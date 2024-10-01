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    РПЛ. «Краснодар» и «Локомотив» возглавили чемпионат

    Итоги 10-го тура чемпионата России по футболу

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    «Локомотив» — «Спартак»
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    «Локомотив» — «Спартак»
    «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. «Краснодар» и «Локомотив» сместили невский клуб с трона. В зоне вылета произошли незначительные изменения.

    Изменения в турнирной таблице

    Чемпионат России по итогам матчей 10 тура возглавили две команды: «Краснодар» и «Локомотив». Данный тандем сместил с лидерства питерский «Зенит».

    Местами в турнирной таблице поменялись ЦСКА и «Спартак», которые расположились на 5 и 6 строчках соответственно. На 7 позицию поднялся «Рубин», казанский клуб обошёл в чемпионате «Ростов».

    На две ступеньки вверх поднялся «Акрон», расположившись на 9 месте. «Пари НН» улучшил положение, заняв 11 строчку, вниз скатилось «Динамо» Махачкала (с 9 на 12).

    Календарь и таблица РПЛ

    В зоне вылета «Химки» и «Факел» поднялись на 13 и 15 места соответственно, «Оренбург» и «Ахмат» в свою очередь опустились на 14 и 16 строчки.

    Двоевластие

    По 24 очка в чемпионате России набрали «Краснодар» и «Локомотив». Оба клуба одержали победы в минувшем туре, да ещё какие.

    «Краснодар» на своём поле нанёс поражение действующему чемпиону — «Зениту» (2:0). Основные события матча произошли в концовке поединка.

    На 88-й минуте счет в матче открыл, гол забил Джон Кордоба. В компенсированное время ещё один мяч в сетку ворот «Зенита» отправил Фёдор Смолов.

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    • В параллельном матче «Локомотив» выиграл у «Спартака» (3:1). Дублем в составе «железнодорожников» отметился Илья Самошников, ещё один гол забил Дмитрий Воробьёв.

    Таким образом «Зенит» опустился с первого на третье место. Невский клуб в этом сезоне РПЛ аккумулировал 23 пункта. «Спартак» потерял одну строчку и расположился на 6 месте с активом 16 баллов.

    В топе

    В числе лидеров российской Премьер-лиги «Динамо». Московский клуб в 10 туре одержал минимальную победу над клубом «Динамо» Махачкала (1:0).

    Единственный и победный гол на 20-й минуте забил Муми Нгамалё. Таким образом московское «Динамо» набрало 20 очков и сохранило за собой 4 место.
    https://www.livesport.ru/football/dynamo/

    ЦСКА
    globallookpress.com

    Строчкой ниже расположился ЦСКА, который также набрал три очка. «Армейцы» выиграли у «Ахмата» (3:0). По голу оформили Аббосбек Файзуллаев, Келвен, также был зафиксирован автогол в исполнении Дарко Тодоровича.

    Другие матчи тура

    В минувшем туре российского первенства были зафиксированы две ничьи: «Крылья Советов» и «Химки» разошлись миром (0:0), также не смогли распечатать ворота в очном поединке «Факел» и «Рубин».

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    • «Акрон» выиграл у «Ростова» (2:0), «Пари НН» оказался сильнее «Оренбурга» (2:1).

    Тур № 11

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут 5 и 6 октября.

    Чемпион России «Зенит» попытается вернуть лидерство в РПЛ, для этого нужно обыграть «Оренбург» в домашнем матче, игра состоится 5 октября.

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    Лидеры чемпионской гонки «Краснодар» и «Локомотив» свои матчи проведут 6 октября. «Краснодар» сразится с «Химками», а «Локо» сыграет против «Крыльев Советов».

    Ну а центральный поединок 11-го тура состоится в Москве: «Динамо» примет ЦСКА. Игра запланирована на воскресенье, 6 октября.

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