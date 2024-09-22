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    Спартак — Динамо: прогноз и ставка

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    Эсекьель Барко («Спартак»)
    22 сентября в матче 9-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» и «Динамо». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Сентября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 16:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: «красно-белые» достаточно неплохо идут в текущем сезоне.

    В настоящий момент «народная команда» имеет в своем активе 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Спартак — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Столичный коллектив смог забить 11 мячей, а в свои ворота пропустил 4.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы России сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

    До этого москвичи смогли переиграть «Рубин» (1:0), но поделили очки с «Зенитом» (0:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последней же игре московская команда разгромила «Крылья Советов» (4:1) в матче Кубка России.

    Не сыграют: травмирован у коллектива из Москвы только Никита Чернов.

    Состояние команды: в этом сезоне «Спартак» показывает достаточно неплохой футбол и может претендовать на самые высокие места. Так считают и эксперты.

    Причиной столь хорошего выступления команды все называют назначение на пост наставника Деяна Станковича. Команда с сербским тренером явно преобразилась.

    «Динамо»

    Турнирное положение: динамовцы сейчас идут достаточно неплохо и остаются в когорте команд, претендующих на чемпионство.

    В настоящий момент «бело-синие» набрали 16 баллов и идут на четвертом месте в турнирной таблице.

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    • Команда из столицы России смогла 16 раз поразить ворота соперника и 8 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре столичный коллектив победил «Ахмат» (4:2).

    До этого же московская команда поделила очки с «Оренбургом» (2:2) и уступила «Краснодару» (0:1).

    А в последнем матче москвичи по пенальти одолели махачкалинское «Динамо» в Кубке страны.

    Не сыграет: травмированы в команде из Москвы Муми Нгамале и Вячеслав Грулев.

    Состояние команды: в этом сезоне подопечные Марцела Лички также выглядят достаточно неплохо.

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    Думается, что «Динамо» точно будет бороться за самые высокие места, однако сможет ли вновь навязать борьбу за чемпионство, большой вопрос.

    Прогноз Александра Тарханова

    Известный тренер Александр Тарханов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:

  • У обеих команд еще нет такой стабильности, чтобы предсказывать, как сложится матч. Личка это признает в каждом интервью. Тут не то что игра на игру, а тайм на тайм не приходится. Что у одних, что у других. Каждая новая игра — это чистый лист. Скажу вам с точки зрения футболиста, прошлое очень быстро стирается из памяти. Не могу сказать, что «Спартак» фаворит. Думаю, две равные команды, у которых есть на данном этапе и плюсы, и минусы.
  • Александр Тарханов

    • Полный разбор топ-матчей 9-го тура РПЛ от Александра Тарханова и Валерия Кечинова можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» проиграл только 1 из последних 11 матчей во всех турнирах

    • «Динамо» проиграло только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

    • В последней очной игре «Спартак» 31 июля обыграл «Динамо» со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.85, а победа «Динамо» — в 3.45.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.

    Прогноз: думается, что встречаются примерно равные команды, поэтому все вполне может завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.85.

    Прогноз: команды будут играть осторожно и без права обороны, поэтому вполне могут не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.

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    «Спартак» — «Динамо»: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. Кто окажется сильнее в московском дерби?
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