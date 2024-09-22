22 сентября в матче 9-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» и «Динамо». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «красно-белые» достаточно неплохо идут в текущем сезоне.

В настоящий момент «народная команда» имеет в своем активе 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Столичный коллектив смог забить 11 мячей, а в свои ворота пропустил 4.

Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы России сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

До этого москвичи смогли переиграть «Рубин» (1:0), но поделили очки с «Зенитом» (0:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

В последней же игре московская команда разгромила «Крылья Советов» (4:1) в матче Кубка России.

Не сыграют: травмирован у коллектива из Москвы только Никита Чернов.

Состояние команды: в этом сезоне «Спартак» показывает достаточно неплохой футбол и может претендовать на самые высокие места. Так считают и эксперты.

Причиной столь хорошего выступления команды все называют назначение на пост наставника Деяна Станковича. Команда с сербским тренером явно преобразилась.

«Динамо»

Турнирное положение: динамовцы сейчас идут достаточно неплохо и остаются в когорте команд, претендующих на чемпионство.

В настоящий момент «бело-синие» набрали 16 баллов и идут на четвертом месте в турнирной таблице.

Команда из столицы России смогла 16 раз поразить ворота соперника и 8 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре столичный коллектив победил «Ахмат» (4:2).

До этого же московская команда поделила очки с «Оренбургом» (2:2) и уступила «Краснодару» (0:1).

А в последнем матче москвичи по пенальти одолели махачкалинское «Динамо» в Кубке страны.

Не сыграет: травмированы в команде из Москвы Муми Нгамале и Вячеслав Грулев.

Состояние команды: в этом сезоне подопечные Марцела Лички также выглядят достаточно неплохо.

Думается, что «Динамо» точно будет бороться за самые высокие места, однако сможет ли вновь навязать борьбу за чемпионство, большой вопрос.

Прогноз Александра Тарханова

Известный тренер Александр Тарханов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:

У обеих команд еще нет такой стабильности, чтобы предсказывать, как сложится матч. Личка это признает в каждом интервью. Тут не то что игра на игру, а тайм на тайм не приходится. Что у одних, что у других. Каждая новая игра — это чистый лист. Скажу вам с точки зрения футболиста, прошлое очень быстро стирается из памяти. Не могу сказать, что «Спартак» фаворит. Думаю, две равные команды, у которых есть на данном этапе и плюсы, и минусы. Александр Тарханов

Полный разбор топ-матчей 9-го тура РПЛ от Александра Тарханова и Валерия Кечинова можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

«Спартак» проиграл только 1 из последних 11 матчей во всех турнирах

«Динамо» проиграло только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

В последней очной игре «Спартак» 31 июля обыграл «Динамо» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.85, а победа «Динамо» — в 3.45.

ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.

Прогноз: думается, что встречаются примерно равные команды, поэтому все вполне может завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.85.

Прогноз: команды будут играть осторожно и без права обороны, поэтому вполне могут не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.