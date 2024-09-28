«Краснодар» и «Зенит» сыграют между собой в рамках 10-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Краснодар»

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице с отставанием в два балла от лидирующего «Зенита». На счету «быков» 21 очко в 9-ти матчах — 6 побед и 3 ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 16:5.

На прошлых выходных «Краснодар» одержал шестую победу подряд в рамках РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева отправились на выезд в Самару, разгромив «Акрон» со счетом 5:2.

До этого «Краснодар» проиграл впервые с июля, не сумев оказать достойное сопротивление ЦСКА в рамках Кубка России (0:2). Не смотря на это поражение, «быки» обеспечили себе досрочное участие в плей-офф турнира.

«Зенит»

«Зенит» лидирует после 9-ти туров чемпионата России, набрав 23 очка. На счету команды из Санкт-Петербурга 7 побед и 2 ничьи с разницей забитых и пропущенных мячей 22:2.

Подопечные Сергея Семака одержали три победы кряду в РПЛ. В крайнем туре «Зенит» дома первым пропустил от «Факела», но затем забил трижды, заработав итоговые три очка — 3:1. До этого «сине-бело-голубые» всухую обыграли в гостях ЦСКА (0:1) и «Пари НН» (0:3) соответственно.

«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Кубка России, набрав 10 очков в 4-х матчах. В крайнем туре петербуржцы уверенно переиграли дома «Рубин» (2:0).

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в июле. Матч за Суперкубок России завершился со счетом 4:2 в пользу «Зенита».

Всего в 10-ти последних встречах на счету команды из Санкт-Петербурга 7 побед, 3 игры завершились вничью. Последний раз «Краснодар» обыгрывал «Зенит» в апреле 2018 года.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» с коэффициентом 2.12.