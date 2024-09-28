«Локомотив» просто переехал «Спартак»

В матче 10-го тура «Локомотив» на своем поле победил «Спартак» со счетом 3:1. Дублем у железнодорожников отметился Илья Самошников, забивший на 7-й и 36-й минутах, также гол у Дмитрия Воробьева на 58-й минуте. Единственный мяч «Спартака» с пенальти забил Эзекьель Барко на 16-й минуте.

«Локомотив» находился в лучшем моральном состоянии

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно начал с предыстории матча.

«К важному матчу соперники подошли в разном настроении. “Железнодорожники” в прошлом туре на выезде обыграли “Пари НН” со счётом 3:1. Главным героем того матча стал Батраков, оформивший дубль во второй игре чемпионата кряду, и именно его голы во втором тайме принесли очередные 3 очка команде Галактионова. “Локомотив” имел в активе 21 балл и находился на третьем месте в таблице, уступая “Краснодару” вторую позицию по дополнительным показателям, а от лидирующего “Зенита” “железнодорожники” отставали на 2 очка.

“Спартак”, в свою очередь, в минувшем туре в ещё одном столичном дерби на своём поле не смог обыграть “Динамо”, сыграв вничью 2:2. Причём, красно-белые упустили победу в самой концовке, имея численное преимущество. На протяжении большей части матча команда Станковича смотрелась хорошо, но, видимо, удаление Маухуба сыграло со спартаковцами злую шутку с точки зрения сохранения концентрации. “Спартак” находился на пятом месте в таблице, отставая от “Локомотива” на 5 очков. Так что, команда Станковича нуждалась в победе в дерби, чтобы приблизиться к лидирующей тройке.

Тяжело было определить фаворита перед стартом этого матча. “Локомотив” с точки зрения результатов выступает стабильнее “Спартака”, но в игре “железнодорожников” достаточно много хаоса и авантюризма. Особенно это касается оборонительных действий. Команда Галактионова с заметным отрывом пропустила больше всех голов среди коллективов, входящих в топ-6. “Спартак”, в свою очередь, также пока играет неровно. К отчётной встрече хозяева подходили с двумя потерями в лице травмированных Фассона и Морозова. У гостей в лазарете находились Медина и Чернов».

«Локо» намного более тренерская команда, чем «Спартак»

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов восхищается игрой «Локомотива» и считает, что он заслуженно взял три очка и пока возглавил таблицу РПЛ.

«Локомотив» — «Спартак» www.fclm.ru

«Деян Станкович удивил выбором состава на матч с 'Локомотивом'. В основе впервые в сезоне РПЛ вышли Абена и Николсон. Это наводило на мысли, что некоторые игроки поменяют свои позиции, а сам 'Спартак', возможно, изменит тактическую схему. В запас попали Маркиньос и Виллиан Жозе. В то же время в заявке красно-белых не оказалось травмированного Медины.

По первым минутам стало понятно, что у "Спартака" будет 4-4-2 или 4-3-3 в зависимости от ситуации. Просто Литвинов передвинулся на позицию опорника, а Угальде либо Барко смещались налево. Сам же матч начался осторожно. 'Спартак' больше контролировал мяч в центре поля и на своей трети, "Локомотив" защищался средним блоком и, как обычно, делал ставку на быстрые атаки.

Команда Галактионова реализовала первый же момент в дерби. Голевую атаку развил прекрасным пасом из центра во фланг Батраков, затем Пиняев раскачал растерявшегося Денисова, а Самошников влетел в штрафную хитрым рывком и решил эпизод двумя касаниями. Классный гол "Локо".

Тут показал класс и спартаковский дирижёр. Барко грамотно развил атаку, а в штрафной Бонгонда получил по ноге от соперника. По повтору могло показаться, что Тео симулировал. Однако Безбородов разглядел фол, а VAR подтвердил верность судейского решения. Барко же и забил с точки.

Затем до перерыва было мало интересного, тем не менее команды могли ещё раз обменяться голами. Например, у "Спартака" в конце первого тайма супермомент загубил Николсон, которого, сам того не желая, вывел один на один неудачным подкатом Карпукас. Лантратов 'отменил' гол, возможно, лучшим сейвом сезона.

