коста-Рику, Доминиканскую Республику и Суринам.

    Команда затем прошла в четвертьфинале Саудовскую Аравию, а в полуфинале Гондурас. Она ни разу не проигрывала по ходу турнира, и только один раз сыграла вничью в основное время.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках полуфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная переиграла Гондурас (1:0).

    Перед этим в поединке четвертьфинала турнира центральноамериканская команда с результатом 2:0 оказалась сильнее Саудовской Аравии.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних играх, которые были официальными и товарищескими, Мексика не проиграла при пяти победах и одной ничьей.

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    Такая форма обещает номинальным гостям неплохие шансы на итоговый успех в противостоянии, тем не менее, примерно тот же класс соперника не сулит им легкой жизни в финале.

    Сесар Монтес — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей США выиграли в основное время

    • в трех последних матчах США забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей Мексика выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.05, победа США — в 3.15.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в трех последних матчах номинальных хозяев забивали обе команды. Последние матчи американской сборной отличаются высокой результативностью.

    И хотя в четырех последних поединках гостей по крайней мере один из соперников не забивал, то, что их сопернику удалось отличиться в каждом из матчей турнира, все же говорит в пользу другого сценария.

    Ставка: обе команды забьют за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

    Ставка: Мексика победит за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч США — Мексика?

    Матч США — Мексика состоится 07 июля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч США — Мексика?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче США — Мексика?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча США — Мексика?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче США — Мексика?

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.05, победа США — в 3.15.

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