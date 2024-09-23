РПЛ. «Зенит» закрепился на первом месте

Изменения в турнирной таблице
По итогам матчей 9 тура РПЛ всего одно изменение коснулось турнирной таблицы. С последнего места чемпионата России ушёл «Ахмат», клубу удалось обойти в турнире «Факел». Воронежский клуб опустился на самое дно РПЛ.
Игра лидера и его конкурентов
Лидер российского чемпионата «Зенит» одержал новую победу в турнире. На своём поле «лазурные» выиграли у аутсайдера лиги — «Факела» (3:1).
В составе клуба из Санкт-Петербурга голы забили Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Александр Ерохин. Таким образом невский коллектив набрал 23 очков.
На два балла меньше у «Краснодара» и «Локомотива», которые также одержали победу в 9 туре чемпионата России.
«Краснодар» на выезде разгромил «Акрон» (5:2). В составе южан по дублю оформили Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. Ещё один мяч на свой счёт записал Никита Кривцов.
В гостевом поединке против «Пари НН» победу одержал «Локомотив» (3:1). За железнодорожников два мяча в сетку ворот нижегородцев отправил Алексей Батраков, ещё один гол забил Дмитрий Воробьёв.
Ничья в приоритете
В остальных пяти встречах была зафиксирована ничья: миром разошлись «Ростов» и «Динамо» Махачкала (0:0), а также «Химки» и «Оренбург» (0:0).
Голами обменялись «Ахмат» и «Крылья Советов» (1:1), «Рубин» и ЦСКА (1:1), и «Спартак» вместе с «Динамо» (2:2).
Тур № 10
В следующем туре нас ждет поединок с приставкой супер. В субботу, 28 сентября «Краснодар» на своём поле сыграет против «Зенита».
В этот же день «Локомотив» сразится со «Спартаком». Будет и битва двух «Динамо»: Махачкала vs Москва.
Матчи 10 тура чемпионата России пройдут с 27 по 29 сентября.