Случилось это уже при счёте 2:1. "Локо" своим шансом воспользовался. Эту голевую атаку создал блестяще сыгравший Сильянов (вывел мяч под давлением и сделал точный пас), а завершила комбинация Баринов — Карпукас — Самошников. Похоже, Рябчуку пришлось заужать и оставлять пространство Илье, потому что Литвинов не сел поглубже. Дубль Самошникова — ничего себе!

В перерыве Станкович поменял Абену на Умярова — Литвинов вернулся на позицию центрального защитника. По-видимому, тренер "Спартака" сделал такую перестановку и с целью улучшить вывод мяча из обороны.

Красно-белые по-прежнему имели большое преимущество по владению, но гостям катастрофически не хватало скоростей. А хозяева продолжали показывать идеальную реализацию, забив третий гол на исходе часа матча. Батраков ещё раз разогнал атаку чудесным пасом на ход, а в штрафной Воробьёв один в один расправился с Бабичем. Мало кто в РПЛ так легко переигрывал защитника сборной Сербии.

В концовке у красно-белых был лишь один момент, причём после кросса: Угальде чуть-чуть промахнулся. До Виллиана Жозе мяч не доходил. Красно-белые сильно уступили железнодорожниками по ударам — 6:12 (в створ — 3:5). Сегодня "Локо" намного более тренерская команда, чем "Спартак". Браво, Галактионов!»

Игру сделал неожиданный герой

Автор издания «Советский спорт» Денис Бабин считает, что решающую роль в результате матча сыграли неожиданные подключения из глубины Ильи Самошникова, который впервые в своей карьере оформил дубль.

«Перед стартом текущего игрового уикенда команда Михаила Галактионова была самой забивающей в чемпионате, наравне с Зенитом. Но при этом Локомотив больше всех пропускает среди шестёрки лидеров РПЛ. В последних очных встречах Локомотив всё не может обыграть Спартак. В последний раз железнодорожники выигрывали у красно-белых в начале апреля 2022 года. Локомотив не может одолеть Спартак на протяжении шести встреч.

Наши ожидания от результативности матча начали оправдываться в самом начале встречи. На седьмой минуте Пиняев дошёл до штрафной Спартака, отдал своевременную передачу, Самошников классно вбежал в нужную зону и расстрелял Максименко. А уже на 16-й минуте красно-белые сравняли счёт. Эсекьель Барко реализовал пенальти и забил свой пятый мяч в РПЛ. Сам 11-метровый заработал Тео Бонгонда, который упал после контакта с Карпукасом. Тут Артём подвёл свою команду. Спартак гораздо больше владел мячом, но это не перетекало в опасные моменты.

Илья Самошников www.fclm.ru

Локомотив нечасто убегал в атаку. Однако в первом тайме они блестяще реализовывали свои подходы к чужим воротам. Передачи Баринова и Карпукаса разрезали оборону гостей, а Самошников выстрелил в ближний верхний угол. Дубль Ильи! Команды могли уходить на перерыв с ничейным результатом, но на 39-й минуте Шамар Николсон не воспользовался отличным шансом, Лантратов выручил Локомотив.

На старте второго тайма рисунок игры не изменился. Спартак по-прежнему владел мячом, но не слишком угрожал воротам. И красно-белые получили третий гол после быстрой контратаки хозяев. Батраков сделал пас из глубины на Воробьёва, Дмитрий добрался до штрафной и умопомрачительным обводящим ударом отправил мяч в цель. Шестая голевая передача лучшего ассистента РПЛ Алексея Батракова. Сразу после этого Галактионов заменил Воробьёва на Сулейманова. Мавр сделал своё дело, мавр может уходить».

Галактионов дал урок футбола Станковичу

Издание sportbox.ru считает, что Михаил Галактионов преподал урок тренерского мастерства Деяну Станковичу, сохранив стабильный и сыгранный состав, который давал результат в прошлых матчах.

