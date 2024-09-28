ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Локомотив» — «Спартак». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Спартак
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Габулов«Я осознал, сколько интересного пропускал, будучи футболистом». Владимир Габулов — о жизни вне футбола, важности риска и лучших вратарях мира Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны» Примера. «Атлетико» встретится с «Реалом», «Осасуна» примет «Барселону», «Атлетик» — «Севилья» Макс Холлоуэй против Джастина ГейджиНокаут Холлоуэя в бою с Гейджи и еще 5 громких апсетов в истории легкого веса UFC
    Все новости спорта
    Манфред Угальде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Манфред Угальде
    «Локомотив» на своем поле сыграет со «Спартаком» в рамках 10-го тура чемпионата России. Следить за ходом московского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Локомотив»

    «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 9-ти матчах. На счету «железнодорожников» семь побед и два поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 22:13.

    Московский клуб в крайнем туре уверенно разобрался с «Пари НН» в гостях, обыграв соперника со счетом 3:1. Эта победа стала для коллектива Михаила Галактионова второй подряд в РПЛ. Ранее «железнодорожники» переиграли на выезде «Оренбург» (4:2).

    В Кубке России у москвичей также все хорошо. «Локомотив» стал единственным клубом РПЛ, который на данном этапе выиграл все четыре матча группового этапа. В крайнем туре «красно-зеленые» разгромили в гостях «Химки»(5:1) , оформив досрочную путевку в плей-офф.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Спартак»

    «Спартак» набрал 16 очков в 9-ти матчах и на данный момент расположился на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. На счету «красно-белых» четыре победы, четыре ничьи и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 13:6.

    На данный момент беспроигрышная серия «Спартака» в РПЛ насчитывает восемь матчей. Однако в двух последних турах подопечные Деяна Станковича не смогли победить, поделив очки с махачкалинским и московским «Динамо» — 1:1 и 2:2.

    Между этими матчами «Спартак» с разгромным счетом обыграл «Крылья Советов» в 4-м туре Кубка России (4:1). Эта победа позволила «красно-белым» досрочно выйти в плей-офф турнира.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ на «РЖД Арене» была зафиксирована ничья (1:1), а на «Лукойл Арене» сильнее оказался «Спартак» — 3:2.

    В 10-ти последних матчах на счету «красно-белых» 6 побед, «Локомотив» взял верх в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 3.75.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры