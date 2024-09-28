28 сентября в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Локомотив» и «Спартак». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за 1-е место в таблице РПЛ. «Локомотив» занимает 3-ю строчку в таблице с 21-м очком в активе после 9-и туров.

«Железнодорожники» отстают от 1-й позиции лишь на 2 пункта. «Локомотив» уже успел потерять очки на своем поле, набрав дома 9 очков из 12-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ команда обыграла «Пари НН» со счетом 3:1. До этого «Локомотив» разгромил «Химки» (5:1) в рамках Кубка России, забив все голы во 2-м тайме.

В последних 5-и матчах в рамках РПЛ «железнодорожники» проиграли только «Краснодару» (0:3) и 4 раза выиграли. За этот период команда забила 11 голов при 8-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграет: Лукас Фассон (травма).

Состояние команды: «Локомотив» очень хорош особенно в последнее время. Команда делит 1-е место в лиге по результативности с «Зенитом», забив 22 гола за 9 встреч.

У «Локомотива» все никак не получается обыграть «Спартак». Последний раз «железнодорожники» цеплялись за очки в ноябре прошлого года, сыграв вничью с «красно-белыми» (1:1).

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» замыкают 5-ку лидеров в РПЛ, набрав за 9 матчей 16 очков. «Спартак» отстает от 1-й позиции на 7 баллов, но вся борьба еще впереди.

Стоит отметить, что «красно-белые» не так удачно выступают на чужом поле, занимая лишь 8-е место в лиге по этому показателю. Команда набрала 5 очков из 12-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Спартак» упустил победу, сыграв вничью с «Динамо» (2:2), «красно-белые» пропустили 2-й гол на 90+4-й минуте. До этого команда разгромила «Крыльев Советов» со счетом 4:1 в рамках Кубка России.

У «Спартака» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда по 2 раза выиграла и сыграла вничью.

Не сыграет: Никита Чернов (травма).

Состояние команды: Да, «Спартак» редко проигрывает, но частенько играет вничью. Именно поэтому «красно-белые» пока не в 3-ке лидеров.

В «Спартаке» на старте сезона зажигает нападающий Манфред Угальде. Форвард забил 6 голов в 9-и встречах РПЛ, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Прогноз Дмитрия Булыкина

Известный в прошлом форвард Дмитрий Булыкин, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:

Интересная встреча нас ждет. Обеим командам необходимо брать очки, чтобы претендовать на что-то. Атакующий, интенсивный футбол, думаю, гарантирован. Футболисты очень хорошо двигаются что в одной, что в другой команде. Отдаются без остатка. Жду много голов. Футбол тем и хорош, что в игре случается много моментов, на которые никто не рассчитывал. Посмотрим, кто допустит больше ошибок. А так считаю, что фаворита нет. И «Локомотив», и «Спартак» сегодня равны. Дмитрий Булыкин

Полный разбор топ-матчей 10-го тура РПЛ от Дмитрия Булыкина и Игоря Рабинера можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

В последних 6-и официальных матчах «Локомотив» стабильно пробивает тотал 2.5 больше

«Спартак» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

В последних 5-и очных матчах «Локомотив» ни разу не обыгрывал «Спартак»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.75, а победа «Спартака» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.70 и 2.20.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Спартак» сдержит сопротивление «Локомотива» и сыграет вничью. «Красно-белые» стабильно набирают очки в матчах против «железнодорожников».

Ставка: Ничья за 3.75.

Прогноз: «Локомотив» будет пытаться доминировать и забьет хотя бы 1 гол уже в первом тайме.

Ставка: «Локомотив» забьет в 1-м тайме за 1.87.