«Если Михаил Галактионов никаких сюрпризов в плане тактики и состава не преподнес, то Деян Станкович выбором состава сильно удивил. Впервые в сезоне в матче чемпионата в запасе остался получивший повреждение Умяров, а Медины из-за серьезной травмы не оказалось даже в заявке. В итоге сербский тренер впервые в рамках РПЛ выпустил в основе нападающего Николсона и защитника Абену.

Деян Станкович spartak.com

С началом матча стало понятно, что "Спартак" будет действовать по схеме 4-4-2. Абена и Бабич составили пару в центре обороны, Литвинов выдвинулся в середину поля, на флангах полузащиты действовали Барко и Бонгонда, а дуэт форвардов составили Николсон и Угальде.

В перерыве Станкович решил вернуться к привычной расстановке 4-2-3-1. На поле вместо Абены появился Умяров, а Литвинов переместился в центр обороны. После этого в атакующем плане дела пошли намного хуже: моменты у ворот Лантратова исчезли. 'Локомотив' же ждал своего шанса в контратаке.

Последней надеждой Станковича стала тройная замена в середине тайма при счете 1:3, но выход на поле Хлусевича, Маркиньоса и Виллиана Жозе картину на поле не изменил. "Спартак" все так же безрезультативно владел мячом, а моменты создавали хозяева. В одном из эпизодов Максименко спас свою команду от разгрома после удара головой Монтеса».

«Локомотив» матереет на глазах

Корреспондент «Спорт-экспресс» Андрей Кузичев считает, что «Локомотив» становится все более «взрослой» командой и скоро будет готов для серьезных дел.

«В атаке у "Спартака" получился гибридный вариант с мощным Николсоном. На каких-то отрезках ямаец был острием атакующей тройки, а в прессинге (и ситуативно в атаке) спартаковцы выстраивались в что-то очень близкое к 4-4-2 с плавающими позициями Бонгонды и Барко. Где-то это запутывало железнодорожников, как в случае с заработанным пенальти, но в целом системы в новых сочетаниях не проглядывалось.

Дмитрий Воробьев www.fclm.ru

КПД Угальде близился к нулю, Бонгонда после заработанного 11-метрового исчез с радаров. А эпизод, когда Николсон избежал офсайда и оказался с глазу на глаз с Лантратовым — дело случая в виде срезки при подкате Карпукаса.

Но это было хоть что-то, тогда как работа в обороне вызывала большие вопросы. Получается, каждая из перестановок в первом тайме обернулась пропущенными мячами. Первый гол Самошникова — персональный просчет Абены, который получил место в старте после перевода Литвинова в опорную зону.

Суринамец откровенно проспал рывок оппонента под передачу Пиняева слева, хотя такие приемы у "Локо" в этом сезоне уже срабатывали. 'Ростову' Самошников забил в схожей ситуации с паса Батракова.

Во второй результативной атаке "Локо" ключевым стал пас в зону за спину Денисову. Хотя там недоработали и опорные хавбеки, так как 'Локо' перегрузил фланг, из-за чего спартаковский защитник не успел переключить внимание с Пиняева и оказался в полупозиции.

Артем Карпукас Полузащитник «Локомотива» Смотря на каких российских игроков ставить. Мы своим примером хотим доказать, что в России есть футбол, есть хорошие футболисты. И то, что легионеры не доминируют в РПЛ: у нас есть игроки, которые тоже умеют играть в футбол.

Итог — эффект домино. Абена, Бабич, Рябчук — все сместились правее на подстраховку, а Карпукас в итоге нашел оказавшегося в гордом одиночестве Самошникова. А одновременный выход на поле Хлусевича, Маркиньоса и Виллиана Жозе — это жест отчаяния. Загружать штрафную подачами, когда там есть две башни в лице Ньямси и Монтеса — сомнительно по умолчанию. Да и сама структура игры осталась прежней. План "Б" — как план "А" с другими исполнителями.

Эффективность, само собой, получилась нулевой. Так игры не спасают. Даже шансов не то что отыграться — сократить отставание у "Спартака"вплоть до удара Угальде головой не было. Остается только поаплодировать Максименко, чьи сейвы после атак Пиняева и Монтеса позволили избежать крупного поражения. Ну а "Локо" — овацию. Эта команда матереет на глазах, а ее игра — украшение текущего чемпионата».

