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    РПЛ. «Зенит» закрепился на первом месте

    Итоги 9-го тура чемпионата России по футболу

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    Фанаты «Зенита» на игре против «Факела»
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    Фанаты «Зенита» на игре против «Факела»
    Лидеры российской Премьер-лиги одержали победы в 9 туре внутреннего первенства. «Зенит» как и прежде опережает своих конкурентов «Краснодар» и «Локомотив».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 9 тура РПЛ всего одно изменение коснулось турнирной таблицы. С последнего места чемпионата России ушёл «Ахмат», клубу удалось обойти в турнире «Факел». Воронежский клуб опустился на самое дно РПЛ.

    Игра лидера и его конкурентов

    Лидер российского чемпионата «Зенит» одержал новую победу в турнире. На своём поле «лазурные» выиграли у аутсайдера лиги — «Факела» (3:1).

    В составе клуба из Санкт-Петербурга голы забили Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Александр Ерохин. Таким образом невский коллектив набрал 23 очков.

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    • На два балла меньше у «Краснодара» и «Локомотива», которые также одержали победу в 9 туре чемпионата России.

    «Краснодар» на выезде разгромил «Акрон» (5:2). В составе южан по дублю оформили Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. Ещё один мяч на свой счёт записал Никита Кривцов.

    В гостевом поединке против «Пари НН» победу одержал «Локомотив» (3:1). За железнодорожников два мяча в сетку ворот нижегородцев отправил Алексей Батраков, ещё один гол забил Дмитрий Воробьёв.

    Ничья в приоритете

    В остальных пяти встречах была зафиксирована ничья: миром разошлись «Ростов» и «Динамо» Махачкала (0:0), а также «Химки» и «Оренбург» (0:0).

    «Локомотив» — «Краснодар»
    globallookpress.com

    Голами обменялись «Ахмат» и «Крылья Советов» (1:1), «Рубин» и ЦСКА (1:1), и «Спартак» вместе с «Динамо» (2:2).

    Тур № 10

    В следующем туре нас ждет поединок с приставкой супер. В субботу, 28 сентября «Краснодар» на своём поле сыграет против «Зенита».

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    В этот же день «Локомотив» сразится со «Спартаком». Будет и битва двух «Динамо»: Махачкала vs Москва.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матчи 10 тура чемпионата России пройдут с 27 по 29 сентября.

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