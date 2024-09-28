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    «Краснодар» попытается отобрать очки у «Зенита»

    «Краснодар» — «Зенит». Ставка (к. 2.12) и прогноз на РПЛ 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Зенит»
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    Матео Кассьерра — игрок «Зенита»
    28 сентября в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Краснодар» и «Зенит». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Сентября 2024 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 19:30 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
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    «Краснодар»

    Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе после 9-и туров. «Краснодар» отстает от «Зенита» лишь на 2 балла.

    «Быки» играют не очень результативно, но надежность в обороне позволяет набирать очки. «Краснодар» занимает 2-е место в лиге по пропущенным голам (5 пропущенных).

    Краснодар — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата России «быки» разгромили «Акрон» со счетом 5:2. До этого команда проиграла ЦСКА (0:2) в рамках Кубка России.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Краснодар» проиграл только 1 раз и четырежды выиграл. За этот период «быки» забили 11 голов при 4-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграет: Александр Кокшаров (травма).

    Состояние команды: В последнее время «Краснодар» довольно часто забивает и удачно играет в обороне, но в предстоящем матче будет очень тяжело сдерживать атаки «Зенита».

    Лучший бомбардир «Краснодара» на старте сезона — Эдуард Сперцян. За 9 встреч в рамках РПЛ полузащитник забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи, занимая 5-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Зенит»

    Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» традиционно занимают 1-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе, опережая ближайших преследователей на 2 балла.

    «Зенит» занимает 1-е места практически по всем показателям. Первая строчка по забитым голам (22) и по пропущенным (2). К тому же, в гостях «Зенит» потерял только 2 очка на старте сезона.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата России «сине-бело-голубые» обыграли «Факел» со счетом 3:1. Матчем ранее «Зенит» всухую одолел «Рубин» (2:0).

    У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Зенит» забил 13 голов при 4-х пропущенных.

    Не сыграют: Максим Глушенков, Сергей Волков и Михаил Кержаков (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Зенит» даже без Глушенкова в полном порядке. Команда стабильно набирает очки. К тому же, свою игру должен найти новичок «Зенита» Александр Соболев.

    В последней очной встрече «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 в рамках Суперкубка России. В предстоящем матче «сине-бело-голубые» также считаются фаворитами.

    Прогноз Игоря Рабинера

    Известный спортивный журналист Игорь Рабинер, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:

  • «Краснодар» сейчас играет лучше «Зенита», одержал шесть побед подряд. Набрали кондиции Сперцян и Кордоба. Но это ничего не значит. Питер — это на российском уровне такая психология победителя, какая была у «Спартака» в 90-е и начале нулевых. «Спартак», правда, при этом был величиной и в Европе, но это другая тема. Так или иначе, этот «Зенит» способен обыгрывать соперников по РПЛ чисто на менталитете. По мне, шансы у соперников равны. Я бы дал 2:1 в пользу «Краснодара». Но это скорее мое желание, чем реальное соотношение сил.
  • Игорь Рабинер

    • Полный разбор топ-матчей 10-го тура РПЛ от Дмитрия Булыкина и Игоря Рабинера можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» имеет победную серия из 5-и матчей подряд во всех турнирах

    • В последних 5-и матчах «Краснодар» проиграл только 1 раз

    • «Краснодар» ни разу не обыграл «Зенит» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.55, а победа «Краснодара» — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

    Прогноз: «Зенит» еще не пропускал больше 1-го гола за игру в РПЛ. Можно предположить, что «Краснодар» не сможет поразить ворота соперника несколько раз.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Краснодара» 1 меньше за 2.12.

    Прогноз: В 1-м тайме «Краснодар» попытается сыграть надежно и, как минимум, не проиграет.

    Ставка: Фора «Краснодара» 0 в 1-м тайме за 1.90.

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    «Краснодар» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. «Краснодар» попытается отобрать очки у «Зенита»
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