США — Мексика. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 7 июля 2025 года

США
Турнирное положение: США вышли в плей-офф с первого места в своей группе, опередив Саудовскую Аравию, Тринидад и Тобаго, а также Гаити.
Команда затем прошла в четвертьфинале Коста-Рику, а в полуфинале Гватемалу. Она ни разу не проигрывала по ходу турнира, и только один раз сыграла вничью в основное время.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках полуфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная переиграла Гватемалу (2:1).
Перед этим в поединке четвертьфинала первенства команда в серии пенальти одержала победу над Коста-Рикой, с которой разошлась мировой в игровое время со счетом 2:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Золотой Кубок КОНКАКАФ, США ни разу не проиграл при четырех победах в основное время.
Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на успех в дуэли, но соперник не уступает сопернику в классе, поэтому нас, скорее всего, ожидает упорный поединок.
Диего Луна и Малик Тилльман — лучшие бомбардиры команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.
Мексика
Турнирное положение: Мексика вышла в плей-офф также с первого места в группе, опередив Коста-Рику, Доминиканскую Республику и Суринам.
Команда затем прошла в четвертьфинале Саудовскую Аравию, а в полуфинале Гондурас. Она ни разу не проигрывала по ходу турнира, и только один раз сыграла вничью в основное время.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках полуфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная переиграла Гондурас (1:0).
Перед этим в поединке четвертьфинала турнира центральноамериканская команда с результатом 2:0 оказалась сильнее Саудовской Аравии.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних играх, которые были официальными и товарищескими, Мексика не проиграла при пяти победах и одной ничьей.
Такая форма обещает номинальным гостям неплохие шансы на итоговый успех в противостоянии, тем не менее, примерно тот же класс соперника не сулит им легкой жизни в финале.
Сесар Монтес — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей США выиграли в основное время
- в трех последних матчах США забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей Мексика выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.05, победа США — в 3.15.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.
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Прогноз: в трех последних матчах номинальных хозяев забивали обе команды. Последние матчи американской сборной отличаются высокой результативностью.
И хотя в четырех последних поединках гостей по крайней мере один из соперников не забивал, то, что их сопернику удалось отличиться в каждом из матчей турнира, все же говорит в пользу другого сценария.
Ставка: обе команды забьют за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.
Ставка: Мексика победит за 2.50