«Спартак» оказался заметно слабее «Локомотива»

Издание bobsoccer.ru и его автор Александр Владыкин считает, что «Локомотив» подтвердил, что сейчас эта команда гораздо сильнее красно-белых и по делу взяла три очка.

«Далеко не лучший матч "Спартака" в чемпионате. Более того, он стал не лучшим как для фактически всех футболистов "Спартака", так и для тренерского штаба. Деян Станкович произвел накануне этого дерби ряд замен, показал некоторые новые тактические решения, но они оказались неэффективными. Если судить по цифрам, то преимущество спартаковцев может быть весьма очевидным, только вот счет оказался довольно убедителен в пользу железнодорожников.

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива» Команда сыграла стратегически и структурно правильно. Мы играли достаточно агрессивно. Качеством доволен, мы играли сердцем. Спасибо всем болельщикам, их энергетика чувствовалась. Мы не отказывались от своих действий, пенальти нас не надломил. Наши контрвыпады были достаточно эффективны. Самошников играет с хорошей, светлой головой. Та скорость и динамика, которую он дает, воплощается на поле. Воробьев неудачно приземлился на спину. У Баринова тоже был небольшой момент, планировались две замены, но он дал сигнал, что будет играть до конца. Ньямси и Монтес здоров сыграли вверху, практически ничего не дали создать сопернику

Что в итоге? Когда мы говорили о том, что в матчах с "Ахматом" или "Динамо" из Махачкалы спартаковцы не могли преодолеть плотную оборону соперников, которые ставили так называемый "автобус" — все соглашались, что спартаковцы такой футбол не любят. Сегодня "Локомотив" показал, что дело не только в этом.

Хозяева поля может быть выглядели и не сильнее спартаковцев по статистическим показателям, но были точнее, где-то удачливее, дисциплинированнее и я бы сказал — грамотнее команды Деяна Станковича. А 'Спартак' выглядел посредственно. Отсюда и такой результат».

Аплодисменты Станковича Галактионову — признание справедливости поражения

Автор издания «Спорт день за днем» Александр Макаров подытожил итог матча и выявил несколько закономерностей.

«Станкович по-прежнему плох в матчах, где соперник отдает его подопечным мяч и играет исключительно на контратаках. В таких встречах получается стерильное владение без опасных голевых моментов. Угальде в концовке субботней игры мог сократить отставание в счете, но после его удара головой мяч прошел рядом с дальней штангой.

Да и не заслужил "Спартак" очки. "Локомотив" был четче в своих намерениях, от и до зная, что нужно делать. Красно-белые еще и 6 желтых карточек схватили — Бабич, уже заработал дисквалификацию, стали ближе к ней Рябчук, Мартинс и Хлусевич.

Аплодисменты Станковича Галактионову — признание справедливости поражения. При сербе красно-белые уже уступали "Оренбургу" и махачкалинскому "Динамо", но те неудачи не были столь однозначными. В субботу план Станковича полностью провалился. 6 ударов — худший результат в РПЛ с октября 2022 года.

Деян Станкович Главный тренер «Спартака» Мои аплодисменты Галактионову? Он выиграл тренерскую дуэль, я сделал это искренне. Галактионов прекрасно использует качества своих игроков, их сильные стороны. Только лестные слова ему. У нас тоже был момент в первом тайме, чтобы уйти на перерыв при счёте 2:2, но Шамар не забил.Мы продолжим работу, чтобы прибавлять. Мы хорошо доходили до финальной трети, но не хватало паса, мы мало навешивали и мало били по воротам. А «Локомотиву» и тренеру только комплименты

Денисова в очередной раз переигрывают индивидуально, отсутствие свободных зон сковывает Барко, перемещение Угальде из центра нападения на фланг отнимает у команды практически половину ее атакующего потенциала. Серб обещал придумать, как справиться с разными 'автобусами', но пока с этой задачей не справился. При нем деградируют Антон Зиньковский и Михаил Игнатов, почему-то перестали играть Данил Пруцев и Алексис Дуарте. Вопросов к Станковичу накапливается все больше».