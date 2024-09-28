«Локомотив» на своем поле сыграет со «Спартаком» в рамках 10-го тура чемпионата России. Следить за ходом московского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Локомотив»

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 9-ти матчах. На счету «железнодорожников» семь побед и два поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 22:13.

Московский клуб в крайнем туре уверенно разобрался с «Пари НН» в гостях, обыграв соперника со счетом 3:1. Эта победа стала для коллектива Михаила Галактионова второй подряд в РПЛ. Ранее «железнодорожники» переиграли на выезде «Оренбург» (4:2).

В Кубке России у москвичей также все хорошо. «Локомотив» стал единственным клубом РПЛ, который на данном этапе выиграл все четыре матча группового этапа. В крайнем туре «красно-зеленые» разгромили в гостях «Химки»(5:1) , оформив досрочную путевку в плей-офф.

«Спартак»

«Спартак» набрал 16 очков в 9-ти матчах и на данный момент расположился на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. На счету «красно-белых» четыре победы, четыре ничьи и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 13:6.

На данный момент беспроигрышная серия «Спартака» в РПЛ насчитывает восемь матчей. Однако в двух последних турах подопечные Деяна Станковича не смогли победить, поделив очки с махачкалинским и московским «Динамо» — 1:1 и 2:2.

Между этими матчами «Спартак» с разгромным счетом обыграл «Крылья Советов» в 4-м туре Кубка России (4:1). Эта победа позволила «красно-белым» досрочно выйти в плей-офф турнира.

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ на «РЖД Арене» была зафиксирована ничья (1:1), а на «Лукойл Арене» сильнее оказался «Спартак» — 3:2.

В 10-ти последних матчах на счету «красно-белых» 6 побед, «Локомотив» взял верх в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 3.75.