Краснодар
Зенит
«Краснодар»
Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе после 9-и туров. «Краснодар» отстает от «Зенита» лишь на 2 балла.
«Быки» играют не очень результативно, но надежность в обороне позволяет набирать очки. «Краснодар» занимает 2-е место в лиге по пропущенным голам (5 пропущенных).
Краснодар — Зенит: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре чемпионата России «быки» разгромили «Акрон» со счетом 5:2. До этого команда проиграла ЦСКА (0:2) в рамках Кубка России.
В последних 5-и матчах во всех турнирах «Краснодар» проиграл только 1 раз и четырежды выиграл. За этот период «быки» забили 11 голов при 4-х пропущенных.
Не сыграет: Александр Кокшаров (травма).
Состояние команды: В последнее время «Краснодар» довольно часто забивает и удачно играет в обороне, но в предстоящем матче будет очень тяжело сдерживать атаки «Зенита».
Лучший бомбардир «Краснодара» на старте сезона — Эдуард Сперцян. За 9 встреч в рамках РПЛ полузащитник забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи, занимая 5-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
«Зенит»
Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» традиционно занимают 1-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе, опережая ближайших преследователей на 2 балла.
«Зенит» занимает 1-е места практически по всем показателям. Первая строчка по забитым голам (22) и по пропущенным (2). К тому же, в гостях «Зенит» потерял только 2 очка на старте сезона.
Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата России «сине-бело-голубые» обыграли «Факел» со счетом 3:1. Матчем ранее «Зенит» всухую одолел «Рубин» (2:0).
У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Зенит» забил 13 голов при 4-х пропущенных.
Не сыграют: Максим Глушенков, Сергей Волков и Михаил Кержаков (у всех — травмы).
Состояние команды: «Зенит» даже без Глушенкова в полном порядке. Команда стабильно набирает очки. К тому же, свою игру должен найти новичок «Зенита» Александр Соболев.
В последней очной встрече «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 в рамках Суперкубка России. В предстоящем матче «сине-бело-голубые» также считаются фаворитами.
Прогноз Игоря Рабинера
Известный спортивный журналист Игорь Рабинер,
Полный разбор топ-матчей 10-го тура РПЛ от Дмитрия Булыкина и Игоря Рабинера можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- «Зенит» имеет победную серия из 5-и матчей подряд во всех турнирах
- В последних 5-и матчах «Краснодар» проиграл только 1 раз
- «Краснодар» ни разу не обыграл «Зенит» в последних 5-и очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.55, а победа «Краснодара» — в 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.
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Прогноз: «Зенит» еще не пропускал больше 1-го гола за игру в РПЛ. Можно предположить, что «Краснодар» не сможет поразить ворота соперника несколько раз.
Ставка: Индивидуальный тотал «Краснодара» 1 меньше за 2.12.
Прогноз: В 1-м тайме «Краснодар» попытается сыграть надежно и, как минимум, не проиграет.
Ставка: Фора «Краснодара» 0 в 1-м тайме за 1.90.