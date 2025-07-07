США — Мексика. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 7 июля 2025 года

7 июля в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют США и Мексика. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Мексика, коэффициенты, форма соперников и статистика.

США

Турнирное положение: США вышли в плей-офф с первого места в своей группе, опередив Саудовскую Аравию, Тринидад и Тобаго, а также Гаити.

Команда затем прошла в четвертьфинале Коста-Рику, а в полуфинале Гватемалу. Она ни разу не проигрывала по ходу турнира, и только один раз сыграла вничью в основное время.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках полуфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная переиграла Гватемалу (2:1).

Перед этим в поединке четвертьфинала первенства команда в серии пенальти одержала победу над Коста-Рикой, с которой разошлась мировой в игровое время со счетом 2:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Золотой Кубок КОНКАКАФ, США ни разу не проиграл при четырех победах в основное время.

Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на успех в дуэли, но соперник не уступает сопернику в классе, поэтому нас, скорее всего, ожидает упорный поединок.

Диего Луна и Малик Тилльман — лучшие бомбардиры команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

Мексика

Турнирное положение: Мексика вышла в плей-офф также с первого места в группе, опередив Коста-Рику, Доминиканскую Республику и Суринам.

Команда затем прошла в четвертьфинале Саудовскую Аравию, а в полуфинале Гондурас. Она ни разу не проигрывала по ходу турнира, и только один раз сыграла вничью в основное время.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках полуфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная переиграла Гондурас (1:0).

Перед этим в поединке четвертьфинала турнира центральноамериканская команда с результатом 2:0 оказалась сильнее Саудовской Аравии.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, которые были официальными и товарищескими, Мексика не проиграла при пяти победах и одной ничьей.

Такая форма обещает номинальным гостям неплохие шансы на итоговый успех в противостоянии, тем не менее, примерно тот же класс соперника не сулит им легкой жизни в финале.

Сесар Монтес — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей США выиграли в основное время

в трех последних матчах США забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Мексика выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.05, победа США — в 3.15.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в трех последних матчах номинальных хозяев забивали обе команды. Последние матчи американской сборной отличаются высокой результативностью.

И хотя в четырех последних поединках гостей по крайней мере один из соперников не забивал, то, что их сопернику удалось отличиться в каждом из матчей турнира, все же говорит в пользу другого сценария.

Ставка: обе команды забьют за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

Ставка: Мексика победит за 2.50