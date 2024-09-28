ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Краснодар» — «Зенит». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Зенит
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Габулов«Я осознал, сколько интересного пропускал, будучи футболистом». Владимир Габулов — о жизни вне футбола, важности риска и лучших вратарях мира Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны» Примера. «Атлетико» встретится с «Реалом», «Осасуна» примет «Барселону», «Атлетик» — «Севилья» Макс Холлоуэй против Джастина ГейджиНокаут Холлоуэя в бою с Гейджи и еще 5 громких апсетов в истории легкого веса UFC
    Все новости спорта
    Матео Кассьерра и Дуглас Сантос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Кассьерра и Дуглас Сантос
    «Краснодар» и «Зенит» сыграют между собой в рамках 10-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Краснодар»

    «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице с отставанием в два балла от лидирующего «Зенита». На счету «быков» 21 очко в 9-ти матчах — 6 побед и 3 ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 16:5.

    На прошлых выходных «Краснодар» одержал шестую победу подряд в рамках РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева отправились на выезд в Самару, разгромив «Акрон» со счетом 5:2.

    До этого «Краснодар» проиграл впервые с июля, не сумев оказать достойное сопротивление ЦСКА в рамках Кубка России (0:2). Не смотря на это поражение, «быки» обеспечили себе досрочное участие в плей-офф турнира.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Зенит»

    «Зенит» лидирует после 9-ти туров чемпионата России, набрав 23 очка. На счету команды из Санкт-Петербурга 7 побед и 2 ничьи с разницей забитых и пропущенных мячей 22:2.

    Подопечные Сергея Семака одержали три победы кряду в РПЛ. В крайнем туре «Зенит» дома первым пропустил от «Факела», но затем забил трижды, заработав итоговые три очка — 3:1. До этого «сине-бело-голубые» всухую обыграли в гостях ЦСКА (0:1) и «Пари НН» (0:3) соответственно.

    «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Кубка России, набрав 10 очков в 4-х матчах. В крайнем туре петербуржцы уверенно переиграли дома «Рубин» (2:0).

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в июле. Матч за Суперкубок России завершился со счетом 4:2 в пользу «Зенита».

    Всего в 10-ти последних встречах на счету команды из Санкт-Петербурга 7 побед, 3 игры завершились вничью. Последний раз «Краснодар» обыгрывал «Зенит» в апреле 2018 года.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» с коэффициентом 2.12.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры